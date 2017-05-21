Вашингтон готовит новую ловушку для Москвы

Западные СМИ, ссылаясь на своих экспертов, все чаще публикуют материалы, в которых красной нитью проходит мысль, что Россия завязла в сирийской войне и уже не знает, как из нее выйти. В действительности ситуация в Сирии сейчас складывается не совсем благоприятно для Дамаска, а следовательно, и для Москвы. С одной стороны, правительственным войскам и поддерживающим их силам сопутствует определенный военный успех, с другой стороны, действия Вашингтона, направленные против Башара Асада и его союзников, тоже имеют определенный эффект. Военная кампания 2017 года в целом складывается для Дамаска благополучно, но при этом нельзя сказать, что сирийская армии имеет ошеломляющий успех, и это обстоятельство можно объяснить как внешними, так и внутренними факторами. По-прежнему многочисленные противники Башара Асада внутри Сирии сохраняют боеспособность, а линия действий внешних врагов все также направлена на его свержение.Обстановку в Сирии довольно-таки отчетливо характеризует недавний случай, происшедший с группой российских спецназовцев. Они продемонстрировали, что значит умело вести активный оборонительный бой. Небольшая группа, которую по численности можно приравнять к половине мотострелкового взвода, успешно остановила продвижение противника численностью до батальона, в очередной раз доказав, что воюют не числом, а умением. Надо отдать должное командиру группы, его работа была безупречна, он великолепно подготовлен, умеет видеть противника, поле боя, быстро оценивает обстановку и изменения в ней. Но главное в работе командира – вовремя реагировать не только на действия противника, но и на его намерения, которые, конечно же, надо уметь предугадывать.Если отбросить лирику и дать сухую оценку работы личного состава группы, то хочется отметить, что каждый боец сил специального назначения знает свой маневр. Это очень важно, особенно в таком напряженном бою, когда нельзя терять время на долгую постановку задачи. А если солдаты понимают своего командира, не надо многословия, достаточно и жеста. Из слов самих бойцов группы явствует, что они не занимали подолгу одну и ту же позицию, постоянно передвигались. Спецназовец успевал уйти на новое место, пока боевики исламисты соображали, почему на песок валятся трупы их единоверцев и откуда по ним секунду назад вели огонь.Расчет ПТУР работал на грани возможного и также не позволял джихадистам застать себя на той огневой позиции, с которой только что был произведет меткий выстрел. Эти передвижения отчасти компенсировали малое число обороняющихся, у противника создавалась иллюзия, что по ту сторону линии фронта против него ведут бой значительные силы.Стоит сказать несколько хвалебных слов в адрес российского командования: спецназовцев хорошо обучили, экипировали, вооружили и не поскупились на боеприпасы. О чем свидетельствуют они сами: «Без потерь мы вышли благодаря хорошему укрытию, позиции. И все-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху».Опять же, судя по рассказам наших бойцов, сирийские военные в данном случае, мягко говоря, оказались не на высоте: «Мы отразили атаку, сирийские войска, увидев это, воспряли духом и вернулись на свои позиции. Передав координаты всех огневых позиций сирийским войскам, мы отошли на свой рубеж».Это уму не постижимо, как могут силы регулярной армии оставить вверенную им линию обороны, едва завидев наступающего противника. И то, что после их отхода небольшая группа российских военных на оставленных сирийцами позициях принимает неравный бой и наносит превосходящему по численности противнику поражение, значит только одно: сирийская армия по-прежнему не верит в свои силы, не дисциплинированна, плохо управляема и небоеспособна. А самое неприятное состоит в том, что она не обучаема.Тот же случай показал, что российским ВКС приходится наносить удары по ничтожным целям. Спецназ, рискуя жизнью, работает в прифронтовой зоне противника, наводит авиацию на цели, а в результате авиаудара было уничтожено всего лишь три танка, одна батарея РСЗО, два склада (судя по всему, небольшие по объему, поскольку находились на передовой) и другая мелочь. С этим, по идее, должна стравляться сирийская армейская авиация, тем более что у боевых формирований «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нет своей авиации и Дамаск имеет полное господство в воздухе. Также российский спецназ не должен подменять на поле боя сирийскую армию.Вдобавок в этой истории нет ни слова о поддержке силами авиагруппы ВКС РФ с воздуха действий российских спецназовцев в самый тяжелый для них отрезок времени. Если она была, зачем об этом молчать? Если ее не было, почему бы не дать разумное объяснение по этому поводу, поскольку молчание в этом случае создает плодородную почву для различного рода спекуляций.В субботу, 6 мая, в Сирии вступило в силу соглашение, подписанное Россией, Ираном и Турцией на переговорах в Астане, о создании четырех зон безопасности. Прошла лишь неделя, но в связи с этими зонами уже есть одна большая проблема, и это только начало. Израиль заявил, что зоны безопасности в Сирии его не касаются, работа его авиации продолжится, и сирийские (а возможно, и российские) средства ПВО он будет уничтожать. В то же время Иерусалим дал положительную оценку созданию таких зон в южной части Сирии, на территории, прилегающей к израильской и иорданской границам.В соответствии с договоренностями в Астане определены четыре зоны безопасности, или деэскалации. Все они расположены на территории, занимаемой умеренной оппозицией и некоторыми непримиримыми формированиями типа «Джебхат ан-Нусра». Первая зона охватывает большую часть провинции Идлиб и запад провинции Алеппо, вторая находится северо-западнее города Хомс, третья – северо-восточнее Дамаска и четвертая – на юге Сирии, охватывает отдельные районы провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда. Мониторинг обстановки осуществляется совместной турецко-российской группой. По данным, полученным из Министерства обороны России, на начало текущей недели к процессу перемирия присоединились общины около 1500 населенных пунктов. Самыми беспокойными противниками умиротворения являются радикальные джихадистские формирования, все та же «Джебхат ан-Нусра» и прочие.Рано говорить о том, что все эти зоны деэскалации автоматически являются бесполетными хотя бы по той причине, что Израиль заявил о нежелании их признавать. По словам главы российской делегации в Астане Александра Лаврентьева, «в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается», как с уведомлением, так и без уведомления. Он так же сообщил, что США и другим членам коалиции все же дозволено наносить удары по позициям вооруженных формирований «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). А это касается значительной части территории Сирии, в которую входят захваченные и до сих пор удерживаемые ИГ районы провинций Алеппо, Эр-Ракка, Дейр-эз-Зор, Хомс, Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа.На первый взгляд слова поддержки специального посланника ООН в Сирии Стаффана де Мистуры о возможности объединения планов Москвы и Вашингтона, касающихся организации безопасных зон в Сирии, конечно, обнадеживают. Но при ближайшем рассмотрении подоплеки вопроса видно: оптимизм здесь не уместен только потому, что эти слова пока остаются просто словами, и к тому же данный функционер представляет довольно-таки аморфную организацию, не обладающую возможностью влиять на решения Вашингтона (и Москвы, впрочем, тоже). Не надо забывать, что договор в Астане был выработан без санкций ООН и расчет российской стороны на поддержку этой организации вполне может не оправдаться.Генштабу России не стоит обольщаться по поводу нейтральной реакции Вашингтона на последние события в Сирии. Америка наверняка недовольна новой российской инициативой, направленной на создание зон безопасности, и бесспорно, предпримет какие-то шаги, чтобы эта инициатива не состоялась. Вашингтон считает, что только ему позволено назначать бесполезные и безопасные зоны где бы то ни было. Нельзя не обратить внимание на возросшую активность в последнее время американской разведывательной авиации вблизи российских границ, около военной базы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения флота в Тартусе, также над территорией мятежного Донбасса. Что это, как ни своеобразная форма давления на Москву?На сайте новостного канала Al Jazeera опубликована информация о проведении военных учений под кодовым названием Eager Lion (жадный лев) на территории Иордании, вблизи сирийских границ. Эти маневры проводятся уже седьмой раз, но именно сейчас многие военные эксперты, в том числе и представители Запада, сделали предположение, что участники учений – американцы, иорданцы, англичане, саудиты и прочие(всего более 20 наций), на самом деле готовят вторжение на территорию сирийских провинций Дераа и Эс-Сувейда, которые, кстати, входят в четвертую зону деэскалации. Всего в учениях задействовано до 7,4 тыс. военнослужащих, бронетехника и авиация. По мнению все тех же экспертов, предлогом для интервенции будет инспирация вторжения формирований «Исламского государства» на территорию Иордании. Но даже при поверхностной оценке возможности проведения вторжения такими незначительными силами можно прийти к выводу, что оно будет малоэффективным и выглядит как авантюра. Из военной практики США последних трех десятилетий видно, что Вашингтон не начинает войну без тщательной всесторонней подготовки. Любому вторжению предшествует переброска достаточного количества войск, техники, материалов, боеприпасов в пограничные районы, расположенные вблизи объекта интервенции, она занимает продолжительное время и не может остаться незамеченной средствами объективного контроля. К предположению о подготовке к интервенции можно отнестись только скептически, но, как говорят на Руси, «нет дыма без огня». Речь не идет о возможности организации такого вторжения именно сейчас и именно в Дераа и Эс-Сувейде, а о том, что, похоже, Вашингтон все же планирует комплекс действий, направленных на борьбу с режимом Башара Асада.Не зря в США отменены все ограничения на пополнение военного контингента, существовавшие при Бараке Обаме. Сейчас Пентагон, не уведомляя Сенат, не спрашивая дозволения у президента, по своему усмотрению может перебросить любое количество сил и средств в любую точку мира, где американские войска уже ведут военные действия, и держать это в тайне. Единственное, что ему запрещено, выходить за рамки своего бюджета и начинать новую войну.Интервенцию пока можно представить исключительно гипотетически. Ее механика может выглядеть примерно так: сначала в дело вступят вооруженные силы Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, а может быть, удастся привлечь еще кого-нибудь из региональных государств. Тот же Израиль наверняка не прочь будет поддержать заварушку с воздуха и бойцами своего спецназа. Затем постепенно раскачивая обстановку, коалиция будет в состоянии наращивать свои силы и средства, а через некоторое время она методично перейдет от войны против ИГ к войне против Башара Асада. Причем у американцев есть возможность вести наступление на Дамаск как минимум по двум направлениям: с севера из районов, находящихся под контролем курдов, и с юга, из сопредельной с Сирией Иордании.Ракетный удар по авиабазе Шайрат, мартовская активизация действий вооруженных формирований так называемой умеренной оппозиции (пользующейся поддержкой Запада) против войск Башара Асада свидетельствуют о серьезных намерениях США продолжить борьбу с Москвой за Сирию. Поскольку Белый дом, бесспорно, осознает, что ключевым звеном в этой борьбе является Россия, стоит выбить ее из игры и Дамаск долго не продержится, даже при более масштабной, чем сейчас, поддержке Тегерана.