17:02 20 мая
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Проиграв в девяностые, Россия проиграла будущее

Проиграв в девяностые, Россия проиграла будущееТак уж получилось, что новейшая российская история оценивается профессиональными историками, как правило, кардинально противоположно. Историки, ментально близкие к когорте «реформаторов», то есть к пресловутому «батальону Гайдар», оценивают девяностые годы как чуть ли не самое восхитительное время во всей истории России.
Дескать, начиная с 1991 года, Россия, наконец, стала по-настоящему великой и демократической страной. Где так вольно дышит человек. За что отдельное спасибо, конечно же, величайшему реформатору Ельцину и его сподвижникам. В Екатеринбурге даже воздвигнут Ельцин-центр, где красочно и помпезно расписываются все достижения президента-реформатора.

Вторая категория историков называет девяностые худшим временем в российской истории, отбросившим страну практически в Средневековье. В качестве аргументов приводятся сократившаяся территория страны, деиндустриализация, обнищание населения, демографический провал, ослабление позиций на мировой арене, а также война на Кавказе и возникшая там же впервые с 19 века работорговля.

При таких взаимоисключающих оценках принято говорить, что истина находится где-то посредине, но в данном случае это не так, потому что есть конкретные факты и многочисленные свидетели всех тех событий, что происходили четверть века назад. Поэтому объективная оценка может быть дана только с учетом фактов и свидетельств, а не как субъективное мнение того или иного историка.


Начать стоит с основного ресурса любого государства – народа. Именно народ является самым ценным ресурсом любой страны, и чтобы понять это, не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно просто посмотреть на США, Китай, Японию и другие страны, которые достигли всех своих успехов из-за того, что обладали ценнейшим и уникальным ресурсом – народом.

Да и Россия смогла занять своё место в истории именно благодаря народу. Как русскому, так и всем тем народам, что вошли в состав России. Наверное, не стоит объяснять, что любой умный и дальновидный правитель будет лелеять, холить и заботиться о своем народе, прекрасно понимая, что без народа сам он – пустое место. Хуже, чем дырка от бублика.

Но это относится к умным правителям. А в девяностые годы возобладало наплевательское, если не людоедское, отношение к народу: «сдохнут миллионы – их проблема. Значит, не вписались в рынок». Во власти, по сути, засели неотроцкисты, которые во главу угла ставили проведение нового социального эксперимента, а народ они рассматривали лишь как поленья в костре этого эксперимента. Сгорят миллионы, да и черт с ними.

Разумеется, от такого «заботливого» отношения народ начал вымирать. Причем массово. Однако «реформаторы» поспешили от этого откреститься, и такой заслуживающий доверия источник, как телевизор, все девяностые вдохновенно врал про то, что страна попала в «ожидаемую» много лет назад «демографическую яму».

Правда, просящие милостыню тысячи стариков, спивающиеся мужики, жертвы криминального разгула, цинковые гробы с Кавказа и руины Грозного при всем желании невозможно было отнести к категории «демографической ямы». Все это имело ярко выраженный социальный окрас, а если говорить конкретнее, то в стране были созданы такие условия, когда народ не жил, а выживал. Причем выживал с трудом и на грани. А нередко – за гранью.

Разумеется, выживать получалось не у всех, так как слом привычного уклада жизни всегда и везде приводит к повышенной смертности. Очень точно выразился на этот счет писатель А. Проханов: «В России не родилось 7 миллионов людей, которые и не могли родиться в состоянии кошмара, тоски, голода и депрессии. Цвет русской молодёжи пошел в бандиты, и они перестреляли друг друга. Это была самая пассионарная часть молодых русских людей. И наши кладбища полны убиенными в бандитских разборках русскими пассионариями. А ведь в иное время они могли стать космонавтами и полководцами, учёными и художниками».

Бездумное и преступное разбазаривание людских ресурсов было начато в момент подписания Беловежского сговора, где одним взмахом пера страна потеряла десятки миллионов человек. Затем дело продолжили неотроцкисты, благодаря «реформам» которых страна ежегодно теряла сотни тысяч граждан.

Лучше всего об этом свидетельствует статистика: начиная с 1992 года, в России двадцать один (!) год подряд (до 2013 года) фиксировалась убыль населения. Если в 1992 году население России составляло чуть более 148 млн человек, то на начало 2017 население составляет 146,8 млн. То есть страна четверть века топчется на месте, даже несмотря на присоединение Крыма с его 2,3 млн населения и весьма многочисленным пополнением за счет мигрантов из стран СНГ.

Стоит отметить, что несмотря на бодрые заверения телевизора, демографическая ситуация вряд ли улучшится в обозримом будущем, так как уже сейчас Россия столкнулась с последствиями высокой смертности девяностых годов.

Помимо людских ресурсов, одним из краеугольных камней, на котором стоит здание российской государственности, являются ресурсы природные. Некоторые страны исключительно благодаря своим природным ресурсам смогли превратиться из богом забытых мест в процветающие оазисы (ОАЭ, Бруней, Саудовская Аравия, Кувейт). Кто-то и раньше чувствовал себя неплохо, но природные ресурсы позволили значительно поднять жизненный уровень населения (Норвегия).

Но Россия, обладая богатейшими природными ресурсами, до сих пор не может похвастать даже средним уровнем жизни. Телевизор по сто раз на дню нам рассказывает про некое национальное достояние, вот только среднестатистическому российскому гражданину от этого ни горячо, ни холодно. Для него национальное достояние России означает примерно то же, что и национальное достояние царства Урарту.

Если в СССР национальное достояние материально воплощалось в строительство инфраструктуры – детских садов, школ, больниц, фабрик и заводов, то теперь за все это платит из своего весьма неглубокого кармана простой гражданин. И когда по телевизору пиарят достижения какого-нибудь градоначальника или губернатора, не надо обольщаться – строительство нового детского сада или станции метро он оплатил не своими кровными, а потратил на это наши деньги. Именно благодаря нашим налогам и создается нынешняя инфраструктура.

Разумеется, на это также идут и налоги, полученные от продажи российских природных богатств, вот только чаще всего российский гражданин видит не детские сады или больницы, построенные на нефтяные или газовые деньги, а стадионы-миллиардники, яхты, самолеты, сверхдорогие суперкары и чью-то зарубежную недвижимость.

Ельцинские «реформы» породили весьма многочисленный и прожорливый класс владельцев заводов-газет-пароходов, получивших в управление также и газо-нефтяные скважины, рудники и шахты.

Вот только что приобрела от этого страна? Кроме колоссального социального расслоения и выбрасывания национального достояния на дорогие цацки? Вряд ли рейтинги Forbes можно записать в актив России. Скорее наоборот. А начало этому было положено в девяностые, которые национальное достояние, то есть природные ресурсы, превратили в эфемерное понятие для подавляющего большинства российских граждан.

Где-то, может, и текут нефтяные реки и добываются миллиарды кубометров газа, только от этого растут не российские зарплаты и пенсии, а зарплаты игроков английской Премьер-лиги и цены на недвижимость в Монте-Карло.

Помимо людских и природных ресурсов колоссальную роль играет промышленность. Потому что только промышленно развитые страны могут претендовать на звание великих. А у кого её нет, тех справедливо относят к категории банановых республик.

США никогда не стали бы самой мощной в мире империей, если бы развивали исключительно сельское хозяйство или продавали природные ресурсы. Америку сделала Америкой именно развитая промышленность, точно так же, как именно промышленность вывела в мировые лидеры Германию, Японию и Китай.

Да и СССР. От которого Россия получила отличное промышленное наследство. Но в девяностые была проведена такая деиндустриализация, что её последствия превзошли ущерб даже от гитлеровского нашествия. Во время войны хоть удалось эвакуировать множество заводов на Восток, но при Ельцине их некуда было эвакуировать – «реформы» уничтожали их в любом уголке страны.

В результате, что мы получили к 2017 году? Вернее, правильнее будет спросить – что мы потеряли? У нас больше нет независимого российского легкового автопрома. За исключением завода УАЗ. Все остальные заводы принадлежат иностранным автопроизводителям либо целиком, либо они имеют контрольные пакеты акций.
Например, АвтоВАЗ, входящий в орбиту влияния альянса Renault-Nissan.

У нас фактически на ладан дышит гражданское авиастроение, хотя СССР сделал царский подарок России, передав не только самолеты всех типов, но и разрабатывавшие их КБ и авиазаводы. Но за все эти годы гора родила мышь. Вернее, маленький «Сухой-Суперджет», в котором российского не так уж и много, зато двигатели, авионика, кислородная система, отделочные материалы – сплошь импортные. Фактически в России этот самолет лишь собирается, а основные комплектующие поставляются из Европы и США.

Скоро должен полететь среднемагистральный самолет МС-21, но двигатели у него будут американские. И не только двигатели. Есть у нас и свой двигатель – ПД-14, но он пока находится в процессе опытной эксплуатации и в серийное производство пойдет ещё нескоро.

Фактически современный российский гражданский авиапром отброшен на десятилетия назад. И произошло это благодаря тому, что в девяностые никто гражданским авиастроением не занимался. Вернее, его сживали со свету «эффективные менеджеры» гайдаровской школы. Вот почему умертвили проект Ту-334, заморозили Ил-112, среднемагистральник Ту-204/214 с трудом держится на плаву исключительно за счет госзакупок, как и широкофюзеляжник Ил-96.

Вертолетостроение спасли лишь заказы Минобороны, хотя ряд проектов до сих пор так и не закончен. Например, Ми-34, Ми-38, Ми-54 и Ка-60. Кто-нибудь видел эти вертолеты в количестве более двадцати штук? Если бы не погромные девяностые, они давно уже выпускались бы серийно и приносили бы стране валютную выручку.

Может быть, дело лучше обстоит в военном авиастроении? Лучше, но не намного. Новейший истребитель Т-50 пойдет в серию мало того, что на 15 лет позже своего конкурента, американского F-22, так ещё и со старыми двигателями. Когда появятся новые – неизвестно. Это означает, что полностью «кондиционным» Т-50 станет не ранее 2025 года, если не позже. И дай бог, если процесс «доведения до ума» у Т-50 будет проходить в мирное время.

Вялое финансирование АО РСК «МиГ» привело к тому, что так и не был разработан проект легкого истребителя пятого поколения. Имевшего, кстати, отличный экспортный потенциал. Не вполне ясны перспективы МиГ-35, чье создание мало того, что шло очень долго, так и до сих пор этот самолет фактически остается в статусе концептуальной разработки. У перехватчика МиГ-31 замены вообще нет и не будет, да и саму «микояновскую» фирму уже подумывают передать под управление «Сухому».

Не исключено, что истребители МиГ, бывшие гордостью страны и известные во всем мире, скоро вообще станут достоянием истории. Это и есть расплата за ельцинские «реформы» девяностых.

А между тем в соседнем Китае, который десятилетиями копировал советские разработки, практически созданы два истребителя пятого поколения. На днях совершил первый полет прямой конкурент нашего МС-21 – узкофюзеляжник С919, а китайская двигателестроительная программа вообще не имеет аналогов в мире.

А все потому, что Китай не проиграл девяностые, как их проиграла Россия. Китай выиграл своё будущее, а вот про Россию такое вряд ли скажет даже клинический оптимист.

Не стоит рассказывать про судостроение, станкостроение, химпром, электронику и прочие отрасли – ситуация там ничуть не лучше. Но несколько примеров привести все же стоит.

Если раньше СССР мог разрабатывать и строить атомные авианосцы, то на днях на верфи в китайском Циндао заложили плавучий док для России. Всего каких-то тридцать лет назад подобное было попросту немыслимо, а сейчас стало чем-то само собой разумеющимся.

Ещё пример – когда потребовалось изготовить уникальный электрокабель для электроснабжения Крыма, российские заводы справиться с этим заданием в приемлемые сроки не смогли. Может, не смогли бы и в неприемлемые. А китайские смогли. А всё потому, что у китайских товарищей есть и заводы, способные выпускать такое оборудование, есть технологии и специалисты.

Причем этих специалистов Китай готовит сотнями тысяч. Для светлого будущего. А в России в девяностые годы кроме «эффективных менеджеров», экономистов да юристов больше никого не готовили. Вот почему мы бегаем и будем бегать каждый раз на поклон к китайцам. То док попросить построить, то кабель заказать с очередной партией прищепок, трусов и зубочисток, так как свои выпускать разучились.

Надо быть реалистами – преодолеть отставание от ведущих стран мира мы вряд ли сможем. Мало того, что начиная с девяностых годов варварски разбазаривали ресурсы и гнобили промышленность, но в дополнение ко всем этим бедам главным достижением «реформ» стало появление нового типа российского управленца-недопрофессионала. Того самого «эффективного менеджера», на которого сейчас возлагается нерешаемая задача по созданию конкурентоспособной страны.

Как это сделать, менеджеры, конечно, знают. В теории. Но теория – это теория. А вот на практике они способны только одно - «оптимизировать». Все что угодно: авиапром, автопром, здравоохранение, ЖКХ, пенсионеров, самозанятых, малодетных и тд. Список «оптимизаций» бесконечен и призван как можно меньше тратить бюджетные деньги на всякую неэффективную «ерунду».

Не готовы менеджеры «оптимизировать» только самих себя и себе подобных. Вот исходя из подобной «оптимизации» и будет в дальнейшем существовать страна. Не развиваться, а существовать. Потому что девяностые годы, которые Россия вдрызг проиграла, и порожденные девяностыми менеджеры никуда страну не отпустят.

Говоря другими словами, не стоит смотреть в будущее оптимистично. Мы ещё долго будем платить по счетам девяностых годов, которые фактически лишили страну будущего. Когда Г. Греф назвал Россию проигравшей страной-дауншифтером, он был абсолютно прав. Тут, что называется, не убавить и не прибавить.

Вот только он забыл уточнить, благодаря кому страна заслужила такую презрительную характеристику. И в какие годы вторая сверхдержава мира превратилась в страну дауншифтера.
Автор: Александр Плеханов
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2017/05/18/istoriya-khkh-veka/803407-proigrav-v-devyanostye-rossiya-proigrala-budushchee


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Комментарии 40

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  1. yuriy55 Сегодня, 15:11
    Да...проиграли. Сели играть с каталами и краплёными картами. Уверовали в справедливое и честное государство? Теперь пожинаем плоды...Осталось только одно, выбрать здоровый посадочный материал и начать сызнова...
    yuriy55
    1. seacap Сегодня, 15:40
      Не проиграла,а ее проиграли.Зажравшиеся упыри,посчитавшие себя элитой,захотевшие сладкой жизни увиденной на глянцевых журналах.И все они прекрасно осознавали и знали что делают(более 100 т.н.госдеповских советников в Кремле).А что делать?Так на этот вопрос давно уже ответили еще в 17м году,не хочется,конечно,а как иначе?У нас еще больше половины населения знаю что и как делать,с броневика выступать не надо.
      seacap
      1. Вас Влад Сегодня, 16:08
        Цитата: seacap
        Так на этот вопрос давно уже ответили еще в 17м году,не хочется,конечно,а как иначе?У нас еще больше половины населения знаю что и как делать,с броневика выступать не надо.

        А кто возглавлять и финансировать предприятие будет? belay
        Вас Влад
        1. рич Сегодня, 16:41
          Когда Г. Греф назвал Россию проигравшей страной-дауншифтером, он был абсолютно прав. Тут, что называется, не убавить и не прибавить.

          Стесняюсь спросить, а автор понимает, что такое дауншифтенг? Или он просто процитировал "красивое" слово

          Быть страной-дауншифтером – это удовольствие не для бедных. Конечно, можно жить только своими интересами, пренебрегая интересами других стран, но ведь кушать хочется ежедневно, сам у себя соки высасывть не будешь. Так что при отсутствии солидного счета в банке придется работать. Самой ярко выраженой страной-дауншифтером замкнутой только на своих интересах является США
          рич
  2. Николай К Сегодня, 15:17
    Россия проиграла не в 90-е, а еще в перестройку. 90-е были лишь нижней точкой падения. Точнее, проиграли еще в 1917-м, когда свернули не на ту дорожку, а перестройка стала неизбежной расплатой
    Николай К
    1. hhhhhhh Сегодня, 16:23
      Цитата: Николай К
      когда свернули не на ту дорожку,

      Тебе Царя захотелось?
      hhhhhhh
  3. Владимирец Сегодня, 15:19
    Ага, давайте протянем ноги, в 90-е всё про.....

    А я считаю, что всегда, всё (кроме смерти) можно изменить, что была Германия после ВМВ? Что была Япония? Поднялись? А мы не можем? А я отвечу словами капитана Орлова из "Батальоны просят огня": "Не терпит кишка, иди в дальний окоп, чтобы солдаты не видели и пристрелись, но молча.Молча! Вот тебе совет". yes
    Владимирец
    1. Андрей Сухарев Сегодня, 15:33
      германию и японию ПОСТАВИЛИ на колени, а наша элита сама встала в позицию №2...
      Андрей Сухарев
      1. Владимирец Сегодня, 15:36
        Цитата: Андрей Сухарев
        ерманию и японию ПОСТАВИЛИ на колени, а наша элита сама встала в позицию №2...

        Да какая разница, кто встал и кого поставили?! Автор пишет, что всё УЖЕ потеряно, мне непонятно это пораженчество. Или Вы готовы принять слова Саманты Пауэр о "проигравшей стороне" и больше не говорить? request
        Владимирец
        1. Ныробский Сегодня, 16:10
          Цитата: Владимирец
          Да какая разница, кто встал и кого поставили?! Автор пишет, что всё УЖЕ потеряно, мне непонятно это пораженчество. Или Вы готовы принять слова Саманты Пауэр о "проигравшей стороне" и больше не говорить?

          Когда поляки бродили в окрестностях Костромы наверное тоже многие думали, что России уже никогда не подняться, а потом как оказалось, Ваня Сусанин топил их в болотах как котят, Минин с Пожарским лупили в хвост и в гриву. Когда Наполеон взирал на горящую Москву, мнил себя властелином мира, но что то пошло не так и из милионной армии французов, домой вернулись тысячи, а сам Бонопарт почил в ссылке на острове Св.Елены. Гитлер потирал потные ручонки, когда ему докладывали, что видят в бинокль Москву, ан нет, зря радовался - налопался яду и вмер как крыса. Да, бывали у России тяжелые времена, но за ними всегда следовали периоды расцвета. Только вот если раньше тяжёлые времена как правило приходили с иноземными армиями со стороны, то в этот раз, они наступили в результате предательства элиты. Самое хреновое, это то, что когда элита теряет инстинкт самосохранения, то происходит её смена силовым путём, что всегда чревато большой кровью. Но будем надеяться на то, что в 2018 году всё таки начнётся процесс выдавливания из власти, особо "невменяемых" гос.деятелей. По крайней мере хочется верить в то, что смутное время в истории России начавшееся в 90-х годах, будет преодолено бескровно.
          Ныробский
  4. тезей Сегодня, 15:20
    "Говоря другими словами, не стоит смотреть в будущее оптимистично. " Такими словами автор заканчивает статью. Ну не знаю. Каждому свое. Если автору так уж нехорошо ,такой он пессимист, не хочет изнемогая работать на благо своей родины,то есть выход. Берешь
    свой скарб,жену, любовницу.детей и валишь туда где тебе оптимизм улыбается. И чем раньше он свалит тем лучше. А мы болезные все таки попробуем не существовать ,а развиваться. На зло автору,Грефу и прочим таким же. Полагаю ,что тогда и менеджеров мы оптимизируем до нужного нам уровня. Не понял автор ,что 90 е в прошлом.Больше игр не будет.
    тезей
  5. zoolu300 Сегодня, 15:23
    Не убавить не прибавить. А что сделать, чтоб все изменить? "олигархат" РФ не способен ни на что, его Йельские детки вообще туши свет. Выходит только вторая Гражданская война, иначе страну не спасти.
    zoolu300
    1. Владимирец Сегодня, 15:26
      Цитата: zoolu300
      А что сделать, чтоб все изменить?

      Ничего, Вам же автор сказал: "Россия проиграла будущее".
      Сложите лапки, да Вы и сами с этим согласны:
      Цитата: zoolu300
      Не убавить не прибавить.
      Владимирец
      1. zoolu300 Сегодня, 15:28
        Не убавить не прибавить - это про содержание статьи. А выход из данной ситуации - Гражданская война.
        zoolu300
        1. Владимирец Сегодня, 15:32
          Цитата: zoolu300
          Не убавить не прибавить - это про содержание статьи.

          Ну я так и сказал, лейт-мотив статьи, вынесенный в заголовок, это что Россия проиграла будущее. УЖЕ проиграла, для непонятливых, проигрыш исправить нельзя, это свершилось, будущего нет.
          Цитата: zoolu300
          А выход из данной ситуации - Гражданская война.

          Ух ты, ну и кто, по вашему мнению, должен против кого воевать?
          Владимирец
          1. zoolu300 Сегодня, 15:35
            Проигрыш можно искупить реваншем. Народ России против "олиархата" РФ и его холопов.
            zoolu300
            1. Владимирец Сегодня, 15:40
              Цитата: zoolu300
              Народ России против "олиархата" РФ и его холопов.

              Прекрасная мысль, что ещё надо для полного счастья, чтобы развалить страну. good
              Владимирец
              1. zoolu300 Сегодня, 15:44
                Собрать страну как в 20г прошлого века, когда такие как вы рушили ее по указке хозяев ФРС.
                zoolu300
                1. Владимирец Сегодня, 15:50
                  Цитата: zoolu300
                  как в 20г прошлого века

                  Вам бы хоть учебники истории почитать, как в 20-х годах страну "собирали".
                  Цитата: zoolu300
                  такие как вы рушили

                  Забавный Вы, ей Богу. laughing
                  Владимирец
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:27
    Больную тему затронул для меня автор...все что перечислено в статье все верно.
    Но где выход из тупика what ...когда читаешь очередные перлы нынешних правительственных реформаторов за голову хватаешься.

    Я оцениваю состояние нашей страны по духовному и материальному самочуствию наших граждан находящихся на самой низшей планке нашего общества...самый последний бомж должен иметь возможность заработать себе на жилье,безработный в глубинке РОССИИ иметь возможность получить работу с достойной оплатой ...у будущих пенсионеров не должна болеть голова о пропавших будущих пенсиях и т.д.
    Оценивать состояние РОССИИ по многомилионной зарплате руководителя ПОЧТЫ РОССИИ абсурдно...разрыв в доходах между правящим классом в РОССИИ и низшими слоями населения просто колоссален ...это никуда не годится.
    Тот же ЛЕХА
    1. Андрей Сухарев Сегодня, 15:35
      только новый сталинский режим объединит и спасет страну.
      Андрей Сухарев
  7. Bastinda Сегодня, 15:39
    Очень актуальная статья! Для 2004 года, сейчас 2017! Гарант конституции уже 17 лет у власти. Кровавый тиран Сталин за меньшее время, после революции и гражданской войны, сделал намного больше.
    Bastinda
    1. olimpiada15 Сегодня, 16:55
      Цитата: Bastinda
      Очень актуальная статья! Для 2004 года, сейчас 2017! Гарант конституции уже 17 лет у власти. Кровавый тиран Сталин за меньшее время, после революции и гражданской войны, сделал намного больше.

      У Сталина не было "эффективных менеджеров", которые обворовывали страну, воровство жестоко наказывалось на любом уровне, не взирая на чины.
      А сейчас экономикой правят "эффективные менеджеры" смысл деятельности которых выдрать, вытащить все деньги с производства ( не только прибыль, но средства необходимые на ремонт, модернизацию, закупку сырья) и отхватив львиную долю себе за "великие труды" , отправить все на запад. Но и это ещё не всё. Приняв за прожиточный минимум средства недостаточные для физиологического существования, навесить на народ платежи, налоги,обрекающие людей на нищенское существование. Кроме того взвалить на народ инфляцию и падающий рубль, ибо это у населения снижается платежеспоспособность, а вывезенные на запад капиталы от этого только увеличиваются. И финансово-экономический блок поддерживает их, ибо они в доле. В тоже время с высоких з/п платежи занижены: именно с них не поступает соцналог в полном объёме, потому в фондах недостаточно средств на соцвыплаты. И вместо того, чтобы найти причину и устранить, они ищут способв избавиться от социальных обязательств. Адепты западного величия уничтожают страну, ибо нет суверенной экономики-не будет и страны.
      Напрасно комментаторы обвиняют автора статьи в пессимизме. Вариант возрождения страны есть, но осуществить некому. Эмоциональные высказывания о революции не вариант, ибо кончится всё ускорением развала страны.Но и продолжение экономической и внутренней политики уничтожает страну. Верхи хорошо это понимают и, не смотря на патриотические речи-они все обосновались на западе, проблемы арода их не интересуют, потому и вводимые новшества либо дополнительный хомут на народ, либо из ряда по поговорке про кота.
      olimpiada15
  8. костя андреев Сегодня, 15:53
    это что вообще за пасквиль на мое отечество? что мы потеряли? так я напомню. потеряли убогую медицину когда от врачебного бессилия врачи больных которых не могли спасти отправляли домой умирать, но при этом СССР строил замечательные атомоходы, и 70 % бюджета тратил на оборону. сейчас если нет денег, хоть люди собирают по копеечке и есть возможность вне очереди лечится за границей. А тогда хоронили детей и ни одна .б.. которая сейчас поливает д...мом современную Россию не словом не обмолвилась.
    Потеряли мы то что перестали ходить в лаптях и наконец-то сократили технологическое отставание, и у нас появилось производство которое выпускает нормальные вещи, а не дерьмецо совковское, потеряли мы то, что пререстали как дикари бросаться на все импортное. или пускай сравнит кеды советские и адидас. Переживает за народ!!! а чего не расскажет, что с этим народом коммунисты сделали!!! Россия как свинарник была, грязь, немытость сплошная.
    Автор истеричка идите и стройте новою Россию, развивайте открывайте , а не уподобляйтесь .......!!!!!
    автор льет слезы по поводу ВАЗа а сам наверно на иномарке ездит. Когда разорился детройт что то особо слез ни кто не лил!!
    Хочеш помочь бомжам? да без проблем устрой их на работу помоги им!!!
    Проблема современной России большое количество вот таких лодырей бездельников которые на дешевой критике зарабатывают себе имя и пытаются придать смысл своему существованию!!!!
    костя андреев
    1. sds87 Сегодня, 16:16
      костя андреев, не надо Великий СССР называть презрительно "совком". Только наследство Советского Союза позоволяет России уже более четверти века с трудом держаться на плаву, не смотря на все старания преспешников запада. Народ тогда не выживал, а жил! Но элита хотела жить по-западному. Вот и развалили страну для себя любимых. Все правильно написал автор. Не вижу в статье лжи и передёргивания фактов.
      sds87
      1. костя андреев Сегодня, 16:46
        Вам сколько годков?
        Народ жил? это он сейчас живет, а тогда выживал, что то пытаясь достать. По западному элита жила, а это народ хотел что бы было как на западе: несколько телевизоров, несколько машин, возможность ездить за границу, хорошие вещи!!!
        Советский Союз был велик только за счёт того, что был вооружен до зубов, за счет опускания уровня жизни своего населения ( населения России).
        передёргиваний в статье до фига и больше, например почему автор не перечисляет зарубежную военную технику аналоги советской, только при этом уровень жизни работяги на Западе был повыше чем в Союзе!!!
        по поводу того как РФ с трудом держится на плаву. сравните что смогли США сделать с "великим" союзом и как пока тыкаются с трудом держащейся на плаву Россией!!!!!!
        костя андреев
    2. Ермак Сегодня, 16:45
      Цитата: костя андреев
      это что вообще за пасквиль на мое отечество? что мы потеряли? так я напомню. потеряли убогую медицину когда от врачебного бессилия врачи больных которых не могли спасти отправляли домой умирать, но при этом СССР строил замечательные атомоходы, и 70 % бюджета тратил на оборону. сейчас если нет денег, хоть люди собирают по копеечке и есть возможность вне очереди лечится за границей. А тогда хоронили детей и ни одна .б.. которая сейчас поливает д...мом современную Россию не словом не обмолвилась.
      Потеряли мы то что перестали ходить в лаптях и наконец-то сократили технологическое отставание, и у нас появилось производство которое выпускает нормальные вещи, а не дерьмецо совковское, потеряли мы то, что пререстали как дикари бросаться на все импортное. или пускай сравнит кеды советские и адидас. Переживает за народ!!! а чего не расскажет, что с этим народом коммунисты сделали!!! Россия как свинарник была, грязь, немытость сплошная.
      Автор истеричка идите и стройте новою Россию, развивайте открывайте , а не уподобляйтесь .......!!!!!
      автор льет слезы по поводу ВАЗа а сам наверно на иномарке ездит. Когда разорился детройт что то особо слез ни кто не лил!!
      Хочеш помочь бомжам? да без проблем устрой их на работу помоги им!!!
      Проблема современной России большое количество вот таких лодырей бездельников которые на дешевой критике зарабатывают себе имя и пытаются придать смысл своему существованию!!!!

      Столько слов ни о чем
      Ермак
  9. seacap Сегодня, 15:53
    Эти убогие менеджеры из-за своего низкого профессионализма,жадности и чванства,зависимости от враждебной державы,пренебрежения интересами своей Родины,даже национальную идею или хоть какую-то идеологию для выращенных потребителей придумать не в состоянии,даже не заморачиваются этим.Ждут,может само рассосется как-нибудь или когда в наследство вступят мары богдасаряны.
    seacap
  10. Оператор Сегодня, 15:54
    В 1991 году Россия сбросила балласт - коммунистическую идеологию, Казахстан и Среднюю Азию, бандеровцев, грызунов и шпротов.

    Костяк остался (РСФСР, нефтегазовый комплекс и ракетно-ядерный потенциал), а мясо нарастет.
    Оператор
    1. sds87 Сегодня, 16:35
      Цитата: Оператор
      В 1991 году Россия сбросила балласт - коммунистическую идеологию, Казахстан и Среднюю Азию, бандеровцев, грызунов и шпротов.

      Во как повернули: балласт сборосили. Правда забыли, что вместе с балластом выбросили двигатели, паруса и матросов. И несколько десятков миллионов пассажиров. Теперь плывет страна, как гигантская лоханка - без руля и ветрил. И атакуют ее хищные обитатели мирового океана. А Вы ведь по сути озвучили Грефовское высказывание про вымершие миллионы людей, которые не сумели вписаться в рыночную экономику. Типа бабы новые нарожают. Ага - три раза. Уже четверть века народонаселение на одном месте замерло, не смотря на кучу "понаехавших" из пограничных государств, что значит: все больше стариков и все меньше молодых. Не желает мясо почему то нарастать в "очищенной от балласта" России. Видимо все еще не стало комфортно простому народу спустя 26 лет (!) после 91 года.
      sds87
      1. Оператор Сегодня, 16:38
        Не передергивайте - Россия в 1991 году встала на путь создания национального моноэтнического государства (по типу Китая, Японии и Германии).

        Мультикультуризм - это удел разваливающихся империй типа Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки.
        Оператор
        1. sds87 Сегодня, 16:50
          Цитата: Оператор
          Не передергивайте - Россия в 1991 году встала на путь создания национального моноэтнического государства (по типу Китая, Японии и Германии).

          Современная РФ - моноэтническое государство? Вот как то не заметил за всю жизнь. Вам санитаров не вызвать? Белая горячка налицо!
          sds87
    2. костя андреев Сегодня, 16:47
      ПЛЮСУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      костя андреев
  11. Starik72 Сегодня, 16:03
    Во многом я согласен с автором статьи. Но с одним не согласен,что Россия в тупике и не сможет из него выбраться. Да Россия попала в тупик 90 годов,но не смотря на это потихоньку выходит из тупика.Посмотрите,армия возрождена до такой степени,что её стали бояться на западе,потихоньку возраждается промышленность. Конечно хотелось бы что бы это всё происходило намного быстрей,а для этого нужна новая идеология,которой к сожаленью НЕТ.
    Starik72
    1. Bastinda Сегодня, 16:20
      Это Вам по телевизору сказали? Что нашу армию бояться?
      Бояться ядерного оружия(доставшегося от СССР) а все эти арматы(2.5 штуки) ПАК 50, МИГ 35. есть только в телевизоре. Идеологии действительно нет, как и производства, как и 25 млн. рабочих мест обещанных Гарантом.
      Bastinda
  12. hhhhhhh Сегодня, 16:50
    Наше дело правое, враг будет разбит- Победа будет за нами.
    hhhhhhh
  13. parusnik Сегодня, 16:53
    Автор полностью прав..и встает вечный вопрос" Что делать?"..И реально, что - то делать надо...Простой пример..меня брали на работу, по конкурсу..Сейчас..что бы единица была замещена ..абы подходил..А в процессе выясняется эта единица ни рыба , ни мясо..Или потребовалось дополнительное обучение, обучили около 30..сейчас к нам четверым приходят 26 и спрашивают как делать..ты же учился вместе со мной..ну и чё..ну ты же знаешь..А зарплату и прочее получаем одинаковую..и ..В период перестройки демократизации активно вешалась лапша на уши, типа при капитализме будет естественный отбор..лучшие будут работать..худшие улицу мести..и где это..
    parusnik
    1. Molot1979 Сегодня, 17:01
      И что теперь, согласно известной поговорке [email protected] и не жить? Бывало и хуже. Но если начать причитать, что все пропало и нет у нас будущего, то конечно, все пропадет и будущего не будет.
      Molot1979
  14. Шуманит Сегодня, 16:58
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Владимирец
    Да какая разница, кто встал и кого поставили?! Автор пишет, что всё УЖЕ потеряно, мне непонятно это пораженчество. Или Вы готовы принять слова Саманты Пауэр о "проигравшей стороне" и больше не говорить?

    Когда поляки бродили в окрестностях Костромы наверное тоже многие думали, что России уже никогда не подняться, а потом как оказалось, Ваня Сусанин топил их в болотах как котят, Минин с Пожарским лупили в хвост и в гриву. Когда Наполеон взирал на горящую Москву, мнил себя властелином мира, но что то пошло не так и из милионной армии французов, домой вернулись тысячи, а сам Бонопарт почил в ссылке на острове Св.Елены. Гитлер потирал потные ручонки, когда ему докладывали, что видят в бинокль Москву, ан нет, зря радовался - налопался яду и вмер как крыса. Да, бывали у России тяжелые времена, но за ними всегда следовали периоды расцвета. Только вот если раньше тяжёлые времена как правило приходили с иноземными армиями со стороны, то в этот раз, они наступили в результате предательства элиты. Самое хреновое, это то, что когда элита теряет инстинкт самосохранения, то происходит её смена силовым путём, что всегда чревато большой кровью. Но будем надеяться на то, что в 2018 году всё таки начнётся процесс выдавливания из власти, особо "невменяемых" гос.деятелей. По крайней мере хочется верить в то, что смутное время в истории России начавшееся в 90-х годах, будет преодолено бескровно.

    Как сейчас помню про Сусанина! Ему еще памятник в Костроме стоит!
    Шуманит
  15. Molot1979 Сегодня, 16:59
    Нет, Александр Плеханов. Никакое будущее мы не проиграли. Если тебе так кажется - пойди и выпей яду. Но только не гадь в мозги людям. Сколько раз в истории нашей страны бывали катастрофы? Раздробленность, монголы, Смутное время, революция и война. И ничего, выжили всем пессимистам назло. Еще и впереди планеты всей успели побыть. Та и с этой смутой будет. Самое страшное уже позади. Главное руки не опускать, и все получится. Выберемся и из этой ямы, и пусть все Гайдары планеты плачут кровавыми слезами.
    Molot1979
Картина дня