. Кто правит миром?

В последние годы и особенно месяцы мне, русскому, ежедневно просматривающему мировую, в частности, западную прессу ответ на этот вопрос должен казаться однозначным: разумеется, В. Путин и возглавляемая им Россия. Именно он подрывает прекрасный мировой порядок, установленный с 1990 гг., приведший, правда, к незаконному признанию Европейским союзом в 1991 г. независимости Хорватии и Словении, развязавшем гражданскую войну; к 78-дневной бомбардировке в 1999 г. того, что оставалось от Югославии, к агрессии большинства стран Запада против Ирака, приведшим к развалу страны и сотням тысяч убитых, к агрессии против Ливии, развалившей и это государство.Путин же согласно западному информационному мейнстриму направил полчища мигрантов из Пакистана, Афганистана, Сирии, других арабских стран и даже, как писали, провоцировал их насилие против европейских женщин.Как пишется почти везде, Россия стоит за волной правых и право-левых оппозиционеров, теснящих провалившиеся элиты в Европе. Он же и страшные «хакеры из ГРУ» стояли за свержением в США провалившейся и оторвавшейся от американского народа коалиции либеральных интервенционистов и неоконсерваторов. Они решили в 1990-е гг., что они победили навсегда, и попытались закрепить победу «демократии» военной силой в арабском мире и проиграли. Проиграли они и Россию, проводя против нее неовеймарскую политику, и забыв историю, что моя страна всегда поднималась и в конечном итоге всегда побеждала.На протяжении большей части европейской истории, роль Путина играли ведьмы, потом евреи, потом масоны, затем они были объединены в сознании людей и элит, не желавших и не умевших понимать трудную правду реальности, в жидо-масонов. Затем уже в новейшую эпоху управителями мира были назначены транснациональные корпорации и глобальное гражданское общество. Либеральная идеология, только сейчас начавшая то ли стратегическое бегство, то ли временное отступление, провозгласила, вслед за ее предтечей, коммунизмом, отмирание государства, создание всемирного правительства, опирающегося на эти самые ТНК и НКО. (Коммунистические мечтатели грезили о всемирном правительстве, управляемом пролетариатом).Предсказуемо не воплотилась ни одна из этих иллюзий. Мир на новом уровне возвращается к системе национальных государств, но с уменьшенной способностью из-за глобализации, информационной революции и всеобщей демократизации даже и в авторитарных государствах - управлять населением на своих собственных территориях. Особенно, тревожен «разрыв», впервые сформулированный лет двадцать тому назад Г.Киссинджером: между стоящими перед человечеством глобальными проблемами и национализацией их решений, деглобализацией управления.В 1950-1980-хх мир был относительно управляем. Две сверхдержавы – СССР и США принимали основные решения. А когда с 1960-х образовалась ситуация стабильного взаимного ядерного сдерживания, мир стал и довольно безопасным. Система была относительно невыгодна России (тогда выступавшей под названием СССР), когда страна с группой слабых и ненадежных союзников, с неэффективной социалистической экономикой должна была уравновешивать большинство развитых стран на Западе и Китай на Востоке. В результате перенапряжения СССР распался.На историческую секунду показалось, что мир стал однополярным и Запад во главе с США обречен на вечное доминирование и потери управления не будет, мир будет управляться гегемоном. Подрывать мечту стали сразу. В Европе – бескрайним расширением ЕС, общей внешней и оборонной политикой, сведших влияние великих европейских держав к нулю, вводом евро без единого правительства, мультикультурализмом, отказом от сколько-нибудь внятной политики безопасности. Почти везде в Европе и США отказались от перезревших реформ. Вашингтон под почти единодушные аплодисменты союзников полез в интервенции и серьезно проиграл. Экономический кризис, начавшийся в 2008, добил претензии и на политическое, и на экономическое, и на моральное превосходство Запада. «Поплыла» и предлагавшаяся и навязывавшаяся либеральная экономическая модель. Ее уже почти повсеместно отвергают, но без предложения альтернативы.Пока Запад купался в лучах прекрасной мечты о «конце истории», она продолжала работать. И к началу 2000-х гг. оказалось, что лидерство в экономике уверенно переходит к Азии, а Китай обещает стать в обозримой перспективе первой экономической державой в мире. По ВВП по покупательной способности он ей уже стал.В результате 2000-е гг. оказались катастрофическими для Запада. США с союзниками влезли в серию конфликтов и проиграли, растранжирив политический и военный капитал. ЕС вполз во вполне предсказуемый, но все равно оказавшийся неожиданным многомерный и по обозримое будущее безысходный кризис.Такое быстрое обрушение позиций без войны, было только один раз, когда развалился СССР.В результате вакуум управляемости, и без того объективно расширявшийся, углубился на качество. А «новые» начали бросать вызов остаткам однополярной системы. Наиболее жестко – Россия. Где ко второй половине 2000-х гг. поняли, что мир, особенно Ближний Восток идет к глубокой дестабилизации, что договориться по-хорошему о прекращении неовеймарской экспансии западных союзов на территории, считавшиеся в Москве жизненно-важными с точки зрения безопасности, не удастся. И что мир катится к новой большой войне. Россия подготовилась – провела успешную военную реформу и на словах и делами заявила, что порядков, установленных Западом в 1990-х она не потерпит. Запад же бросился в реваншистскую контратаку, стремясь удержать рушившиеся позиции.В рождественские каникулы 2013-2014 года, когда конфронтация, нараставшая годы, достигла пика, и стало очевидно, что впереди прямое столкновение, я в очередной раз перечитал «Войну и мир» Толстого. Меня тогда поразила фраза, которую я раньше пропускал: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть».Я понял, что Россия решила и победит. Что к концу 2016 г. и произошло. Забыты угрозы «разорвать» ее экономику и организовать удушающими санкциями «смену режима», либо через «заговор олигархов», либо спровоцировав народное недовольство. Забыли и о смехотворных обещаниях «изоляции». Россия сплотилась и стала выигрывать. А те, кто ей угрожал, вылетают один за другим.Пропагандистская атака, столь злостная, что подорвала доверие к любым западным новостям и оценкам о России, да и о самом Западе, продолжается. Но западный мейнстрим из наступления перешел к обороне, твердя о способности и готовности русских смещать и назначать правительства. Если бы все, что пишется и говорится, было бы правдой, русским впору бы возгордиться. Но Россия просто поставила себя «на правильную сторону истории». А заодно из периферийной европейской превратила себя в великую азиатско-тихоокеанскую евразийскую державу. Но русская победа не решает стоящих перед миром проблем, он становится все более взаимозависимым, но все менее управляемым.Ситуация усугубляется нарастающей демократизацией даже и большинства авторитарных государств, помноженной на всеобщую информатизацию или цифровизацию. Люди знают все больше, понимают все меньше, но все чаще, если уже не ежедневно готовы воздвигать требования к правительствам. Главное из которых – благосостояние. А политики, особенно в демократических странах вынуждены на эти требования реагировать. Результат – неспособность к стратегическому мышлению и действиям. А политкорректность вымывает из политических классов людей действия с повышенным уровнем ответственности за будущее и тестостерона. Результат – дальнейшее ухудшение управляемости. На Западе исключение пока – США, где политическая система все еще способна выдвигать неординарных лидеров – будь то Рейган, Обама или Трамп. Обаме не удалось, и он провалился. Хотя начинал хорошо.Россия, Китай, другие «новые», недовольные попыткой американской гегемонии, призывали к многополярному миру. Он наступил, но больше похож на беспомощный хаос с нарастающей нестабильностью. Сквозь него начинают пробиваться первые контуры новой двухполярности. Россия, Китай провозгласили курс на партнерство Большой Евразии, открытое для Европы. США, которые Д.Трамп, если ему удастся осуществить его экономическую программу и «сделать Америку снова великой» образуют с ближайшими странами второй полюс. Важно, чтобы отношения между этими полюсами не стали антагонистическими. Европа с ее гигантской культурой и мощной экономикой на полюс претендовать не может, пока и если не начнет коренную перестройку своего проекта, из-за накопленных ошибок и проблем уверенно и почти безальтернативно идущего вниз к «деградации» или даже к коллапсу.Мир живет сейчас в период распада двух прошлых систем управления. Одна биполярная – несмотря на попытку реанимировать ее в Европе, заканчивается. В самом разгаре, но ближе к концу и распад однополярного мира. Ослабели почти все институты международного управления. Новые институты – ШОС, БРИКС, альтернативные банки и платежные системы находятся еще в младенческом состоянии и неясно, смогут ли они и когда заполнить расширяющиеся вакуумы управляемости.Спасает продолжающаяся опора на ядерное сдерживание, отрезвляющее политические круги ведущих стран. Его нужно совместно укреплять. Надеюсь, этим, в частности, и займутся В.Путин и Д.Трамп, отвергнув реакционный романтизм ядерного разоружения. Но вечно опираться только на негативный ядерный фактор ненадежно. Думаю, в новом по нарастающей нестабильном и опасном и ренационализирующемся мире есть лишь один разумный в принципе возможный вариант – «новый Концерт наций». Пока это теоретически только «тройка» по-настоящему суверенных и глобальных держав: Россия-Китай-США. Затем к ним могут примкнуть Индия, Япония, какие-то из европейских держав, если ЕС или они смогут отойти от самоубийственной, сводящей влияние Европы к нулю «единой внешней и оборонной политики» и перейдут к координируемой. Сыпящийся ЕС полюсом быть не может, делает Европу ссыхающимся карликом в мире, куда вернулась большая геополитика.Возможно ли это? Не знаю. Но когда-то на стыке эпох сила русского оружия и дальновидность Александра I, Меттерниха, Талейрана позволили создать в Европе – тогдашнем мире – столетний почти мир и беспрецедентные возможности для экономического и духовного развития.