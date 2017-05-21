Евразия остается в ядерных планах Соединенных Штатов

Создававшееся в США в годы Второй мировой войны ядерное оружие предназначалось для использования по странам оси (по Германии и Японии) с перспективой его применения в дальнейшем против СССР. Уже в июле 1944 года в Германии опасались атомной бомбардировки Дрездена, а в сентябре этого же года в США состоялось решение об использовании ядерного оружия по Японии. Однако сразу после завершения войны США приступили к оценке возможностей применения ядерного оружия против городов СССР, а в 1946 году появился и первый план атомной бомбардировки нашей страны.С формированием в 1945–1949 годах лагеря стран народной демократии (Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам, Монголия, Польша, Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания) все эти страны автоматически стали врагами США и позже были включены в стратегические планы поражения американским ядерным оружием. В дальнейшем ядерное оружие США нацеливалось по региональным планам на Алжир, Ливию и Египет в Африке, Сирию, Ирак и Иран в Азии. Объекты для нанесения американцами наступательных или оборонительных ударов располагались как на территории стран Организации Варшавского Договора (ОВД) и НАТО, так и в пределах нейтральных государств, например, в Финляндии и в Австрии. После окончания холодной войны США осуществляли ядерное планирование в отношении РФ и КНР, исключили из ядерных планов ставших безъядерными странами Украину, Казахстан и Белоруссию, возобновили планирование использования ядерного оружия против КНДР, Ирана и Ливии, начали планирование применения ядерного оружия против стран, обладавших или стремившихся обладать ОМП.Основной целью США во времена холодной войны являлось уничтожение в СССР действовавшего там общественного строя как угрозы самому существованию США с нацеливанием по Советскому Союзу на раннем этапе противостояния всего ядерного арсенала стратегических ядерных сил (СЯС) этой страны. В XXI веке на РФ нацеливалось, судя по оценкам в СМИ, от 80 до 63% ядерного боезапаса СЯС США, а на Китай – только 16–28%. Следовательно, США рассматривают РФ в качестве главного «экзистенционального» военно-политического противника, препятствующего установлению мирового господства США.Первые планы ядерной войны США в 1946–1950 годах предусматривали нанесение ядерных ударов сначала по 20, затем по 70, потом по 104 городам Советского Союза. В 60-е годы выполнение ядерных планов означало бы уничтожение 50–75% промышленности и 25–33% населения СССР. Американский план SIOP-1A 1961 года, предусматривавший использование 3423 ядерных боезарядов (ЯБЗ) мощностью 7817 мегатонн (Мт) для поражения 1483 объектов, сгруппированных в 1077 эпицентров, имел целью довести уровень потерь населения у советского и китайского блоков до 54 и 16% соответственно, гарантированно уничтожить у советского и китайского блоков соответственно 74 и 59% индустриальных площадей, 295 и 78 городских промышленных комплексов при полном уничтожении намеченных объектов ядерного потенциала, угрожавших США. Создатели этого плана явно предусматривали превращение территории двух блоков, а особенно СССР, в радиоактивные руины, не подозревая, что применение США даже 5 гигатонн ядерной взрывчатки привело бы к гибельной для всего мира и для самой Америки «ядерной зиме».Фундаментом начатой США в годы холодной войны безумной гонки ядерных вооружений стало стремление иметь способность уничтожить или нейтрализовать возможно большее число объектов потенциального противника за счет повышения сначала мощности и количества ЯБЗ, а затем и точности их доставки к объектам поражения.В 1946–1960 годах ядерный арсенал США вырос с 9 до 18 638 ЯБЗ. Только в 1960 году было произведено 7178 ЯБЗ. В 1956–1962 годах потребности ВС США оценивались более чем в 160 тыс. ЯБЗ. В 1967 году ядерный боезапас США достиг своего потолка в 31 255 ЯБЗ. В 1968–1990 годах арсенал постепенно уменьшился с 29,6 до 21,4 тыс. ЯБЗ, в 1993–2003 годах сократился с 11,5 до 10 тыс., в 2010 году достиг 5 тыс., а в январе 2017 года был доведен до 4018 ЯБЗ (еще 2800 ЯБЗ ждали утилизации в последующее десятилетие). Всего же в США было произведено более 70 тыс. ЯБЗ. По данным 2011 года, планировалось довести ядерный боезапас ВС страны к 2022 году до 3000–3500 ЯБЗ, а по сведениям 2005–2006 годов, к 2030 году – до 2000–2200 ЯБЗ.Суммарная мощность ядерных боезарядов в активном боезапасе была доведена до максимального значения в 20,5 тыс. мегатонн в 1960 году, затем резко снизилась, далее постепенно уменьшалась до нынешнего уровня примерно в 1 тыс. мегатонн. Если средняя мощность одного ЯБЗ увеличилась с 25 килотонн (кт) в 1948 году до 200 кт в 1954 году, то уже в 1955–1960 годах она составляла от 1 до 3 мегатонн. В настоящее время средняя мощность одного американского ЯБЗ менее 250 кт.Интересны два обстоятельства, касающиеся снижения мощности некоторых типов ЯБЗ. С 2020 года тактическая и стратегическая авиация ВВС США начнет получать модернизированную ядерную авиабомбу В61-12 с ЯБЗ средней мощности (то есть с диапазоном 10–50 кт) с изменяемым тротиловым эквивалентом, которая заменит все другие ядерные авиабомбы. В декабре 2016 года Научный совет МО США рекомендовал иметь большее число ЯБЗ «малой» мощности (то есть с диапазоном 1–10 кт) для ограниченного использования по избранным вариантам действий.К концу ядерного противостояния США и СССР считалось, что к объектам поражения дойдут 80–90% БР СЯС США и 72–77% авиационных ракет бомбардировщиков, шансы на доставку ядерных авиабомб бомбардировщиками различных типов оценивались в 27–60%. К этому же времени точность доставки ЯБЗ к намеченным точкам прицеливания улучшилась до нескольких десятков метров у новых авиационных ракет и до нескольких сотен метров у новых баллистических ракет СЯС США.В 1954–2002 годах количество штатных стратегических бомбардировщиков, МБР и БРПЛ в СЯС США не опускалось ниже 1 тыс., а в отдельные периоды превышало уровень в 2 тыс. В 2018 году СЯС США намерены иметь 800 засчитываемых по договору 2010 года носителей ядерного оружия (66 бомбардировщиков, 454 ШПУ МБР, 280 ПУ БРПЛ), средства доставки которых будут способны нести 1550 засчитываемых ЯБЗ (фактически более 2 тыс. ЯБЗ). В ближайшие 8–25 лет в состав СЯС США на замену устаревших систем вооружений планируется поступление 12 новых ПЛАРБ типа «Колумбия» со 192 БРПЛ (более 1 тыс. модернизированных ЯБЗ), 100 новых стратегических бомбардировщиков В-21 «Рейдер» (с 500 новыми ядерными КРВБ с модернизированными ЯБЗ и несколькими сотнями ядерных авиабомб В61-12), 400 новых МБР (с 400 модернизированными ЯБЗ).Теперь более подробно поговорим об объектах. Осуществляется два вида нацеливания: контрсиловое нацеливание на объекты для уничтожения (нейтрализации) непосредственных военных возможностей противника (от ядерных сил до группировок войск (сил) и контрценностное нацеливание для уничтожения (нейтрализации) тех объектов, которые обеспечивают способность страны вести войну (экономика, включая военную промышленность). Объекты подразделялись на заблаговременно планируемые и выявляемые в ходе операции. Заблаговременно планируемые объекты, в свою очередь, делились на поражаемые по мере необходимости по запросу и поражаемые в строгом соответствии с графиком с точностью до минут по отношению к назначенному опорному времени. Сейчас нацеливание на объекты, поражаемые после выявления или по запросу, осуществляется в рамках планирования по указанию или адаптивного планирования.Если в 50-е годы число возможных объектов увеличилось с сотен до нескольких тысяч, то в 1974 году перечень стратегических объектов противника вырос до 25 тыс. и достиг уровня в 40 тыс. в 1980 году. В каждой избранной для поражения наступательным ядерным оружием США стране Евразии числилось от менее 10 объектов до более 10 тыс. объектов. Перед развалом и после развала СССР количество стратегических объектов, предназначенных для поражения по плану SIOP, стало резко сокращаться: из 12 500 в 1987 году к 1994 году осталось 2500. Если в период холодной войны на каждый намеченный эпицентр СЯС США назначали в среднем по 2,5 ЯБЗ, а ударные ядерные силы НАТО по 1–1,6 и более ЯБЗ, то после ее окончания в связи с отказом от устаревших ядерных вооружений был осуществлен переход к нацеливанию на каждый эпицентр, объединявший один или несколько объектов, в среднем по 1,4 ЯБЗ СЯС. Объекты же обычно подразделялись на четыре основные категории: ядерные силы, другие военные объекты, органы государственного и военного управления, экономика.Содержанием ядерной войны для СЯС США являлось бы уничтожение (нейтрализация) определенного количества объектов одной или нескольких категорий, с тем чтобы после ее завершения оказаться в сравнительно лучшем по отношению к противнику положении. С появлением у СССР ядерного оружия в США планировали ведение ядерной войны двух видов: с обоюдным обменом ядерными ударами (США наносят ядерные удары по Советскому Союзу, а СССР – по континентальной части США) и с применением ядерного оружия США на далеком от них театре войны в Евразии (континентальная часть США тогда пользовалась бы иммунитетом от ядерных ударов противника). В первом случае ядерная война именовалась бы в США «стратегической», а в НАТО «всеобщей ядерной войной» или «всеобщим ядерным реагированием». Во втором случае в США она называлась бы «ядерной войной на театре», а по терминологии НАТО «войной, не достигающей масштабов всеобщей ядерной войны», то есть была бы «ограниченной ядерной войной». С появлением РФ стратегическая ядерная война США плавно уступила место «стратегическим ядерным операциям», а ядерная война на театре войны стала «ядерными операциями на театре»; в НАТО место всеобщей ядерной войны и ограниченной ядерной войны заняли «стратегическое реагирование» с планами главных чрезвычайных видов ядерных ударов и «субстратегическое реагирование» с планами выборочных чрезвычайных видов ядерных ударов по РФ.Длительность ядерной войны США против СССР в различные периоды времени оценивалась от нескольких суток до двух лет, с 80-х годов – в два–шесть месяцев (до отмены в 1997 году положения о затяжной ядерной войне). В одном из учений 1979 года сценарий стратегической ядерной войны предусматривал полусуточный ядерный «спазм» в виде выполнения дежурными силами США плана SIOP (результат – потеря 400 млн человек в США и СССР) с ведением в течение пяти месяцев последующих ядерных операций силами гарантированного ядерного резерва США по уничтожению оставшихся непораженными и вновь выявленных объектов в СССР.Ведение стратегической ядерной войны США против стран Евразии и прежде всего против СССР должно было осуществляться по планам EWP Стратегического авиационного командования (САК) ВВС в 40–50-е годы, по планам SIOP СЯС в 60–90-е годы (это наименование плана формально сохранялось по 2003 год), по номерным планам СЯС типа 80ХХ с 90-х годов. Стратегические объекты подразделялись на категории, соответствовавшие задачам; объекты категорий распределялись по видам и вариантам ударов.Существовало несколько видов ядерных ударов: главные (MAO), выборочные (SAO), ограниченные (LAO), региональные, силами гарантированного ядерного резерва. Главные удары были призваны уничтожить с максимально возможной скоростью объекты заданных категорий с использованием нескольких тысяч ЯБЗ. Выборочные удары являлись составной частью главных. Для нанесения ограниченных ударов использовалось бы от нескольких единиц до сотни ЯБЗ. В региональных ударах использовались бы находившиеся в передовых районах силы (например, во время американо-иранского кризиса в начале 80-х годов планировалось нанесение ядерных ударов по Ирану с использованием 19 КРВБ бомбардировщиками В-52). В состав гарантированного ядерного резерва входило 25% от всех ПЛАРБ США, его силы могли использоваться иногда до и в основном после выполнения плана SIOP. В наш век СЯС намечали нанесение ударов «чрезвычайного реагирования» (ERO), выборочных (SAO), «основных» (BAO) и ударов «по указанию»/«по адаптивным планам» (DPO/APO).Планы SIOP, как правило, составлялись на возможность использования любого из четырех вариантов ударов: внезапного, неожиданного для противника; упреждающего по приведенному в готовность противнику; ответно-встречного при обнаружении пуска (LOW) и после подтверждения следования ядерных ракет противника к объектам в США (LUA); ответного (LOA) после первых ядерных взрывов на территории США.Выполнение плана SIOP в полном объеме зависело от длительности ввода в состав дежурных сил всех назначенных для его выполнения бомбардировщиков, МБР и ПЛАРБ и колебалось от одной-полутора недель до одних-двух суток. Время пуска БР или взлета бомбардировщиков и самолетов-заправщиков жестко регламентировалось по отношению к опорному времени, чтобы обеспечить бесконфликтное прибытие средств поражения к своим объектам в точно назначенный срок. В обычной обстановке дежурные силы SIOP (а у них было 35–55%, в среднем 40% ЯБЗ СЯС) поддерживались в готовности начать пуск БР (взлет самолетов) через 5–15 минут после получения приказа. При максимальном наращивании дежурных сил в их составе было бы не менее 85% штатных МБР, бомбардировщиков, БРПЛ.В дежурных силах СЯС США в последнее десятилетие холодной войны находилось свыше 5 тыс. ЯБЗ, в 1997 году их число уменьшилось до 2300, а в настоящее время составляет явно менее 700 ЯБЗ МБР и БРПЛ. Стратегическая авиация, которая в 1957 году выделяла в состав дежурных сил 33%, в 1961 году 50%, а в 1991 году 14% своих бомбардировщиков, после завершения холодной войны постоянного боевого дежурства на авиабазах с ядерным оружием на борту уже не несет. В начале 1968 года (тогда СЯС США имели 4200 активных ЯБЗ) официально утверждалось, что в результате первого ядерного удара всеми СЯС СССР в США выживет 50% СЯС и что три четверти выживших сил (под этими 75% имелись в виду дежурные силы) достигнут своих объектов и уничтожат свыше 40% населения и свыше 75% индустриальных мощностей противника.В ядерной войне на Европейском театре войны Ударные ядерные силы (УЯС) НАТО в Европе могли применить американское ядерное оружие для нанесения ограниченных ядерных ударов (LNO) для уничтожения в каждом нескольких десятков военных и промышленных объектов, например авиабаз в Польше, Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии, Болгарии; региональных ударов (RNO) на одном или нескольких ТВД, например для поражения войск первого эшелона наступающего противника; ударов на всю глубину театра (NOP) по стационарным объектам и сосредоточениям войск/сил противника.Основой действий на всю глубину театра войны (до Урала) был план SSP ВГК ОВС НАТО в Европе, являвшийся уменьшенной в 4–5 раз копией американского плана SIOP, с которым он полностью координировался по объектам и времени их поражения, и предназначавшийся для уничтожения прежде всего тех объектов, которые угрожали евро-азиатским союзникам США по НАТО. Упреждающие действия УЯС НАТО в 1969 году по этому плану планировались либо по объектам стран ОВД, исключая СССР, либо только по объектам СССР, либо по всем объектам ОВД. Судя по перечню высокоприоритетных объектов для этого плана в 1978 году, из 2500 объектов одна треть находилась в СССР и две трети – на территории его союзников в Восточной Европе. В 1983 году для нанесения ядерных ударов на всю глубину УЯС НАТО могли применить, не осуществляя дополнительного наращивания сил и средств, до 1700 авиабомб тактической авиации ВВС, свыше 150 авиабомб тактической авиации ВМС, около 300 ЯБЗ БРМД, 400 ЯБЗ БРПЛ США и около 100 ЯБЗ БРПЛ Великобритании.Непосредственная ядерная поддержка (NSP) сухопутных войск в Европе должна была осуществляться частично во время ограниченной ядерной войны и в полном объеме во всеобщей ядерной войне штатным ядерным оружием СВ с привлечением тактической авиации. В 70–80-х годах в СВ США действовали планы непосредственной ядерной поддержки в виде постоянно обновлявшихся «ядерных пакетов» корпусов и «ядерных субпакетов» дивизий, предусматривавших использование ядерных УР, НУР, атомной артиллерии, ЗУР и фугасов в ближней зоне. В 70-х годах считалось, что одна полевая армия США будет расходовать каждые сутки по 400 ЯБЗ. В 70–80-х годах армейский корпус США мог бы применить в ходе операции в своей зоне боевого воздействия до 450 ЯБЗ суммарной мощностью до полутора мегатонн. В 1983 году из имевшихся тогда у СВ США 3330 ЯБЗ для снарядов и тактических ракет в Европе находилось 2565 (77%) таких ЯБЗ. В 1991 году ВС США отказались от тактического ядерного оружия СВ, ВМС и морской пехоты, а в 2012 году и от ядерных КРМБ «Томагавк».К концу холодной войны в состав дежурных авиационных сил УЯС НАТО в Европе входило всего лишь 5% истребителей-бомбардировщиков «двойного назначения», вскоре боевое дежурство этих самолетов с ядерными авиабомбами на борту в 15-минутной готовности к взлету было прекращено. В зоне Европы нестратегических («тактических») ЯБЗ США для СВ и ВВС было значительно больше, чем в зоне Тихого океана: например, в 1967 году этот ядерный боезапас в Европе приближался к 7 тыс. ЯБЗ, а в зоне Тихого океана насчитывал более 3 тыс., хотя там и шла война США против Северного Вьетнама. Если в Западной Европе основным «ядерным погребом» была ФРГ, то на Дальнем Востоке тогда им был остров Окинава. К 2010 году из примерно 500 американских ядерных бомб, предназначенных для использования тактической авиацией ВВС, до 40% находилось в Европе. Ядерная поддержка стран НАТО и других союзников США предусмотрена с использованием американского «нестратегического ядерного оружия» и с участием СЯС США.Знаменательны положения, изложенные в коммюнике о заседании Совета НАТО на высшем уровне в Варшаве 8–9 июля 2016 года. «Любое использование ядерного оружия против НАТО изменило бы природу конфликта коренным образом». «…НАТО обладает возможностями и решимостью назначить такую цену противнику, которая была бы неприемлема и значительно превышала бы те выгоды, которые противник надеялся бы получить». Известно, что НАТО никогда не отказывалось от применения ядерного оружия первыми, по своему усмотрению. В коммюнике нет ни слова об упреждающем субстратегическом и стратегическом реагировании НАТО, как будто все это подразумевается само собой, но зато объявляется, что «любое» применение ядерного оружия противником изменяет природу конфликта «коренным образом» и что теперь цена такого применения ядерного оружия противником по сравнению с прежними расценками повысится для него «значительно». Сравните это с положением о применении ядерного оружия силами НАТО от 1991 года (любое применение ядерного оружия, особенно на начальной стадии, должно рассматриваться как преднамеренно ограниченное, выборочное, сдержанное) и почувствуйте разницу.В 1979 году президент США утверждал, что каждая американская подводная лодка с БРПЛ «Посейдон» несет достаточно ЯБЗ, чтобы уничтожить крупные и средние по своим размерам города Советского Союза. Тогда у США имелась 21 ПЛАРБ с БРПЛ этого типа, каждая ПЛАРБ несла до 160 ЯБЗ мощностью по 40 кт, а в СССР было 139 городов с населением 200 тыс. человек и более. Сейчас у США 14 ПЛАРБ, на каждой такой ПЛАРБ с БРПЛ «Трайдент» около 100 ЯБЗ, но уже мощностью по 100 или 475 кт, а в РФ насчитывается примерно 75 городов с населением в каждом 250 тыс. человек и более. В 1992 году генсек НАТО объявил о прекращении нацеливания ракет на крупные города. Следовательно, «табу» НАТО на нанесение ядерных ударов не распространялось на средние и малые города СССР. В соответствии с ядерной стратегией 2013 года США не полагаются на контрценностную стратегию, не будут преднамеренно нацеливаться на гражданское население и гражданские объекты, будут стремиться к максимальному снижению побочного ущерба гражданскому населению и гражданским объектам.В наставлении о законах войны, откорректированном Пентагоном в декабре 2016 года, содержится требование о соблюдении пяти принципов: военной необходимости, гуманности (запрещение причинять ненужные для достижения военной цели страдания, увечья или разрушения), соразмерности (отказ от применения необоснованной или чрезмерной силы, отказ от угрозы гражданскому населению и гражданским объектам), разграничения (введение различий между военными и гражданскими объектами, военным персоналом и гражданским населением) и чести. Данное наставление запрещает нападение с использованием каких бы то ни было средств на невооруженные малые, средние и крупные города. Но обратите внимание на главное обстоятельство: в этих документах нет ни слова об отказе США от ядерного нацеливания на военные объекты и военные ресурсы в городах противника. А провозглашение упора на контрсиловую составляющую СЯС означает, что США намерены применять ядерное оружие первыми, когда и где это им будет выгодно.В ядерном планировании ВС США руководствуются вполне понятными стремлениями: предотвратить расползание ядерного оружия в другие не обладающие им страны; не допустить применения ядерного оружия старыми и новыми государствами-противниками по территории США; уменьшить уровень ущерба и разрушений на своей территории в случае ядерной войны.Предотвратить распространение ядерного оружия можно применением обычного или ядерного оружия по поставщику и потребителю.Не допустить применения ядерного оружия противником по своей территории можно превентивным или упреждающим ударом при наличии у себя надежной системы обороны от БР.Уменьшить ущерб и уровень разрушений в своей стране от действий противника можно либо взаимным согласием с ним о «правилах игры» (использованием для сокращения масштабов ядерных операций ограниченных или выборочных видов ударов с вероятностью скорейшего обоюдного прекращения ядерных ударов, воздержанием от применения ядерного оружия большой мощности, отказом от применения ядерного оружия по объектам в городах), либо обоюдным сокращением ядерных вооружений до приемлемого для обеих сторон минимума. В США в 2011–2012 годах проводились исследования по возможности сокращения ЯБЗ СЯС США сначала до 1000–1100, потом до 700–800 и далее до 300–400 ЯБЗ, а в 2013 году прозвучало предложение о сокращении ЯБЗ СЯС США и РФ до 1000 у каждой из сторон. Подоплека вполне ясна: при обоюдном сокращении числа стратегических ЯБЗ и при одностороннем резком повышении возможностей ПРО у США эта страна получает преимущество в количестве ЯБЗ, достигающих своих объектов поражения. Очевидно, что для РФ сейчас невыгодно соглашаться как на сокращение ядерных вооружений своих СЯС, так и на сокращение числа своих нестратегических ЯБЗ, компенсирующих превосходство США в высокоточном оружии и в ПРО и создающих определенный заслон против обладающих ядерным оружием стран Европы и Азии.Планы применения ядерного оружия находят свое отражение в регулярно проводимых в СЯС США «полевых» учениях (с силами) и командно-штабных учениях (КШУ) с обозначенными силами. Например, ежегодно имело место крупномасштабное «полевое» учение САК Global Shield в 1979–1990 годах, учение Объединенного стратегического командования (ОСК) Bulwark Bronze в 1994–1995 годах, Global Guardian в 1996–2003 годах, Global Thunder с 2005 года. КШУ ОСК с обозначенными силами (типа Polo Hat, Global Archer, Global Storm) проводились иногда по несколько раз в год, сейчас набирает силу ежегодное КШУ с обозначенными силами Global Lightning. Регулярность свойственна и мероприятиям сил НАТО по отработке условного применения ядерного оружия.В соответствии с ядерной стратегией 2013 года США не будут использовать ядерное оружие против стран, которые соблюдают договор о нераспространении ядерного оружия, не имея ядерного оружия. Из «Ядерного обзора» Пентагона от 2010 года можно уяснить, что США намерены применять ядерное оружие против государств, обладающих ядерным оружием или не соблюдающих договор о нераспространении ядерного оружия, а также против государств указанных двух категорий, могущих применить обычное или химическое и биологическое оружие по США или по их союзникам и партнерам. Судя по сделанному в апреле 2017-го заявлению командующего ОСК США, противниками его страны являются РФ, Китай, Северная Корея и Иран.Какие дилеммы возникают у США в планировании применения ядерного оружия? В Азии увеличивается количество ЯБЗ у стран, обладающих ядерным оружием «законно» (Китай) и «незаконно» (Пакистан, Индия, Северная Корея). Одновременно там же возрастает число государств, ядерное оружие которых способно достигать континентальной части США (вспомните ПЛАРБ Индии и недавно показанную БРПЛ Северной Кореи). Американский ядерный Дамоклов меч, нависший над Евразией, все больше становится ядерным бумерангом, грозящим уже самим Соединенным Штатам. Это требует от США контрсилового нацеливания. При сокращении ядерного боезапаса крупными странами до уровня в несколько сот ЯБЗ у каждой и при возможном ограничении тротилового эквивалента у наиболее мощных ЯБЗ до сотни или нескольких десятков килотонн будет возрастать как искушение взаимного применения ядерного оружия этими странами по военным объектам для достижения победы в войне, так и способность демографического и экономического выживания таких стран при взаимном контрценностном обмене ядерными ударами. Последнее потребовало бы усиления контрценностного нацеливания в ущерб контрсиловому.Поскольку не существует надежды на добровольный отказ от ядерного оружия со стороны тех «законных» и «незаконных» ядерных государств Евразии, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, планирование применения ядерного оружия США по Евразии будет продолжено.А висящее на сцене театра ружье по ходу пьесы может и выстрелить.