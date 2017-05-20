Армия рвется в технологические лидеры

В сложном механизме поиска передовых идей, решений и технологий международным выставкам отведена особая роль, поскольку они позволяют создать условия для внедрения передовых технологий в процесс производства российского оружия, а также определить приоритетные направления его развития. Например, международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» – третье мероприятие этого цикла, проводимое Минобороны России и являющееся основным элементом организации Министерством обороны конгрессно-выставочной деятельности.Уже наработан определенный опыт в этой новой сфере, равно как видим интерес со стороны специалистов и просто посетителей. В прошлом году Форум посетило более полумиллиона человек.Основную программу планируется провести, как обычно, на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» с использованием всей существующей и построенной к проведению форума инфраструктуры, а также полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Демонстрация возможностей современного российского вооружения в рамках форума будет проведена также во всех военных округах и на Северном флоте. Показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-морского флота запланирован в Санкт-Петербурге.С учетом растущего общественного интереса и популярности форума, а также опыта «АРМИИ-2015» и «АРМИИ-2016», сроки проведения форума «АРМИЯ-2017» определены в период с 22 по 27 августа 2017 года.Сегодня деятельность по созданию робототехнических комплексов строится по нескольким направлениям. Это работы, заданные изначально по требованиям тактико-технического задания, которое выдается МО РФ. Кроме того, очень много разработчиков предлагают свои инициативные разработки. В целях выработки единой идеологии и порядка создания робототехнических комплексов военного назначения, сокращения типажа, унификации, межведомственной координации работ сформирована Комиссия по развитию робототехнических комплексов военного назначения под руководством министра обороны.Основными результатами работы комиссии стали концептуальные документы в части обеспечения разработки и внедрения передовых технологий военного, специального и двойного назначения, организация широкой кооперации предприятий промышленности, в том числе и при выполнении работ в инициативном порядке по созданию робототехнических комплексов в интересах ВС РФ.Поступающие предложения анализируются специалистами, и на основании заключения принимается решение об использовании представляемых образцов или действующих макетов. При необходимости разработчику предлагается довести те или иные характеристики разработки до значений, определяемых военным ведомством. Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с межведомственной рабочей группой по развитию военной специальной робототехники и робототехники двойного назначения под руководством члена Военно-промышленной комиссии Олега Мартьянова. Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ очень тесно взаимодействует с Фондом перспективных исследований, где также создан Центр развития робототехники.К примеру, многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий «Нерехта», способный выполнять разнообразные задачи в зависимости от установленного сменного модуля.Комплекс представляет собой гусеничную платформу, на которой размещаются сменные боевые и разведывательные модули, система оптико-электронного подавления, телевизионная камера, лазерный дальномер.Или комплекс «Вихрь», предназначенный для огневой поддержки в ходе ведения основных тактических действий, в том числе на урбанизированной местности, ведения разведки (доразведки) группировки войск (сил) и средств противника, поражения живой силы и легкобронированных целей, прорыва укрепленных районов и уничтожения важнейших объектов противника.Комплекс представляет собой роботизированную базу боевой машины пехоты БМП-3 с боевым модулем, четырьмя беспилотными летательными аппаратами «Часовой» и двумя роботами МРП-100 с инженерными боеприпасами для проделывания проходов в оборонительных сооружениях противника. В перспективе планируется размещение на базе комплекса двух биоморфных роботов «Хищник» для выполнения специальных задач.Возможности комплекса позволяют самостоятельно получать и обрабатывать разведывательные данные о противнике в радиусе до 10 км, с использованием установленной аппаратуры передавать по защищенным каналам связи целеуказания и команды управления в реальном масштабе времени.«Вихрь» способен передвигаться по среднепересеченной местности и плавать по воде, приспособлен к десантированию с парашютов и перевозкам автомобильным, морским и воздушным транспортом. Позволяет доставлять к месту боя до 10 военнослужащих, эвакуировать до 4 тяжелораненых или до 10 легкораненых с оружием и может управляться в роботизированном или ручном режиме.В августе 2016 года на полигоне «Геодезия» были проведены опытные стрельбы и выполнены упражнения по преодолению искусственных и естественных препятствий. Комплекс показал хорошие возможности в выполнении задач огневой подготовки и вождения в роботизированном варианте управления.По морской тематике могу в качестве примера привести роботизированный комплекс с автономными необитаемыми подводными аппаратами типа «глайдер», предназначенный для решения задач мониторинга Мирового океана, оперативного обеспечения войск и сил океанографической информацией, ретрансляции команд на погруженные объекты.Глайдер (подводный планер) двигается за счет изменения плавучести и дифферента почти аналогично воздушному планеру. Он может выступать в роли морского элемента космической системы, предназначенного для сбора оперативной океанографической информации и передачи ее в аналитический центр или служить элементом морской информационной системы, построенной по сетецентрическому принципу.Основные преимущества: скрытность, длительная (до шести месяцев) автономность. Высокая экономичность по сравнению с экспедиционными судами.Аналогов в России пока нет. В данном случае изучается опыт наших зарубежных коллег.В рамках совместного проекта Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и Минобрнауки в РХТУ им. Д.И. Менделеева разработана технология сверхстабильной оптической памяти для архивного хранения информации, устойчивая к экстремальным внешним воздействиям.Технология основана на создании нанорешеток с определенными свойствами путем облучения кристаллов кварца лазером с заданными параметрами.Данный подход позволил реализовать запись информации в одну ячейку не одного, как это принято в традиционных носителях информации, а трех бит информации.На текущем этапе выполнения проекта разработана технология записи и считывания информации и создан носитель данных, обеспечивающий выполнение следующих требований:– предельная долговечность – сохранение физико-химических свойств и способность хранить записанные данные при комнатной температуре в течение неограниченно длительного срока – сотен тысяч лет и более;– устойчивость к высоким температурам – не менее 800 градусов Цельсия,– высокая радиационная и химическая стойкость;– емкость на уровне современного Blu-Ray диска – не менее 25 Гб;– сопоставимые с современными носителями скорости записи (от 10 Мбит/с) и считывания (от 100 Мбит/с) данных.Возможность реализации технологии сверхплотной и сверхстабильной оптической памяти на промышленном уровне выводит Россию в лидеры в области разработок, связанных с архивным хранением данных.Использование разработанных технологических решений позволит в перспективе отказаться от потребления устройств хранения информации зарубежного производства.Медицинская сфера достаточно универсальна. Ведь здоровье военнослужащего – это прежде всего здоровье человека, а значит, технологии и идеи также являются разработками двойного назначения.Одно из приоритетных направлений – ядерная медицина. Наряду с развитием ядерных технологий в военной сфере, энергетике и производстве изучение биологического действия ядерных реакций и ионизирующих излучений сегодня является быстро развивающейся отраслью.Классическое использование ядерных технологий в медицине известно и включает в первую очередь применение радиоактивных изотопов с целью диагностики и лечения различных заболеваний (онкология, кардиология, неврология). Также к ядерной медицине относятся методы лучевой терапии с использованием гамма-, нейтронного, протонного и других видов радиационных излучений.Кроме этого, воздействие различных источников радиационного излучения может быть применимо для обнаружения скрытых дефектов при производстве и эксплуатации техники, вооружения; для стерилизации медицинского инструментария, специальных материалов (перевязка, шовный материал, хирургическая одежда), компонентов крови и медикаментов, а также пищевых продуктов, вещевого имущества и других материальных средств.Исследования в этой области представляют большой интерес для военной медицины. Причем, в отличие от классического понимания ядерной медицины, не только с целью диагностики и лечения в мирных условиях, но и для разработки технологий двойного назначения, таких как:– дезинфекция и стерилизация потенциально опасных объектов, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний при развитии чрезвычайных ситуаций;– изучение побочных действий различных видов ионизирующего излучения на биологические системы и организм человека.В настоящее время ведется активная работа по оценке возможностей и перспектив создания ядерно-технологического центра ВС РФ, предназначенного для комплексного решения этих задач, а также задач в области автономной атомной энергетики и защиты от воздействия оружия массового поражения.Также в качестве примера могут послужить работы по заменителям крови.Отечественный и мировой опыт военной медицины показывает, что главной причиной смерти в результате ранения является острая невосполняемая кровопотеря. Статистика такова: у подавляющего большинства военнослужащих, получивших боевые травмы в современных вооруженных конфликтах и погибших на догоспитальном этапе, причиной смерти является фатальная кровопотеря.Учеными Калужской области в рамках проекта, сопровождаемого специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности, разработан кровезаменитель – полигемоглобин под условным наименованием ПАМ-3, обладающий выдающимися характеристиками. Среди них: независимость от группы крови и резус-фактора человека, безопасность в отношении передачи опасных инфекций, а также способность переносить значительно большее количество кислорода, чем существующие средства, и возможность длительного хранения в обычных условиях.Полигемоглобин обеспечивает транспорт кислорода к тканям и стимуляцию кроветворения в условиях кровопотери и служит полноценной заменой донорских эритроцитов. Кроме того, возможно использование препарата при возникновении заболеваний, связанных с нарушением образования эритроцитов, таких как заболевания крови, лучевая болезнь, ожоги и интоксикации.В 2016 году препарат прошел первую стадию клинических испытаний на человеке.Вторая стадия испытаний запланирована на июнь 2017 года. Рассматривается вопрос проведения исследований на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. При условии успешного завершения второго и третьего этапов клинических испытаний технология получения этого препарата может стать прорывной не только на отечественном, но и на зарубежном рынке кровезаменителей.Кстати, мировых аналогов, обладающих свойствами полигемоглобина, не существует.Еще одним инновационным препаратом, уже прошедшим все требуемые российским законодательством клинические испытания и разрешенным к применению в качестве лекарственного средства, является универсальный обеззараживающий ранозаживляющий гель, который может быть использован при оказании первой помощи и лечении любых механических повреждений кожи, ожогов и обморожений. Этот гель по инициативе Главного управления научно-исследовательской деятельности был включен в аптечку неотложной помощи экспедиции Минобороны на Северный полюс и в настоящее время проходит войсковую апробацию в условиях Арктики.Военные рассматривают любой положительный опыт поиска нового не только с точки зрения практики, но и на начальном этапе организации.Можно, например, отметить использование передового опыта отечественной науки в решении задач поиска инновационных разработок, технологий (и инструментов для создания и производства продукции военного и двойного назначения мирового уровня) путем выдачи исходных требований не только к конечному продукту, но и в том числе к этапам его разработки и производства с декомпозицией по формализованным признакам до блока (элемента, производственного процесса).Это позволяет формулировать частные запросы уже на внешние инновации и привлекать к решению научно-технических и технологических задач не только крупных игроков на рынке вооружений, но и иных внешних разработчиков, ученых и конструкторов, независимо от их ориентированности и основных видов деятельности.В свою очередь, полученные идеи, решения и инициативные предложения ложатся в основу банка инновационных решений – созданного в Министерстве обороны «Окна открытых инноваций», формируя тем самым в том числе научно-технический задел на будущее.Ведь только при условии непрерывного поиска, скрупулезного учета, отбора, внедрения инноваций и передовых достижений науки и техники в производстве вооружений, а также полного перекрытия научными исследованиями и разработками перечня базовых и критических военных технологий, своевременного и адекватного реагирования на новые возникающие виды угроз, постоянного совершенствования технических и технологических процессов в производстве средств вооруженной борьбы с привлечением широкого круга специалистов из любых сфер научной деятельности и одновременного формирования научно-технического задела на перспективу наша страна сможет противостоять всем вызовам.