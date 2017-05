Компания Glock Ges.m.b.H.

В 1963 г. австрийский инженер-механик Гастон Глок (Gaston Glock), имевший опыт работы со сталью и полимерными материалами на различных промышленных предприятиях, основал в Дойч-Ваграме близ Вены собственную компанию Glock KG. Начав с производства карнизов для штор, компания довольно скоро перешла к выпуску продукции военного назначения. В 1970-е гг. были начаты разработка и производство первых образцов полевых ножей, учебных гранат, пулеметных лент.В 1980 г. Glock получила официальное предложение по разработке боевых пистолетов для военнослужащих австрийской армии на замену устаревшим моделям периода Второй мировой войны. В том же году регистрируется юридические лицо Glock Ges.m.b.H. (нынешнее название компании).По словам американского журналиста, автора книги об истории компании Glock Пола Барретта (Paul Barrett), Гастон Глок стремился усовершенствовать имевшиеся на рынке решения, создав собственный образец с нуля. Перед началом работ он провел консультации с австрийскими экспертами в оружейном деле. Согласно их рекомендациям, пистолет должен был обладать большим боекомплектом, быть как можно более прочным и надежным, а также легким в обращении и обучении[1].Уже в 1981 г. был представлен первый образец полуавтоматического пистолета Glock 17 c приемником из полимерных материалов и системой Safe Action, состоящей из трех независимых автоматических предохранителей[2]. Через год, после проведения многочисленных испытаний, Glock выиграла контракт на поставку своей продукции вооруженным силам Австрии и в 1983 г. осуществила поставку им 30 тыс. пистолетов Glock 17 под патрон 9×19 мм.Оригинальная модель, принятая на вооружение австрийской армии под обозначением Р80, состояла из 33 деталей и оснащалась магазином на 17 патронов. Пистолет получился легким, ремонтопригодным, устойчивым к ударам, погружениям в воду и экстремальным температурам.В 1984 г. Норвегия стала первой страной – участницей НАТО, принявшей на вооружение пистолеты Glock 17.Следующим важным этапом в развитии компании стало открытие первого зарубежного подразделения в Соединенных Штатах в 1985 г. Выход на американский рынок совпал по времени с ростом преступности на улицах крупных городов североамериканского государства и, соответственно, возросшими потребностями правоохранительных структур в новом эффективном личном оружии. На вооружении большинства полицейских подразделений того времени стояли пяти- и шестизарядные револьверы компании Smith & Wesson, заметно уступавшие по характеристикам продукции Glock.Определенную роль в привлечении внимания к продукции компании, еще до ее формального появления в США, сыграла статья авторитетного оружейного эксперта Питера Кокалиса (Peter Kokalis) в журнале Soldier of Fortune, в которой он привел описание успешно пройденных испытаний пистолета Glock 17 и дал собственную крайне позитивную оценку изделия[3].В американской общественной и политической среде началось бурное обсуждение нового оружия, возникли опасения относительно возможного использования пистолета террористами, предполагалось, что пластиковая конструкция не позволит обнаружить его при помощи металлоискателей в аэропортах. Впоследствии данные опасения были развеяны, пистолет все же имел металлические детали, а службы безопасности располагали и другими инструментами (рентген, магнитометр) для выявления опасных предметов. Тем не менее австрийский пистолет получил дополнительную огласку.Событием, подтолкнувшим американские власти к ускорению программы по переходу на новые образы пистолетов, стала так называемая «перестрелка в Майами». 11 апреля 1986 г. в результате вооруженного столкновения между восемью агентами Федерального бюро расследований и двумя преступниками были убиты двое и ранены пятеро сотрудников правоохранительной структуры. Основная причина столь серьезного ущерба заключалась в том, что преступники были вооружены полуавтоматической винтовкой с несколькими магазинами на 40 патронов и восьмизарядным помповым ружьем, обеспечивавшими высокую плотность огня, в то время как агенты ФБР были вынуждены подолгу перезаряжать свои револьверы.Резкое увеличение спроса на продукцию компании Glock пришлось на конец 1980-х гг., выросли экспортные показатели. В период с 1982 по 1989 г. было продано более 350 тыс. пистолетов, на вооружении 2000 полицейских департаментов США числилось порядка 150 тыс. единиц[4]. В 1988 г. в Гонконге было открыто второе зарубежное представительство компании для координации продаж и маркетинговой деятельности в Азии и Океании, а в 1990 г. – в Южной Америке.В 1999 г. на выставке Shot Show в городе Атланта был представлен двухмиллионный пистолет производства компании Glock.На сегодняшний день более 65 процентов правоохранительных органов США и около 50 элитных подразделений по всему миру используют пистолеты Glock[5]. К 2007 г. компания достигла показателя продаж в 5 млн пистолетов[6], а в 2013 г. был установлен рекордный показатель для коммерческих поставок – 1 млн пистолетов в год[7].Головной офис компании Glock Ges.m.b.H. находится в австрийском городе Дойч-Ваграм. Кроме того, в структуру входят четыре региональных дочерних предприятия: Glock Inc. (Смирна, США), GlockAsiaPacificLimited (Гонконг), Glock America S.A. (Монтевидео, Уругвай), Glock Middle East FZE (Дубай, ОАЭ). Общая численность сотрудников составляет порядка 1300 человек[8].Основным видом продукции, производимой компанией, являются пистолеты. С момента создания первого образца для австрийской армии в 1980 г. было создано четыре поколения пистолетов Glock.Появление второго поколения пришлось на 1988 г. В целях улучшения хвата была изменена структура поверхности рукоятки пистолета.Более серьезные изменения пришли с третьим поколением в 1998 г. Рукоятка стала более эргономичной, получив выемки под пальцы. Кроме того, в передней части рамы появилась специальная планка с направляющими (Universal Glock rail), позволяющая размещать дополнительные аксессуары, такие как лазерный прицел и тактический фонарь[9]. Вводятся новые модели под патрон 9×33 мм.Наконец, в 2009 г., было объявлено о начале производства четвертого поколения. Сегодня пистолеты Glockпредставлены моделями различного назначения, форм-фактора и всех основных калибров (см. таблицу 1).Помимо вышеуказанных моделей, Glock предлагает специальные учебные и тренировочные пистолеты под линейками Cutaway, Practice, Reset и Training.К основным преимуществам своих пистолетов производитель относит:Простоту. Конструкция пистолетов Glock, состоящая из малого числа элементов (34 детали), повышает их надежность, позволяет быстро производить неполную разборку и сборку в полевых условиях без специальных инструментов, а также снижает общие эксплуатационные затраты. Кроме того, элементы всех моделей компании являются полностью взаимозаменяемыми.Эргономику. Специальные задние накладки на рукоятку (Modular Back Strap System) позволяют адаптировать пистолет под индивидуальные особенности стрелка. Помимо этого изменяемое положение рычага для выброса магазина (на левую или правую сторону) позволяет использовать пистолет как левшам, так и правшам.Инженерные решения. В пистолетах Glock используются высокопрочные полимерные материалы, устойчивые к различным климатическим условиям и не поддающиеся коррозии, что позволяет снизить вес готового изделия и увеличить срок его службы.Запатентованную систему Safe Action, состоящую из трех автоматических независимых устройств безопасности. Все три предохранителя отключаются последовательно в момент нажатия на спусковой крючок и возвращаются в исходное положение, когда он отпущен. Такая система позволяет беспрепятственно использовать оружие в стрессовых ситуациях, а также исключает вероятность выстрела при падении пистолета.Glock предлагает широкий спектр дополнительной продукции к своим пистолетам. К данной категории товаров можно отнести целики и мушки из различных материалов, затворные задержки, защелки магазинов, пружины спускового механизма, боевые пружины ударного механизма, тактический свет, кобуры, подсумки и ускорители заряжания для магазинов.Помимо пистолетов, дополнительных комплектующих и аксессуаров к ним компания Glock производит полевое армейское снаряжение – ножи и лопаты.Ножи компании представлены двумя моделями: Field Knife 78 (FM78, полевой нож) и Survival Knife 81 (FM81, нож для выживания). Обе имеют общую длину 290 мм и длину клинка 16,5 мм, выполнены из углеродистой стали твердостью 55 единиц HRC. Модель FM81 имеет пилу на обухе клинка и весит 202 грамма, на четыре грамма легче модели FM78[10]. Данные ножи стоят на вооружение специальных подразделений Австрии, Дании и ряда других стран.В 1999 г. на Гастона Глока было совершено покушение, в результате которого он серьезно пострадал, но остался жив. Позднее стало известно, что заказчиком убийства выступил Чарльз Эверт (Charles Ewert), бывший бизнес-партнер Глока. При этом в ходе судебных разбирательств была выявлена сеть офшорных предприятий, организованная Эвертом и связанная с компанией Glock[11].Расследование перешло под контроль налоговой службы США. Юристы, представлявшие Гастона Глока, признали факт нецелевого использования средств компании, однако возложили всю вину на бывшего сотрудника.В данном деле рассматривались показания бывшего старшего менеджера американского подразделения компании Пола Яннуццо (Paul F. Jannuzzo). По его словам, Гастон Глок использовал разветвленную структуру из подставных иностранных компаний для вывода доходов от продаж в США и их сокрытия от американских налоговых органов[12].Яннуццо также утверждал, что на протяжении нескольких лет менеджмент компании перераспределял средства между своими сотрудниками и членами их семей, зная, что данные деньги впоследствии будут пожертвованы кандидатам в Конгресс США, что являлось прямым нарушением избирательного законодательства страны[13]. Данные обвинения были также отвергнуты юристами Glock.В 2007 г. Министерство внутренних дел России получило право на использование иностранного стрелкового оружия. Позднее, в 2009 г., в российских СМИ появилась информация о том, что в рамках государственного оборонного заказа для специальных подразделений МВД было приобретено 400 пистолетов Glock 17 под патрон 9х19 мм[14].В ходе проведения испытаний и тренировочных стрельб была подтверждена совместимость поступившего иностранного оружия с патронами 7Н21 Ульяновского патронного завода[15].В 2013 г. Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка) разместило две заявки на «поставку специального стрелкового вооружения и средств ближнего боя для подразделений специального назначения». Согласно первой из них для нужд Министерства обороны планировалось приобрести пистолеты Glock 17 четвертого поколения в количестве 318 штук на сумму 66,8 млн руб.[16] Во второй был размещен заказ на поставку 24 пистолетов Glock 26 на сумму 4,6 млн руб.[17]Однако заявка на приобретение пистолетов Glock 17 была аннулирована Федеральной службой по оборонному заказу в связи с «необоснованным завышением предложенной начальной максимальной цены контракта»[18].По словам генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, в 2013 г. также велись переговоры об открытие на территории России совместного с компанией Glock производства[19].При этом в июле 2012 г. российская компания «Промтехнология» заключила долгосрочное соглашение с австрийской компанией об эксклюзивных правах на сборку и прямую продажу в России пистолетов Glock[20].На мощностях московского оружейного завода ORSIS, принадлежащего компании «Промтехнология», была налажена сборка трех моделей полуавтоматических спортивных пистолетов Glock (17, 34, 35) четвертого поколения. Общий объем первой партии пистолетов составил более 2000 единиц. Компания «Промтехнология» заявляла о планах по расширению географии поставок данных пистолетов по территории России и на все постсоветское пространство[21].Перспективы улучшения финансового положения Glock связаны главным образом с американским рынком – крупнейшим для компании.Американский завод Glock в городе Смирна (штат Джорджия) работает в две смены и выпускает 100 тыс. единиц оружия ежемесячно, при этом имеются возможности по расширению производства[22].В 2015 г. продажи компании выросли до 501 млн евро, а чистая прибыль достигла 96,7 млн евро (в 2014 г. – 46,5 млн евро). Рост показателей был связан с началом серийного производства двух моделей компактных пистолетов для частных лиц, а также курсом американской валюты[23]. В 2016 г. компания выиграла контракт на поставку пистолетов для ФБР стоимостью от 20 до 85 млн долл.[24]В то же время одним из ограничивающих факторов являются потенциальные изменения в законодательстве США в части о порядке владения и использования огнестрельного оружия. Так, заметное увеличение продаж пистолетов отмечалось в месяцы вступления Барака Обамы в должность президента в 2009 и 2013 гг., а также в декабре 2015 г. после массового убийства в городе Сан-Бернардино[25]. Во всех вышеуказанных случаях причиной роста показателей стал страх держателей оружия относительно возможного введения юридических ограничений.Кроме того, компания вынуждена конкурировать на американском рынке с другими крупными производителями, такими как Smith & Wesson, Sig Sauer, Beretta. В январе 2017 г. армия США объявила немецкую компанию SigSauerпобедителем в конкурсе на поставку 280 тыс. пистолетов на сумму, которая может составить 580 млн долл.[26] Компания Glock оспорила результаты данного тендера и направила официальную жалобу в Счетную палату США[27].