21:29 19 мая

МВФ предложил России увеличить возраст выхода на пенсию

Властям России стоит увеличить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд (МВФ).

Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс
— говорится в заключительном заявлении МВФ по завершении традиционного визита сотрудников в РФ, передает РИА Новости

МВФ предложил России увеличить возраст выхода на пенсию



По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2016 году численность пенсионеров составляла 43,3 миллиона человек, ожидаемая численность пенсионеров в 2017 году – 43,9 миллиона человек.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить с шагом по полгода начиная с 2019 года.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что предложение Кудрина сократить число пенсионеров вряд ли будет реализовано в ближайшее время, экономия от этого "радикального решения" сомнительная. Он подчеркнул также, что на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян.

Использованы фотографии: http://rosvest.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:00
    Скоро помирать видать придется , раз МВФ требует, лучше бы в бою...
    ОТДЕЛ
    1. oleg-gr Сегодня, 20:01
      А не послить ли нам этот МВФ? В то самое местечко в Перу. Пока добираются, может о чем-то умном додумаются.
      oleg-gr
      1. iConst Сегодня, 20:05
        Цитата: oleg-gr
        А не послить ли нам этот МВФ? В то самое местечко в Перу. Пока добираются, может о чем-то умном додумаются.

        А я чой-то пропустил? Мы опять МВФу должны? Или кредит клянчим? Чо они так озаботились?
        iConst
      2. BATUHAN Сегодня, 20:05
        Согласен с Вами, Я считаю МВФ нужно идти в Перу или на буй. На выбор, мы же не диктаторы, могут выбрать. Но идти непременно нужно.
        МВФ хоет нам поднять... В ответ мы должны их опустить. Что бы компенсировать так сказать. Баланс! Куда без баланса? Никуда. Это вам любой бухгалтер скажет.
        BATUHAN
        1. Zibelew Сегодня, 20:18
          Хочется сказать, но слова подбираются только непечатные. Предлагают переселение пенсионеров на кладбище.
          Zibelew
          1. МПК105 Сегодня, 20:22
            Правильно предлагают-задолбали пенсионеры-
            На кладбище дармоедов-конгениально,браво,Кудрин и МВФ good
            МПК105
          2. sabakina Сегодня, 21:00
            Цитата: Zibelew
            Хочется сказать, но слова подбираются только непечатные. Предлагают переселение пенсионеров на кладбище.

            Причём тут пенсионеры? belay они уже на пенсии и получают свои грошики. На кладбище тех, кому от 45 и выше. Мне в октябре будет 50. Не дай бог, я посмотрю на начальника не тем взором или спина моя будет не с тем изгибом! Моя рука ищет кобуру, которой у меня никогда не было....
            sabakina
        2. Чёрный Сегодня, 20:29
          Хлопцы из МВФ чёт попутали. Дверью так сказать ошиблись. Их клиенты живут в соседнем дворе laughing
          Чёрный
          1. Монос Сегодня, 20:43
            Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров

            Кудрин - милейший человек. А ведь мог предложить и усыпить пенсионеров.
            Хотя, надо признать, по демографии есть проседание, но это сказываются 90-е. Эй репродуктивный народ, надо поднажать! Плодитесь и размножайтесь! Не дадим нации захиреть!
            Монос
            1. каштак Сегодня, 21:28
              Цитата: Монос
              Хотя, надо признать, по демографии есть проседание,

              дело не только в демографии. увеличение пенсионного возраста имело бы смысл только при дефиците рабочих рук. но в том то и дело что развитие техники постоянно сокращает рынок труда. вместо дефицита рабочих имеется дефицит рабочих мест. у нас ещё ничего, а в Европе безработица особенно молодёжная в полный рост. во вторых увеличение продолжительности жизни на которую кивают эти провокаторы не означает роста трудоспособного возраста просто люди стали дольше не умирать. экономическая бессмысленность такой меры очевидна. но её продавливают так что эту бы энергию да на мирные цели. что дальше? работные дома? крепостное право? управляемый хаос? управляемый ли, и кем? транснациональные корпорации решили весь мир в бараки загнать?
              каштак
        3. sabakina Сегодня, 20:32
          Цитата: BATUHAN
          Согласен с Вами, Я считаю МВФ нужно идти в Перу или на буй. На выбор.

          Как то моя мама произнесла :"Что Буй, что Кадуй (Кадый), один уй.
          sabakina
          1. zivXP Сегодня, 20:57
            Кадуй не трожь, это довольно неплохой городок.
            zivXP
            1. sabakina Сегодня, 21:04
              Цитата: zivXP
              Кадуй не трожь, это довольно неплохой городок.

              Я не трогаю, тем более там есть(была при мне) отличная пельменная! С хозяйкой, тоже отличной!
              sabakina
        4. Злой543 Сегодня, 21:02
          1) мы берём кредит у мвф? Даже если и берём думаю шли бы они ещё подальше.
          2) и самое главное, шёл бы Кудрин вслед за ними
          Злой543
        5. МойВрач Сегодня, 21:03
          Цитата: BATUHAN
          МВФ хоет нам поднять... В ответ мы должны их опустить

          Это не требование МВФ, а реалии. Не знаю как в России но в Беларуси к повышению пенсионного возраста отнеслись спокойно, кроме военных. На это есть ряд причин; одна из них это вероятность. У рабочего колоссально низкая вероятность доработать, дожить до пенсии чем у военного в Республике Беларусь. Вторая причина это размер пенсий. Гражданский пенсионер вынужден работать до тех пор пака его не вынесут или не расторгнут контракт.
          Вопрос в другом выгодно ли это государству? Огромное количество людей достигшие нынешнего пенсионного возраста имеют сердечно-сосудистые, опорно-двигательные и желудочно-кишечные заболевания. Что приводит к частой и продолжительной нетрудоспособности, время которой оплачивается.
          МойВрач
          1. ARES623 Сегодня, 21:28
            Соглашусь с Вами, повышение возраста выхода на пенсию - веление времени и демографического состояния страны. Но власти сегодня боятся делать резкие движения . Вот после выборов президента эта тема будет обсуждаться и продвигаться. По году , по два будут накидывать. Первый шаг сделан- по депутатам решение принято. Правда, дума совсем не шахта. К этому бы добавить трудоустройство тунеядцев, которые за наличку без налогов сдают жилье, например. Да и к вопросу здоровья надо присмотреться. Кто диспансеризацию не проходит, тому цену страховки ОМС приподнять для мотивации. А за нетрезвое вождение и грубые нарушения ПДД - лишение прав от 10 лет до пожизненного. Средняя продолжительность жизни подскочила бы до европейских цифр, если не выше.
            ARES623
      3. pjastolov Сегодня, 20:06
        а у них думалки то нет,у них методичка wassat
        pjastolov
        1. iConst Сегодня, 20:09
          Цитата: pjastolov
          а у них думалки то нет,у них методичка wassat

          Методичка старая и тоненькая — пунктов не много.

          Интересно, а пункта о бесплатной раздаче цианистого калия там нет?.
          iConst
          1. pjastolov Сегодня, 20:15
            не, это ж не толерантно, и автоназию еще не легализовали hi
            pjastolov
      4. Офицер запаса Сегодня, 21:15
        А с какого это перепоя эти ребята из МВФ к нам шастают, да еще и рекомендации всякие дают? Нас с Украиной, часом, не попутали?
        Офицер запаса
    2. древний Сегодня, 20:11
      Цитата: ОТДЕЛ
      Скоро помирать видать придется , раз МВФ требует, лучше бы в бою...


      Не в целях рекламы,но...надо же где-то узнавать правду жизни.
      Вот сейчас отвлекался на ПЯТНИЧЕСКУЮ еженежельную передачу о ЖИЗНИ (сегодня выступал Делягин)- канал Царьград,1 ий русский канал,820 кнопка.
      Вот он как раз про это всё и рассказывал...советую смотреть и тогда всегда будешь знать..что ждать от.......
      Короче...я до сих пор в шоке от услышанного belay
      Пока есть.."набибулина" нам никакой МВФ не нужен...она с нами сама...."справится" wassat
      древний
      1. pjastolov Сегодня, 20:18
        конешно сиськой отымет, а так как сиски две - сдвойной скоростью negative
        pjastolov
      2. Михаил м Сегодня, 20:18
        800 с хвостом каналов!!! Чем больше каналов, тем больше нечего смотреть. У вас уже явный перебор по этому параметру.
        Михаил м
        1. ser-pov Сегодня, 21:20
          Прочитал все комментарии, и пошел за Дегтярем... Просто так не дамся, или на пенсию или революция....
          ser-pov
      3. рич Сегодня, 20:26
        Они видимо методички перепутали. Поехали в Россию, а по ошибке взяли текст для Украины. У МВФ такие проколы не редкость - в свое время Грецию попрекали за ситуацию в Приднестровье. Потом отбрехались, мол ошибочка вышла - подумаешь, перепутали Молдавию с Грецией. Пустяки, с кем не бывает)))
        рич
  2. soroKING Сегодня, 20:02
    МВФ нехай советует поднять пенсионный возраст для особо свидомых в\на Украине до 90лет am
    soroKING
  3. pjastolov Сегодня, 20:05
    ну, нам тоже предложили, и наш вышебог согласился, а нахре...на платить комуто бабки годами, проще проспонсировать захоронение bully
    pjastolov
  4. mikh-korsakov Сегодня, 20:05
    Насколько я знаю наша страна у МВФ давно денег не занимает. МВФ показал себя марионеткой США, когда дал Украине деньги вопреки своим же правилом. Так зачем же нам слушать их рекомендации?
    mikh-korsakov
    1. Макаров Сегодня, 20:08
      потому что это указания а не рекомендации
      Макаров
      1. pjastolov Сегодня, 20:16
        указивка ыщо не отрасла laughing
        pjastolov
      2. sabakina Сегодня, 20:53
        Цитата: Макаров
        потому что это указания а не рекомендации

        Переулок! Может нам ещё посоветуют, с какой ноги вставать утром? Удод!
        sabakina
  5. Макаров Сегодня, 20:07
    не предложил а поручил...согласно ст.15 п.4 Конституции РФ...а тем кто не верит нужно просто подождать немного и посмотреть как это будет выполняться...
    Макаров
    1. mikh-korsakov Сегодня, 20:15
      МВФ дает указания заемщикам тем и тогда когда они занимают. Россия сейчас у них не занимает, более того, если и вдруг она бы попросила взаймы сейчас России они бы денег не дали. Что касается конституции, то на моей жизни их сменилось уже три. Так что России конституция не помеха, и в этом состоит одна из ее сильных сторон.
      mikh-korsakov
      1. sabakina Сегодня, 20:52
        Цитата: Макаров
        не предложил а поручил...согласно ст.15 п.4 Конституции РФ...
        Не, я не понял!!!!! wassat Ко мне подходят и говорят, что надо копать отсюда и до заката! А я просто стоял на остановке и ждал автобуса! И кстать, чё там говорит ст. 15 п. 4 конституции РФ? А, Макар строчку написал, мани получил и в нору! Эх. как хочется выругаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        sabakina
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:09
    А если человек не доживет до пенсии, то его смерть будет незаконной?
    Изгоняющий либероидов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:11
    Кудрин, это диагноз, точнее сендром глобальной либеральной антироссийской подлости и тупости!
    Изгоняющий либероидов
  8. Berkut24 Сегодня, 20:12
    Посмотрим чем эти рекомендации на Украине закончатся. Потом примем решение.
    Berkut24
    1. ser-pov Сегодня, 21:24
      Очень просто.. Пенсионеры вымирают и платить не кому... Вуаля...
      ser-pov
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:13
    Предлогаю МВФ идти на три буквы! fool
    Изгоняющий либероидов
  10. behemot Сегодня, 20:13
    а какого рожна МВФ нам указывает? С Украиной не попутали?
    behemot
  11. Severok Сегодня, 20:14
    Сразу ясно, кто под чью дудку исполняет барыню. Силуанов уже выкинул коленце в теме ростовщиков от МВФ.
    Severok
  12. Satum Сегодня, 20:16
    А не послать ли кудрина ."придумал" идею . Да на нее весь запад и европа ровняется.
    Satum
  13. Masya Masya Сегодня, 20:16
    молодежи тогда деваться куда? гулять, бузить, майданы устраивать?
    Masya Masya
  14. grm Сегодня, 20:19
    . По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить с шагом по полгода начиная с 2019 года.


    Самое стрёмное, что ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в России согласно российской статистике примерно 67 лет, а согласно ВОЗ 64.7..
    Это реально печально, когда пенсионный возраст выше ожидаемой продолжительности жизни.

    Обычно вводят более высокий пенсионный возраст, когда ожидаемая продолжительность жизни прилично превышает пенсионный возраст , чтобы молодые не работали в будущем на будущих пенсионеров, что проживут очень долго. Плюс ко всему вводятся накопительные пенсии (с зарплаты отчисления идут и работника и работодателя) . И то это встречает во многих странах противодействие..

    Но в России с такой низкой ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин повышать пенсию невероятно странное и очень плохое дело.
    grm
    1. Dym71 Сегодня, 20:24
      Цитата: grm
      Самое стрёмное, что ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в России согласно российской статистике примерно 67 лет, а согласно ВОЗ 64.7.. Это реально печально, когда пенсионный возраст выше ожидаемой продолжительности жизни.

      Dym71
    2. Tusv Сегодня, 20:38
      Цитата: grm
      Плюс ко всему вводятся накопительные пенсии

      Вся наша накопительная пенсия легла в Крым. Забудте об этом термине. А наши пенсии рассчитываются от, даже забыл это жуткое слово. Ну в общем 7 лет до ожидаемой смерти. Мужики стали жить дольше и караул. Тырить уже нельзя. Но на самом деле ПФР может оплатить пенсии не только в РФ, но и в пол Европе. Главное туда не пускать загребущие руки
      Tusv
  15. Tusv Сегодня, 20:20
    Нам, что нужен кредит, чтобы очередную пенсионную реформу затеять? Или это вдруг Навльного не выбирут. Если руки загребущие туда не влезут, то нужно снижать пенсионный возраст. Там денег на на пенсию от 40
    Tusv
  16. Михаил м Сегодня, 20:21
    А на работу из этих советчиков никто не пробовал устроиться после 50? Рекомендую попробовать. Весьма познавательное приключение получится. А лучше после 60. Впечатления будут незабываемые.
    Михаил м
  17. 3vs Сегодня, 20:23
    МВФ идёт на ... вместе с Лёшей Кудриным!
    Мы уж сами тут как-нибудь решим, в каком возрасте уходить на пенсию.
    3vs
    1. sabakina Сегодня, 20:40
      Цитата: 3vs
      МВФ идёт на ... вместе с Лёшей Кудриным!
      Мы уж сами тут как-нибудь решим, в каком возрасте уходить на пенсию.

      В том то и дело, что сами! Или сегодня купить лекарство и пожить ещё неделю, или купить хлеба, но умереть завтра.
      sabakina
  18. Михаил55 Сегодня, 20:24
    Достали эти Кудрины с Ко! На пенсии уже 2 года, работаю..Пенсионные деньги лишь подспорье.
    Легче всего ЛЮДЯМ жизнь испортить...не давать паспортов, работать за палочки, задержка з/п, закрытие буржунами производств и пр. А НАКОНЕЦ ТО всем миром начать поднимать СВОЮ экономику, что бы снизу доверху был НАПРЯГ, слабо???? Чем лучше все эти "советчики" наших "радетелей", отрабатывающих западные авансы. Оценка работы ЛЮБОГО губернатора должна быть по количеству вновь созданных рабочих мест для МЕСТНОГО населения.
    Если начнется РАБОТА, закончится и нытье про количество пенсионеров
    Михаил55
  19. sabakina Сегодня, 20:37
    Ну, МВФ виднее с колокольни. Слева, где нет повышения пенсионного возраста, справа, где работают до 100 лет. И даже после смерти.
    sabakina
  20. костя андреев Сегодня, 20:38
    Прочитал правильные гневные комментарии. А по-существу ни кто не сказал.
    Ну скажу я. Можете комментаторы и дальше упражняться в остроумии. Но возраст повысят и без рекомендации МВФ. Потому как у нас в стране большинство трудоспособного населения сидит на бюджете всякие МЧС, ранние пенсионеры, толпа льготников типа заслуженных связистов и прочее прочее прочее.и мало кто работает. Короче что бы обеспечит какое кол-во пенсионеров. Нужно какое то кол-во работающих. Работающих это не тех кто сидит на госбюджете,а тех кто производит продукт, а их в стране мало, и всех они прокормить не могут.
    В частности я могу понять почему получает пенсию человек в 60 лет. Но не могу понять почему я должен оплатить пенсию 40 летнему лбу который всю службу служил в тепле и сытости при штабе или стоял на вышке охраняя зеков!
    И если кто то пообщает что повышения возраста можно избежать применяя разные хитрости это обманщик!!!! Экономику не обманешь!!!!
    костя андреев
    1. Старый военрук Сегодня, 20:56
      А существо-то проблемы, Костя Андреев, в том, что у нас капитализм в дикой форме, хотя это не важно. В цивилизованной было бы ещё хуже. Судя по всему, Вам до пенсии ещё далеко и Вы абсолютно далеки от системы назначения пенсий. Вы не представляете, что есть работы с вредными условиями труда. Конечно, это пережиток социализма. И по Кудрину и его подельникам - от этого надо уходить. И вообще, умер Максим - ну и флаг ему в руки. У нас таких гениев экономики предостаточно. Да-а, выстроилась опасная система и это пахнет.
      Старый военрук
      1. костя андреев Сегодня, 21:04
        в отличии от Вас я неплохо знаком с пенсионными системами мира. поинтересуйтесь на досуге что это такое
        патерналистская модель;
        - корпоративистская модель;
        - этатическая модель.
        и потом посмотрите на нашу страну. объясняю проще, у нас пенсионеров больше чем работающих!!!!!
        такое количество бюджетников содержится только за счет продажи нефти
        костя андреев
    2. Svarog51 Сегодня, 21:11
      всякие МЧС, ранние пенсионеры, толпа льготников типа заслуженных связистов

      Костя, hi Хочешь в -30 31-го декабря получить приказ, поднятся на смотровую башню и монтировать мачту стационарной радиостанции. Затащить туда антенно-мачтовое устройство, установить, закрепить растяжками, провести кабель, смонтировать радиостанцию, подключить и проверить работоспособность. А потом 2-го января с утра переделать антенный кабель, чтобы было паралелльно и перпендикулярно, потому что начальнику управления не понравилось, что кабель идёт по кратчайшему пути. Это только один пример, могу привести массу. Согласен так работать - увеличивай пенсионный срок.
      Svarog51
      1. костя андреев Сегодня, 21:18
        Так я так и работал и сейчас работаю. Я только сопли не пускаю ииужасы не рассказываю.
        А вы не хотите в новогоднюю ночь по вызову ехать искать обрыв проводов в поле потому как поселок без света остался, или ликвидировать прорыв на теплотрассе когда дежурные бригады не справляются? Так почему вы должны уходить на пенсию раньше чем гражданские? Если гражданские делают работу в таких же условиях, а бывает и хуже ?
        Приведу еще пример несколько упрощенный. Например есть два аэродрома один гражданский другой военный.почему на одном техник работает до пенсии мало,а другой на всю катушку.
        костя андреев
  21. faterdom Сегодня, 20:39
    МВФ - ты всегда думаешь о нас!
    Кстати, почему эта организация со странными порядками еще не почила в бозе? Ведь не поверит больше Китай и остальные владельцы денег, что сладкую решающую квоту для США в 15% отменят. Ко не вкурсе, по уставу организации именно эти 15% штатовских направляют транши консолидированных в МВФ денег, в том числе китайских или российских в страну-банкрот, вопреки самому же уставу МВФ.
    faterdom
  22. медведь Сегодня, 20:42
    Срочно нужно Убирать Медведева с его гоп компанией, а то точно страну до цугундера доведёт.
    медведь
  23. Victor_B Сегодня, 20:52
    Я полагаю, что это идет в общем курсе запада на раскачивание обстановки в России.
    На данный момент повышение пенсионного возраста неизбежно, но никаких решений по этому вопросу не может быть принято до выборов Путина (ну не Навального же!) в 18 году.
    Но такое решение населением не может быть радостно принято. Никогда. Если провести референдум, то не пройдет!
    Это непопуляроное решение может быть принято только властью. Волевым решением.
    Но!
    Надо хоть как-то нагадить под дверь Путину.
    Ну хоть как-то!
    При этом наша оппозиция начала бы лить слезы о том, что "кровавый рыжим" гнобит стариков и могли бы привлечь на свои сборища "миллионов" товарное колличество пожилых людей.
    Victor_B
  24. Толстоевский Сегодня, 20:54
    мвф ожидает увлекательнейшее пешее эротическое путешествие
    Толстоевский
  25. мичман Сегодня, 20:57
    Этот "уважаемый кудрин" мог бы сообщить следующий свой вывод по пенсионной системе страны. "Пушкин погиб в 37 лет. А что ты сделал для укрепления пенсионного фонда?" Честь имею.
    мичман
  26. Alget87 Сегодня, 21:02
    Цитата: Михаил м
    А на работу из этих советчиков никто не пробовал устроиться после 50

    После 50-ти, да вы батенька оптимист неисправимый, до 35-ти не хотите, если вы только не супер пупер станочник или ещё какой редкой специальности умелец.
    Alget87
  27. Alget87 Сегодня, 21:11
    Цитата: костя андреев
    Прочитал правильные гневные комментарии. А по-существу ни кто не сказал.
    Ну скажу я.

    Ну и ? Конкретно что предлагаете, отобрать и поделить, проходили, воровство прекратить нужно на всех уровнях и промышленность, с/х подымать, создавая новые рабочие места, реальные рабочие места, не" купи продай", у нас для этого есть всё, нужно только умение и желание власть придержащих.
    Alget87
    1. Комментарий был удален.
  28. samarin1969 Сегодня, 21:18
    Вопрос наивный, но всё таки: "Зачем России МВФ?"
    samarin1969
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