Самоходная артиллерийская установка Panzerkanone 68 (Швейцария)



Общий вид самоходки Panzerkanone 68 в походном положении



САУ получила обновленную лобовую броню



Без ниши в башне механик-водитель не мог бы попасть на свое место



Panzerkanone 68 на автомобильной дороге



Вид на корму



Panzerkanone 68 в музее

По материалам сайтов:

http://militaerfahrzeuge.ch/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaryfactory.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

К середине пятидесятых годов швейцарская оборонная промышленность создала первый собственный проект среднего танка. Сразу после этого появилось предложение о разработке и строительстве боевых бронированных машин других классов. Особый интерес для военных представляли самоходные артиллерийские установки. Вскоре начались работы по подобному проекту, итогом которых стало появление нескольких опытных машин Panzerkanone 68.Проект среднего танка был разработан конструкторским бюро Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (г. Тун); серийную технику должно было строить предприятие K+W Thun. Этим же организациям поручалось продолжение развития существующих боевых машин, в том числе с созданием образцов новых классов. С середины пятидесятых годов инженеры EKW прорабатывали облик перспективной самоходной артиллерийской установки на базе серийных танков, однако до определенного времени подобные работы не продвигались дальше теоретических изысканий.Полноценная разработка перспективной САУ началась только в 1966 году и велась параллельно с проектом развития имеющегося среднего танка Pz 61. Предлагалось взять готовое танковое шасси, доработать его соответствующим образом и оснастить башней с артиллерийским орудием большого калибра. В соответствии с актуальными требованиями, такая самоходка должна была нести нарезное орудие калибром 155 мм со стволом сравнительно большой длины. Расчеты показывали, что при правильном подборе комплектующих такая боевая машина сможет показывать достаточно высокие ходовые характеристики, а также атаковать цели на дальностях до 28-30 км.В силу определенных причин процесс проектирования и подготовки к производству опытной техники серьезно затянулся. Разработка новой САУ стартовала в 1966 году и завершилась в 1968-м. Вскоре удалось получить разрешение на продолжение работ и определенную поддержку со стороны военного департамента. Это позволило в 1969 году подать на испытания первый прототип. Тем не менее, даже государственная поддержка не смогла ускорить дальнейшие работы. Следующую опытную самоходку достроили и отправили на испытания только в 1971 году. Строительство двух других прототипов заняло еще несколько лет.Проект перспективной САУ был представлен военным в 1968 году, что отразили в его официальном названии. Самоходка на базе танка Pz 61 получила официальное обозначение Panzerkanone 68 (также встречается обозначение Panzerartilleriekanone 68). При этом, в отличие от танков того времени, число в названии не было связано с годом принятия техники на вооружение.Уже в середине шестидесятых был сформирован общий облик новой самоходки на танковом шасси. Для ускорения проектирования и упрощения будущего серийного производства было предложено обойтись минимальными переработками шасси и корпуса. Тем не менее, требовалось применить те или иные изменения. По результатам анализа имеющихся возможностей было решено сохранить существующую компоновку танкового шасси, но оснастить его обновленными агрегатами. Все это позволяло установить на имеющийся корпус орудийную башню новой конструкции. Кроме того, оригинальные идеи, примененные в новом проекте, привели к появлению некоторых специфических отличий от другой техники подобного класса.Орудие калибра 155 мм могло быть установлено только в крупной башне с погоном большого диаметра. В связи с этим конструкторам EKW пришлось заметно переработать верхнюю часть существующего танкового корпуса. Кроме того, переделке подверглись лобовые элементы корпуса: погон увеличенного диаметра требовал сместить отделение управления вперед и изменить конструкцию лобовой брони. Одновременно с этим компоновка корпуса не менялась. В передней его части помещался механик-водитель, за ним располагалось боевое отделение, а корма отдавалась под двигатель и трансмиссию. Броневая защита оставалась на уровне танка Pz 61. Лоб корпуса имел толщину 80 мм, борта – 20 мм, корма – 30 мм.Из-за переноса отделения управления на некоторое расстояние вперед литой корпус получил обновленную форму лба. Теперь он состоял из нескольких элементов. Центральный представлял собой структуру клиновидного профиля и выступал перед боковыми. Углы наклона поверхностей лба уменьшились в связи с необходимостью получения дополнительных объемов внутри корпуса. На уровне надгусеничных полок лобовая часть корпуса расширялась. В отличие от базового танка, теперь над полками должны были помещаться не малогабаритные элементы со скошенными бортами, но увеличенные коробчатые агрегаты. Вместе с основной частью корпуса они образовывали крупную подбашенную коробку, необходимую для монтажа увеличенного погона. В связи с расширением верхней части корпуса ящики для имущества были перенесены на кормовые кожухи выхлопных труб. Позади подбашенной коробки, как и у базового танка, располагалась наклоненная назад крыша моторного отсека. Корма образовывалась несколькими наклонными поверхностями. На корме располагалась откидная опора ствола, используемая для его закрепления при переводе в походное положение.Орудие предлагалось размещать в специально разработанной башне больших размеров. Проектом предусматривалось изготовление башни сложной формы, состоящей из значительного числа сваренных между собой броневых листов. Башня имела лобовую часть, состоящую из вертикального листа с крупной амбразурой и пары скуловых деталей. Маска орудия перемещалась внутри П-образной в плане детали-амбразуры. Использовались борта, состоявшие из вертикального нижнего листа и двух наклонных верхних деталей меньшего размера. Корма имела пару скошенных элементов и крупный вертикальный лист.Интереснейшей особенностью САУ Panzerkanone 68 было наличие крупной ниши в нижней части кормы башни. В связи с сохранением классической компоновки корпуса башня оказывалась вынесенной к носу, из-за чего направленная вперед пушка неприемлемо выступала за пределы шасси. Во избежание поломок при движении по пересеченной местности, во время перевода в транспортное положение башня должна была разворачиваться назад и помещать ствол орудия над моторным отсеком. При этом, однако, корма башни перекрывала люк механика-водителя. Эта проблема была решена при помощи крупной ниши в башне. Ее размеры позволяли водителю полностью открывать люк и попадать на свое место.В кормовом отсеке корпуса помещалась силовая установка, основанная на наработках по предыдущим проектам средних танков. Функции основного двигателя выполнял карбюраторный Mercedes Benz MB 837 Ba-500 мощностью 660 л.с. Он соединялся с механической трансмиссией, генератором и т.д. Кроме того, самоходка получила вспомогательную силовую установку в виде 38-сильного мотора Mercedes Benz OM 636. Последний предназначался для энергоснабжения систем при выключенном основном двигателе. В первую очередь, он должен был обеспечивать работу систем поворота тяжелой башни и вертикальной наводки орудия.У существующих танков заимствовалась конструкция ходовой части. На каждом борту сохранялось по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков. Использовалась индивидуальная подвеска с балансирами и тарельчатыми пружинами, усиленная гидравлическими амортизаторами. Направляющие колеса оставались в передней части корпуса, ведущие – в корме. Имелось три пары поддерживающих роликов. САУ получила гусеницу, разработанную для танка Pz 68. Она отличалась шириной 520 мм и имела резиновые подушки.Основным оружием боевой машины стало орудие 15,5 cm Kanone L46, разработанное предприятием K+W Thun. Это было нарезное орудие калибра 155 мм, оснащенное дульным тормозом, развитыми противооткатными устройствами и полуавтоматическим затвором. Орудие использовало раздельно-гильзовое заряжание. Автоматизированные системы, облегчающие процесс перезарядки, не предусматривались. Самоходка могла использовать всю номенклатуру существующих 155-мм снарядов. Внутри боевого отделения находились укладки для 32 снарядов и 40 гильз. Типы снарядов и их количество в боекомплекте определялись в соответствии с поставленной боевой задачей.В условиях отсутствия автоматики, отвечающей за перезарядку, опытный экипаж в течение некоторого мог делать до шести выстрелов в минуту, после чего скорострельность закономерно падала. Израсходовав возимый боекомплект, самоходка Panzerkanone 68 могла получать снаряды и гильзы с грунта. Для этого в скошенных кормовых листах предусматривались крупные люки. Ствол длиной 46 калибров позволял получать достаточно высокие начальные скорости снаряда и поражать цели на дальностях до 30 км. В дальнейшем этот параметр мог быть увеличен за счет использования активно-реактивных боеприпасов.На правом люке крыши башни помещался пулемет MG 51 калибра 7,5 мм. Это оружие предназначалось для самообороны и имело боекомплект из 3000 патронов. Позади башенных люков располагалась батарея из шести дымовых гранатометов, закрепленных веером. В боекомплект этого оружия входило 12 дымовых боеприпасов калибра 80 мм.Экипаж САУ Panzerkanone 68 состоял из пяти человек. Машиной управляли водитель, командир, наводчик и двое заряжающих. Механик-водитель находился в отделении управления корпуса и имел собственный люк с перископами, аналогичный использовавшимся на танках Pz 61 и Pz 68. Остальные члены экипажа помещались в боевом отделении: командир и наводчик спереди, заряжающие – в кормовой его части. В крыше башни предусматривались две башенки с люками и смотровыми приборами. Несколько люков небольшого размера располагались на бортовых и кормовых листах. В распоряжении экипажа имелись переговорное устройство на пять абонентов и радиостанция SE-412.Использование готового шасси позволило в определенной мере сократить габариты техники, однако в боевом положении самоходка все равно отличалась большими размерами. При длине корпуса около 7 м общая длина машины с пушкой вперед достигала 12,4 м. Ширина по корпусу – 3,5 м, высота – 3,15 по люкам или 3,48 м по пулеметной установке. Боевая масса САУ достигла 47 т.Удельная мощность машины в сравнении с базовым танком сократилась до 13,4 л.с. на тонну, однако это почти не сказалось на основных характеристиках подвижности. Максимальная скорость на шоссе достигала 55 км/ч, на пересеченной местности – до 35 км/ч. Запас хода – 300 км. Имелась возможность пересечения траншеи шириной 2,6 м или движения по бродам глубиной до 1,1 м.Проект перспективной самоходной артиллерийской установки был готов в 1968 году и вскоре получил одобрение военного департамента. Государственному заводу K+W Thun было выдано задание на строительство нескольких опытных образцов. Первая машина типа Panzerkanone 68 вышла из сборочного цеха и отправилась на испытания уже в 1969 году. В ходе проверок прототип неплохо показал себя, в результате чего военное ведомство разрешило построить несколько новых машин, отличающихся от первой теми или иными особенностями конструкции.В силу определенных трудностей, прежде всего финансового характера, строительство новой техники серьезно затянулось. Второй опытный образец Panzerkanone 68 удалось построить только в 1971 году. В течение трех следующих лет на полигон отправились еще две опытные машины. Все построенные прототипы незначительно отличались друг от друга: строительство новых образцов шло параллельно с испытаниями уже готовых, что приводило к некоторым изменениям в проекте, учитывавшимся при сборке следующих самоходок.По имеющимся данным, в ходе испытаний на трассах полигонов и во время проверки вооружений было установлено, что имеющаяся техника не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям и имеет ряд заметных проблем. Ликвидация выявленных недостатков заняла некоторое время, и оказала определенное влияние на дальнейший ход проекта. По мере продолжения испытаний и доводки, а также строительства новых прототипов большая часть технических проблем была решена, и самоходки привели в соответствие с исходным заданием. Тем не менее, и после этого САУ Panzerkanone 68 не смогла пойти в серию.На этот раз проблемы проекта были связаны с финансами. Военный департамент проявлял интерес к самоходной артиллерии, но строительство серийной техники требовало соответствующих затрат. В течение нескольких лет армия пыталась убедить парламент в необходимости дополнительного финансирования для закупки бронемашин Panzerkanone 68, однако не преуспела в этом деле. Споры продолжались до середины семидесятых годов и ни к чему не привели. Парламентарии отказались одобрять поправки в военный бюджет, подразумевающие закупку серийных артиллерийских самоходок отечественного производства.Тем не менее, сухопутные войска не остались без самоходной артиллерии. Было принято решение о закупке американских САУ M109. По своим характеристикам эта техника мало отличалась от швейцарской Panzerkanone 68, но была заметно дешевле. Из соображений экономии было решено не поддерживать отечественного производителя, но приобретать необходимую бронетехнику за рубежом. Следует отметить, что купленные в тот период самоходки M109, после нескольких ремонтов и модернизаций, до сих пор состоят на вооружении Швейцарии.Отсутствие финансирование привело к тому, что в 1975 году, после сборки четвертого прототипа, производство новых САУ прекратилось и более не возобновлялось. Вскоре завершились испытания, по результатам которых бронемашина Panzerkanone 68 могла бы поступить на вооружение. Более не нужные опытные образцы были отправлены на хранение. Позже две машины были переданы музеям Panzermuseum Thun (г. Тун) и Schweizerische Militärmuseum Full (г. Фулль-Ройенталь). Два других прототипа, по некоторым данным, до сих пор остаются на армейских базах.Работы по созданию первой швейцарской самоходной артиллерийской установки современного облика стартовали еще в середине пятидесятых годов, но реальные результаты в виде полноценного опытного образца появились только в конце следующего десятилетия. Несколько следующих лет ушли на испытания и доводку техники, а также на споры в парламенте. Законодатели посчитали нецелесообразной закупку отечественных бронемашин, отличавшихся сравнительно высокой стоимостью. Швейцарская промышленность свернула все работы по тематике самоходной артиллерии и более их не возобновляла.