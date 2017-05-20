Пхеньяну угрожают из прошлого

США с начала мая репетируют бомбардировку Северной Кореи. В КНДР это расценивают как подготовку к широкомасштабной войне, заявляя о неминуемом ударе возмездия. Но сам Пхеньян, в буквальном смысле опоясанный южнокорейскими островами, особенно уязвим для «Бури в пустыне» местного розлива.С 3 мая стратегические бомбардировщики B-1B периодически взлетают с авиабаз США в Японии, Южной Корее и на острове Гуам, отрабатывая удар по Северной Корее. В этой связи власти народно-демократической республики заявляют, что цель американских «тренировок» – отработка ядерного удара по правительственным и другим важнейшим объектам страны.Ситуация на Корейском полуострове уже который год способна трансформироваться в ядерный конфликт с труднопредсказуемыми последствиями. И хотя нарочитая воинственность Пхеньяна отчасти способствует эскалации напряженности, мало кто обращает внимание на географию проблемы. Точнее на то, что почти все острова вблизи Пхеньяна с июля 1953-го оказались в составе Южной Кореи, равно как и стратегический выступ (Янъян-Кансон) на востоке полуострова. Они расположены севернее 38-й параллели и вклиниваются в глубь КНДР более чем на 50 километров.При существовании военного союза США с Южной Кореей и, напомним, пребывании с начала 50-х до 30 тысяч американских солдат и офицеров на ее территории в случае военного конфликта северокорейская столица легко блокируется, как и почти все побережье КНДР со стороны Желтого моря. А ведь именно оно соединяет Северную Корею с Китаем, с которым у КНДР сохраняется Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в 1961-м. Срок действия этого документа – до 2021 года включительно.Учитывая военно-политическую географию, в Пхеньяне небезосновательно считают, что только внушительные ракетно-ядерные силы сдерживания способны оградить КНДР от американо-южнокорейского вторжения.Напомним, что и во второй половине 40-х, и в канун окончания корейской войны весной 1953-го 38-я параллель считалась безальтернативной границей в статусе демаркационной линии. Когда в августе 1951-го в расположенном на этой линии Пханмунчжоме начались переговоры о перемирии, делегации КНР и КНДР настаивали на сохранении раздела строго по 38-й параллели. А Вашингтон с Сеулом предлагали передать упомянутые острова вблизи Пхеньяна и район на востоке в состав Южной Кореи. Дальний прицел таких притязаний был очевиден.Дело в том, что острова эти и означенный район в августе 1945-го по договоренностям СССР с США были включены в состав советской зоны в Северной Корее. Точнее, на них распространялась с того времени юрисдикция северокорейских властей, сохранившаяся и после вывода к октябрю 1948-го советских войск. В начальный период вооруженного конфликта – в октябре 1950-го данные районы были захвачены военными США и Южной Кореи. Но весной 1951 года противника вынудили перебросить части на центральный участок фронта. Суверенитет КНДР над этими территориями был восстановлен.В ходе переговоров в Москве правительственных делегаций СССР, Китая и КНДР в середине июня 1951-го Сталин выступил за незыблемость позиции Пекина и Пхеньяна в этом вопросе. Отмечая, что «иначе у бывших противников возникнет постоянный соблазн повторить агрессию, причем с более удобных плацдармов, чем в 1950 году». Китайская и северокорейская делегации на переговорах в Пханмунчжоме отвергали попытки представителей Вашингтона и Сеула изменить демаркационную линию в свою пользу. К тому же новое наступление так называемых войск ООН (в основном американских и южнокорейских) к востоку от Пхеньяна, начатое в апреле 1952-го, уже в мае того же года было отбито войсками КНДР и КНР. И во второй половине мая враждующие стороны приступили к предварительной демаркации разделительной линии – строго по 38-й параллели.Сталин подтвердил позицию СССР в начале октября 1952-го на XIX съезде КПСС в ходе встречи с главами делегаций КНР и КНДР Лю Шаоци и Пак Ден Ай: «Интервенты, рассуждая о необходимости перемирия в Корее, хотят получить выгодные для себя очертания линии перемирия. Чтобы при случае возобновить войну с выгодных для этого позиций. Нужно исключить получение ими таких позиций». Аналогичное мнение (понятно, в сдержанных формулировках) высказывал Яков Малик, советский представитель в Совбезе ООН в тот период.Но после внезапной кончины Сталина советское руководство смягчило прежние жесткие требования по межкорейскому военно-политическому и территориальному размежеванию (и если бы только по этому вопросу). Американские и японские дипломатические источники уже в мае-июне 1953-го сообщали, что Москва, похоже, усилила давление на Пекин и Пхеньян, чтобы те уступили в вопросе прохождения фактической демаркационной линии.В результате с 27 июля 1953 года – со дня подписания в Пханмунчжоме соглашения о перемирии – почти все острова, сопредельные с Пхеньянским районом КНДР, и выступ Янъян-Кансон получила Южная Корея. Что поныне остается одной из причин напряженности на полуострове и как следствие осуществления северокорейских программ по оружию сдерживания.