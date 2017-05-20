Резидент Соня

Одна из выдающихся военных разведчиц – Урсула Кучински. Человек необычной судьбы, она работала хладнокровно и умело. За всю свою разведывательную деятельность не совершила ни одной серьезной ошибки и никогда не вызывала подозрений у контрразведки.Разведывательное управление Красной армии в отличие от многих зарубежных спецслужб не считало главным в работе женщин-агентов использование красоты и сексуальной привлекательности для получения требуемой информации. В ряде случаев они были резидентами, радистами, курьерами, вербовали традиционными методами, руководили агентурой, выполняли другие сложные задачи.Урсула родилась в 1907 году в Германии в семье экономиста еврейского происхождения. Окончила лицей и торговую школу в Берлине. Работала в книжном магазине, одновременно занималась профсоюзной работой, а после вступления в Компартию Германии – и партийной. Из-за экономического кризиса в стране вместе с мужем – архитектором Рудольфом Гамбургером переехала в Китай. В Шанхае оба нашли хорошо оплачиваемую работу.В 1930 году с Урсулой познакомился Рихард Зорге, резидент советской военной разведки. Первоначально Кучински была хозяйкой конспиративной квартиры, где Зорге встречался со своими источниками. Убедившись в ее надежности, он начал давать ей отдельные поручения, которые через некоторое время стали более сложными. Урсула обрабатывала добываемые агентами резидентуры данные, переводила некоторые важные документы с английского языка на немецкий и фотографировала их. Рамзай обучил ее правилам конспирации, и женщина стала встречаться с работавшими на советскую разведку китайцами для получения информации о противостоянии коммунистов и Гоминьдана, о ходе боевых действий в ряде провинций страны. Эта работа не прекратилась даже после рождения в 1931 году сына.Зорге сообщил об Урсуле как о перспективном сотруднике в Центр и рекомендовал направить ее в Москву для прохождения курса в разведшколе. Он же предложил оперативный псевдоним Соня, которым Кучински пользовалась все время своей длительной службы в Разведуправлении.Обучение в специальной разведывательной школе длилось шесть месяцев. Кучински согласилась на это, хотя ей не разрешили взять с собой сына – он мог приобрести русский акцент, а ее готовили к нелегальной работе. Помимо основ агентурной работы, правил конспирации, Соня освоила навыки радиста, научилась самостоятельно собирать передатчики и приемники из отдельных узлов и деталей, продаваемых в радиомагазинах за рубежом.После успешного окончания разведшколы Кучински была вновь направлена в Китай, в Маньчжурию, оккупированную Японией, которая вела борьбу с освободительным движением, возглавляемым КПК. Задачей Сони и второго разведчика, посланного вместе с ней в Мукден, являлось оказание помощи партизанским отрядам, а также сбор развединформации об обстановке в регионе и намерениях Японии в отношении СССР.Работа была крайне сложной и опасной. Кроме китайцев и японцев, в городе находилось много русских белоэмигрантов. Днем улицы патрулировали полицейские и японские солдаты, а ночью можно было встретить только бандитов, наркоманов и проституток. В этих условиях Соне приходилось проводить конспиративные встречи с партизанскими связниками и источниками. Так, однажды она два вечера подряд выходила на явку, назначенную на окраине города у входа на кладбище.Помощь партизанам в изготовлении самодельных взрывных веществ заключалась в том, что Соня и ее напарник регулярно посещали в Мукдене аптеки и специализированные магазины, покупая там различные химические вещества. Так они добывали серу, соляную кислоту, азотные удобрения, из которых партизаны делали бомбы. Каждая передача таких компонентов связным была связана с риском не только быть обнаруженным японской контрразведкой, но и пострадать от опасных веществ.Дважды в неделю Кучински из своей квартиры в Мукдене выходила на связь с Центром, используя самостоятельно собранный ею радиопередатчик. В Разведуправление направлялась информация об обстановке в Маньчжурии, боевой деятельности партизанских отрядов, положении дел в них, характеристики руководителей и командиров. Всего Соня провела более 240 радиосеансов. Но весной 1935-го Урсула и ее напарник были вынуждены срочно покинуть Китай, так как из-за ареста японцами одного из связников их группы возникла угроза провала. Кучински вновь была беременна, но она не намеревалась отказываться от своей деятельности. Она считала: «Там, где висят пеленки, вряд ли кто ожидает встретить разведчика».В Москве высоко оценили работу Сони в Китае, и вскоре она получила новое задание. Во второй половине 1935 года Урсула со своим первым мужем Рудольфом Гамбургером, также прошедшим подготовку в разведшколе военной разведки, прибыла в Варшаву. Главная задача – обеспечение радиосвязью резидента военной разведки в Польше, а также помощь группе агентов, находившихся в Данциге. Соня вновь собрала своими руками из купленных в местных магазинах деталей радиостанцию. У разведчицы родилась дочь, Кучински продолжала работу с двумя малолетними детьми.Через некоторое время она перебралась в Данциг, где на связи с ней находились шесть подпольщиков из числа немецких рабочих, работавших на советскую военную разведку. Они собирали информацию о функционировании порта, строительстве для польских ВМС подводных лодок, отправке военных грузов в воюющую Испанию для поддержки антиреволюционных сил, а также о деятельности нацистов в городе. Урсула фактически руководила этой группой. Ее людям удалось организовать несколько диверсий в порту в целях срыва военных поставок режиму Франко.Одновременно Соня лично обеспечивала радиосвязь с Центром. Она жила в многоквартирном доме и регулярно передавала сообщения от себя. Получилось так, что этажом выше поселился высокопоставленный чиновник нацистской партии, с женой которого Кучински установила дружеские отношения. Это помогло избежать провала и ареста.Однажды словоохотливая соседка доверительно сообщила Урсуле, что, по словам ее мужа, в их доме работает тайный шпионский передатчик, выходы в эфир которого удалось засечь германским контрразведывательным органам. В связи с этим в ближайшую пятницу будет оцеплен и тщательно обыскан силами полиции и гестапо весь квартал, чтобы найти вражеского шпиона. Центр, узнав об этом из донесения Сони, приказал ей немедленно покинуть Данциг. Вскоре она вместе с мужем и двумя детьми благополучно убыла из Польши. Перед этим разведчица получила телеграмму, где Директор (начальник Разведуправления) поздравлял ее с награждением орденом Красного Знамени. По возвращении в Москву Урсулу вызвали в Кремль, где Михаил Иванович Калинин вручил ей заслуженную награду. Однако носить ее она не могла, поэтому сдала орден на хранение в управление.В 1938 году Кучински приступила к выполнению нового задания военной разведки. На этот раз ее направили в Швейцарию в качестве нелегального резидента. Соня должна была организовать получение требуемых Центром данных из фашистской Германии.Урсула с двумя детьми поселилась в горном районе, легализовалась, установила прямую радиосвязь с Центром (на рации она по-прежнему работала сама). Действуя инициативно и целенаправленно, Соня установила широкий круг нужных ей знакомств, среди которых был англичанин, занимавший высокий пост в аппарате Лиги Наций. От него удавалось получать важные сведения, немедленно направлявшиеся в Москву.Чтобы добиться выполнения поставленных Центром задач, Кучински решила сделать ставку на англичан, имевших возможность свободно перемещаться по европейским странам. Она связалась с ветеранами, участвовавшими в войне в Испании на стороне республиканцев, которые подобрали и направили в Швейцарию двух надежных людей – Александра Фута и Леона Бертона, сражавшихся в составе интербригады с путчистами.Соня встретилась с ними и после непродолжительного изучения привлекла к работе на советскую военную разведку. 30-летняя женщина пользовалась у этих опытных бойцов непререкаемым авторитетом. Вскоре резидентуру Сони пополнил еще один человек, присланный из Москвы, Франц Оберманнс, немецкий беженец, также воевавший в составе интербригады в Испании. Он помогал собирать требуемую информацию, а также мог работать радистом.Кучински решила направить Фута в Мюнхен, где он, используя специальность механика, должен был устроиться на работу на один из авиаводов, производивших истребители «Мессершмитт». Задачей Бертона являлось проникновение на предприятие «И. Г. Фарбениндустри» во Франкфурте-на-Майне, выпускавшее военно-химическую продукцию. Англичане перебрались в Германию, но что-либо сделать там не успели.Следует отметить, что в один из дней помощники Сони оказались в ресторане в Мюнхене, где Гитлер регулярно встречался с Евой Браун, сопровождаемый немногочисленной охраной. Опытные участники гражданской войны в Испании предложили Урсуле организовать ликвидацию нацистского лидера, но Центр приказал Кучински срочно вернуть их в Швейцарию и готовить в качестве радистов. Обстановка в Европе осложнялась, фашистская Германия, уже захватившая Австрию и Чехословакию, не скрывала дальнейших агрессивных намерений. В этих условиях Разведуправление готовило свои нелегальные резидентуры к работе в условиях военного времени, для чего требовалось обеспечение бесперебойной связи с Центром. Урсула обучила Фута и Бертона работе с рацией и правилам шифровки донесений, а также изготовлению радиостанции из имеющихся в свободной продаже деталей.В декабре 1939 года Соня получила указание Центра оказать помощь другому нелегальному резиденту военной разведки в Швейцарии – Шандору Радо, который в то время не имел радиосвязи с Москвой. Кучински стала регулярно встречаться с ним в Женеве (дорога туда на автомашине занимала около трех часов), забирала информационные донесения, возвращалась назад, шифровала их и по ночам передавала в Москву.Работа была и сложной, и опасной. В Швейцарии власти ввели режим военного времени, усилили полицейский контроль над всеми иностранцами, проживавшими в стране. В столице, других крупных городах, в приграничных с Германией районах почти открыто действовали гестапо и абвер, искавшие вражескую агентуру и недоброжелателей Третьего рейха. Каждая поездка, регулярные выходы в эфир, запрещенные властями для всех радиолюбителей, были связаны с большим риском и угрозой ареста, но Урсула действовала хладнокровно. Она не вызывала подозрений ни у полиции, ни у контрразведки, что позволяло ей выполнять все указания Центра.В конце 1939 года Соне удалось успешно решить еще одну чрезвычайно сложную задачу. В Кремле было принято решение помочь семье известного немецкого коммуниста Эрнста Тельмана, содержавшегося в тюрьме в Германии, для чего передать его жене Розе крупную сумму денег. Все предпринимавшиеся органами внешней разведки НКВД попытки выйти на контакт не удались. И Разведуправление Красной армии поставило эту задачу Кучински. Урсула направила в Германию няню своих детей, которой полностью доверяла. В ее багаже имелась одежная щетка с встроенным тайником.Операция прошла успешно. Хотя Роза Тельман не смогла воспользоваться деньгами, так как находилась под круглосуточным контролем агентов гестапо, сам факт материальной помощи оказал Розе большую моральную поддержку, а вся сумма была передана жене другого арестованного немецкого коммуниста.Тем временем положение самой Кучински осложнилось. Она имела документы немецкой эмигрантки еврейского происхождения и могла быть выслана в Германию с последующим неминуемым арестом. Швейцарская полиция по наводке гестапо уже задержала члена резидентуры Сони Оберманнса и депортировала его.Центр предписал Урсуле срочно покинуть страну. Разведчица подготовила для группы Шандора Радо еще двух радистов и передала ему Фута, который оставался работать в Швейцарии, так как имел надежное прикрытие. Соне вместе с Бертоном предложили перебраться в Англию. Для легализации там Кучински развелась со своим первым мужем и официально оформила брак с Леоном, получив при этом английский паспорт. Вначале их союз был фиктивным, но затем они фактически стали мужем и женой, жили долго и счастливо.В декабре 1940 года Соня с двумя детьми длинным и опасным путем в условиях оккупации фашистской Германией значительной части Франции перебралась в Англию. Там уже находились родители Урсулы, брат с женой и четыре сестры, которые покинули Германию, спасаясь от нацистского режима.В соответствии с заданием Центра Соня должна была создать новую нелегальную разведгруппу в Англии, способную добывать информацию по Германии и Великобритании. Урсуле предстояло выполнять обязанности резидента и одновременно радиста. На новом месте жизнь была безопаснее, чем в Швейцарии, но нужно было осваиваться в незнакомой обстановке, характеризовавшейся усилением шпиономании и контроля над эфиром.Урсула приступила к поиску источников информации, используя первоначально членов своей семьи. Помимо Леона, уже работавшего на советскую военную разведку, ей помогали отец, брат и одна из сестер. Кроме того, Соня активно устанавливала новые знакомства и находила людей, готовых оказывать ей помощь и делиться информацией. Ежемесячно от нелегальной резидентуры Сони в Центр поступало четыре – шесть телеграмм и донесений. В них содержались данные о фашистской Германии, а также вооруженных силах Великобритании, боевой технике, новинках, использовавшихся в военных целях.После нападения Германии на СССР Соня вышла в эфир и передала в Центр короткое сообщение: «Горячие пожелания Победы над фашизмом шлет вам и Советской стране моя новая «Красная рация». Я всегда с вами. Соня».Урсула продолжала вести активную разведывательную деятельность, находила новые источники, крайне важные в условиях войны. Центр интересовался возможностью заключения антисоветской сделки между Лондоном и Берлином. Соня сообщила в Москву мнение влиятельного английского лейбориста Стаффорда Криппса о возможных результатах нападения фашистской Германии на СССР: «Советский Союз потерпит поражение не позднее чем через три месяца. Вермахт пройдет сквозь Россию, как горячий нож проходит через масло».Разведуправление высоко оценивало результаты работы Кучински. В одной из шифровок в апреле 1942 года Центр информировал Соню: «Ваша информация надежная и ценится. От этого источника продолжайте получать сведения о состоянии Германии. Нас интересуют данные о стратегических запасах важнейших видов сырья (нефть, все горюче-смазочные материалы, олово, медь, хром, никель, вольфрам, кожа и т. д.) и состояние с запасами продовольствия для германской армии и населения».В октябре 1942-го Урсула получила новое важное задание – восстановить связь с Клаусом Фуксом, немецким эмигрантом, который работал в Бирмингеме в закрытой лаборатории, занимавшейся особо секретным проектом «Тьюб Эллойз» по созданию ядерного оружия. Физик уже контактировал с советской военной разведкой, но затем связь с ним была утеряна.Урсула успешно решила поставленную Центром задачу, найдя и установив с Фуксом требуемый для работы уровень отношений. Немецкий эмигрант начал передавать Соне ценные материалы. Так в Москве узнали обо всех научно-исследовательских работах, проводившихся в Великобритании по программе «Тьюб Эллойз», о создании в Уэльсе экспериментальной станции по изучению диффузии урана-235.Из-за особой важности полученной информации Центр дал указание Соне работать только с Фуксом с соблюдением максимальных мер предосторожности, прекратить встречи с другими источниками. На конспиративных встречах Урсула получала от физика новые подборки документов и отчетов, раскрывавшие теоретические основы создания ядерного оружия, ход работ по изготовлению урановой бомбы.В конце 1943 года Фукс переехал в США, где совместно с американскими учеными продолжил работу по атомному проекту. Перед отъездом он несколько раз встречался с Соней и передал ей в общей сложности 474 листа секретных материалов, которые по специальному каналу были переправлены в Центр. Урсула вручила Фуксу условия связи с советским связником на американской территории.Основываясь на данных Фукса, Соня проинформировала Москву, что Рузвельт и Черчилль подписали в Квебеке соглашение о совместной работе над атомной бомбой и о широком привлечении английских физиков к этому проекту, реализуемому в США с учетом больших ресурсов американской стороны.После отъезда Фукса Урсула продолжила активную работу во главе своей нелегальной резидентуры. Ей удалось добиться уникальных результатов. Москва получила совсекретные документы, в том числе «Обзор стратегии бомбовых ударов Соединенных Штатов» в Европе, готовившийся американской разведкой.Были добыты специальные расчеты английских разведчиков, позволявшие по серийным номерам выведенных из строя западными союзниками немецких образцов различной боевой техники делать выводы о состоянии производства вооружения в Третьем рейхе. Эти выкладки предназначались высшему военному командованию США и Великобритании, а благодаря Соне попадали и к начальнику Главного разведывательного управления Красной армии.Члены резидентуры с ведома Центра, не раскрывая себя, сотрудничали с американским Управлением стратегических служб (УСС), искавшим кандидатов для заброски в тыл немцев. Таким путем было получено много важной информации о том, как работает американская разведка, о направленности подготовки и экипировке агентов. В Москву направлялись описания шифров и кодов, характеристики и особенности работы новейшей радиостанции и т. п.Особо следует отметить, что в условиях жесточайшего контрразведывательного режима, действовавшего в Англии, никто никогда не заподозрил в миловидной женщине, проживавшей в Лондоне со своими детьми, резидента советской военной разведки. Она родила от Леона третьего ребенка и для соседей и знакомых была заботливой мамой, проводящей с детьми почти все свободное время. Даже ее регулярные выходы в эфир на агентурной радиостанции не были вскрыты британской контрразведкой МИ-5.Закончилась Вторая мировая война, но деятельность Сони продолжалась. Западные союзники стали менять отношение к СССР, видя в нем противника. Москва нуждалась в достоверной информации о том, что происходит в Европе, Великобритании, США. Однако после предательства советского шифровальщика в Канаде условия работы существенно осложнились. Поднялась волна шпиономании, были арестованы Фукс, Фут и другие агенты, с которыми работала Соня.В 1947 году ей пришлось покинуть Англию. Забрав детей, Кучински перелетела на самолете в британскую зону оккупации Германии, после чего на такси прибыла в советский сектор Берлина. Здесь ее встретили коллеги, в том числе генерал-лейтенант Иван Ильичев, возглавлявший во время войны Главное разведывательное управление РККА. Бесстрашную разведчицу наградили вторым орденом Красного Знамени. Так закончилась пятая зарубежная командировка Урсулы Кучински, которая под оперативным псевдонимом Соня навечно вошла в историю ГРУ.