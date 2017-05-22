Украинский "безвиз": что делать, когда надежды рушатся?

На этой неделе в Страсбурге подписано законодательное решение о введении безвизового режима для Киева.11 июня население Украины получит возможность безвизового посещения 30 европейских стран, однако воспользоваться новой услугой смогут не все жители. Посетить страны Шенгенской зоны по упрощенной схеме удастся гражданам, имеющим биометрический паспорт, медицинскую страховку, обратный билет, приглашение от родственников и денежные средства (в среднем не менее 45 евро на один день пребывания). Также стоит отметить, что съездить в Европу украинцы могут только в качестве туристов: поездка для обучения и осуществления трудовой деятельности договором не предусмотрена. Таким образом, как уже успели отметить многие СМИ, введенный «безвиз», учитывая текущую в стране ситуацию, для абсолютного большинства не принес никаких положительных изменений.Тем не менее, официальный Киев с данной оценкой не согласен, убеждая общественность, что страна сделала великое дело. «Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее «прощай» советской и российской империям», — заявил президент Петр Порошенко. Впрочем, вопрос «прощай» или «до свидания» еще долгое время будет оставаться открытым, о чем свидетельствует молдавский опыт «дружбы» с ЕС.Напомним, в 2008-м, наряду с Киевом и Тбилиси, Кишинев начал переговоры с Брюсселем о предоставлении безвизового режима, став в 2014 году первым из трех кандидатов, получившим «безвиз». Отметим, за подписанное соглашение Молдове пришлось пустить на свой рынок европейских производителей, составивших конкуренцию местной продукции, а также ввести на молдавско-приднестровской границе миграционно-пропускные пункты, что фактически означает частичное признание независимости Приднестровья. Как бы то ни было, если сравнить цену, заплаченную за соглашение Украиной, Молдавию можно считать стороной, получившей минимальный ущерб.Примечательно, что одним из немногих результатов, который Кишиневу удалось достичь от сотрудничества с Евросоюзом, стало перемещение Молдовы с первого на второе место в списке беднейших европейских стран. Правда, «прорыв» был достигнут не без помощи Киева, в этом году возглавившим рейтинг. В итоге ожидаемого головокружения от успехов у граждан Молдавии так и не состоялось, о чем свидетельствуют неоднократные заявления действующего президента республики Игоря Додона о намерении аннулировать молдавско-европейскую сделку.В заключенном на днях безвизовом соглашении прослеживается одно положительное явление: Евросоюз наконец лишил украинцев иллюзии, что после «безвиза» проблемы решаться сами собой, как их убеждали политики. В свою очередь, для действующих властей Украины данное обстоятельство сулит серьезные трудности, понижая их шансы продолжить политическую карьеру после выборов 2018 года. Тем временем, пока 2017 год, и украинские граждане могут смело паковать чемоданы, запасаться валютой, бронировать во Франции пятизвездочные отели и ждать 11 июня…