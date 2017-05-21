17:43 21 мая

Жизнь длиною полчаса: сколько живёт подразделение в бою

О «времени жизни в бою» — бойца, танка, подразделения — наслышаны все, кто имел хотя бы касательное отношение к армейской службе или оборонной промышленности. Но что в реальности стоит за этими цифрами? Действительно ли, отправляясь в бой, можно начинать отсчитывать минуты до неминуемого конца? Бытующие в широких массах военнослужащих представления о времени жизни в бою удачно изобразил Олег Дивов в романе «Оружие Возмездия» — книге о службе «устиновских студентов» на закате советской власти: «Они, гордо: наш дивизион рассчитан на тридцать минут боя! Мы им открытым текстом: нашли чем гордиться!». В этих двух предложениях сошлось все — и гордость своим смертничеством, и перенос неверно понятой тактической оценки дееспособности подразделения во времени на жизнь его личного состава, и отторжение такой ложной гордости более грамотными товарищами…

Представления о том, что существует вычисленная продолжительность жизни для отдельных частей и соединений, пришли из практики штабной работы, из осмысления опыта Великой Отечественной. Средний промежуток времени, в течение которого полк или дивизия, согласно опыту войны, сохраняли боеспособность, и назывался «временем жизни». Это вовсе не означает, что по истечении этого срока весь личный состав будет перебит врагом, а техника сожжена.

Возьмем дивизию — основное тактическое соединение. Для ее функционирования нужно, чтобы в стрелковых подразделениях было достаточное число бойцов — а они выбывают не только убитыми, но и ранеными (от трех до шести на одного убитого), заболевшими, стершими до костей ноги или травмированными люком БТР… Нужно, чтобы инженерный батальон имел запас того имущества, из которого будут наводиться мосты — ведь по ним батальон снабжения повезет все, что необходимо частям и подразделениям в бою и на марше. Требуется, чтобы ремонтно-восстановительный батальон располагал необходимым количеством запчастей и инструмента для поддержания техники в рабочем / боеспособном состоянии. И все эти запасы не безграничны. Израсходование тяжелых механизированных мостов ТММ-3 или звеньев понтонно-мостового парка приведет к резкому снижению наступательных возможностей соединения, ограничит его «жизнь» в операции.


Губительные метры

Таковы факторы, влияющие на жизнеспособность соединения, но не связанные с противодействием противника. Теперь обратимся к оценке времени «жизни в бою». Сколько может прожить отдельный солдат в сражении, ведущемся с использованием того или иного оружия, с применением той или иной тактики. Первый серьезный опыт таких расчетов был представлен в уникальном труде «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях». Книга вышла в шести томах в 1898 году, а автором ее был варшавский банкир и железнодорожник Иван Блиох.



Привыкший к числам финансист Блиох при помощи собранного им уникального коллектива, состоявшего из офицеров Генштаба, попробовал математически оценить воздействие новых видов оружия — магазинных винтовок, пулеметов, артиллерийских орудий на бездымном порохе и с бризантным зарядом — на тогдашние виды тактики. Методика была весьма проста. Из французского военного руководства 1890 года брали схему наступления батальона. Брали полученные на полигоне вероятности поражения ростовой цели окопавшимся стрелком из трехлинейных винтовок. Скорости, с которыми движется под бой барабанов и звуки рожков цепь стрелков, были хорошо известны — и для шага, и для бега, на который французы собирались переходить при сближении с противником. Дальше шла самая обычная арифметика, дававшая поразительный результат. Если с рубежа в 500 м к сотне окопавшихся стрелков с магазинными винтовками начинает приближаться 637 пехотинцев, то даже при всей быстроте французского порыва к рубежу 25 м, с которого тогда считалось уместным переходить в штыковую, останется только сотня. Никаких пулеметов, проходивших тогда по ведомству артиллерии, — обычные саперные лопатки для окапывания и магазинные винтовки для стрельбы. И вот позицию стрелков уже не в состоянии взять шестикратно превосходящая масса пехоты — ведь у сотни пробежавших полверсты под огнем и в штыковом бою немного шансов против сотни лежавших в окопе.

Пацифизм в цифрах

На момент выхода «Будущей войны» в Европе еще царил мир, но в несложных арифметических выкладках Блиоха уже видна была вся картина грядущей Первой мировой, ее позиционный тупик. Как бы ни были выучены и преданы знамени бойцы, наступающие массы пехоты будут сметены огнем пехоты обороняющейся. Так и получилось в реальности — за конкретикой отошлем читателя к книге Барбары Такман «Августовские пушки». То, что на более поздних фазах войны наступавшую пехоту останавливали не стрелки, а пересидевшие артподготовку в блиндажах пулеметчики, ничего по сути не изменило.



На основании методики Блиоха очень просто вычислить ожидаемое время жизни пехотинца в бою при наступлении с рубежа 500 м до рубежа 25 м. Как видим, 537 из 637 солдат погибли или были тяжело ранены за время преодоления 475 м. Из приведенной в книге диаграммы видно, как сокращалось время жизни при приближении к противнику, как повышалась вероятность погибнуть при достижении рубежей 300, 200 м… Результаты оказались столь наглядными, что Блиох считал их достаточными для обоснования невозможности европейской войны и поэтому позаботился о максимальном распространении своего труда. Прочтение книги Блиоха побудило Николая II созвать в 1899 году в Гааге первую мирную конференцию по разоружению. Сам автор был представлен на получение Нобелевской премии мира.

Однако расчетам Блиоха не суждено было остановить грядущую бойню… А ведь в книге была масса других выкладок. Например, показывалось, что сотня стрелков с магазинными винтовками выведет из строя артиллерийскую батарею за 2 минуты с дистанции 800 м и за 18 минут с дистанции 1500 м — не правда ли, похоже на описанных Дивовым артиллеристов-десантников с их 30 минутами жизни дивизиона?



Третья мировая? Лучше не надо!

Работы тех военных специалистов, которые готовились не к предотвращению, а к успешному ведению войны, перерасти холодная война в горячую Третью мировую, широко не публиковались. Но — парадоксально — именно этим трудам было суждено способствовать сохранению мира. И вот в узких и не склонных к публичности кругах штабистов стал использоваться расчетный параметр «времени жизни в бою». Для танка, для бронетранспортера, для подразделения. Значения для этих параметров получали примерно так же, как некогда Блиох. Брали противотанковое орудие, и на полигоне определяли вероятность попадания в силуэт машины. В качестве мишени использовали тот или иной танк (в начале холодной войны обе противоборствующие стороны для этих целей задействовали трофейную германскую технику) и проверяли, с какой вероятностью попадание снаряда пробьет броню или заброневое действие выведет машину из строя.



В результате цепочки расчетов и выводилось то самое время жизни единицы техники в той или иной тактической ситуации. Оно было сугубо расчетной величиной. Наверное, многие слышали о таких денежных единицах, как аттический талант или южногерманский талер. Первый содержал 26 106 г серебра, второй — всего 16,67 г того же металла, но и тот и другой никогда не существовали в виде монеты, а были всего лишь мерой счета более мелких денег — драхм или грошей. Так и танк, которому предстоит прожить во встречном бою именно 17 минут, — это не более чем математическая абстракция. Речь идет лишь об удобной для времени арифмометров и логарифмических линеек интегральной оценке. Не прибегая к сложным расчетам, штабист мог определить, сколько танков понадобится для боевой задачи, в ходе выполнения которой требуется под огнем пройти то или иное расстояние. Сводим воедино расстояние, боевую скорость и время жизни. Определяем по нормативам, сколько танков в строю должно остаться на ширину фронта после того, как они пройдут через ад боя. И сразу понятно, подразделению какой численности боевую задачу следует поручить. Прогнозируемый выход из строя танков не обязательно означал гибель экипажей. Как цинично рассуждал в повести офицера-фронтовика Виктора Курочкина «На войне как на войне» механик-водитель Щербак, «Вот было б счастье, если б фриц закатал болванку в моторный отсек: машине капут, и все живы». И для артдивизиона исчерпание получаса боя, на который он был рассчитан, означало прежде всего израсходование боекомплекта, перегрев стволов и откатников, необходимость ухода с позиций, а не гибель под огнем.

Нейтронный фактор

Условное «время жизни в бою» успешно служило штабным офицерам и тогда, когда приходилось определять срок боеспособности наступающих танковых подразделений в условиях применения противником нейтронных боеголовок; когда нужно было прикинуть, какой мощности ядерный удар выжжет вражеские противотанковые ракеты и продлит время жизни своим танкам. Задачи применения гигантских мощностей решались простейшими уравнениями: именно они давали однозначный вывод — ядерной войны на Европейском ТВД необходимо избежать.

Ну а современные системы управления боевыми действиями, от самых высокоуровневых, таких как Национальный центр управления обороной РФ до тактических, таких как Единая система управления тактического звена «Созвездие», используют более дифференцированные и более точные параметры моделирования, которое теперь ведется в реальном масштабе времени. Впрочем, целевая функция остается прежней — сделать так, чтобы и люди, и машины жили в бою максимальное время.
Автор: Михаил Ваннах
Первоисточник: http://www.popmech.ru/weapon/348332-zhizn-dlinoyu-polchasa-skolko-zhivyot-podrazdelenie-v-boyu/


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Комментарии 10

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  1. voyaka uh Сегодня, 15:16
    "был варшавский банкир и железнодорожник Иван Блиох"////

    Да был такой банкир и горячий почитатель Теодора Герцля Иохан Блох. В военном деле он ничего
    не понимал, но нанял военных, которые произвели по его заданию разнообразные
    статистические расчеты. А опубликовал книги, как было тогда принято,
    только под своей фамилией.
    Вся европейская военная элита подняла его на смех: "ха-ха-ха, еврей полез военные
    планы и расчеты делать!"
    Первая мировая его выкладки замечательно подтвердила.
    voyaka uh
  2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:39
    Я могу ошибаться , но вроде как третья мировая война у ж е состоялась (СССР со союзники и штаты со союзники) . И даже результат есть --- полное , катастрофическое поражение СССР, сиречь России , и полная победа США и союзников. И даже контрибуцию выплатили( сырьем , заводами, фабриками и рынками). И даже территорией отдали-- Шеварднадзе отдал часть спорной акватории РСФСР Тихого океана штатам.
    Или мы по прежнему делаем вид , что ничего не случилось , и мы сами себя расчленили и ухайдакали?
    Хватит врать и самообманываться--- была третья мировая , мы её проиграли ( сейчас по мелочам отжимаем обратно) , и следующая мировая война ( если будет) --- будет четвертая ( а не третья) .

    Не надо путаться в терминологии, как говаривал в мемуарах Жуков , нет никаких двух главных ударов-- а есть два мощных удара ; нету уже третьей мировой,- она была и кончилась. ;; А следующая -- будет четвертая , а не третья.

    А статья интересная , я на сайте ВО о вопросах выживаемости и боеспособности подразделений ничего раньше не видел. Очень интересная штука -- военная наука, и вроде идеально подходит для математических расчетов- тут тебе и количество боеприпасов , и тонны горючемс , и считаемые единицы техники и живой силы. Казалось бы-- возьми все посчитай-- и будет тебе( военачальнику) военный успех-- но простой факт, что война не счётная палата, а место где убивают- враз и очень часто обнуляет все замечательные расчеты ( Москва 41- го и немцы , Вьетнам и США , хуситы и саудовская Аравия;))).
    За Родину , мать вашу ))
    1. KaPToC Сегодня, 16:36
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Хватит врать и самообманываться--- была третья мировая , мы её проиграли

      Только в мечтах западных корпораций.
      И кто эти "мы"?
      KaPToC
      1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 17:28
        Мы , это СССР и его правопреемник-- Российская Федерация. К большой моей личной печали, надо самим себе признать этот факт( для самих себя), подвести черту и сделать важные , далеко идущие выводы, ну хотя бы например такой: мы не распались добровольно , и не сдохли экономически, нет, - нас реально убивали. И соответственно ложью являются утверждения , что мы сами выбрали такой путь развития , что якобы это закономерность развития- это ложь.
        А значит , если , мы нынешнее состояние не выбирали, а оно нам было навязано-- значит мы абсолютно вольны модифицировать и изменять своё состояние , как считаем нужным , без всяких лживодемократических указивок , вы чувствуете , о чём я? То есть , убийца твоей матери не имеет над тобой никаких прав ни юридических , ни моральных указывать как тебе жить.
        Этот простой вроде бы факт: признать наличие третьей мировой , проигрыш в ней, подведение черты и итогов для самих себя---- но в Федерации никто на него не решился , слишком рискованно политически , и так этот вопрос уходит в забвение, вроде его нет, и вот в этой статье так понимается, что до третьей мировой и не дошло её не было-- и все уже так привыкли думать.
        А наши убийцы на западе ничуть не стесняются , они так и называют это: победа.
        За Родину , мать вашу ))
  3. капрал Сегодня, 15:49
    Хорошая статья, раньше на эту тему ничего не встречал. Хотя,надо признаться, и не додумывался как-то. what
    Насчет времени - понятно, что значения средне статистические, но, как написал один автор: статистика, она кому улыбается, а кому фиги показывает.
    ===================================
    Автору статьи респект good
    капрал
    1. Владимирец Сегодня, 17:01
      Цитата: капрал
      что значения средне статистические

      Да нет никаких среднестатистических значений, разные составы обороняющихся-нападающих, разные вооружения, численность, театры, общая обстановка и в итоге... средняя температура по больнице? request
      Владимирец
      1. капрал Сегодня, 17:14
        Цитата: Владимирец
        средняя температура по больнице?

        Примерно так и есть. Например:
        1-тип больницы
        2-этажность больницы
        3-время года
        4- специализация отделения
        5- номер палаты
        6- вместимость палаты....и ещё хренова туча пунктов и подпунктов, которые надо учесть для каждого конкретного случая. yes

        Надеюсь Вы поняли мою аналогию hi
        капрал
  4. Mik13 Сегодня, 15:58
    Отличная статья. Большое спасибо.
    Mik13
  5. sabakina Сегодня, 16:37
    Как цинично рассуждал в повести офицера-фронтовика Виктора Курочкина «На войне как на войне» механик-водитель Щербак, «Вот было б счастье, если б фриц закатал болванку в моторный отсек: машине капут, и все живы».
    В фильме звучит немного иначе. «А лучше когда снаряд попадает в мотор, машине конец, а экипаж цел. Я уж горел.»
    sabakina
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:59
      Цитата: sabakina
      В фильме звучит немного иначе

      У И.Бояшева в "Танкисте" описана такая сцена :
      ...А Иван Иваныч давя людей, словно клопов, и не обращая внимания на щелканье пуль по броне, своим нещадным ревом вызывал на бой полумифического врага. Ему просто невероятно везло. Две «болванки», отметившись снопами искр, скользнули по борту и продырявили низкие облака. Еще один снаряд - теперь уже «восемь-восемь» направленный наверняка с расстояния меньше пятисот метров - (Козья Ножка, единственный из экипажа заметивший «Т-V1», помертвел) - задел ручку вмерзшего в землю плуга и улетел с прощальным визгом, перекрывшим рев мотора и водителя.
      – «Белый тигр»! - хрипел Иван Иваныч.
      Все смешалось перед глазами отчаявшегося комбрига. Наконец, над ним смилостивились высшие силы и послали тот единственный, осколочно-фугасный, который, прямехонько и аккуратно угодив в моторное отделение, остановил неугомонного водилу уже за околицей - поиски проклятого «тигра» на этом закончились. Поняв, что двигатель угроблен, Иван Иваныч заплакал, и сражение завершилось...

      Книга, как мне кажется, более интересна, чем "Белый тигр" Шахназарова. Автор прописал такие моменты, от прочтения которых, возникают двойственные ощущения от книги "То ли чёрный фронтовой юморной фэнтези, то ли суровая фальсификация..."
      wassat
      stalkerwalker
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