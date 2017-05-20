10:34 20 мая

На большую войну американцам "Томагавков" не хватает

Пожалуй, ни одна система оружия в мире не пользуется такой «популярностью», как «Томагавк». Согласитесь, редкая сводка новостей последнего времени обходится без упоминания этих крылатых ракет. В то же время стрельба по Сирии в очередной раз продемонстрировала боевую возможность использования неядерных средств для достижения стратегических целей. Причем в обозримом будущем американцы даже и не думают искать замену «потомкам» экзотических индейских метательных топориков.

На большую войну американцам "Томагавков" не хватает


ЧТО ЕСТЬ ЧТО


Еще в самом начале 70-х годов американцы осознали тот факт, что ядерным оружием в наступающей эпохе технологических прорывов, с одной стороны, и растущей угрозы военных конфликтов, с другой, военно-политических проблем не решить. Необходимо оружие большой поражающей силы, которое можно использовать в любое время и повсеместно.

Исходя из этого, в 1971 году США приняли решение разработать стратегические крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, причем и с ядерной, и с обычной боевой частью. Прозорливые стратеги в Пентагоне пришли к выводу, что семейство таких ракет, обладающих высокой выживаемостью и боевой эффективностью, послужит весомым дополнением к национальной стратегической триаде и внесет существенный вклад в сдерживание потенциального противника.Итак, американцы руками фирмы General Dynamics создали дозвуковые (до 900 км/ч) крылатые стратегические ракеты воздушного базирования ALCM с ядерной боевой частью, морского базирования SLCM (три модели) с ядерными и обычными боеголовками и наземного базирования GLCM с ядерной боевой частью.

Ракеты SLCM и GLCM аналогичны и относятся к одному типу «Томагавк». Для всех перечисленных ракет предусмотрена максимально возможная унификация основных узлов и систем: двигательные установки (прямоточные воздушно-реактивные двигатели – ПВРД), системы наведения, боевые части и прочее. Отметим, что за прошедшие 30 с лишним лет с момента принятия на вооружение американскими ВВС и ВМС указанных крылатых ракет они принципиально не изменились, регулярно обновляясь, однако за счет последних достижений в области электроники, двигателестроения и композиционных материалов.

Как известно, согласно Договору о ракетах меньшей и средней дальности между СССР и США от 1987 года, ракету GLCM сняли с вооружения и вернули в США из позиционных районов в Западной Германии. Морские «Томагавки» под сокращение не попали и сегодня составляют действующую основу ракетного вооружения подводного и надводного американского флота.

Как уже говорилось, ракеты SLCM подразделяются на три модели. Ракета BGM -109A с ядерной боевой частью W-80 мощностью примерно 200 кт и дальностью полета 2500 км предназначена для поражения стратегической хорошо защищенной цели, такой как пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По оценке американских специалистов, вероятность уничтожения защищенного объекта, выдерживающего избыточное давление 70 кг кв. см, одной такой ракетой составляет 0,85.

Ракета BGM-109В (противокорабельная) аналогична ракете 109А, но несет неядерную боевую часть и имеет активную систему самонаведения на конечном участке полета, а не навигационную систему TERCOM, основанную на принципе отслеживания рельефа местности. Дальность полета этой ракеты 450 км, а масса заряда боевой части 450 кг. Перед атакой ракета набирает высоту, а затем пикирует на цель, что обеспечивает максимальный эффект поражения.

Ракета BGM-109С с дальностью полета 1500 км предназначена для поражения наземной цели. Она аналогична ракете 109А, но оснащена неядерной боевой частью, такой же, как ракета 109В. На109С используется инерциальная система наведения в сочетании с навигационной системой TERCOM и электронно-оптической системой DSMAC, которая служит для наведения на конечном участке полета. Предусматривается оснащение этих ракет кассетными боеголовками, изначально разработанными для бомбы BLU-97B.

Вот эта самая ракета и есть герой всех последних информпрограмм. Если быть точным, то благодаря огромному модернизационному ресурсу это уже не совсем та ракета, какая разрабатывалась в далекие 70-е годы. Последняя модификация, имеющая обозначение RGM/UGM-109E Tac Tom Block 4 (тактический «Томагавк») была разработана в 1998 году уже фирмой Raytheon, а в 2006 году ВМС приняли ее на вооружение.

Ракета подешевела более чем в два раза. Ее стоимость составляет 569 тыс. долл. против полутора миллионов у предыдущей модификации. Корпус ракеты, включая аэродинамическую поверхность, почти полностью выполнен из композиционных материалов. С четырех до трех сокращено количество перьев стабилизатора. На ракете установлен более дешевый ПВРД Williams F415-WR-400/402.

Согласно данным российской информационно-новостной системы «Ракетная техника», «система наведения (описываемой ракеты. – «НВО») обладает новыми возможностями идентификации цели и перенацеливания в полете. Ракету можно повторно запрограммировать на боевом курсе через спутниковую (ультравысокочастотную) связь на 15 любых заранее предопределенных дополнительных целей. У ракеты существует техническая возможность барражировать в районе предполагаемой цели в течение трех с половиной часов на удалении 400 км от точки пуска до получения команды на поражение цели или же ее можно использовать в качестве беспилотного летательного аппарата для доразведки уже пораженной цели».

Общий заказ ВМС на новую ракету в период с 1999 по 2015 год составил более трех тысяч единиц. В 2014 году компания Raytheon начала тестовые полеты усовершенствованной модификации Block IV для атаки надводных и ограниченно подвижных наземных целей. Новая активная радиолокационная ГСН IMS-280 с АФАР X-band (2) диапазона 10–12 ГГц (длина волны – 2,5 см) способна по отраженному электромагнитному сигналу, сравнивая его с архивом сигнатуры потенциальной цели, хранящейся в бортовом компьютере, автономно определять: «свой–чужой» корабль или же гражданское судно. В зависимости от ответа ракета самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать.

ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОРОШЕГО

Правы ли оказались американцы в том, что не собираются отказываться от «Томагавков»? В целом, да. По данным Defense News, первый «Томагавк» полетел в 1991 году, во время операции «Буря в пустыне», и с тех пор является бессменным участником всех американских военных операций. По крайней мере 50 ракет запустили во время афганской войны 2001 года и еще несколько сотен во второй иракской войне 2003 года. Согласно официальной статистике ВМС, начиная с 1991 года было совершено более 2 тыс. боевых запусков крылатых ракет «Томагавк» морского базирования для поражения наземной цели в разных частях планеты, включая Сомали, Боснию и Йемен.

В наши дни «Томагавками» вооружены 23 атомные ударные подводные лодки типа «Лос-Анджелес», три атомные ударные лодки типа «Сивулф», четыре переоборудованные лодки типа «Огайо», 61 эсминец типа «Арли Берк» и 22 ракетных крейсера типа «Тикондерога».

Согласно информации директора управления бюджетного анализа оборонных программ американского Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, сегодня боезапас ракет «Томагавк» составляет 4 тыс. единиц, чего, по мнению командования ВМС, хватит на 11 лет. Но это в том случае, если только изредка постреливать, скажем, для острастки... Случись еще один крупный конфликт, оговаривается Харрисон, этого запаса может не хватить.

Кстати, еще в начале текущего года ВМС выступили с инициативой снять с производства морские «Томагавки» и заменить их «в конечном итоге более современным новым оружием». Но, как ни странно, в данном случае заупрямились законодатели и добавили еще средства к ежегодным затратам на данную систему оружия.

В начале апреля, выступая перед членами комитета по делам Вооруженных сил Конгресса США, командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон заявил, что если Конгресс одобрит запрашиваемые администрацией Трампа дополнительные 30 млрд долл. к военным тратам на текущий финансовый год, то часть этих средств пустят на закупку дополнительного числа ракет «Томагавк». Помашут еще американцы своим «топориком»...
Автор: Андрей Кисляков
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/realty/2017-05-19/7_948_usa.html


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Комментарии 20

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  1. 31rus4 Сегодня, 06:57
    Уважаемые,а зачем США повышать число ракет,то что есть вполне хватает на несколько региональных войн С более серьезным соперником ,КР будут использоваться как для уничтожения ПВО,РЭБ,связи и т.д,а дальше вход пойдут другие системы вооружения.
    31rus4
    1. МПК105 Сегодня, 07:04
      good Совершенно верно!И добавить нечего... hi
      МПК105
    2. Арарат Сегодня, 07:08
      Ну если война с КНДР начнется то и этого не хватит. Рассход будет очень большим и придется восполнять его очень быстро
      Арарат
      1. kos 75 Сегодня, 07:30
        Цитата: Арарат
        Ну если война с КНДР начнется то и этого не хватит. Рассход будет очень большим и придется восполнять его очень быстро

        А авианосцы вам зачем?
        kos 75
        1. Арарат Сегодня, 08:18
          До подлеты морской авиации надо уничтожить базы подлодок, ПВО, и ОТРК и делать это легче и безопасней топорами и другим оружием дальнего действия. Одна мини субмарина с двумя торпедами под киль и прощай 15млрд инвестиций
          Арарат
      2. Чёрный Сегодня, 08:37
        А для БОЛЬШОЙ войны их много и не надо. Достаточно нескольких ядерных ракет sad
        Чёрный
        1. Арарат Сегодня, 08:45
          Да и одной хватит чтою остудить пыл всяких Макейнов и Инов
          Арарат
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
          Цитата: Чёрный
          А для БОЛЬШОЙ войны их много и не надо. Достаточно нескольких ядерных ракет sad

          А потом БПЛА наших гонять будут по всей России...И сбивать их будем из охотничьих ружбаек !.. soldier Все, как всегда начало и конец!
          ОТДЕЛ
    3. НЕКСУС Сегодня, 09:29
      Цитата: 31rus4
      С более серьезным соперником ,КР будут использоваться как для уничтожения ПВО,РЭБ,связи и т.д

      С более серьезным противником того количества топоров ,что имеет в наличии США не хватит,тк ПРО ,ПВО и РЭБ комплексы стоять и смотреть просто не будут ,как бравые матрассовские моряки будут их расстреливать .Есть фактор противодействия ракетному удару, так же есть такой момент,концентрации сил для количественного уплотнения залпа крылатыми ракетами,который будет замечен за долго до того. С таким противником как С.Корея,возможно этого и хватит,в чем я не уверен,а вот с РФ или Китаем,такой фокус точно не пройдет.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 07:06
    Смысл статьи непонятен..Вооружения кроме "топоров" там накоплено самого разного и достаточно много..
    210окв
    1. Ныробский Сегодня, 10:15
      Цитата: 210окв
      Смысл статьи непонятен..Вооружения кроме "топоров" там накоплено самого разного и достаточно много..

      Да собственно говоря, смысл вовсе не в том, сколько у них вооружения в арсеналах, а в том, что военные корпорации и их подельники из Пентагона тупо хотят денег...
      Ныробский
  3. Molot1979 Сегодня, 07:23
    Ядерные "Томагавки" вроде бы порезали все по договору? А 4 тыс. ракет может и хватит Корее, но на Россию не хватит точно. Тем более, что когда надо, до цели только треть долетает.
    Molot1979
    1. котэ119 Сегодня, 09:23
      не порезали, просто не ставят на носители (лежат на складах)
      котэ119
  4. Аскет Сегодня, 07:53
    Ракета BGM -109A с ядерной боевой частью W-80 мощностью примерно 200 кт и дальностью полета 2500 км предназначена для поражения стратегической хорошо защищенной цели, такой как пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет (МБР).


    Хлопотное это дело и неблагодарное . возможное только условии достижения превосходства в ВМС (гарантированное обнаружение АПЛ) и ВВС при завоевании господства в воздухе и уничтожение систем ПВО, ПРО и СПРН массовом применении стратегических B-2 и беспилотных аппаратов для поиска и уничтожения мобильных ракетных комплексов. во всех остальных вариантах это самоубийство
    Аскет
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:15
    Военным ВСЕГДА не хватает оружия. Причём для серьезной войны, о чем говорит опыт двух мировых войн, НАКОПЛЕННОГО оружия не хватает принципиально. А для локальных войн - и того что есть - в избытке. Матрасик собралась выигрывать МИРОВУЮ войну "Томагавками"? У них подлётное время, даже из Польши - БОЛЬШОЕ. Пока долетят - уже все наши стратегические ракеты падать начнут на Матрасию. Или наше руководство будет ждать полчаса? am
    Горный стрелок
  6. котэ119 Сегодня, 09:27
    Для всех перечисленных ракет предусмотрена максимально возможная унификация основных узлов и систем: двигательные установки (прямоточные воздушно-реактивные двигатели – ПВРД)

    На ракете установлен более дешевый ПВРД Williams F415-WR-400/402

    автор немного не прав на топоре стоит не ПВРД, а ТРДД , а это большая разница
    котэ119
  7. domnich Сегодня, 09:49
    Цитата: 31rus4
    зачем США повышать число ракет


    Можно предположить, что в США тоже существует коррупция и "распилы", просто называется это по-другому - "лоббирование". А Трамп как раз и вышел в дамки при поддержке ВПК - теперь выполняет предвыборные обещания.
    domnich
  8. Платов Сегодня, 10:01
    А как Калибр в сравнении с томагавками?
    Платов
  9. Платов Сегодня, 10:02
    И кстати есть примерные данные сколько у нас калибров?
    Платов
    1. Ныробский Сегодня, 10:20
      Цитата: Платов
      И кстати есть примерные данные сколько у нас калибров?

      Всё то вам расскажи, да покажи. Тайна это - ВОЕННАЯ!
      Цитата: Платов
      А как Калибр в сравнении с томагавками?

      Да как бы очень даже не плохо. Матрасы, после первого пуска из Каспия по Сирии, дней десять что то невнятно мямлили и нервно вздрагивали по ночам, переваривая простой факт, что их гордость АУГ теряют своё преимущество.
      Ныробский
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