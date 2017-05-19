21:26 19 мая

На Казанском авиазаводе приступили к сварке титановых элементов Ту-160

На Казанском авиационном заводе — филиале ПАО «Туполев» приступили к сварке крупногабаритных титановых элементов стратегических самолетов Ту-160, производство которых возобновляется по заказу Минобороны РФ, передает "RNS" сообщение пресс-службы ПАО «Туполев» (входит в ОАК).

Установка электронно-лучевой сварки является самой большой и мощной в мире. Активные работы по ее восстановлению начались в марте 2016 года, а в начале мая 2017-го на авиазаводе запущен процесс сварки крупных элементов из титана для воспроизводства ракетоносца Ту-160
— говорится в сообщении




Благодаря современным технологиям и высокотехнологичному оборудованию обновленная установка титановой сварки обладает большей эффективностью и надежностью по сравнению с предыдущей.

Ту-160 (по кодификации НАТО Black Jack) — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–80-х годах. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». Несет внутри фюзеляжа 12 крылатых ракет большой дальности в ядерном и обычном оснащении.


Использованы фотографии: http://www.titus.kz/
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Комментарии 18

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  1. cniza Сегодня, 20:38
    Благодаря современным технологиям и высокотехнологичному оборудованию обновленная установка титановой сварки обладает большей эффективностью и надежностью по сравнению с предыдущей.


    Красивая птичка , успехов.
    cniza
    1. poquello Сегодня, 20:53
      Где "профессор"? - пусть про заклёпочник расскажет и отсталость советских технологий.
      poquello
      1. рич Сегодня, 21:20
        Вот такие новости мне по нраву. Никакой помпезности, ни каких "вближайшеевремя". В мае 2015 года Президент Владимир Путин поручил возобновить производство Ту-160М2 и через пять лет поставить в войска не менее 50 модернизированных самолётов. Работа началась
        рич
  2. МПК105 Сегодня, 20:38
    А,может,ПЛА лучше наделать на эти деньги,как думаете..?
    МПК105
  3. faterdom Сегодня, 20:41
    Сколько же времени потеряно, заново учиться придется почти всему.
    faterdom
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:42
      Цитата: faterdom
      Сколько же времени потеряно, заново учиться придется почти всему.

      Уже научились...только строить и испытывать придется долго...
      НЕКСУС
      1. bulvas Сегодня, 20:49
        Цитата: faterdom
        Сколько же времени потеряно, заново учиться придется почти всему.


        Лучше поздно, чем никогда
        Надо восстанавливать компетенции и двигаться дальше

        bulvas
  4. APASUS Сегодня, 20:42
    Я так думал сперва введут в строй два самолета из советского задела ,а пока не слышно.Смотрю пока отрабатывают технологическую цепочку
    APASUS
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:56
      Цитата: APASUS
      Я так думал сперва введут в строй два самолета из советского задела ,а пока не слышно.

      На сколько я понимаю,все силы и ресурсы брошены на освоение нового...плюс -обучение персонала,отработке технологий и тд...и это все уже с молодыми кадрами. Думаю не до тех старых бортов сейчас. Переделка сожрет ресурсы людские ,замедлит создание нового ,по новым технологиям.
      НЕКСУС
      1. APASUS Сегодня, 21:25
        Да ,все брошено на отладку технологии,но ничего особенно переделывать в старых фюзеляжах не придется.Скорее всего фюзеляжи останутся аналогичными,разница именно в начинке
        APASUS
  5. злой партизан Сегодня, 20:43
    Так это новые Ту-160 варят или старые? если новые, то вообще гут.
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 20:48
      Цитата: злой партизан
      Так это новые Ту-160 варят или старые? если новые, то вообще гут.


      Вроде как новые , даже по новым технологиям ... информация очень скудная.
      cniza
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:51
      Цитата: злой партизан
      Так это новые Ту-160 варят или старые?

      Это уже закладывают новые,отрабатывая технологии и процесс сборки.
      НЕКСУС
  6. pjastolov Сегодня, 20:45
    А белый лебедь на пруду
    Качает павшую звезду
    так когда же уже наша звезда вернется на небо recourse
    pjastolov
  7. Captain Nemo Сегодня, 20:57
    Ну, с Богом! soldier
    Captain Nemo
  8. Аналитик Сегодня, 20:57
    На Казанском авиазаводе приступили к сварке титановых элементов Ту-160

    Такие вещи нужно делать молча, тихо, без помпезности.
    Аналитик
  9. Vita VKO Сегодня, 21:07
    Установка электронно-лучевой сварки является самой большой и мощной в мире. Активные работы по ее восстановлению начались в марте 2016 года
    т.е. установка не новая. Тогда как понять
    Благодаря современным технологиям и высокотехнологичному оборудованию обновленная установка титановой сварки обладает большей эффективностью и надежностью по сравнению с предыдущей.

    Или это 2-ой Закон инженера "Чтобы хорошо что то сделать, нужно сначала все как следует сломать"?.
    Vita VKO
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:13
    Такие новости душу греют и радуют -вот ведь что могли в СССР создать -машину на годы вперед!
    Изгоняющий либероидов
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