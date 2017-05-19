На Казанском авиазаводе приступили к сварке титановых элементов Ту-160

Установка электронно-лучевой сварки является самой большой и мощной в мире. Активные работы по ее восстановлению начались в марте 2016 года, а в начале мая 2017-го на авиазаводе запущен процесс сварки крупных элементов из титана для воспроизводства ракетоносца Ту-160

На Казанском авиационном заводе — филиале ПАО «Туполев» приступили к сварке крупногабаритных титановых элементов стратегических самолетов Ту-160, производство которых возобновляется по заказу Минобороны РФ, передает "RNS" сообщение пресс-службы ПАО «Туполев» (входит в ОАК).— говорится в сообщенииБлагодаря современным технологиям и высокотехнологичному оборудованию обновленная установка титановой сварки обладает большей эффективностью и надежностью по сравнению с предыдущей.Ту-160 (по кодификации НАТО Black Jack) — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–80-х годах. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». Несет внутри фюзеляжа 12 крылатых ракет большой дальности в ядерном и обычном оснащении.