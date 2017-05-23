Быстрый глобальный удар (часть 1)

С 80-х годов и до распада СССР в конце 1991 года существовало множество планов нанесения ядерных ударов США по территории СССР, которые предусматривали ведение ядерной войны в течение 3-6 месяцев.года(старший) объявил, что США в одностороннем порядке обязуется:- ликвидировать ядерное оружие (ЯО) малой дальности наземного базирования (артиллерийские снаряды, боеголовки баллистических ракет (БР) малой дальности):- снять тактическое ядерное оружие (ТЯО) с надводных кораблей, ударных подводных лодок (имеются в виду многоцелевые подводные лодки), морской авиации наземного базирования. Большая часть ядерных боеприпасов (ЯБП) наземного и морского базирования будет демонтирована и уничтожена, а остальные будут храниться на центральных пунктах хранения;- стратегические бомбардировщики (СБ) выводятся из состояния боевого дежурства;- прекращается разработка МБР МХ мобильного базирования;- отменяется программа создания ядерной ракеты малой дальности для СБ;- упорядочить управление стратегическими ядерными силами (СЯС) (оперативные командования ядерными силами ВМС и ВВС сводятся в стратегическое командование США под началом одного командующего с участием обоих видов ВС).года встречное заявление сделал руководитель- ликвидируются все ядерные артиллерийские боеприпасы и ЯБП тактических ракет;- изымаются из войск и сосредотачиваются на центральных базах ЯБП зенитных ракет, часть из них ликвидируется;- ликвидируются все ядерные мины;- снимается все ТЯО с надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок. Это оружие, а также ЯО авиации ВМФ наземного базирования складируется в местах централизованного хранения, часть его ликвидируется;- СБ выводятся из состояние боевого дежурства, а их ЯО размещается на войсковых складах;- прекращается разработка модифицированной ядерной ракеты малой дальности для СБ;- прекращается разработка малогабаритной МБР;- не наращивается количество пусковых установок (ПУ) МБР железнодорожного базирования сверх имеющихся и не будет осуществляться модернизация этих ракет. Все МБР железнодорожного базирования будут находиться в местах постоянной дислокации;- снимается с боевого дежурства 503 МБР. Выводится из боевого состава 3 ПЛАРБ с 48 ПУ БРПЛ (дополнительно к ранее выведенным 3 ПЛАРБ с 44 ПУ);- осуществляется более глубокое сокращение стратегических наступательных вооружений (СНВ), чем это предусмотрено Договором (к концу семилетнего срока сокращений количество ЯБП на СНВ составит не 6000 единиц, как установлено по Договору, а 5000 единиц;- в целях повышения надежности контроля над ЯО объединяются под единым оперативным управлением все СЯС. Стратегические оборонительные системы включаются в единый вид ВС.Поскольку в конце 1991 года СССР распался на множество независимых государств, то 29 января 1992 года прозвучало заявление- снято с боевого дежурства около 600 стратегических БР наземного и морского базирования;- ликвидированы или готовятся к ликвидации 130 шахтных ПУ МБР;- подготовлены для демонтажа ПУ 6 атомных подводных лодок;- прекращены программы разработки или модернизации нескольких типов СНВ;- прекращается производство СБ Ту-160 и Ту-95МС;- прекращается производство крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности существующих типов;- прекращается производство существующих типов ядерных крылатых ракет морского базирования (КРМБ). Новые типы таких ракет не будут создаваться;- сокращено вдвое и будет далее сокращаться количество ПЛАРБ, находящихся на боевом патрулировании;- прекращено производство ЯБП для тактических ракет наземного базирования, а также производство ядерных артиллерийских снарядов и ядерных мин. Запасы таких ЯБП будут ликвидированы;- будет ликвидирована треть тактического ЯО морского базирования и половина ЯБП для зенитных ракет;- наполовину будут сокращены запасы авиационных тактических ЯБП.Последними из планов ядерных ударов США по России (правопреемнице СССР) являлись «Единый комплексный план ведения военных действий» SIOP-92 (количество объектов поражения ЯО до 4000, которые в основном располагались на территории РФ) и SIOP-97 (количество объектов поражения ЯО до 2500, в основном на территории РФ). Следует отметить, что для поражения одной цели может назначаться несколько ЯБП.В 1999 году разработан новый план SIOP-00 (количество объектов поражения ЯО до 3000, из них 2000 на территории РФ). Из приведенных данных видно, что после распада СССР наиболее опасным вероятным противником США стала считаться Россия. В то же время количество целей на ее территории к 1999 году уменьшилось в 2 раза. Военно-политическое руководство США стало обращать более пристальное внимание на другие страны, в частности на Китайскую Народную Республику.Идея глобального удара (быстрого высокоточного удара с территории США в течение 90 мин) по особо важным объектам возникла у специалистов ВВС в 1996 году. Они предполагали, что к 2025 году США будут иметь дальнобойные обычные и планирующие баллистические ракеты в неядерном снаряжении. В 1999 году специалистами ВВС также был рассмотрен вариант внезапного массированного ядерного удара (МЯУ) по РФ. По их оценкам, были полностью уничтожены в пунктах постоянной дислокации СБ, мобильные комплексы МБР, ракетные комплексы железнодорожного базирования, РПКСН на военно-морских базах, до 90% МБР шахтного базирования и один из двух РПКСН, находящихся на боевом патрулировании. В ответном ударе территорию США поразило менее 5% ЯБП, которые имелись у России. По результатам проведенных оценок было высказано предположение, что при усилении ПРО возможно снижение количества ЯБП, поражающих объекты на территории США, до значения менее 1%.При межэтническом военном конфликте на территории Боснии и Герцоговины СБ ООН наложило эмбарго на поставку вооружения воюющим сторонам. Особенно за это высказывались Европейские страны (в т.ч. участницы НАТО) – им не нужен был конфликт в Европе. Американцы заявили о продолжении поставок вооружения и снаряжения в одностороннем порядке (в Интернете убрано упоминание об этих событиях. Остались только в газетах). Европейские страны промолчали в ответ. С той поры начался (или продолжился) процесс «подмятия Европы под США».При воздушных ударах по территории Сербии (Югославия) была опробована практика разрушения страны (и смена режима) воздушными ударами, ввод войск НАТО в Косово. Но это оказалось возможным только за счет международной изоляции страны. Европа окончательно стала вассалом Соединенных Штатов.К концу 1999 года американское военно-политическое руководство признало «…Имеющийся план SIOP-00 несбалансированным и не отвечающим новым военно-политическим условиям». В начале 2000-х гг. МО США в соответствии с указаниями Президента произвело обновление планов ядерных ударов. После прихода к власти Президента Д.Буша (младшего) планы по строительству ПРО были пересмотрены. Стал рассматриваться проект создания эшелонированной системы, ключевым требованием к которой стала способность перехвата БР любой дальности на всех участках траектории. Создание подобной системы противоречило положениям Договора об ограничении ПРО.В 2001 году под глобальным ударом специалисты ВВС при проведении командно-штабных учений (КШУ) все еще подразумевали «пробитие коридоров» в зонах ПВО для поражения важных целей на территории противника. После терактов на территории США в сентябре 2001 года МО заявило о намерении создать новый конгломерат из наступательных ударных систем: СЯС, обычных ударных сил и сил информационных операций. В 2002 году задача глобального удара была включена в обязанность Объединенного стратегического командования (ОСК). В июне 2002 года США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО.Первым обновленным национальным планом ведения ядерной войны стал OPLAN-8044, вступивший в силу в 2004 году. Он включал в себя множество вариантов, пригодных к применению в широком спектре сценариев развития военно-политической обстановки. В плане OPLAN-8044 удары были меньшими по масштабу, однако возможность нанесения МЯУ сохранялась.МЯУ может наноситься внезапно без доразвертывания СНВ, состав которых соответствует СНВ-3, чем обеспечивается скрытность и оперативность подготовки удара. МЯУ может наноситься после доразвертывания с использованием «возвратного потенциала» ЯБП и резервных носителей, что обеспечивает увеличение мощи удара. Выбор между указанными вариантами определяется условиями обстановки и зависит от времени, требуемого для непосредственной подготовки ядерного удара и доразвертывания СНВ.Ниже проведена оценка потребности стратегических наступательных сил США в ЯБП на основе рассекреченных планов ядерных ударов по РФ. Объектами поражения МЯУ являются ШПУ МБР, пункты постоянной дислокации (ППД) МБР мобильного базирования, пункты базирования сил флота, авиабазы, пункты хранения ЯБП, предприятия ядерного оружейного комплекса, пункты управления и связи.На каждую ШПУ с МБР назначается по два боевых блока на наземный подрыв Mk21 и один Mk5. Считается, что обстрел одного объекта разными типами средств доставки ЯБП обеспечивает более высокую гарантию поражения цели по сравнению с другими вариантами. В ППД МБР мобильного базирования целями считаются сооружения для самоходных пусковых установок и другие стационарные объекты. Местоположение рассредоточенных самоходных установок в момент удара достоверно неизвестно, их поражение считается практически невозможным. На каждый ППД назначаются по два боевых блока Mk4А на наземный подрыв, что позволяет уничтожать нерассредоточенные СПУ, а также административные и технические здания и сооружения.Рассматривается несколько уровней поражения пунктов базирования сил флота: от ударов по инфраструктуре базирования РПКСН до поражения объектов, которые могут быть использованы флотами. Для поражения каждого объекта может назначаться несколько ЯБП. Аналогичный подход реализуется при планировании ударов по объектам военной авиации. Минимальным уровнем считается поражение авиабаз СБА. Наращивание поражения предполагает удары по другим аэродромам, а также целям, связанным с функционированием авиации. На объект назначается от одного до трех ЯБП.К объектам класса «пункты хранения ЯБП» отнесены базы хранения «национального уровня». На каждую, учитывая их высокую защищенность, назначается по 8 ЯБП на наземный подрыв. При этом создается радиоактивное заражение местности, исключающее на длительное время любую деятельность на территории объекта, в том числе аварийно-спасательные и эвакуационные работы.В число предприятий ядерного оружейного комплекса включены федеральные ядерные центры, заводы по производству ЯБП, их компонентов, а также заводы по производству ядерных материалов. На объект назначается 1-5 ЯБП.Перечень пунктов управления и связи включает пункты высшего государственного и военного управления, элементы систем управления СЯС и силами общего назначения, управления и наблюдения за космическими объектами, а также элементы телекоммуникационной системы. Их основными поражаемыми элементами считаются радиопередающие, радиоприемные и радиолокационные станции, антенные устройства и другие объекты, имеющие низкую стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. В связи с этим для поражения каждого объекта назначается один ЯБП.В результате внезапного МЯУ ожидается:– поражение около 93% ШПУ с МБР;– уничтожение мобильных МБР, находящихся в ППД;– уничтожение РПКСН, находящихся в базах, и инфраструктуры базирования флота;– уничтожение самолетов-носителей на аэродромах и инфраструктуры базирования авиации;– уничтожение всех пунктов хранения с находящимся в них запасами ЯБП;– уничтожение инфраструктуры разработки и производства ЯБП;– вывод из строя системы высшего государственного и военного управления.В 2005 году в составе ОСК появилось Командование космических операций и глобального удара - структура, которая четко определила региональную направленность удара и отделила его от стратегических ядерных операций, а также от крупномасштабных операций без применения ЯО.На повестку дня встал вопрос пересмотра существовавшей военной доктрины. Новая концепция подразумевает достижение Соединенными Штатами глобального военного превосходства за счет расширения арсенала их вооруженных сил путем создания суперэффективных неядерных средств, способных наносить молниеносные удары по источникам угрозы.В ноябре 2006 года на саммите НАТО впервые прозвучало предложение о распространении действия статьи 5 Договора об совместной обороне на международную энергетическую политику. НАТО в этом случае придется оказывать помощь любому члену союза, энергетические запасы которого подвергаются внешней угрозе.В 2007 году принята доктрина, в соответствии с которой в случае возникновения угрозы нападения на США, на американские объекты или на ее граждан за рубежом ВС должны быть способны в течение 60 минут нанести удар высокой мощности и точности по любой точке земного шара с целью нейтрализации таких действий.В соответствии с доктриной был разработан в 2009 году «План стратегического сдерживания и глобального удара. OPLAN-8010». По сравнению с OPLAN-8044 он содержит «более гибкие варианты гарантий безопасности союзников США, сдерживания и, при необходимости, нанесения поражения противнику в широком спектре чрезвычайных обстоятельств».Количество ЯБП, применяемых в различных вариантах ударов, составляет от нескольких так называемых «адаптивных ядерных ударах» до более тысячи при МЯУ. OPLAN-8010 включает в себя и варианты неядерных ударов, которые не пересекаются с планами ядерных ударов. Таким образом, несмотря на определенное возрастание роли обычных высокоточных средств поражения в военной политике США, ЯО продолжало рассматриваться не только как инструмент сдерживания противников, но и как средство их решительного разгрома.В 2009 году на докладе в комиссии Конгресса США было отмечено: «…РФ имеет намерение модернизировать свои базовые платформы для доставки ЯБП, но не имеет для этого технических ресурсов и научного потенциала. В настоящее время работоспособны всего 3 СБ Ту-160 из 15. К 2019 году не останется ни одного летающего экземпляра из-за отсутствия запасных частей. После 2019 года в строю останутся только около 50 СБ Ту-95. Из 8 РПКСН могут выходить в море 4. После 2019 года возможен ввод в строй еще 2 подводных лодок с доведением общего количества до 5-7 работоспособных (при нахождении на боевом дежурстве не более 2-3). Большинство МБР будут сняты с вооружения в 2017-2019 годах в связи с превышением срока гарантии в 2,5-3 раза. Возможно принятие на вооружение до 2019 года до 40 МБР».В 2010 году создано Командование глобального удара ВВС США с включением в его состав всех МБР, бомбардировщиков В-52Н и В-2А (с 2015 года и СБ В-1В). Было сообщено, что назначением Командования глобального удара является «ядерный и обычный удар – ключевой компонент стратегического сдерживания устрашением».В апреле 2010 года Президент Б.Обама говорил о пересмотре доктрины национальной безопасности США: «…Угроза ядерной войны снизилась до минимального значения… Основной угрозой является ядерный терроризм…». Также говорилось о нераспространении ЯО и ракетных технологий. Россия не упоминалась в списке угроз национальной безопасности США.В 2010 году в новой стратегической концепции «Активное вовлечение, современная оборона НАТО» особое внимание уделено угрозам, связанным с перебоями энергоносителей и ресурсов в связи с зависимостью от зарубежных поставщиков энергоресурсов (предыдущая концепция НАТО датируется 1999 г.).Вступил в силу Договор СНВ-3 (положения Договора рассмотрим во втором сообщении).Появилась проблема, делающая использование БР в обычном оснащении при быстром глобальном ударе весьма проблематичным. Договор СНВ-3 ограничивает общее число развернутых БР и не делает различия между ядерным их оснащением или обычным. Оснащение БР наземного и морского базирования обычными боеголовками США могут осуществить только за счет соответствующего сокращения количества развернутых ракет в ядерном оснащении. Такой подход не устроил военно-политическое руководство США, а Россия не пошла навстречу Штатам.В феврале 2011 года Президент США Б.Обама проинформировал Сенат о том, что следующей целью администрации будет начало переговоров с РФ по ограничениям запасов ТЯО.В конце 2012 года в СМИ была распространена информация о проведении американскими военными компьютерной игры (КШУ) по отработке навыков нанесения массированных ударов высокоточными обычными вооружениями по вымышленной стране для причинения ей неприемлемого ущерба и принуждения к принятию политических условий, диктуемых США. Целью этих учений была отработка концепции так называемого быстрого глобального удара, согласно которой предполагается поражение важнейших военных, политических и экономических объектов противника с использованием существующих и перспективных образцов высокоточного оружия. Предполагалось, что в результате таких действий страна-жертва лишится возможности нанесения ответного удара агрессору, а разрушение ключевых объектов ее экономики приведет к коллапсу всей государственной системы. Указывалось, что поставленная цель в ходе КШУ была достигнута. Разбор учений показал, что в результате удара по достаточно крупной и высокоразвитой стране с расходом 3500–4000 единиц обычного высокоточного оружия в течение шести часов она понесет неприемлемое разрушение инфраструктуры и лишится способности сопротивляться. Данная «утечка» информации не является случайной и несанкционированной. США недвусмысленно показала всему миру, что появляется качественно новый вид стратегического оружия, которое позволяет решать задачи, ранее возлагавшиеся исключительно на ядерные силы. Фактически американцы предприняли попытку реализовать концепцию «бесконтактной войны». На качественно новом техническом уровне они стремятся сделать то, что не удалось совершить в XX веке: только воздушными ударами достигнуть политических целей в крупном военном конфликте.3 мая 2012 года начальник ГШ РФ Н.Макаров отметил: «Учитывая дестабилизирующий характер американской системы ПРО, т.е. создание иллюзии возможности нанесения массированного поражающего удара с полной безнаказанностью, может быть принято решение об упреждающем развертывании ударного вооружения РФ, если ситуация станет угрожающей».В 2012 году на докладе в Конгрессе США говорилось: «…Речь идет о планирующихся реформах в ВС РФ и масштабном перевооружении… О планах разработки и поставки вооружения до 2020 года в основном в интересах СЯС». Экспертами был сделан вывод о том, что после 2020 года в случае войны [с Россией], она нанесет США неприемлемый ущерб даже если в войну не вступит КНР.Учения ВС РФ в феврале 2013 года стали самыми масштабными за 20 лет и продемонстрировали рост уровня боеготовности СЯС, частей 12 ГУ МО (при транспортировании и работах с ЯО). Американцы не ожидали этого и были ошеломлены масштабами перевозки ЯБП и уровнем подготовки личного состава. Командующий РВСН Н.Соловцев отмечал: «Уровень боевой готовности ракет не менее 96%. Пуск возможен через несколько десятков секунд...» Эксперты уточнили, что готовность мобильных комплексов МБР несколько ниже.8 марта 2013 года в СМИ США снова упоминается о концепции быстрого глобального удара: «…С окончанием развертывания сил и получения доклада об уничтожении РПКСН и АПЛ РФ в море авиация и надводные корабли переводятся в полную готовность. Начинается этап нанесения ракетного удара, в котором только с морских носителей производится пуск 3504 крылатых ракет по стратегическим целям на территории РФ. Ожидаемая успешность пусков составляет 90%».В июне 2013 года выходит Директива №24 «Стратегия применения ЯО США». В документе выражена серьезная озабоченность в связи с проводимой в России модернизации имеющихся и разработкой перспективных СНВ. Группа американские экспертов просчитала минимальное количество ЯБП МБР и БРПЛ, которыми Россия может поразить при ответном ударе территорию США: если РФ будет наносить удар по американским городам, то после удара 37 боевыми частями до 115 млн. человек (количество погибших спустя некоторое время не оценивалось). Это связано с тем, что 80% американского населения проживает на восточном и западном побережье. Поэтому российские ракеты могут уничтожить всю жизнь на этих густонаселённых прибрежных полосках. Население же России составляет лишь половину американского, но оно разбросано по огромной территории, так что во многих районах проживания люди могут выжить и при первом, и при втором ядерных ударах.28.06.13 г. Д.РОГОЗИН отметил: «…США могут за несколько часов уничтожить до 80-90% нашего ядерного потенциала… Противостоять подобной угрозе можно, лишь создав «автономные вооружения», не зависящие от современных телекоммуникационных технологий».Март 2014 года. Первая задача ОСК США состоит в том, чтобы «поддерживать в готовности и вводить в действие по стратегическому (ядерному) сдерживанию устрашением план войны страны. Стратегическое сдерживание устрашением включает в себя не только несение боевого дежурства СЯС, выполнение демонстративных операций по стратегическому сдерживанию устрашением, разработку и поддержание в готовности планов ядерных операций, но и ввод в действие этих планов с применением СЯС по вариантам выборочного, основного нападения или чрезвычайного реагирования в ядерной войне.В июне 2014 года МО США проводило КШУ по военному конфликту между Россией и НАТО с использованием обычных вооружений. Результаты оказались удручающими. В случае, даже если все имеющиеся войска НАТО (включая США), размещённые в Европе, будут переброшены на Балтику (в том числе 82-я воздушно-десантная дивизия, которая должна быть готова выступить в течение 24 часов), в конфликте НАТО проиграет. «У нас просто нет таких сил в Европе. Затем дело ещё и в том, что у русских лучшие в мире ракеты земля-воздух, и они не боятся использовать тяжёлую артиллерию», – объяснил один из генералов армии США. Победа России оказалась не единственной. Американцы проводили учения несколько раз, с различными сценариями, благоприятными для НАТО. Но всегда с тем же выводом. Русские оказывались непобедимы.В ноябре 2014 проводится новое КШУ «Bear Spear» («Рогатина на медведя»), легендой которых стало опробование концепции Быстрого глобального удара. По оценкам американских военных эти учения были одними из самых крупных в 2000-х годах. Рассмотрим их подробнее.По сценарию учений события развивались следующим образом. Существует некое Евроазиатское государство по названию «Usira», которое располагается на территории России. Указанное государство отказывается поставлять в Евросоюз энергоносители, используя их для политического шантажа. ВМС Usira блокировало флот НАТО, который вышел для военной помощи «третьему государству» в спорной акватории.В Северном государстве проходят массовые антиусирийские протестыUsira угрожает применением военной силы для защиты этих граждан. Войска НАТО вынуждены перейти к более активным действиям. США наносят массированный удар по Usira высокоточными КР по стационарным ракетным шахтам противника, частично по местам дислокации мобильных ракетных установок и по военным управляющим центрам, включая разнесенные в пространстве засекреченные и заглубленные командные пункты стратегических и обычных ВС. Используются проникающие боевые части КР (в обычном оснащении), противобункерные бомбы В61-11 и минимальное количество других ЯБП малой мощности.Однако, в ходе имитации атаки с максимально реалистичными условиями США получили неприемлемый ущерб вследствие трех основных причин.Первой из них явилась агентурная работа противника на территории США, в ходе которой ему стало известно о возможности проведения такой операции. Однако агентуре (МА: так считалось по сценарию) не были известны ни причины, побуждающие к ее началу, ни точное количество и тип задействованных вооружений. Противник, несмотря на недостаток информации, смог провести подготовку средств ПРО и ПВО, мобилизационных и эвакуационных ресурсов, защитных сооружений и СЯС.Второй причиной стало существование системы, недоступной для поражения противобункерным оружием (включая носители ЯБП) и сил специального назначения. После высокоточного удара система произвела запуск командных ракет (так называемая система «Мертвой руки»), передавших команды на использование оставшимся в строю СЯС (около 30% начального состава). Использование противником ракетно-ядерного оружия с нынешними характеристиками, по оценкам аналитиков США, позволило прорвать систему ПРО и уничтожить как инфраструктуру и военные объекты, так и около 100 млн. гражданского населения США. Как централизованное государство США перестали бы существовать, утратив 4/5 всей гражданской и промышленной инфраструктуры. Хуже было только в Европе, где уровень разрушений достиг 90%Основную роль сыграл подводный флот России, несмотря на уничтожение его значительной части в открытом океане (около 1/3). Наиболее разрушительными стали залпы РПКСН противника, в т.ч. произведенные с Северного полюса и вблизи территорий США. Ущерб мобильным комплексам РВСН составил около 10%.Третьей причиной стало использование противником специальных групп и средств, позволивших через десяток минут после начала операции атаковать и нарушить работу общественных, государственных и специальных компьютерных систем, контролирующих транспортную, финансовую и энергетическую деятельность США.В обзоре отмечается, что проанализированная тактика и стратегия атаки в итоге привела к массированному ракетно-ядерному обмену между Usira и США, в результате которой оба государства получили неприемлемый ущерб. Общее количество погибших в течение года в результате операции и ответного удара превысило 400 млн. человек. По неофициальным данным в ядерную войну оказалась вовлечена КНР, по которой США нанесли ослабляющий превентивный ядерный удар. Количество погибших жителей КНР не оценивалось.В быстром глобальном ударе США планируют использовать перспективные гиперзвуковые ракеты Х-51А. Испытания этой ракеты не закончены. Поэтому появление гиперзвуковых ракет на вооружении можно ожидать не скоро. Таким образом, в среднесрочной перспективе каких-либо принципиально новых систем оружия для достижения оперативно значимого эффекта в рамках концепции ВГУ армия США в достаточном количестве не получит. Поэтому США в ближайшем будущем при планировании ВГУ могут опираться на КРМБ, на КРВБ, на стратегическую, тактическую и палубную авиацию.Национальная военная стратегия США-2015: «Некоторые страны пытаются нарушить ключевые положения международного права…, что создает угрозу национальной безопасности США». В списке «некоторых стран» присутствует наша страна – Российская Федерация. В то же время в документе отмечается, что вероятность развязывания крупномасштабной войны с применением ЯО и участием США незначительна. РФ и США более не являются противниками.16 июня 2015 года Верховный Главнокомандующий В.В.Путин в докладе об объеме поставляемой военной техники в ВС РФ сказал: «…Так, в текущем году состав ядерных сил пополнят более 40 новых МБР…».(МА: Речь идет о плановой замене МБР, у которых истекал гарантийный срок. Ранее производилось в год около 20-30 МБР.)В ответ на эти слова Главнокомандующий силами НАТО в Европе Ф.Бридлав заявил: «…Россия ведет себя как безответственная ядерная держава. Риторика, разжигающая напряженность в ядерной сфере, не является ответственным поведением, и мы призываем ядерные державы обращаться с данным типом вооружения более ответственным образом».20 сентября 2015 года представить МО США заявил: «Новый план войны с Россией делится на две части. Одна предусматривает сценарий действий при нападении РФ на одну из стран-членов НАТО. Вторая предполагает атаку российской армии за пределами стран альянса. Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в страны Балтии, как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта.18 ноября 2016 года В.В.Путин: «Наша задача — эффективно нейтрализовать любые военные угрозы безопасности России. В том числе связанные с созданием стратегической ПРО, реализацией концепции глобального удара и ведением информационных войн». С 7 по 17 февраля стратегическим командованием США проведено КШУ «Global Lightning 17», которые стали самыми масштабными за последние годы. На учениях военные отрабатывали сценарий с перерастанием локального конфликта на европейской территории в глобальную войну. Условный противник - безымянная ядерная держава, против которой США задействовали свои стратегические силы.(МА: Этим условиям соответствует только одна страна – Российская Федерация). У Пентагона была цель отработать действия своих сил и их взаимодействие с союзниками в случае конфликта с ядерной державой на европейском театре военных действий. Параллельно проходили КШУ «Austere Challenge 17», по сценарию которых европейцы защищались от внешней агрессии при помощи обычных вооружений.Учения «Global Lightning 17» отрабатывали сценарий, когда обычным оружием остановить врага не удалось и пускается в ход ЯО. Военные США совместно с коллегами из Австралии, Канады, Дании и Великобритании использовали разные варианты событий: наносили ответный ядерный удар и обезоруживали агрессора превентивным ядерным ударом. Суть же не менялась - конфликт в Европе перерастал в глобальную войну ядерных держав. В Глобальную ядерную войну против США оказались втянуты три страны: Россия, КНР и Иран. По объявленным результатам учений, войну выиграли США. Одновременно тренировалось командование космическими операциями, которое отрабатывало отражение атак на космические системы США и союзников.Начальник штаба американских ВВС Д.Голдфин сообщил на встрече с журналистами: «Я ожидаю, что у нас будет пересмотр ядерной доктрины... Я действительно считаю, что у нас будет дискуссия по ЯБП по всем составляющим ядерной триады, их мощности и требуемом числе, а не только по средствам доставки».27 апреля 2017 года представитель ГШ РФ заявил о том, что США готовятся к внезапному ядерному удару по России. Американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара. Сегодня такие разработки ведутся, создаются системы, которые, как считает Пентагон, позволят нанести мгновенный глобальный удар с высокой точностью с орбиты, уничтожив наши пункты управления. Поэтому Россия будет принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и средств ПРО… Противник намерен вывести значительную часть российских СЯС из строя. А если Россия остатками своего ядерного потенциала решится на ответный удар, то тогда американцы надеются перехватить ракеты на старте и на орбите – тем нейтрализовать удар по Америке».в соответствии с военной доктриной РФ оставляет за собой правос применением обычного оружия,На вопрос журналиста о времени, необходимом для уничтожения США, В.В.Путин ответил: «…При желании Россия способна уничтожить США за тридцать минут. И даже меньше».ВКС России включает в себя войска ВВС, войска ПВО и ПРО, Космические войска.Количество истребителей и перехватчиков в составе ВВС на начало 2017 года составляло: 60 единиц Cу-27/УБ, 61 Су-27СМ2/СМ3, свыше 84 Су-30СМ/СМ2, свыше 60 Су-35С, 154 МиГ-29С/СМТ/М2/УБТ, до 150 МиГ-31/Б/БС/БМ/БСМ.Наиболее эффективными авиационными комплексами при борьбе с СБ и КР являются самолеты оперативно-тактической авиации типа МиГ-31. Модернизация самолетов МиГ-31 осуществляется НАЗ «Сокол». В рамках договоров с МО должны до 2019 года пройти модернизацию 113 самолетов (к началу 2017 прошли модернизацию 97, из них один потерян).В составе ВКС состоят следующие структурные объединения:- 4 Краснознаменная армия ВВС и ПВО Южного военного округа (51 дивизия ПВО (Ростов-на-Дону), 31 дивизия ПВО (Севастополь), 1 гвардейская смешанная авиадивизия (Крымск), 4 смешанная авиадивизия (Мариновка), 27 смешанная авиадивизия (Мариновка) и другие части);- 6 Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО (2 краснознаменная дивизия ПВО (Санкт-Петербург), 32 дивизия ПВО (Ржев), 105 гвардейская смешанная авиадивизия (31 самолет МиГ-31) и другие части);- 11 Краснознаменная армия ВВС и ПВО (25 дивизия ПВО (Комсомольск-на-Амуре), 26 дивизия ПВО (Чита), 93 дивизия ПВО (Владивосток, Находка), 303 гвардейская смешанная авиадивизия (20 самолетов МиГ-31Б/БС) и другие части);- 14 Краснознаменная армия ВВС и ПВО (76 дивизия ПВО (Самара), 41 дивизия ПВО (Новосибирск), и другие части (56 самолетов МиГ-31Б/БС/БМ/БСМ);- 45 армия ВВС и ПВО (1 дивизия ПВО (Кольский полуостров), 100 отдельный корабельный авиаполк, 98 смешанный авиаполк (20 самолетов МиГ-31БМ) и другие части).Комплексы ПВО также находятся в составе дивизии береговой обороны ВМФ РФ (полуостров Камчатский). Следует отметить, что авиация ВМФ по состоянию на 2016 год имела 32 самолета МиГ-31Б/БС/БМ. На 2016 год в ПВО РФ числилось 125 дивизионов типа С-300 (1500 ПУ). На 2017 год в ПВО РФ числилось в составе 38 дивизионов С-400 (304 ПУ). В этом году ожидается поставка еще 8 дивизионов.В составе 45 армии ВВС и ПВО в 2018 году будет сформирована новая дивизия ПВО. Новое соединение прикроет границу от Новой Земли до Чукотки. Зенитно-ракетные и радиотехнические полки дивизии смогут обнаруживать (МА: в большей степени – обнаружить противника и прикрыть только отдельные направления) и уничтожать самолеты, КР и беспилотные летательные аппараты. После заступления на боевое дежурство полков новой дивизии будет создано сплошное радиолокационное поле вокруг границы нашей страны. (МА: Вероятно, будет усилена авиационная составляющая на этом участке).Усиливается группировка российских войск и средства ПВО в зоне Курильских островов. По мнению командующего Восточным ВО С.Суровикина: «Стоит задача по развертыванию группировки на островах Курильской гряды. Она связана с необходимостью обеспечить безопасность воздушной, надводной и подводной сферы. Войска округа должны создать огневой щит для прикрытия Восточного стратегического направления». На островах размещена группировка сухопутных сил, размещены комплексы «Бал» и «Бастион», имеются комплексы РЭБ, ПВО «Бук» и «Тор-М2У». Нельзя исключать возможность в недалеком будущем появления систем С-300 (МА: когда-нибудь, может, и С-400?). В соответствии с заявлением МО С.Шойгу – ТОФ необходимо изучить возможность перспективного базирования на островах кораблей. Ранее говорилось о намерении разместить на островах базу подводных лодок (конечно же, дизельных).Определенные задачи по обнаружению самолетов противника могут решать и станции дальнего радиолокационного обнаружения из состава системы предупреждения о ракетном нападении России. В настоящее время эксплуатируются следующие станции дальнего радиолокационного обнаружения:- «Воронеж-М» - Лехтуси (Ленинградская область) – охватывает диапазон от Марокко до Шпицбергена;- «Воронеж-ДМ» - Армавир – охватывает диапазон от Южной Европы до Северного побережья Африки;- «Воронеж-ДМ» - Пионерский (Калининградская область) – охватывает всю Европу (включая Великобританию);- «Воронеж-М» - Усолье-Сибирское (Иркутская область) – охватывает территорию от Западного берега США до Индии;- «Воронеж-ДМ» - Енисейск – охватывает северо-восточное направление;- «Воронеж-ДМ» - Барнаул – охватывает юго-восточное направление.(МА: Развернутые комплексы ПВО (ПРО) на территории РФ, боевое патрулирование самолетов ВВС (в угрожаемый период) решают основные задачи, но в числе прочих обеспечивают защиту указанных станций. Пока не поражены станции – самолетам вероятного противника будет проблематично принять участие в ВГУ.)В объединенную систему ПВО государств-участников СНГ входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.На вооружении ВВС и войск ПВО Республики Беларусь стоят два дивизиона: С-400 и 16 дивизионов С-300. Имеются комплексы "Бук" и "Тор-М2Э". Истребительная авиация представлена 20 современными самолетами типа МиГ-29. Рассматривается возможность закупки новых истребителей типа Су-30.Основу Сил воздушной обороны Республики Казахстан составляют 25 дивизионов С-300. Имеются дивизионы С-200 и С-125, несколько десятков истребителей МиГ-29 и Су-27 разных модификаций, 6 Су-30СМ и 25 МиГ-31/БМ.Небо Таджикистана прикрывают системы С-125 и С-75.Киргизия имеет на вооружении системы С-125 и С-75. В составе ВВС числится 20 истребителей МиГ-21. На территории Киргизии развернута российская 999 авиабаза Кант, на которой базируются штурмовики Су-25. В рамках учений были переброшены на базу самолеты Су-24 (при необходимости могут быть переброшены и истребители).На вооружении ВВС Узбекистана имеются истребители МиГ-29 и Су-27.На вооружении ВВС Армении имеются пять батальонов ЗРК С-300ПС и "Бук-М2". На территории Армении расположена 102 российская военная база (Гюмри). На ней размещен 988 зенитно-ракетный полк, оснащенный комплексом С-300В. На базе базируются истребители типа МиГ-29.На территории Абхазии располагается 7 российская военная база, которую прикрывает зенитно-ракетный комплекс С-300.В Сирийской Арабской Республике расположена российская авиабаза (Хмейним) и пункт материально-технического обеспечения (Тартус). Оба объекта прикрыты комплексами ПВО (С-400 и С-300) ВКС РФ. Для усиления ПВО могут быть увеличено количество ЗРК ВКС РФ и осуществлена поставка 6 дивизионов С-300 в рамках Договора 2010 года. Создана объединенная система ПВО САР, частей ВКС РФ и надводных кораблей ВМС РФ (при их наличии).Система НОРАД включает в себя системы наземного наблюдения, система предупреждения, аэростатных постов, загоризонтальных РЛС, самолетов ДРЛО. Имеются районы ПРО на Аляске и Калифорнии (возможно, будет создан новый район ПРО на Восточном побережье США). На 2016 год развернуты 7 батарей (по 3 ПУ) системы THAAD. ПВО обеспечивают самолеты F-15, F-16, F-22 США и CF-18 Канады.На континентальной части США имеется:- в составе Национальной гвардии имеется 21 зенитно-ракетный дивизион (около 480 ПУ Пэтриот, 700 ПУ Авенджер);- в составе армии имеется два полка ПВО THAAD;- в районе Вашингтона - один дивизион NASAMS (3 ПУ).Прикрытие континентальной части США планируется осуществлять также при использовании надводных кораблей, оснащенных системой ПРО.