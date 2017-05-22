Основы Смуты были заложены в царствование Фёдора Блаженного

«…Блаженный на престоле, один из тех нищих духом, которым подобает Царство Небесное, а не земное, которых Церковь так любила заносить в свои святцы».

В. О. Ключевский

460 лет назад, 20 мая 1557 года, родился русский царь Фёдор I Иоаннович, последний царь из династии Рюриковичей. Большинство историков считают, что Фёдор был не способен к государственной деятельности. Он был слаб здоровьем и принимал мало участия в управлении государством, находясь под опекой сначала совета вельмож, затем своего шурина Бориса Федоровича Годунова. Прозванный Блаженным, по некоторым мнениям он был слаб и умом. В результате Годунов был фактически единоличным правителем государства, а после смерти Фёдора стал его преемником.Фёдор Иванович - сын русского царя Ивана IV Васильевича Грозного и царицы Анастасии Романовны (дочери московского боярина Романа Юрьевича Захарьина). Когда 19 ноября 1581 года погиб наследник престола Иван, Фёдор стал наследником царского престола. Фёдор не наследовал способностей отца. Со слов самого Ивана Васильевича, Фёдор был «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый». Даже исполнение ритуальных обязанностей было для него непосильным. Так во время коронации 31 мая 1584 г в Успенском соборе Московского Кремля уставший Фёдор, не дожидаясь окончания церемонии, передал шапку Мономаха боярину князю Мстиславскому, а тяжелую золотую «державу» - Борису Федоровичу Годунову, что потрясло присутствующих. Фёдор любил церковную службу и колокола, трезвонить на которых забирался на колокольню, за что получил от отца прозвище «звонарь».В марте 1584 года государь Иван Васильевич сильно заболел. Стоит отметить, что если бы Иван Грозный прожил ещё несколько лет, то его наследником мог стать царевич Дмитрий. Он рос здоровым, крепким мальчиком. Царь любил жену Марию Нагую и её сына. Дмитрий Иванович был серьёзной угрозой, так как Иван Грозный мог изменить завещание в его пользу, что нарушало баланс сил в царском окружении, планы ряда вельмож, которые хотели слабого царя на троне. Возможно, что это и послужило поводом для устранения Ивана Грозного. Его уже давно травили, но добили именно весной 1584 года, чтобы избежать всяких случайностей и привести к трону Фёдора Блаженного, за спиной которого можно было обделывать свои делишки.Ивана Грозного отравили – это факт. Содержание мышьяка и ртути в останках намного выше допустимого уровня. Ртуть накапливалась в организме и медленно его разрушала, мышьяк – действовал быстро. Подобная схема позволяла создать картину «естественной» смерти: человек долго тяжело болел, а затем быстро умирал. Подозрений это не вызвало: умер от болезни. Отравителями, видимо, были врач Иоганн Эйлоф, который сотрудничал и иезуитами, и Богдан Бельский - племянник известного опричника Малюты Скуратова, который пользовался полным доверием Грозного. Бельский отвечал за охрану царского здоровья. Иван принимал лекарства из рук самого Бельского. Кроме того, в группе заговорщиков был Борис Годунов – беспринципный карьерист, имевший безграничные амбиции. Однако, несмотря на умелую маскировку, правда просочилась уже тогда. Дьяк Тимофеев и целый ряд других летописцев сообщают, что «Борис Годунов и Богдан Бельской… преждевременно прекратили жизнь царя», что «царю дали отраву ближние люди», что его «смерти предаша» (В. Г. Манягин. Правда Грозного царя). О том, что царя убили Годунов и Бельский, рассказал и Горсей, хотя он, придумал, что Ивана Грозного задушили.15-16 марта состояние государя ухудшилось, он впадал в беспамятство. Царевич Фёдор приказал служить по всей стране молебны о здравии отца, раздать большую милостыню, освободить заключенных, выкупить должников. 17 марта Грозному полегчало. 18 марта он собрал бояр, дьяков и в их присутствии составил завещание. Объявил наследников Фёдора. Помогать ему должен был совет из 5 человек: князь Ф. И. Мстиславский, князь И. П. Шуйский, Н. Р. Юрьев, Б. Ф. Годунов, Б. Я. Бельский. Царице и царевичу Дмитрию выделялся в удел Углич, опекуном ребенка назначался Бельский. Также государь приказал снизить налоги, освободить заключенных и пленников, простить опальных, и сыну предписывал править «благочестиво, с любовью и милостью».Вскоре царю снова стало плохо и он скончался. Пока народ, большинство бояр и новый царь пребывали в растерянности, Годунов и Бельский фактически совершили переворот. Они успели хорошо подготовиться (очевидно, были организаторами убийства царя) и не теряли время. Сразу же, в ночь на 19 марта, были арестованы верные придворные и слуги Ивана Васильевича. Часть бросили за решетку, других сослали. Царицу и всех Нагих взяли под стражу, обвинив в «злых умыслах». Утром людей отвлекли, известив о воцарении Фёдора, устроив торжественную церемонию присяги. Объявили о созыве Земского собора, чтобы люди высказали просьбы и пожелания новому правительству. На третий день состоялось погребение государя.Когда съехались представители «всей земли» и открылся Земской собор, Годунов постарался завоевать популярность людей, обещая удовлетворить все просьбы. Одновременно провели решение о ссылке царевича Дмитрия и его родни в Углич. Всё было законно – по завещанию Грозного. Однако вскоре столица заволновалась. Сначала произошёл местнический спор между Головиным и Бельским. Вся Боярская дума поддержала Головина. Затем пошли слухи, что Бельский отравил Ивана Васильевича и замышляет погубить и Фёдора Ивановича, «извести царский корень и боярские роды». Узнав, что царь Иван Васильевич был убит и его сын под угрозой, поднялись жители Москвы, приезжие дворяне. Их возглавили вожди рязанского земства Ляпуновы и Кикины. 9 апреля народ взял в руки оружие, захватил Китай-город, арсенал. Годунов в это время был якобы в стороне, в конфликте не участвовал. Однако, очевидно, что он был источником порочащих Бельского слухов. Он собрался избавиться от бывшего союзника, теперь он был его соперником в борьбе за власть. Толпу настраивали именно против Бельского.Кремль блокировали. Крепость осадили тысячи человек, включая дворян. Народ пытался выбить Фроловские ворота. Бельский прятался в личных покоях царя. На переговоры вышли Мстиславский, Романов. На вопрос, чего хотят люди, толпа в один голос выкрикнула: «Бельского!» Люди требовали «выдать злодея». При этом, несмотря на страшное обвинение, за которое был одно наказание – смерть, Бельского не убили. В толпе явно были «менеджеры», они утихомирили гнев людей. И в ходе переговоров стороны сошлись на компромиссном решении – отправить Бельского в ссылку. Получилась интересная картина: Богдан Бельский был обвинён в измене (за которую наказывали смертью) и отправлен в почётную ссылку — воеводой в Нижний Новгород. Годунов не хотел убивать бывшего союзника, вдруг ещё пригодится или перед казнью наговорит лишнего.Таким образом, в самом начале правления Фёдора регентский совет был расколот и Годунов избавился от самого опасного конкурента. После этого Годунов упрочил своё положение. Ляпуновы, Кикины и другие предводители мятежа были арестованы, брошены в тюрьму или отправлены в дальние гарнизоны. Годунов это время прикинулся другом родовитой знати. Началась «чистка» государственного аппарата. «Худородные», получившие при Грозном чины стольников и стряпчих, были удалены от двора, стали простыми детьми боярскими. Из Думы вывели почти всех думных дворян, кого Иван IV выдвинул за способности и заслуги. Бояре были довольны и оказали Годунову полную поддержку. Сочли, что Годунов стал «их» человеком и восстанавливает старые порядки. Но они ошибались, вскоре Годунов сметет и боярскую оппозицию. 31 мая 1584 года в день коронации царя, Борис Годунов был осыпан милостями: он получил чин конюшего, звание ближнего великого боярина и наместника Казанского и Астраханского царств.Царь Фёдор Иванович практически не занимался государственными делами. Ему надо было жить в монастыре. Историк С. М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен» описывает обычный распорядок дня царя так: «Обыкновенно встаёт он около четырёх часов утра. Когда оденется и умоется, приходит к нему отец духовный с Крестом, к которому Царь прикладывается. Затем крестовый дьяк вносит в комнату икону Святого, празднуемого в тот день, перед которой Царь молится около четверти часа. Входит опять священник со святою водой, кропит ею иконы и Царя. После этого царь посылает к царице спросить, хорошо ли она почивала? И чрез несколько времени сам идет здороваться с нею в средней комнате, находящейся между его и ее покоями; отсюда идут они вместе в церковь к заутрени, продолжающейся около часу. Возвратясь из церкви, Царь садится в большой комнате, куда являются на поклон бояре, находящиеся в особенной милости. Около девяти часов Царь едет к обедне, которая продолжается два часа… После обеда и сна едет к вечерне… Каждую неделю Царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближайших монастырей». При этом Фёдор Иванович любил и простые, народные забавы – скоморохов, кулачные бои и потехи с медведями. В результате царя Фёдора любили церковники и простой народ, за доброту и кротость. Недаром вскоре после кончины он был занесён в святцы местночтимых московских святых.А в это время шли тихая борьба за влияния на царя. В 1585 году скончался Никита Юрьев, а престарелый князь Мстиславский был насильственно пострижен в монахи. Впоследствии подвергся опале и герой обороны Пскова И. П. Шуйский. Годунов поочерёдно устранит всех, кто окажется на его пути к трону: Мстиславского, Шуйских, Воротынских, Романовых. По клеветническим обвинениям их станут постригать в монахи, отправлять в тюрьмы, в а темницах будут совершаться тайные убийства. Более того, Годунов даже устранял боярских дочек, которые могли заменить его сестру. Так, княжна Ирина Мстиславская по завещанию Ивана ІV Грозного назначалась женой царя Фёдора в случае бездетства Годуновой, но в результате интриг Годунова она была похищена из дома отца и насильно пострижена в монахини. Осведомлённый московский дьяк Иван Тимофеев отмечал о том, что Борис насильственно постригал в монастырь девиц — дочерей первых после царя бояр, опасаясь возможности повторного брака Фёдора, что вело к крушению его позиций при царе. Фактически с 1585 года Борис Годунов занял лидирующие позиции при блаженном царе. Всех перехитрил царский шурин боярин Борис Федорович, который и стал истинным правителем России во все время царствования Фёдора. В 1591 году Годунов устранил царевича Дмитрия, который стоял на пути к трону.Русский живописец А. Кившенко. «Царь Фёдор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь»В период царствования Фёдора Россия по инерции будет продолжать курс, намеченный при Иване Грозном, когда Россия стала всемирной державой, крупнейшим государством Европы, наследницей традиций Византии и Золотоордынской империи. Иван Васильевич оставил, вопреки мифу о «царе-кровопийце», созданному врагами русского народа и западниками, не разоренную, не бедную страну, а могущественную державу. При Иване Грозном территория страны увеличилась вдвое, прирост населения составил от 30 до 50%, было основано 155 новых городов и крепостей, границы России были значительно укреплены, в том числе оборонительно-наступательными поясами казачьих войск. Россия больше не опасалась разорительных набегов и походов казанских, астраханских и сибирских орд. Царь оставил богатую казну. Также благодаря военным реформам Грозного Россия имела мощную армию, закаленную в боях, которая после небольшой передышки снова была готова к боям.В Росси продолжалось масштабное городское и крепостное строительство, в частности, в на южной окраине Руси – Диком поле. В 1585 году была построена крепость Воронеж, в 1586 году — Ливны. Для обеспечения безопасности водного пути от Казани до Астрахани строились города на Волге — Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590). В 1592 году был восстановлен город Елец. На Донце в 1596 году был построен город Белгород. С середины 1580-х годов до начала 1590-х годов строили Белый город в Москве. Строительство возглавил известный русский зодчий Фёдор Савельевич Конь. Белый город стал не только одним из выдающихся архитектурных памятников Руси, но и стратегическим военным объектом, защищавшим столицу. Стены протянулись на 9 км. Стены и 29 башен Белого города были сложены из известняка, обложены кирпичом и оштукатурены. Примерно в это же время в Москве были построены деревянно-земляные укрепления Деревянного города (Скородом). В 1595 году на западном стратегическом направлении стали строить Смоленскую крепость – одно из самых грандиозных каменных сооружений Русского царства. Строительство было поручено выдающемуся русскому зодчему Фёдору Коню, автору Белого города в Москве.Сильная армия, созданная при Иване Грозном, поможет правительству Фёдора одержать ряд побед. Летом 1591 года 100-тыс. крымская орда хана Казы-Гирея смогла пройти к Москве, однако, оказавшись у стен новой мощной крепости и под прицелом многочисленных пушек, штурмовать её не решилась. В мелких стычках с русскими отряды хана постоянно терпели поражения. В итоге крымские татары бежали, бросив обоз. По дороге на юг, в крымские степи, войско хана понесло большие потери от преследовавших его русских полков. Русско-шведская война 1590-1595 гг. завершится победой России. Русская армия возьмёт Ям, разобьет шведов под Ивангородом и в целом выиграет войну. Война закончилась подписанием Тявзинского мира. Шведы согласились вернуть России крепость Кексгольм с уездом и признали отошедшими к Русскому царству города, освобожденные русскими войсками в начале войны — Ям, Ивангород, Копорье (утраченные Россией в ходе Ливонской войны). Кроме того, Орешек (Нотебург) и Ладога были также признаны русскими и также возвращены России. Таким образом, Русское царство вернёт себе все земли, утраченные Россией по итогам неудачной Ливонской войны.Царь Фёдор Иоаннович скончался 7 января 1598 года, не оставив после себя завещания. Возможно, его также устранили, как уже «отработанный материал». Годунов уже сам хотел занять престол. Сын у Федора так и не родился, а дочь умерла в младенчестве. Часть духовенства и бояр пытались потребовать от царя Фёдора, чтобы он разошёлся с женой, как с непроизведшей до сих пор на свет наследника: «чтобы он, государь, чадородия ради второй брак принял, а первую свою царицу отпустил во иноческий чин». Однако Фёдор решительно воспротивился. В результате царский род остался без наследника. С его смертью пресеклась московская линия княжеской династии Рюриковичей (были княжеско-боярские роды, происходившие от Рюриковичей, к примеру, Шуйские, потомки суздальских князей). Царевича Дмитрия Углицкого устранили в 1591 году. Мария Старицкая с дочерью Евдокией – дочь и внучка Владимира Старицкого (двоюродного брата Ивана Грозного), жена Магнуса, короля Ливонии, также была конкуренткой в игре за корону. Англичане, которые в этот период вели свою игру в России, помогли Годунову выкрасть из Риги княжну и её дочь. Марию, постриженную под именем Марфа, заключили вместе с дочерью в Подсосенский монастырь. В 1589 году скоропостижно умирает её дочь Евдокия (существует версия об отравлении по приказу Годунова).Номинальной правительницей осталась сестра Бориса Годунова и супруга царя Фёдора царица Ирина Фёдоровна (урождённая Годунова). Уже через неделю после кончины мужа она объявила о решении постричься. Борис Годунов заявил, что берет на себя управление государством. 17 февраля 1598 года «обработанный» соответствующим образом Земский собор избрал царём Бориса Годунова.