10:34 20 мая

Трамп установил антирекорд президентского рейтинга с момента инаугурации

В США проведён опрос на предмет одобрения американцами деятельности Трампа на президентском посту. Выяснилось, что уровень поддержки Трампа со стороны рядовых граждан страны упал до отметки 38%. При этом больше половины опрошенных (56%) считают деятельность президента США Трампа негативной. Не определившихся – 6%.

Опрос, в котором приняли участие около 2 тыс. американцев, проводился информационным агентством Reuters совместно с центром изучения общественного мнения Ipsos.

Трамп установил антирекорд президентского рейтинга с момента инаугурации



Предыдущий результат аналогичного опроса (зафиксирован в апреле) говорит о том, что поддержка Трампа со стороны населения продолжает падать. Уровень поддержки месяц назад был равен 39,7%, а уровень негатива к президенту страны находился на отметке 53,9%.

При этом в Reuters решили увязать «майское» падение рейтинга Дональда Трампа с принятым тем решением о снятии с должности директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Кстати, сегодня стало известно, что Коми выступит на публичных слушаниях в американском сенате. Речь идёт о выступлении в комитете по разведке сената США.

Тем временем сообщается, что юристы Белого дома будут вести подготовку к возможному импичменту.

Использованы фотографии: CNN.com
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 06:55
    Да и чихать на этот рейтинг...Хотя амерзские СМИ све дело знают..
    210окв
    1. рич Сегодня, 08:12
      В США проведён опрос на предмет одобрения американцами деятельности Трампа на президентском посту. Выяснилось, что уровень поддержки Трампа со стороны рядовых граждан страны упал до отметки 38%. При этом больше половины опрошенных (56%) считают деятельность президента США Трампа негативной

      Опрос конечно CNN проводило hi
      рич
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
      Цитата: 210окв
      Да и чихать на этот рейтинг...Хотя амерзские СМИ све дело знают..

      Раскачаем США , как они нас в 90-х....! Следующий президент США будет Чингачгук...(не смейтесь но так именно будет) Мы в детстве в индейцев играли и Путин с генералами тоже помнят эту детскую игру...
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 09:58
        Какое дело до рейтинга последнему президенту США? Они же вот-вот развалятся... belay доллар вот-вот рухнет... belay
        Пусть Трамп установил антирекорд президентского рейтинга в США, нам до этого что? Нас должен больше всего интересовать установленный рекорд популярности и его основы нашего президента.
        При современном развитии компьютерной графики можно было снять фильм, где Трампа выгоняет из Белого дома сама г-жа Клинтон... lol
        yuriy55
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
          Цитата: yuriy55
          доллар вот-вот рухнет..

          Наши коррупционеры и китайские , этот курс держат пока!
          А Чунгачкуг победит , по любому..В пионерском лагере , помнится мне щеку насквозь пробили копьем, зажило само сабой ! Вот так играли мы в индейцев.. soldier
          ОТДЕЛ
  2. Злой543 Сегодня, 06:56
    Чёт выборка больно мала, 2 тысячи, а в каких штатах, каких городах? Может проводили там где его не любят, можно не обращать внимания думаю.
    И вообще надоели уже с ним.
    Злой543
    1. gladcu2 Сегодня, 07:31
      Верно отметили, Злой.

      От себя добавлю.

      Трамп, хорошо прижимает хвост мощным экономическим структурам, которые паразитируют в результате не совершенства экономической системы.
      Эти паразиты, используют спам и откровенную ложь, как оружие самообороны через СМИ. Методы борьбы с ложью в СМИ могут быть : тотальная цензура сравнимая с диктатурой, либо очень дорогостоящая судовая система.
      В первом и втором случае нужно время и деньги. Учитывая, что рейтинг Трампа упал незначительно под таким мощным прессингом лжи со стороны СМИ, можно сделать вывод: Трамп все делает правильно, а Американцы далеко не все дураки. Статистически считается, что только 17% людей могут делать самостоятельно выводы, а остальные пользуются мнением других. Хм ... У американцев аж 36% не глупого населения.
      gladcu2
  3. Teberii Сегодня, 06:56
    Все эти опросы только льют воду на мельницу противников Трампа. Вот видите он плохо работает его нужно срочно поменять.
    Teberii
  4. Gorjelin Сегодня, 06:59
    Обложили Трампа со всех сторон, он местные побрехушки СИМ не контролирует, че ни сделай, тут же истерика )
    Gorjelin
  5. МПК105 Сегодня, 07:02
    Да ему,спотрю,без разницы на всех там недругов своих...Молодец дядька,несгибаемый такой...
    МПК105
    1. Ныробский Сегодня, 07:15
      Цитата: МПК105
      Да ему,спотрю,без разницы на всех там недругов своих...Молодец дядька,несгибаемый такой...

      Да когда бы он "согнуться" то успел? Всего 4 месяца как инаугурация состоялась(20 января только в должность вступил), а вон уже что учудил - Томагавков сжёг на 80 млн.долларов и Третью Мировую чуть не начал, бодаясь с Ыном.
      Ныробский
      1. МПК105 Сегодня, 07:23
        Ну,это его топоры,что хочет с ними,то и делает...Хочет-лес рубить пойдёт,а хочет,цыганам продаст-хозяин барин... wink А войну...Да не собирался он,THAAD разместил под шумок в Корее(нужное дело)и ушёл...Дядька-не Д.Б.,мне нравится.
        МПК105
      2. Tusv Сегодня, 09:30
        Цитата: Ныробский
        Третью Мировую чуть не начал, бодаясь с Ыном.

        В том то и дело, что омерканские презики, спасая свой рейтинг развязывают войну. Тут у наших берегов бойня намечается. Но рыбяты с биг еггз. У нас есть шанс потопить ихних 3 АУГа и свалить фсё на Ына
        Tusv
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    Трампа пытаются сесть за его нелюбовь к американским лживым СМИ!
    Изгоняющий либероидов
  7. Познающий Сегодня, 07:26
    «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». - ИМХО, подходит ситуативно для сША... laughing "РЭволюция" не попедит, но бардак "за лужей" будет славный, на себе прочувствуют "свежий ветер перемен"...
    Познающий
    1. 0255 Сегодня, 09:22
      Цитата: Познающий
      «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». - ИМХО, подходит ситуативно для сША... laughing "РЭволюция" не попедит, но бардак "за лужей" будет славный, на себе прочувствуют "свежий ветер перемен"...

      Это вам Киселёв и Соловьёв по ТВ сказали? Крах США уже десятилетиями обещают, и где он? И живут в США отлично, я знаю много случаев как из "стабильной процветающей" РБ уезжали в США - живут отлично, назад в Беларусь не едут.
      0255
      1. Познающий Сегодня, 09:31
        Цитата: 0255
        Это вам Киселёв и Соловьёв по ТВ сказали?

        Эт Лении (Ульянов) сказал..Из работы «Маевка революционного пролетариата» (1913)... tongue
        Познающий
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:53
    Прям хоть ставки ставь - сколько продержится ЭТОТ президент. В этой несчастной стране, похоже, демократия - это такое шоу. А в шоу главным является тот, кто это шоу ПОКАЗЫВАЕТ. Стало быть, СМИ и есть главные. Вернее, главные, это ХОЗЯЕВА этих самых СМИ. wassat
    Горный стрелок
  9. Tusv Сегодня, 08:11
    А в роли руки Кремля, Трапуша весил больше. В общем. Дональд, хватит трясти своими старыми задрипанными биг еггзами и дуй на поклон к Владимир Владимировичу
    Tusv
  10. 0255 Сегодня, 09:18
    Мне одному начхать на рейтинги "нашего" Трампа?
    0255
    1. Гаврила Сегодня, 10:07
      не, не одному!
      Гаврила
    2. Tusv Сегодня, 10:12
      Цитата: 0255
      Мне одному начхать на рейтинги "нашего" Трампа?

      Будьте здоровы
      Tusv
  11. Tusv Сегодня, 10:11
    Кароче, Дональд. Новая легенда. В тихом окияне есть остров, где жестоко насилуют афроамериканцев и демократии в помине нету. Надо срочно спасать. Широту и долготу согласовать с генштабом.
    Tusv
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