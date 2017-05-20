Трамп установил антирекорд президентского рейтинга с момента инаугурации
В США проведён опрос на предмет одобрения американцами деятельности Трампа на президентском посту. Выяснилось, что уровень поддержки Трампа со стороны рядовых граждан страны упал до отметки 38%. При этом больше половины опрошенных (56%) считают деятельность президента США Трампа негативной. Не определившихся – 6%.
Опрос, в котором приняли участие около 2 тыс. американцев, проводился информационным агентством Reuters совместно с центром изучения общественного мнения Ipsos.
Предыдущий результат аналогичного опроса (зафиксирован в апреле) говорит о том, что поддержка Трампа со стороны населения продолжает падать. Уровень поддержки месяц назад был равен 39,7%, а уровень негатива к президенту страны находился на отметке 53,9%.
При этом в Reuters решили увязать «майское» падение рейтинга Дональда Трампа с принятым тем решением о снятии с должности директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Кстати, сегодня стало известно, что Коми выступит на публичных слушаниях в американском сенате. Речь идёт о выступлении в комитете по разведке сената США.
Тем временем сообщается, что юристы Белого дома будут вести подготовку к возможному импичменту.
Опрос, в котором приняли участие около 2 тыс. американцев, проводился информационным агентством Reuters совместно с центром изучения общественного мнения Ipsos.
Предыдущий результат аналогичного опроса (зафиксирован в апреле) говорит о том, что поддержка Трампа со стороны населения продолжает падать. Уровень поддержки месяц назад был равен 39,7%, а уровень негатива к президенту страны находился на отметке 53,9%.
При этом в Reuters решили увязать «майское» падение рейтинга Дональда Трампа с принятым тем решением о снятии с должности директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Кстати, сегодня стало известно, что Коми выступит на публичных слушаниях в американском сенате. Речь идёт о выступлении в комитете по разведке сената США.
Тем временем сообщается, что юристы Белого дома будут вести подготовку к возможному импичменту.
Использованы фотографии: CNN.com
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