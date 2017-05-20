10:38 20 мая

Пентагон: Военное решение корейской проблемы станет катастрофой

Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал возможность военного решения так называемой корейской проблемы. В ходе пресс-конференции в Пентагоне глава ведомства заявил, что «военное решение стало бы катастрофой огромных масштабов». Из заявления главы американского военного ведомства:
Если ситуация будет разворачиваться в сторону военного решения (корейского) вопроса, то это станет катастрофой огромных масштабов.

Мэттис отмечает, что сейчас США сосредоточены на дипломатическом решении проблемы. По словам министра обороны США, «продолжают предприниматься попытки по оказанию международного давления (на Пхеньян).

При этом в Пентагоне заявляют, что КНДР должна «немедленно прекратить все ядерные испытания и отказаться от дальнейшего развития ядерной программы».


Пентагон: Военное решение корейской проблемы станет катастрофой


Между тем, из КНДР приходят сообщения о том, что Ким Чен Ын поздравил военнослужащих и учёных с успешным испытанием баллистической ракеты «Хвасон-12». Из материала Корейского телеграфного агентства :
Он горячо поздравил воинов государственной оборонной науки, внесших большой вклад в наглядную демонстрацию на весь мир мощности самозащитной оборонной промышленности чучхейской Кореи, достойно поднявшейся на статус ядерной державы Востока, ведущей страны по освоению ракет.

Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 25

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  1. Teberii Сегодня, 07:07
    Корейский вопрос-отсутствие программы вот и ответ на вопрос,а воевать сами они не хотят.
    Teberii
    1. МПК105 Сегодня, 07:12
      А воевать изначально они и не собирались-не дурачки же.Ракеты свои разместили в Корее под это дело,для нас с Китаем,и ладненько...
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:50
        Лёха , привет ! hi drinks Всё верно , а теперь же надо отмазаться с максимальным сохранением "морды лица" . lol
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 07:54
          Приветище!!!Да им можно не заморачиваться по-поводу"морды лица"-им "общественное мнение" когда интересно было...Вот этим они мне нравятся,если честно-никого не слушают,гнут свою линию...
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
            Так ведь Трампилоиду низзя терять очки рейтинга .
            bouncyhunter
            1. NIKNN Сегодня, 10:17
              Военное решение корейской проблемы станет катастрофой

              А тогда как будет выглядеть решение Российской проблемы??? recourse
              NIKNN
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:23
                Николай hi Есть такой анекдот : "Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения ..." wink
                bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:54
      Ын правильно себя ведет, так и нужно с США "общаться"! ! А если бы начал юлить и изворачиваться , уже бы давно повесили как Хусейна...
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 08:07
        Привет Андрей, Алексей, Павел, Виталий. Удачных выходных good
        У них была задача протолкнуть свое ПРО против России и Китая. Они на фоне КНДР эту задачу выполнили, да еще Южной Корее счет за это выставили. Теперь умывают руки
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
          Дим , и тебе того же ! hi drinks Твоя правда , вот только почивать на лаврах матрасы явно не собираются ...
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 08:21
            Ясен перец. Не зря же они в Японии и Южной Корее своих баз наставили.
            рич
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:27
              Цитата: рич
              Ясен перец. Не зря же они в Японии и Южной Корее своих баз наставили.

              Провернут сделку , как с саудами , только уже на 500 млрд . с тех и с этих..))))Красивый ход!
              ОТДЕЛ
        2. Ныробский Сегодня, 09:42
          Цитата: рич
          У них была задача протолкнуть свое ПРО против России и Китая. Они на фоне КНДР эту задачу выполнили, да еще Южной Корее счет за это выставили. Теперь умывают руки

          Им руки мой, не мой, всё равно не отмыть. Им целиком надо бы уже помыться, а то воняют на всю планету))) Да и в Южной Корее сейчас новый президент нарисовался, который не очень жалует матрасов. Он уже сделал заявление, что Ю.Корея пересмотрит соглашение с США по размещению ПРО. Так что у матрасов на Корейском полуострове пока одни заморочки. "Решать" вопросы в привычном для себя режиме, чрез НКО или исламистов, у них там не получится т.к. исламистов там отродясь не водилось, а НКО в С.Корее это тоже самое, что НЛО на лужайке возле Белого дома.
          Ныробский
          1. NIKNN Сегодня, 10:19
            Цитата: Ныробский
            Им руки мой, не мой, всё равно не отмыть. Им целиком надо бы уже помыться, а то воняют на всю планету)))

            Точнее не скажешь... hi
            NIKNN
    3. сибиралт Сегодня, 10:12
      Пока американцы рулят Южной Кореей, мира на полуострове не будет.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 07:08
    Так какого рожна вам там надо...А ну,брысь из Кореи..!
    210окв
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
      Кипятком их полейте-поможет! lol
      Изгоняющий либероидов
  3. avg-mgn Сегодня, 07:23
    Идет эскалация достаточно неприятной (для нас в том числе) темы "корейских ядерных испытаний", причем, судя по визгу из-за океана - можно подумать, КНДР напрямую угрожает США и больше ни кому. США имеет мотивацию - под этот визг можно аргументированно (с их точки зрения) наращивать военное присутствие в регионе.
    avg-mgn
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:26
    Если ситуация будет разворачиваться в сторону военного решения (корейского) вопроса, то это станет катастрофой огромных масштабов.
    Заметили ! А своими АУГ воду в газировку взбаламутили второй месяц вокруг Кореи для чего? Трампу для поднятия рейтинга войнушка нужна.Но как на зло что от северян ,что от Ирана отхватить можно.А в Сирии Россия.Со всеми вытекающими.Что Трампу делать?Нужна война.Быстрая и победоносная.
    По словам министра обороны США, «продолжают предприниматься попытки по оказанию международного давления (на Пхеньян).
    Поэтому наши открыли паромное сообщение с северянами.
    Наблюдатель2014
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Если американский министр обороны такое сказал , значит, сша ведут подготовку к вторжению в Северную Корею -это уже аксиома.
    Изгоняющий либероидов
  6. dojjdik Сегодня, 07:28
    а почему к израилю не придираемся? тож ведь есть атомное оружие-ну да разве америкские евреи будут к своим придалбливатся;
    dojjdik
    1. grm Сегодня, 08:40
      Цитата: dojjdik
      а почему к Израилю не придираемся?


      По той причине,что Израиль не подписывал ДНЯО и во главе страны в Израиле не сидит шизанутый диктатор, которого никто не выбирал и который сделал из Северной Кореи нищую страну и при этом угрожает другим странам.

      Вы тут упоминаете американских евреев, а почему по вашему Китай и Россия ввели санкции против Северной Кореи в прошлом году? Почему Россия и Китай поддержали эти санкции в СБ ООН и не пошли против США, хотя могли использовать вето и заблокировать санкции? Может по той причине, что им этот пузатый диктатор тоже надоел своей неадекватностью?

      Сейчас Россия открыла паромное сообщение , чтобы укусить США. Укусили. Но по факту - Россия ввела санкции против Северной Кореи и приличные и поэтому тут понятно, что паромное сообщение сделано, чтобы попугать США - типа вот смотрите- мы и санкции ввели, но при этом вы не узнаете, что же мы там везём из грузов на пароме...
      grm
  7. polev66 Сегодня, 07:41
    господа исключительные ы прекрасно помнят, как им корейцы в 50-х наваливали (хоть и с китайско-советской помощью)... воюют только с гарантированным успехом, а там, где могут ответить, причем очень больно с большим количеством мешков для трупов - очко играет.
    polev66
  8. Tusv Сегодня, 09:54
    военное решение стало бы катастрофой огромных масштабов

    Действующий, а слова мудрые.Это вам не какой то задний двор. Красные линии ф топку. Тут жесткие границы России и Китая.
    Tusv
  9. Товарищ Глебов Сегодня, 10:09
    Неужели дошло? Или зубы заговаривают?
    Товарищ Глебов
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