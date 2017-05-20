Пентагон: Военное решение корейской проблемы станет катастрофой

Если ситуация будет разворачиваться в сторону военного решения (корейского) вопроса, то это станет катастрофой огромных масштабов.

Он горячо поздравил воинов государственной оборонной науки, внесших большой вклад в наглядную демонстрацию на весь мир мощности самозащитной оборонной промышленности чучхейской Кореи, достойно поднявшейся на статус ядерной державы Востока, ведущей страны по освоению ракет.