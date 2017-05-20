Пентагон: Военное решение корейской проблемы станет катастрофой
Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал возможность военного решения так называемой корейской проблемы. В ходе пресс-конференции в Пентагоне глава ведомства заявил, что «военное решение стало бы катастрофой огромных масштабов». Из заявления главы американского военного ведомства:
Мэттис отмечает, что сейчас США сосредоточены на дипломатическом решении проблемы. По словам министра обороны США, «продолжают предприниматься попытки по оказанию международного давления (на Пхеньян).
При этом в Пентагоне заявляют, что КНДР должна «немедленно прекратить все ядерные испытания и отказаться от дальнейшего развития ядерной программы».
Между тем, из КНДР приходят сообщения о том, что Ким Чен Ын поздравил военнослужащих и учёных с успешным испытанием баллистической ракеты «Хвасон-12». Из материала Корейского телеграфного агентства :
Если ситуация будет разворачиваться в сторону военного решения (корейского) вопроса, то это станет катастрофой огромных масштабов.
Мэттис отмечает, что сейчас США сосредоточены на дипломатическом решении проблемы. По словам министра обороны США, «продолжают предприниматься попытки по оказанию международного давления (на Пхеньян).
При этом в Пентагоне заявляют, что КНДР должна «немедленно прекратить все ядерные испытания и отказаться от дальнейшего развития ядерной программы».
Между тем, из КНДР приходят сообщения о том, что Ким Чен Ын поздравил военнослужащих и учёных с успешным испытанием баллистической ракеты «Хвасон-12». Из материала Корейского телеграфного агентства :
Он горячо поздравил воинов государственной оборонной науки, внесших большой вклад в наглядную демонстрацию на весь мир мощности самозащитной оборонной промышленности чучхейской Кореи, достойно поднявшейся на статус ядерной державы Востока, ведущей страны по освоению ракет.
Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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