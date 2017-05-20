По итогам президентских выборов в Иране с отрывом лидирует действующий президент Роухани
Информационное агентство IRNA сообщает о том, что лидирующую позицию по итогам президентских выборов в Иране занимает действующий глава государства Хасан Роухани. При этом в материале заявлено о беспрецедентном случае – в последние часы голосования наплыв граждан на избирательные участки был таков, что время завершения голосования пришлось сдвигать несколько раз. В итоге голосование было завершено лишь через 6 часов после официально завершившегося времени, отведённого на процесс волеизъявления.
В итоге явка превысила 70%. Причём основная часть населения проголосовала именно в последние часы.
После подсчёта 94% бюллетеней центральная избирательная комиссия Ирана сообщает о том, что Хасан Роухани набирает примерно 55% голосов избирателей. По иранскому законодательству, если один из кандидатов набирает более 50% голосов, то он и становится новым президентом Исламской Республики. Если никто из кандидатов 50%-ный барьер не преодолеет, то состоится второй тур - на следующей неделе.
В ходе выборов Хасану Роухани противостояли ещё три кандидата: экс-генпрокурор Эбрахим Раиси, бывший министр культуры Мостафа Ага Мирсалим и бывший министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. По последним данным, на втором месте с 34% голосов кандидат Эбрахим Раиси.
В итоге явка превысила 70%. Причём основная часть населения проголосовала именно в последние часы.
После подсчёта 94% бюллетеней центральная избирательная комиссия Ирана сообщает о том, что Хасан Роухани набирает примерно 55% голосов избирателей. По иранскому законодательству, если один из кандидатов набирает более 50% голосов, то он и становится новым президентом Исламской Республики. Если никто из кандидатов 50%-ный барьер не преодолеет, то состоится второй тур - на следующей неделе.
В ходе выборов Хасану Роухани противостояли ещё три кандидата: экс-генпрокурор Эбрахим Раиси, бывший министр культуры Мостафа Ага Мирсалим и бывший министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. По последним данным, на втором месте с 34% голосов кандидат Эбрахим Раиси.
Использованы фотографии: http://www.irna.ir
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