10:38 20 мая

По итогам президентских выборов в Иране с отрывом лидирует действующий президент Роухани

Информационное агентство IRNA сообщает о том, что лидирующую позицию по итогам президентских выборов в Иране занимает действующий глава государства Хасан Роухани. При этом в материале заявлено о беспрецедентном случае – в последние часы голосования наплыв граждан на избирательные участки был таков, что время завершения голосования пришлось сдвигать несколько раз. В итоге голосование было завершено лишь через 6 часов после официально завершившегося времени, отведённого на процесс волеизъявления.

В итоге явка превысила 70%. Причём основная часть населения проголосовала именно в последние часы.

После подсчёта 94% бюллетеней центральная избирательная комиссия Ирана сообщает о том, что Хасан Роухани набирает примерно 55% голосов избирателей. По иранскому законодательству, если один из кандидатов набирает более 50% голосов, то он и становится новым президентом Исламской Республики. Если никто из кандидатов 50%-ный барьер не преодолеет, то состоится второй тур - на следующей неделе.


По итогам президентских выборов в Иране с отрывом лидирует действующий президент Роухани


В ходе выборов Хасану Роухани противостояли ещё три кандидата: экс-генпрокурор Эбрахим Раиси, бывший министр культуры Мостафа Ага Мирсалим и бывший министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. По последним данным, на втором месте с 34% голосов кандидат Эбрахим Раиси.

Использованы фотографии: http://www.irna.ir
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Комментарии 15

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  1. рич Сегодня, 07:44
    Сложная международная обстановка консолидирует население вокруг действующего главы государства. Отсюда и выбор народа Ирана
    рич
    1. Ихрек Сегодня, 07:46
      Цитата: рич
      Сложная международная обстановка консолидирует население вокруг действующего главы государства. Отсюда и выбор народа Ирана

      У них всё время сложная международная обстановка, что сейчас, что десять лет назад.
      Ихрек
      1. Тралл Сегодня, 08:00
        Ждем заявления госдепартамента о непрозрачности выборов и влияния Кремля на исход smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 08:36
          Цитата: Тралл
          Ждем заявления госдепартамента о непрозрачности выборов и влияния Кремля на исход

          Да клали иранцы на все заявления о "непрозрачности". Они даже наблюдателей никогда не приглашают, считая выборы внутренним делом.
          Кстати, для запада Роухани не самый плохой вариант. Второй - ещё жёстче.... smile . Так что америкосы пусть и этому радуются laughing
          Чёрный
    2. МПК105 Сегодня, 07:47
      Это как у нас-другой альтернативы нет,хоть многим и не нравится Вождь... hi
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
        Если Роухани с Раиси создадут коалицию - будет весело ... wink
        bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
      Ну за Рухани! drinks Иран просто так не возьмете..
      ОТДЕЛ
  2. Познающий Сегодня, 07:56
    В Иране Народ понял,что коней на переправе не меняют...
    Познающий
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    Это вполне читалось. Только в этой стране главным является - не президент. А Аятолла. И его народ - НЕ ВЫБИРАЕТ.
    Горный стрелок
  4. Рабинович_007 Сегодня, 07:57
    В пух и прах всё.
    Рабинович_007
    1. Тралл Сегодня, 08:01
      Цитата: Рабинович_007
      В пух и прах всё.

      Весь мир в труху, но не всех. Вы снова спасетесь smile
      Тралл
      1. Смог Сегодня, 08:14
        Цитата: Тралл
        Весь мир в труху,

        И не всех, и потом laughing Рабинович007 может спать спокойно,....пока.....
        Смог
  5. Толстоевский Сегодня, 08:41
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  6. APASUS Сегодня, 09:06
    Судя по всему личность незаурядная . Да он еще и полиглот
    Изучал иностранные языки. Владеет русским, арабским, французским, немецким и английским языками.
    APASUS
  7. капрал Сегодня, 09:09
    основная часть населения проголосовала именно в последние часы

    laughing Не иначе КСИР прошелся по домам зарегистрированных избирателей, и рассказал ненавязчиво о видах казни.
    Роухани набирает примерно 55%

    Ну слава Чурову, хоть не 146 wassat wassat
    капрал
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