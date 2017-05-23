А не замахнуться ли нам на армейскую Олимпиаду?

Для того, чтобы иметь представление о военной технике и обученности подразделений и частей, совсем не обязательно участвовать в войнах. Любой военнослужащий, который принимал участие в военных конфликтах, это подтвердит. Война в кино и война в реальной жизни выглядят совершенно по-разному. А боевая техника и вооружение, которыми могут сегодня похвастаться ВС ведущих стран, позволяет решать боевые задачи с максимальным уроном для армии противника.Несколько лет назад, когда только возникла идея проведения Армейских Игр, большинство военных отнеслись к этому скептически. Да, пиар-акция, которая призвана повысить интерес к армии. Да, попытка сравнить боевой потенциал подразделений различных стран. Однако страны-участники были заведомо в проигрышном положении. Сравнивать возможности отбора лучших в России и, к примеру, в Армении сложно. Просто по количественному составу ВС.Но уже первые игры показали, что количество частей и подразделений, из числа которых можно отбирать участников соревнований, играет не только положительную, но и часто отрицательную роль. Отобрать лучших в части легко. Даже в округе. А дальше? Дальше все лучшие. Есть несколько десятков лучших, а выставить надо пять-десять участников...И соревнования получились. Зрелищные, динамичные, захватывающие не только участников, но и зрителей. А с появлением китайской команды ещё и соревнования военной техники и вооружения. А значит, можно уже говорить о соревнованиях конструкторов и инженеров оборонных отраслей.А дальше произошло то, что в странах-участницах Игр все громче стали звучать пожелания не только зрителей, но и военнослужащих. Отсутствие команд западных стран на своей технике говорит о некоторой робости командования этих стран. Испугались западные генералы выставлять команды на честный "бой". Запад отмалчивался. "Мы сильнее. Мы не будем участвовать в соревнованиях со "слабаками". Мы победим за счет нашей лучшей в мире техники.".Надо согласиться, в такой уверенности Запада есть некоторый смысл. Говорить о боевых возможностях техники и вооружения без сравнения сложно. Даже тактико-технические характеристики вооружения часто не соответствуют тем, что публикуются в открытых источниках. Да и те материалы, которые публикуются в прессе, часто имеют налёт пропаганды. Войну можно выиграть не только на поле боя, но и просто испугав противника. Испугав силой и мощью своих Вооруженных Сил.Несколько изменила ситуацию война в Сирии. Именно там, в боевой обстановке, "встретились" западные и российские (советские) танки, самолеты, противотанковые комплексы и прочие "изделия". Далеко «не свежие". С плохо обученными экипажами. Но "встретились". И встреча эта показала, что нет идеального вооружения. Нет идеального оружия вообще. Старенькие советские ещё танки почему-то не пробивались новейшими ПТУРами западных стран. Самолеты падали. Бомбы, оснащенные самыми совершенными приборами прицеливания, летели черт знает куда. А крылатые ракеты, которыми запугивали мир много лет, почему-то "потерялись" после запуска.Ещё больше вреда для уверенности Запада в своей силе нанесли наши солдаты и офицеры. Нанесли не участием в боях против коалиции. Нет. Оказалось, что российские бойцы не просто умеют воевать хорошо, хотя сомнения в этом после "чеченских войн" усиленно внедрялось в западное сознание, российские бойцы могут воевать на уровне подвига. Именно подвига. Придуманные американскими киношниками "рембы" оказались пшиком. А вот 16 против 300 - факт.Но вернемся к Играм. Мы часто не "осматриваемся" вокруг. Мы зациклились на противостоянии с Западом. И при этом постоянно говорим об изменении мира. А ведь это изменение происходит и в армиях в том числе. В отношениях военного руководства стран к "сильным мира сего".Маленькие государства не могут себе позволить модернизировать свои армии постоянно. Модернизация происходит только по причине полного износа боевой техники. Маленькие государства не могут себе позволить обучать солдат по методикам времен Второй мировой войны. Потому и при возникновении необходимости берут самое-самое... И в технике, и в вооружении, и в системах обучения.Запад тоже понимает всё то, о чем я написал выше. И не просто понимает, но и пытается противодействовать распространению пророссийских настроений в мире. По моему мнению, мы должны выразить глубокую благодарность НАТО, к примеру, за проведенный клон танкового биатлона. Большей рекламы российскому танковому биатлону придумать просто нельзя. Думаю, те читатели, которым было интересно посмотреть на это действо, испытали чувство гордости... Посмотреть на "выпускные экзамены" курсантов учебного подразделения конечно интересно, но не на международных же соревнованиях...Совсем недавно, по ощущениям, я внимательно следил за соревнованиями "Рембат" в Омске. Разговаривал с офицерами и солдатами разных стран о преимуществах техники и обученности экипажей, о перспективах развития соревнования, об отношении к Играм. Я был на празднике. Я видел работу российских, китайских, казахских и других экипажей на боевых рубежах. Я видел работу технических служб при подготовке техники. Я видел работу офицеров и курсантов Омской академии материального обеспечения по подготовке соревнований. Нашел "диверсантов" из 242 учебного центра ВДВ, которые "минировали" трассу ШИРАСами. Даже армейский "УАЗик", который курсанты разобрали за секунды, видел. Кстати, собирали на несколько секунд дольше.И вот "на носу" новые Игры. Совсем скоро, с 29 июля по 12 августа, они пройдут уже не только в России. Сегодня слово "международные" получило совсем другой смысл. Теперь это не только команды из разных стран, но и места проведения. 22 полигона в России, Китае, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане. Сколько зрителей в этих странах смогут увидеть эту красоту! И количество стран-участниц возросло. 28 стран уже подтвердили своё участие. И 16 стран пока официально не приняли окончательного решения. Об этом было заявлено на совещании с иностранными военными атташе из 32 стран 17 мая. Впервые участие в Играх примут сразу 6 команд: Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия.Очень важно, что соревнования живут. Они "растут", как всё живое. В прошлом году мы видели 23 военно-прикладные дисциплины. В этом году к ним добавятся ещё пять. Соревнования военной полиции "Страж порядка", "Военное ралли", "Воин Содружества"-соревнования военнослужащих для стран СНГ, конкурс "Дорожный патруль" для военных автоинспекторов и "Соревнования расчетов БЛА". Впечатляет!Итак, 28 государств-участников на сегодня. Пять стран, где соревнования будут проводиться. 16 стран потенциальных участников. Добавим к этому, что приглашения получили представители 73 государств. 28 видов. Чем не мировые соревнования? А по географическому признаку чем не армейская Олимпиада?Я конечно несколько утрирую ситуацию. Суть-то не в названии. Суть в самих соревнованиях. Сравнивать Армейские Игры с чемпионатом мира по плевкам абрикосовой косточкой из ноздри смешно. Но...в каждой шутке есть доля шутки. Уровень Игр возрос. Это теперь действительно мировые Игры.Военные многих стран играют! В начале статьи я написал о том, что именно военные, чаще всего, являются самыми миролюбивыми людьми. Потому что знают возможности своего вооружения. Именно потому, что знают свои возможности. Именно потому, что понимают весь ужас войны. Согласитесь, Мировые военные Игры писать приятнее, чем мировая война... Да и слышать тоже...