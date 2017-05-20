«Спецназ из СССР» безжалостно уничтожил группу боевиков у Пальмиры

Батальон «Туран», прозванный «Спецназом из СССР», продолжает безжалостную охоту на террористов ИГИЛ в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс. В ходе ночного боевого дежурства подразделение «Турана» обнаружило бандгруппу ИГИЛ. Снайперы начали отстрел боевиков, после чего подключился оператор ПТРК «Корнет». Ракета попала точно в пикап бандитов.