10:34 20 мая

«Спецназ из СССР» безжалостно уничтожил группу боевиков у Пальмиры

Батальон «Туран», прозванный «Спецназом из СССР», продолжает безжалостную охоту на террористов ИГИЛ в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс. В ходе ночного боевого дежурства подразделение «Турана» обнаружило бандгруппу ИГИЛ. Снайперы начали отстрел боевиков, после чего подключился оператор ПТРК «Корнет». Ракета попала точно в пикап бандитов.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 09:37
    Точечное уничтожение этой нечисти очень действенный метод...мочить в сортире выродков!
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 09:44
      НЕКСУС здравствуйте!Искал информацию по этому батальону,не чего не нашёл, кроме того что выходцы с территории бывшего СССР!Спецслужбисты?Как вы думаете? hi
      Вас Влад
      1. yuriy55 Сегодня, 09:48
        Самые действенные в данной ситуации - небольшие мобильные группы спецов. Точечные уколы, чтобы не расслаблялись. Насчёт "мочить" - не знаю, но в плен не брать...
        yuriy55
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:53
        Цитата: Вас Влад
        НЕКСУС здравствуйте!

        Добрый день!
        Цитата: Вас Влад
        Искал информацию по этому батальону

        А какую вы хотели инфу то найти? Адреса и фамилии бойцов и их семей? Те что Миротворца курируют ,уверен шерстят инет по этому вопросу куда с большим энтузиазмом.
        Цитата: Вас Влад
        Спецслужбисты?Как вы думаете?

        Полагаю да...возможно ,что-то на манер спецназа ГРУ. hi
        НЕКСУС
        1. Вас Влад Сегодня, 10:06
          Цитата: НЕКСУС
          А какую вы хотели инфу то найти? Адреса и фамилии бойцов и их семей? Те что Миротворца курируют ,уверен шерстят инет по этому вопросу куда с большим энтузиазмом.

          Да просто громкие названия статей,ютюб!Начал искать,не кто создал,не целей этого батальона,ну вообще не чего!Может это легенду создают,для запугивания фанатиков. А может, я как понимаю они в политике не сильны feel и им без разницы кого мочить,будь это американцы или игиловцы.
          Вас Влад
Картина дня