"Сметливый" провёл ракетные стрельбы по воздушной мишени
Российский сторожевой корабль «Сметливый» осуществил ракетную и артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням. Об этом сообщает представитель управления пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачёв. Из сообщения офицера ЧФ РФ:
Сообщается, что постановка мишени была осуществлена с помощью противолодочного самолёта-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота РФ.
Сторожевик "Сметливый" был спущен на воду в далёком 1967 году. На вооружение флота был поставлен в 1969 году - стал одним из кораблей Черноморского флота ВМФ СССР.
Два года назад со "Сметливым" произошёл инцидент в Эгейском море, где российский корабль принимал участие в учебных маневрах. В сторону корабля ЧФ РФ на полном ходу шло турецкое рыболовецкое судно, сменившее курс только в тот момент, когда российские моряки открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. В момент предупредительных сигналов турецкая шхуна находилась на расстоянии около полукилометра от "Сметливого". Капитан турецкого рыболовецкого судна тогда заявил, что экипаж "не видел российский корабль и не слышал предупреждений".
Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" провёл плановое одиночное учение по отражению атаки средств воздушного нападения противника. Корабль выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса "Волна" и артиллерийскую стрельбу по мишени, имитирующей воздушную цель.
Сообщается, что постановка мишени была осуществлена с помощью противолодочного самолёта-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота РФ.
Сторожевик "Сметливый" был спущен на воду в далёком 1967 году. На вооружение флота был поставлен в 1969 году - стал одним из кораблей Черноморского флота ВМФ СССР.
Два года назад со "Сметливым" произошёл инцидент в Эгейском море, где российский корабль принимал участие в учебных маневрах. В сторону корабля ЧФ РФ на полном ходу шло турецкое рыболовецкое судно, сменившее курс только в тот момент, когда российские моряки открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. В момент предупредительных сигналов турецкая шхуна находилась на расстоянии около полукилометра от "Сметливого". Капитан турецкого рыболовецкого судна тогда заявил, что экипаж "не видел российский корабль и не слышал предупреждений".
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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