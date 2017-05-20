10:41 20 мая

"Сметливый" провёл ракетные стрельбы по воздушной мишени

Российский сторожевой корабль «Сметливый» осуществил ракетную и артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням. Об этом сообщает представитель управления пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачёв. Из сообщения офицера ЧФ РФ:

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" провёл плановое одиночное учение по отражению атаки средств воздушного нападения противника. Корабль выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса "Волна" и артиллерийскую стрельбу по мишени, имитирующей воздушную цель.


"Сметливый" провёл ракетные стрельбы по воздушной мишени



Сообщается, что постановка мишени была осуществлена с помощью противолодочного самолёта-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота РФ.

Сторожевик "Сметливый" был спущен на воду в далёком 1967 году. На вооружение флота был поставлен в 1969 году - стал одним из кораблей Черноморского флота ВМФ СССР.

Два года назад со "Сметливым" произошёл инцидент в Эгейском море, где российский корабль принимал участие в учебных маневрах. В сторону корабля ЧФ РФ на полном ходу шло турецкое рыболовецкое судно, сменившее курс только в тот момент, когда российские моряки открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. В момент предупредительных сигналов турецкая шхуна находилась на расстоянии около полукилометра от "Сметливого". Капитан турецкого рыболовецкого судна тогда заявил, что экипаж "не видел российский корабль и не слышал предупреждений".

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 4

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  1. МПК105 Сегодня, 10:27
    Блин,дядьки,не в тему,конечно,но удержаться сил нет,уж простите...Названия Кораблей смешат-
    Хорошо,что мой СТОПЯТЫЙ под гордыми своими цифрами умер,не испытал позора подобного...Военным Кораблём умер,а не картинкой детской...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:34
      Лёх , коли уж ты про имена кораблей тему завёл - вот тебе анекдот :
      Бабушка укладывает спать внука , а тот её спрашивает :
      - Бабуля , а правда наш дед воевал ?
      - Правда , внучек , он у нас моряком в войну был .
      - А как его корабль назывался ?
      - Сейчас вспомню ... Крейсер "Профурсетка" ? Нет ... Фрегат "Прошмандовка" ? Нет ... Линкор "Давалка" ? Нет ...
      В комнату влетает дед и выписывает бабке смачного леща :
      - Маразматичка старая , когда ты уже запомнишь - эсминец "Безотказный" !
      bouncyhunter
    2. NIKNN Сегодня, 10:35
      с помощью противолодочного самолёта-амфибии Бе-12

      Жив еще... smile
      NIKNN
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:29
    "Сметливый" провёл ракетные стрельбы по воздушной мишени

    Если бы по натовцам ...! Они там в Черном море , что делают..?
    ОТДЕЛ
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