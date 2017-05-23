“Хизб ут-Тахрир Индонесиа”: сторонники халифата ставят под угрозу будущее Республики Индонезия

В мае 2017 г. правительство Индонезии в лице министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности, Виранто, объявило о своем решении распустить общественную организацию “Хизб ут-Тахрир Индонесиа” (ХТИ). Инициатива правительства вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из наиболее обсуждаемых тем в Индонезии на данный момент. С чем связано намерение правительства распустить ХТИ, и почему организация угрожает национальной безопасности Индонезии?Прежде чем рассматривать текущую ситуацию, возникшую в связи с инициативой правительства Республики Индонезия, необходимо привести несколько важных фактов, которые помогут сформировать мнение о деятельности “Хизб ут-Тахрир Индонесиа”. “Хизб ут-Тахрир” появилась в Индонезии в 1983 г. благодаря человеку Абдур-Рахману аль-Багдади, имевшему иорданско-ливанские корни. Сегодня организацию в Индонезии возглавляет Исмаил Юсанто, который стал членом ХТИ еще в 1985 г., будучи студентом геологического факультета одного из самых престижных учебных заведений Индонезии – Университета Гаджах Мада. Международная кризисная группа в своем докладе сообщает, что предположительно ХТИ имеет связи с террористической группировкой “Джемаа Исламийя”, которая, в частности, несет ответственность за теракт на Бали в 2002 г. Также немаловажным фактом является то, что Бахрун Найм, самый влиятельный террорист индонезийского происхождения в ИГ на Ближнем Востоке, претендующий на звание эмира ИГ в ЮВА, был связан с “Хизб ут-Тахрир Индонесиа” до вступления в ИГ.Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Виранто, заявил, что решение распустить ХТИ пришло в результате долгого процесса изучения деятельности этой общественной организации. В ближайшее время правительство направит иск в суд о роспуске ХТИ, так как считает, что её деятельность в корне противоречит официальной идеологии Республики Индонезия - Панча Сила, а также Конституции 1945 г.Виранто озвучил три причины, почему правительство хочет распустить ХТИ.Первая - ХТИ, как официально зарегистрированная общественная организация, не играет никакой позитивной роли в процессе создания средств для реализации национальных целей.Во-вторых, деятельность, осуществляемая ХТИ, в корне противоречит целям, основе и ценностям Панча Сила и Конституции 1945 г. Республики Индонезия.В-третьих, правительство считает, что деятельность, осуществляемая ХТИ, привносит раскол в общество, который может угрожать общественной безопасности и порядку, а также целостности Республики Индонезия.По мнению Виранто, деятельность, осуществляемая ХТИ, может угрожать суверенитету Республики Индонезия, а идея халифата, которая продвигается ХТИ, направлена на “уничтожение национального государства с целью создания исламского государства в широком смысле этого слова”. Также он отметил, что ряд иностранных государств уже запретил деятельность “Хизб ут-Тахрир” в своих странах, потому что “они осознают, что если попустительствовать идее халифата, то это будет угрожать национальному государству”.Представитель МВД Республики Индонезия, Сударно, заявил, что ХТИ уже давно планировала создание халифата или исламского государства на территории Индонезии. В качестве доказательств он приводит то, что у правительства есть копии проекта конституции халифата. Также, по словам Сударно, ХТИ проработало стратегию вербовки последователей и захвата государственной власти, отметив, что подпольное движение ХТИ имеет целую продуманную стратегию и тактику по осуществлению своей цели.Министр по вопросам религий Лукман Хаким Шайфуддин пояснил, что правительство решило инициировать роспуск ХТИ, так как оно представляет собой политическое, а не миссионерское религиозное движение, а также сказал, что движение, за которым стоит ХТИ, предпринимает попытки изменить государственную идеологию. С данной позицией согласен и глава Национальной разведывательной службы, генерал полиции Буди Гунаван, который заявил, что ХТИ – это не миссионерская религиозная организация, а политическое движение, которое ставит своей целью, в частности, заменить идеологию Панча Сила и унитарное государство РИ халифатом. Он также напомнил, что в большинстве как европейских, так и ближневосточных стран, среди которых: Саудовская Аравия, Нидерланды, Малайзия, Турция, Франция, Тунис, Дания, Иордания, Германия, Египет, Испания, Узбекистан, Россия и Пакистан, “Хизб ут-Тахрир” запрещена. Подавляющее большинство представителей власти, духовенства и общественных организаций поддержали инициативу правительства.Председатель отдела исследований и развития Исполнительного Совета Нахдатул Улама Румади Ахмад поддерживает позицию правительства, “которое не боится занимать жесткую позицию касательно роспуска Хизб ут-Тахрир”. По мнению г-на Румади, таким образом правительство становится на стражу Панча Сила как государственной идеологии. Он уверен, что ХТИ – это политическое движение, а религия для ХТИ – всего лишь прикрытие в рамках осуществления политической деятельности. Однако г-н Румади также высказал свою обеспокоенность, так как некоторые представители общественности могут воспринять позицию правительства в отношении ХТИ не как борьбу с исламизмом, а как проведение антиисламской кампании.Такие же опасения высказывают и другие представители власти и силовых структур. Бывший глава Национального агентства по борьбе с терроризмом (БНПТ) Аншад Мбай поддерживает действия правительства и считает, что ХТИ будет лучше распустить, так как цель этой организации заключается в основании халифата на территории Индонезии. Но, по его мнению, правительству необходимо действовать очень осмотрительно, так как еще десятки лет назад правительство в Индонезии “заклеймили как антиисламское”, поэтому необходимо показать, что происходящее – “это попытка отделить истинный ислам от того, который признает учение ислама, но чьи действия противоречат исламу”.Главный председатель Партии звезды и полумесяца Юсрил Ихза Махендра считает, что иск правительства о роспуске ХТИ затрагивает весьма чувствительную тему. По его мнению, хотя умма в Индонезии не разделяет религиозных взглядов ХТИ, эту организацию уважают, а её миссионерская деятельность признается. По его мнению, в исламских кругах возникнет еще большее чувство, что правительство проповедует антиисламскую риторику. Более того, он считает, что адвокаты ХТИ могут выиграть дело у правительства, так как иску правительства не предшествовали предупредительные меры.Писатель Денни Сирегар также уверен, что правительство столкнется с акциями протеста после объявления о роспуске ХТИ, так как правительство будут воспринимать “как борца с исламом”. “Над этим образом исламисты сейчас и работают”, - сказал он. По мнению Денни, правительство должно извлечь выгоду из этой ситуации и выстраивать общественное понимание, каким на самом деле должен быть ислам, а также объяснить, что ХТИ противоречит Панча Силе. В качестве одного из способов он предлагает привлечь общественные исламские организации, которые разделяют концепцию “Ислама Нусантары” для борьбы с исламистами. Также Денни Сирегар уверяет, что как только ХТИ будет распущена, исламисты начнут борьбу с правительством. Он предсказывает, что в Индонезии будут распускаться слухи о том, что в правительство проникли члены Коммунистической партии Индонезии, которая снова набирает силу, и это станет одним из аргументов борьбы с правительством.Заместитель председателя второй комиссии Совета народных представителей Риза Патриа призывает правительство Индонезии следовать узаконенному процессу роспуска ХТИ, так как он обеспокоен реакцией общества, которое, как он также считает, может воспринять действия правительства как осуществление исламофобской политики.Крупнейшие “умеренные” исламские организации, Нахдатул Улама и Мухаммадья, поддерживают запрет на общественные организации, чья идеология противоречит идеологии Панча Сила. Совет Улама Индонезии также поддерживает действия правительства по роспуску ХТИ как организации, которая противоречит идеологии Панча Сила и Конституции 1945 г., а также подчеркивает, что роспуск ХТИ правительством не носит антиисламский характер. Заместитель главного председателя Совета Улама Индонезия Зайнут Таухид Саади, комментируя происходящее, поставил под сомнение целесообразность создания исламского халифата в Индонезии и в мире в нынешнее время, сказав, что халифат представляет собой исторический факт и был релевантен в свое время, но с учетом мирового развития подобный тип государственного устройства больше не востребован.Центральный руководящий совет Хизб ут-Тахрир Индонезия (ХТИ) заявил, что выступает против усилий правительства распустить данную организацию. Спикер ХТИ Исмаил Юсанто считает, что действия правительства не имеют правового обоснования и призвал правительство прекратить деятельность, направленную на роспуск организации. Он заявил, что ХТИ не станет молчать и предпримет правовые меры для того, чтобы воспрепятствовать реализации этого решения."Мы категорически против роспуска нашей организации, потому что причины роспуска со стороны правительства не имеют под собой никаких оснований”, – сказал Исмаил. Он пояснил, что в течение более чем 20 лет ХТИ могло осуществлять свою миссионерскую деятельность (дават) в соответствии с установленными процедурами, поэтому сейчас все обвинения в отношении ХТИ – выдуманные. Также, по его словам, деятельность ХТИ заключается в прозелитизме, а все понятия, которые освещаются во время давата, такие как: шариат, халифат и акида – это понятия из учения ислама. В статье 59 закона №17 от 2013 г. об общественных организациях, по словам Исмаила, указано, что ислам не относится к идеологиям, которые противоречат идеологии Панча Сила, поэтому и идеология, которую проповедует ХТИ, не противоречит Панча Сила.Исмаил Юсанто не отрицает, что он возглавляет политическое движение, он говорит о ХТИ как о партии, не представленной в парламенте. Также он открыто высказывается в поддержку халифата, что, собственно, и является причиной инициативы правительства распустить ХТИ. Исмаил Юсанто считает, что халифат – часть учения ислама и считает, что “концепция халифата породит новую эру, полную мира, стабильности и процветания для исламского мира”. Халифат, по мнению Исмаила, будет использовать все источники для защиты интересов уммы и ислама, а также станет альтернативой капиталистической системе. Также он активно критикует демократию, характеризуя этот политический режим как “неверный” (кафир), так как он не происходит из ислама.Он заявил, что во время президентства Абдуррахмана Вахида, Мегавати Сукарнопутри, Сусило Бамбанга Юдойоно на организацию не оказывалось никакого давления. Исмаил предполагает, что идея халифата, проповедуемая ХТИ, могла напугать правительство из-за деятельности ИГ на Ближнем Востоке. Но, как утверждает спикер ХТИ, организация не связана с ИГ. В качестве доказательства своих слов он говорит, что “Хизб ут-Тахрир Индонесиа” после провозглашения халифата Абу Бакром аль-Багдади не признала халифат, потому что его возникновение не соответствовало нормам шариата.Также Исмаил Юсанто уверен, что, если роспуск ХТИ состоится, то это станет индикатором того, что правительство, возглавляемое Джоко Видодо, представляет собой репрессивный режим. Кроме того, он не двузначно дал понять, что, если правительство продолжит свой курс, то в стране могут вспыхнуть волнения.Некоторые представители правительства и общественных организаций встали на сторону ХТИ. Так, например, по мнению заместителя председателя Совета народных представителей Фахри Хамза, помимо того, что правительство не может просто распустить ХТИ, и роспуск должен осуществляться через судебный процесс, сама инициатива в отношении ХТИ является доказательством того, что правительство Республики Индонезия не до конца понимает саму идеологию Панча Сила. Фахри Хамза говорит, что ХТИ верит, что проблемы в современном мире не разрешатся, пока не будет образован халифат, но это лишь мечты и мысли, а само инакомыслие нельзя запрещать.Другой заместитель председателя Совета народных представителей, Фадли Зон, заявил, что он солидарен с ХТИ в вопросе касательно роспуска организации, так как правительство некорректно подошло к самой процедуре роспуска, предварительно не направив троекратное уведомление о предупреждении. Фадли Зон считает, что правительство движется в сторону авторитаризма, нарушая существующие юридические законы и процедуры.Координатор комиссии по пропавшим без вести и жертвам насилия Яти Андрияни, будучи солидарным с Исмаилом Юсанто, попросил правительство доказать, что общественная организация ХТИ угрожает безопасности Республики Индонезия. По его мнению, если ХТИ только помышляет о халифате, это нельзя подвергать уголовному преследованию. По его мнению, правительство должно быть объективно в этом вопросе и привлечь Национальную Комиссию по правам человека к рассмотрению данного дела.Следует отметить, что не менее известная исламистская организация “Фронт защиты ислама” (ФПИ), чей лидер Ризик Шихаб сейчас разыскивается полицией, поспешила откреститься от позиции ХТИ и выступила с заявлением в поддержку Панча Сила. Глава юридической консультации ФПИ на Западной Яве заявил, что ФПИ, конечно же, поддерживает Панча Сила и унитарную Республику Индонезия. Тем не менее, по мнению полиции Индонезии, кроме ХТИ есть еще общественные организации, идеология которых направлена против Панча Сила. Председатель центра политических исследований и безопасности из университета Паджаджаран в Бандунге, г-н Муради, заявил, что правительству также необходимо оценить деятельность других общественных организаций, идеологии которых предположительно также противоречат Панча Сила, среди которых есть и ФПИ.Ситуация с инициативой правительства о роспуске “Хизб ут-Тахрир Индонесиа” вызвала широкий резонанс в Индонезии, породила огромное количество статей в СМИ и бурные обсуждения в соцсетях.Официальный представитель ХТИ Исмаил Юсанто “искренне недоумевает”, почему раньше, во времена предыдущих президентов, ХТИ могла на официальном уровне осуществлять свою деятельность, а теперь после попытки проведения мероприятия «Международный Форум Халифата», который ХТИ пыталась организовать в г. Джакарта и в г. Богор в апреле 2017 г., привела к сложившейся ситуации. Ответ на этот вопрос уже дал специалист по вопросам религий Абдиллах Тоха, который сказал, что Индонезия нуждается в жесткой позиции правительства, так как “фундаменталисты чувствовали себя свободно во время правления Сусило Бамбанга Юдойоно; более 10 лет им попустительствовали, можно сказать, охраняли». Президент Индонезии Джоко Видодо также отлично понимает сложившуюся ситуацию. Еще в феврале 2017 г. он говорил, что «политическая свобода открыла двери для крайних проявлений в политике, таких как: либерализм, фундаментализм, сектантство, радикализм, терроризм и прочих идеологий, которые противоречат Панча Силе». Другими словами, после окончания правления президента Сухарто, в период “Реформации” в Индонезии активизировался ряд исламистских группировок, а некоторые со временем и вовсе легализовались, в то время как правительство не видело в них потенциальной угрозы и считало их появление проявлением демократии.Теперь, когда правительство, судя по всему, обладает достаточными доказательствами для ликвидации такой общественной организации, как “Хизб ут-Тахрир Индонесиа”, огромное количество политиков и представителей духовенства говорят о риске восприятия решения правительства как об антиисламском и исламофобском шаге. Сложившаяся ситуация поразительна не столько тем, что официальный представитель ХТИ “прогнозирует” волнения в Индонезии, если правительство распустит ХТИ, что само по себе является шантажом и угрозой, а скорее тем, что в довольно весомой доле индонезийского общества граница между исламом и исламизмом, судя по всему, существенно размыта, если даже часть индонезийской уммы может воспринять роспуск экстремистской организации, угрожающей безопасности и целостности страны, выпадом в сторону ислама. Призывы к правительству воспользоваться ситуацией и заняться разъяснением различий ислама и исламизма звучат странно, так как возникает вопрос касательно активности и роли представителей духовенства, исламских общественных организаций, а также образовательных учреждений, начиная от детских садов и заканчивая университетами в системе образования, а также в духовной и культурной сферах жизни Индонезии.Не менее занимательной является позиция членов правительства, которые выступают в защиту ХТИ, оправдывая свою позицию необходимостью соблюдать юридическую казуистику в рамках поддержания принципов демократии. В данной ситуации сложно не согласиться с позицией политического обозревателя из Индонезии Садуддина Сабилуррасада, который считает, что правительство должно уволить всех чиновников, симпатизирующих ХТИ.Президент и правительство Индонезии сейчас находятся в непростой ситуации. С одной стороны, они обязаны сохранить целостность и идеологические устои страны в противостоянии с набирающим силу исламизмом, с другой стороны, их усилия должны быть реализованы таким образом, чтобы им удалось ликвидировать нарастающий раскол между различными социальными группами и сплотить общество перед лицом новой угрозы. Активное участие в этом процессе должны принимать лидеры исламских организаций, представители духовенства, журналисты, общественные деятели и вся система образования Индонезии. Даже если ХТИ удастся распустить, члены организации могут основать схожую организацию с другим названием или уйти в подполье, но совершенно очевидно, они не прекратят пытаться реализовать свои цели и задачи.Результаты прошедших выборов мэра Джакарты и присуждение реального тюремного срока бывшему мэры Джакарты Ахоку за оскорбление ислама сторонники последнего расценивают как победу “консервативных” мусульман, в поддержку которых публично выступили исламисты. В 2019 г. в Индонезии будут проводиться президентские выборы, на которых, как уже предсказывают политологи, накал страстей в политике и обществе только увеличится. Вопрос, который заключается в том, сможет ли правительство сплотить индонезийскую нацию и нейтрализовать угрозы, исходящие от исламистов и террористических группировок салафитско-джихадистского толка – остается открытым. Битва за будущее Республики Индонезия продолжается.Впервые статья была опубликована на сайте Института Ближнего Востока - http://www.iimes.ru/?p=34907 ; http://www.iimes.ru/?p=34922Автор - Илюточкин А.С.