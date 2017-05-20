Россия исполнила контракты перед Венесуэлой по поставкам вооружений
Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пинчук сообщает, что Россия завершила исполнение всех крупных контрактов на поставку вооружений и военной техники в Венесуэлу. Анатолия Пинчука, находящегося на международной выставке в столице Перу Лиме, цитирует «Интерфакс» :
Осуществлены поставки в Венесуэлу такой военной техники как ЗРК «Бук-М2», «Антей-2500», истребителей Су-30МК2, вертолётов Ми-35, а также БТР-80, БМП-3 и танков Т-72. Общая сумма поставок превышает 10 млрд долларов США.
На этом фоне обстановка в Венесуэле продолжает оставаться крайне напряжённой вследствие массовых протестов оппозиции. Оппозиционеры требуют отставки президента Николаса Мадуро. При этом Мадуро называет организаторов масштабных акций протеста – «рукой Вашингтона».
Несколько часов назад Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире, заявив буквально следующее:
Такое заявление венесуэльский президент сделал после того, как Трамп заявил, что «намерен улучшать обстановку в Венесуэле» и поддержал введение очередной порции санкций против этой латиноамериканской страны.
На сегодняшний день все крупные контракты с Венесуэлой исполнены. Венесуэльской стороне поставлено все законтрактованное имущество, российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства.
Осуществлены поставки в Венесуэлу такой военной техники как ЗРК «Бук-М2», «Антей-2500», истребителей Су-30МК2, вертолётов Ми-35, а также БТР-80, БМП-3 и танков Т-72. Общая сумма поставок превышает 10 млрд долларов США.
На этом фоне обстановка в Венесуэле продолжает оставаться крайне напряжённой вследствие массовых протестов оппозиции. Оппозиционеры требуют отставки президента Николаса Мадуро. При этом Мадуро называет организаторов масштабных акций протеста – «рукой Вашингтона».
Несколько часов назад Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире, заявив буквально следующее:
Трамп, иди домой! Убирайся из Венесуэлы. Убери от нашей страны свои грязные руки.
Такое заявление венесуэльский президент сделал после того, как Трамп заявил, что «намерен улучшать обстановку в Венесуэле» и поддержал введение очередной порции санкций против этой латиноамериканской страны.
Использованы фотографии: Reuters
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