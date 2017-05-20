13:54 20 мая

Россия исполнила контракты перед Венесуэлой по поставкам вооружений

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пинчук сообщает, что Россия завершила исполнение всех крупных контрактов на поставку вооружений и военной техники в Венесуэлу. Анатолия Пинчука, находящегося на международной выставке в столице Перу Лиме, цитирует «Интерфакс» :
На сегодняшний день все крупные контракты с Венесуэлой исполнены. Венесуэльской стороне поставлено все законтрактованное имущество, российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства.


Осуществлены поставки в Венесуэлу такой военной техники как ЗРК «Бук-М2», «Антей-2500», истребителей Су-30МК2, вертолётов Ми-35, а также БТР-80, БМП-3 и танков Т-72. Общая сумма поставок превышает 10 млрд долларов США.

На этом фоне обстановка в Венесуэле продолжает оставаться крайне напряжённой вследствие массовых протестов оппозиции. Оппозиционеры требуют отставки президента Николаса Мадуро. При этом Мадуро называет организаторов масштабных акций протеста – «рукой Вашингтона».


Несколько часов назад Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире, заявив буквально следующее:
Трамп, иди домой! Убирайся из Венесуэлы. Убери от нашей страны свои грязные руки.


Россия исполнила контракты перед Венесуэлой по поставкам вооружений


Такое заявление венесуэльский президент сделал после того, как Трамп заявил, что «намерен улучшать обстановку в Венесуэле» и поддержал введение очередной порции санкций против этой латиноамериканской страны.

Использованы фотографии: Reuters
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 110

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
    Несколько часов назад Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире, заявив буквально следующее:
    Трамп, иди домой! Убирайся из Венесуэлы. Убери от нашей страны свои грязные руки.

    А толку-то ? Этот апельсиновый просто проигнорирует обращение законно избранного президента Венесуэлы . Где нефть - там и полосатоухие нефтяники .
    bouncyhunter
    1. matak4b Сегодня, 11:29
      Вот теперь понятно почему Венесуэле нечего кушать. Стране, которой никто не угрожает , потратить 10 лярдов на российское оружие.
      У российского оружия есть один большой недостаток-его нельзя кушать )))
      matak4b
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
        Цитата: matak4b
        никто не угрожает

        Вы это неподумавши ляпнули , или просто троллите ?
        bouncyhunter
        1. Lancer Сегодня, 11:36
          А кто ему угрожает?Или он собирается это оружие применять против оппозиции?
          Lancer
          1. Киса77 Сегодня, 11:48
            Твои хозяева под носом, это вам подачки с барского стола американцы подкидывают в несколько миллиардов свеженарисованных на счетах фрс или больше зелени ежегодно, вроде даже продлили вам подачку и увеличили ежегодную крошку, великому независимому государству, но правда попрошайничая у фша
            Киса77
            1. BATUHAN Сегодня, 12:14
              Трамп натуральный упырь. К тому же трусливый как кролик. Храбрый был во время компании предвыборной. А как оказался в кресле президентском, так сразу сдулся и лишь оправдывается перед каждым. Скоро перед уборщиком будет оправдываться, что обувь не почистил при входе.
              Сударь под флагом белым с голубой эмблемой, вы либо читать не умеете, либо глухой, либо и то и другое. Еще вариант который озвучил ВВП относительно администрации белого дома.
              Трамп ведь снова угрожает санкциями и прочей хренью Венесуэле. Но президент америки для многих под вашим флагом давно стал идолом. У вас там у значительной части населения реально идолопоклонничество цветет и пахнет.
              Но тут все объяснимо - кто девушку ужинает, тот её и танцует.
              BATUHAN
              1. Lancer Сегодня, 13:47
                Ну понятно - та же унылая песня,только там уже не про Обаму,а про Трампа :)
                Lancer
            2. Lancer Сегодня, 13:49
              Ну как обычно,та же песня :) Правда Россия почему-то опять закупила свеженарисованных финансовых бумаг у проклятых американцев :)
              Lancer
          2. Stas157 Сегодня, 12:14
            Цитата: Lancer
            А кто ему угрожает?Или он собирается это оружие применять против оппозиции?

            На этот вопрос очень хорошо ответил Джон Перкинс в своей книге «Исповедь экономического убийцы», изданной в 2004 году, публикуется инсайдерская информация по эксплуатации или нео-колонизации стран третьего мира. Где он ничего не придумывал, а описывал событив которых сам принимал непосредственное участие. Он описал убийство президента Эквадора Рольдоса Агилеры, поскольку его план реорганизации нефтегазовой отрасли Эквадора поставил под угрозу интересы США.
            Есть у него аудио книжки в сети. Слушается очень занимательно. Не пожалейте времени.
            Stas157
          3. ватник Сегодня, 12:37
            Цитата: Lancer
            А кто ему угрожает?

            Под боком у Венесуэлы агрессивные наркоманы из Колумбии которых вооружают США и израильский режим (в обмен на поставки коки и героина) с целью ликвидации народного правительства Мадуро и провоцирования в стране ситуации которая уже была ими апробирована в Ливии Сирии Украине то есть полномасштабной гражданской войны и прихода к власти террористов и нацистов которых с радостью будут поддерживать Вашингтон и Тель-Авив
            ватник
            1. matak4b Сегодня, 13:38
              Ватничек , столица Израиля Иерусалим. Когда ты уже выучишь, что Тель Авив никогда не был столицей Израиля? И сей факт признается Россией, все официальные встречи Путина и Медведева проходили в Иерусалиме
              matak4b
              1. Арон Заави Сегодня, 13:44
                Цитата: matak4b
                Ватничек , столица Израиля Иерусалим. Когда ты уже выучишь, что Тель Авив никогда не был столицей Израиля? И сей факт признается Россией, все официальные встречи Путина и Медведева проходили в Иерусалиме

                При чем здесь Россия и ватник? Он на зарплате у шиитских радикалов.
                Арон Заави
                1. ватник Сегодня, 13:52
                  Цитата: Арон Заави
                  Он на зарплате у шиитских радикалов.

                  То есть по аналогии ты Арон на зарплате у раввинов? lol
                  А на счёт Иерусалима и палестинцев.
                  Путин и Аббас провели переговоры в Сочи

                  ЮНЕСКО: Израиль - "оккупирующая сила"
                  Консенсус относительно значимости Старого города Иерусалима был достигнут в итоговой резолюции ЮНЕСКО.

                  В частности, в ней говорится, что “все законодательные и административные меры, принятые Израилем, оккупирующей державой, которые изменяют характер и статус Священного города Иерусалима”, признаются “недействительными и должны быть немедленно отменены”.

                  “Это явное напоминание Израилю о его правовом статусе в Восточном Иерусалиме, этот статус – оккупирующая держава, так что у него нет права проводить работы и другие изменения в городе.
                  ватник
              2. ватник Сегодня, 13:44
                Цитата: matak4b
                столица Израиля Иерусалим.

                Наш необразованный израильский еврей столица израиля это Тель-Авив а столица в Иерусалиме лишь ваши хотелки которые не поддерживает не одна страна мира даже США и Россия в том числе..
                ватник
                1. Lancer Сегодня, 13:52
                  Так у Путина,который заявил что признает западный Иерусалим столицей Израиля - тоже хотелки?Это ты что же,решение своего президента хотелками называешь?Очень некрасиво для гражданина РФ!Ты обратись к Саджади,пусть методичку подкорректирует :)
                  Lancer
          4. Товарищ Глебов Сегодня, 12:42
            Цитата: Lancer
            А кто ему угрожает?

            Посмотри, "богоизбранный", историю воин развязанных асашайцами и не задавай глупых вопросов laughing
            Товарищ Глебов
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:44
        Цитата: matak4b
        Вот теперь понятно почему Венесуэле нечего кушать. Стране, которой никто не угрожает , потратить 10 лярдов на российское оружие.
        У российского оружия есть один большой недостаток-его нельзя кушать )))

        Израиль сразу активировался...Очень завистливые товаищи!
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 11:47
          Цитата: bouncyhunter
          Несколько часов назад Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире, заявив буквально следующее:
          Трамп, иди домой! Убирайся из Венесуэлы. Убери от нашей страны свои грязные руки.

          А толку-то ? Этот апельсиновый просто проигнорирует обращение законно избранного президента Венесуэлы . Где нефть - там и полосатоухие нефтяники .


          Им до всех есть дело - выкачать все что можно и выбросить.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
            Цитата: cniza
            Им до всех есть дело - выкачать все что можно и выбросить.

            Жаль , Витя , что "партнёры и союзники" этого не понимают или не хотят понять ... Привет , дружище ! hi drinks
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:44
              Приветствую , не может он быть Президентом , потому что "масла" в голове маловато , загубит он прекрасную страну , а США уже "с ножом и вилкой" приготовились.
              cniza
        2. ватник Сегодня, 13:17
          Цитата: ОТДЕЛ
          Израиль сразу активировался..

          Ну израильский режим хотел бы развязать в Венесуэле такую же террористическую и нацисткую вакханалию которую он с помощью США и других стран устроил в Сирии и Украине Надеюсь народу Венесуэлы хватит мозгов понят то что все их так называемые доброжелатели из Вашингтона и Тель-Авива толкают их к гражданской войне голоду и разрухе и они смогут защитить свою Родину и своё правительство в лице народного президента Мадуро..

          ватник
          1. karish Сегодня, 13:21
            Цитата: ватник
            Надеюсь народу Венесуэлы хватит мозгов понят то что все их так называемые доброжелатели из Вашингтона и Тель-Авива толкают их к гражданской войне голоду и разрухе и они смогут защитить свою Родину и своё правительство в лице народного президента Мадуро..

            Израильские представители ведут переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуры о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в начале 2009 года, сообщают 10-й канал ИТВ и венесуэльские СМИ.

            Эта информация появилась вскоре после того, как министерство иностранных дел Никарагуа объявило о том, что власти этой страны приняли решение восстановить дипломатические отношения с государством Израиль, прерванные в 2010 году.

            На минувшей неделе министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес встретился с главным раввином страны Исааком Коэном и председателем ассоциации еврейских организаций страны Элиасом Фарахом, сообщив им о желании восстановить полноформатные отношения с государством Израиль.
            karish
            1. ватник Сегодня, 13:28
              Цитата: karish
              Израильские представители ведут переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуры о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в начале 2009 года, сообщают 10-й канал ИТВ и венесуэльские СМИ.

              И что? Мы тоже поддерживаем отношения с вашим режимом хотя понимаем что именно вы спонсируете терроризм в Сирии и оказываете авиационную поддержку им Так же неоднозначна и ваша роль на Украине когда вы с почётом принимаете украинские официальные делегации а евреи воюют в нацистком Правом секторе Яроша..
              ватник
              1. matak4b Сегодня, 13:40
                Ватничек, но ведь Кобзон с Вассерманом тоже евреи. Они ведь хорошие ?
                matak4b
              2. Арон Заави Сегодня, 13:46
                Цитата: ватник

                И что? Мы тоже поддерживаем отношения с вашим режимом хотя понимаем что именно вы спонсируете терроризм в Сирии и оказываете авиационную поддержку им Так же неоднозначна и ваша роль на Украине когда вы с почётом принимаете украинские официальные делегации а евреи воюют в нацистком Правом секторе Яроша..

                Неправда. Иранский режим не поддерживает отношений с Государством Израиль, так его возглавляют исламские радикалы. А ты ватник от того что перебрался жить в Россию не стал русским.
                Арон Заави
        3. Lancer Сегодня, 13:53
          А завидовать-то кому? :)
          Lancer
      3. Pirogov Сегодня, 11:53
        Цитата: matak4b
        У российского оружия есть один большой недостаток-его нельзя кушать )))

        Евреи беспокоятся о голодных детях Венесуэлы ? Вы наверно , не еврей ,или тогда выходит тро.ль.
        Pirogov
        1. Товарищ Глебов Сегодня, 12:46
          Цитата: Pirogov
          Евреи беспокоятся о голодных детях Венесуэлы ?

          Мы, евреи, можем беспокоится много о чем. А вот припадлючие сионисты просто тупо суют нос в чужие дела и троллят. Надо уже ставить вопрос о ликвидации Израиля посредством расселения.
          Товарищ Глебов
      4. Zaurbek Сегодня, 12:02
        Лучше бы купили Израильское..оно съедобнее.
        Zaurbek
        1. Pirogov Сегодня, 12:09
          Цитата: Zaurbek
          Лучше бы купили Израильское..оно съедобнее.

          кошерное однако можно .)))
          Pirogov
      5. профессор Сегодня, 12:38
        Цитата: matak4b
        Вот теперь понятно почему Венесуэле нечего кушать. Стране, которой никто не угрожает , потратить 10 лярдов на российское оружие.
        У российского оружия есть один большой недостаток-его нельзя кушать )))

        10 миллиардов на оружие это копейки. Тем более предоплаты не было. Не факто, что заплатят. Полулисты в Венесуэле развалили экономику национализировали всё и вся. Теперь есть нечего. Мы это проходили при большевиках. Но виновата как всегда Америка. fool
        профессор
        1. Sergej1972 Сегодня, 13:20
          В Венесуэле бОльшая часть экономики в руках частного сектора. Малый и средний бизнес никто и не собирался национализировать. А высокий процент госсектора был и до прихода Чавеса к власти.
          Sergej1972
        2. saturn.mmm Сегодня, 13:47
          Цитата: профессор
          Не факто, что заплатят. Полулисты в Венесуэле развалили экономику национализировали всё и вся.

          «Принимая во внимание нестабильную экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле, я глубоко обеспокоен тем, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», говорится в заявлении Дункана, с которым ознакомился РБК. «Это даст России ощутимый контроль над шестым по величине НПЗ США, возможность влиять на цены на газ для американского народа, а стратегическое преимущество над свободой действия США по всему миру»,


          Подробнее на РБК:
          http://www.rbc.ru/economics/07/04/2017/58e7c98d9a
          79474cc6481af3
          saturn.mmm
          1. профессор Сегодня, 13:49
            Цитата: saturn.mmm
            Цитата: профессор
            Не факто, что заплатят. Полулисты в Венесуэле развалили экономику национализировали всё и вся.

            «Принимая во внимание нестабильную экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле, я глубоко обеспокоен тем, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», говорится в заявлении Дункана, с которым ознакомился РБК. «Это даст России ощутимый контроль над шестым по величине НПЗ США, возможность влиять на цены на газ для американского народа, а стратегическое преимущество над свободой действия США по всему миру»,

            Подробнее на РБК:
            http://www.rbc.ru/economics/07/04/2017/58e7c98d9a
            79474cc6481af3

            Ага. А Венесуэла в курсе? Кстати, "могут перейти", а "могут не перейти".
            профессор
    2. xetai9977 Сегодня, 11:31
      Интересно. а Мадуро оплатил поставки? Мягко говоря, у них сейчас с деньгами напряжёнка. 100% следующим президентом Венесуелы будет из оппозиции. Народ голодает уже несколько лет и сыт по горло этим водителем автобуса, случайно оказавшегося во главе немаленького государства
      xetai9977
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:47
        Цитата: xetai9977
        Интересно. а Мадуро оплатил поставки? Мягко говоря, у них сейчас с деньгами напряжёнка. 100% следующим президентом Венесуелы будет из оппозиции. Народ голодает уже несколько лет и сыт по горло этим водителем автобуса, случайно оказавшегося во главе немаленького государства

        И Азербайджан тоже , вам то какое дело до Венесуэлы? Вон с Карабахом разберитесь, попробуйте! laughing
        ОТДЕЛ
        1. Kenneth Сегодня, 12:23
          А им обидно. Они за наше оружие все до копеечки выплачивают.
          Kenneth
        2. Deniska999 Сегодня, 13:49
          А тебе какое дело тогда? Здесь и собрались люди для свободного обмена мнениями.
          Deniska999
      2. Zaurbek Сегодня, 12:03
        У них есть нефть, которую можно арестовать в счет долгов.
        Zaurbek
        1. karish Сегодня, 12:04
          Цитата: Zaurbek
          У них есть нефть, которую можно арестовать в счет долгов.

          Каким образом ?
          karish
          1. Zaurbek Сегодня, 12:13
            Определенным, через суд. Она будет всегда и это ликвидный продукт. Это Украина к примеру ничего не добывает и там искать очень нужно. А танкер, к примеру, и арестовать можно.
            Zaurbek
            1. karish Сегодня, 12:18
              Цитата: Zaurbek
              Определенным, через суд

              Да , что же 140 млрд прощённых Россией через суд не взыскали ?
              Цитата: Zaurbek
              Это Украина к примеру ничего не добывает и там искать очень нужно.

              детский лепет , такое впечатление , что арестовать можно только нефть.
              Хотя да же если опираться на Ваши умозаключения

              2. Ирак - $21,5 млрд

              Долг списывали дважды - $9,5 млрд (из $10,5) в 2004 и $12 млрд (из $12,9) в 2008. Во второй раз это был уже новый долг, по кредитам, набранным уже после прощения предыдущего долга в 2004 году.
              10. Алжир - $4,7 млрд

              Списание произошло в 2006 - 2007 годах. .

              Цитата: Zaurbek
              А танкер, к примеру, и арестовать можно.

              Танкер ? А танкер то тут причём ? Танкер то же Венесуэльский ?
              karish
              1. Zaurbek Сегодня, 12:23
                Ну вы сравните еще долги до 17 го года и взыскание по ним в СССР. Страну разделили в вместе с обязательствами. Может кто наличку за это получил.Механизмы есть. Будь воля и желание - взыщут.
                Zaurbek
                1. Александр романов Сегодня, 12:30
                  Цитата: Zaurbek
                  Может кто наличку за это получил

                  Ага,мешок долларов wassat
                  Александр романов
                2. karish Сегодня, 12:41
                  Цитата: Zaurbek
                  Ну вы сравните еще долги до 17 го года и взыскание по ним в СССР.

                  ????
                  А ну этотконечно ни деньги и их взыскать у России не было никаких возможностей ?
                  Кстати ссылочку по Ираку почитайте.
                  karish
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:34
      Павел drinks -там нужен свой человек lol вариантов только два-ты или же Михан lol Кому-то из вас быть новым призедентом Венесуэльской СССР! good
      Изгоняющий либероидов
      1. matak4b Сегодня, 11:39
        Я за Михана. Этот веселее. Паша просто неумен
        matak4b
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:51
          Цитата: matak4b
          Я за Михана. Этот веселее. Паша просто неумен

          Хотите нас стравить...? Знакомо очень...ну ну
          ОТДЕЛ
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
            От васаби ушки ему , а не нас с тобой стравливать . Из него интеллект ну прям-таки хлещет .
            bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 11:42
        Вариант только один - Павел. hi Виталий конкретно специалист-ближневосточник hi
        рич
        1. sabakina Сегодня, 12:04
          Я предлагал Павлу стать председателем самогонного колхоза во Флодире-отказался.
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:17
            Слава , привет ! hi drinks
            Цитата: sabakina
            Я предлагал Павлу стать председателем самогонного колхоза во Флодире-отказался.

            Фыфсёфрёте ! Когда это я отказывался ? Я же сказал , что моментального обвала экономики не обещаю , но Знамя Победы на Белом доме - запросто ! soldier
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 12:23
              ПрЮвет Паша! hi Ну, значит я не так понял, больно завуалированно сказано было. ладно, колхоз всё равно отменили, постановили сделать ранчо. А нафига нам ранчо? laughing
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
                Цитата: sabakina
                А нафига нам ранчо?

                Вопрос , конечно , обсуждаемый ... Но по мне - так рачительному мужику в хозяйстве и ранчо сгодится . bully
                bouncyhunter
              2. Svarog51 Сегодня, 12:34
                Слава, приветствую! hi
                А нафига нам ранчо?

                А из чего же Паша будет делать образцово-показательную ферму? И потом:
                Я же сказал , что моментального обвала экономики не обещаю , но Знамя Победы на Белом доме - запросто !

                Паша после победы будет пленных учить картошку окучивать и жуков колорадских собирать, надо же их чем то занять. lol drinks
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
                  Цитата: Svarog51
                  Паша после победы будет пленных учить картошку окучивать и жуков колорадских собирать, надо же их чем то занять.

                  Серый , верно мыслишь ! good Замполитом пойдёшь ? wink
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 12:46
                    Паш, hi а кого там перевоспитывать? Если пленных, то тебе зам по режиму нужен. feel А, ладно! Найдём кого-нибудь, я согласен. good drinks
                    Svarog51
                    1. cniza Сегодня, 12:55
                      Приветствую , он пленных не берет.
                      cniza
                      1. Svarog51 Сегодня, 12:58
                        Виктор, hi Берёт, берёт! Кого же тогда он допрашивать будет? feel
                        Svarog51
                2. matak4b Сегодня, 13:44
                  Ставлю вопрос о введении нового понятия "диванный пленный" для диванных воинов Паши и сотоварищи . Также необходимо ввести понятия " сбитый самолет-диван, танк-диван" и т.д.
                  matak4b
        2. Svarog51 Сегодня, 12:05
          Дмитрий, hi . Не-е! Пашу нельзя, а то привыкнет к бананам вместо бульбы, да и девочки там горячие, а Паша - человек свободный. Вот Виталия - самое то, Мадуро будет от амеров отбиваться, а Виталий - Израиль отпугивать. Он их и там найдёт. Заодно расширит сферу своих знаний, засиделся он в "специалистах-ближневосточниках", пора Южную Америку осваивать. good hi
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 13:08
            Цитата: Svarog51
            Виктор, hi Берёт, берёт! Кого же тогда он допрашивать будет? feel


            Не хотел бы я попасть к нему на допрос , он бы такой ситуации не допустил :
            На этом фоне обстановка в Венесуэле продолжает оставаться крайне напряжённой
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 13:14
              Вот и мне думается, надо Паше чем то одним заняться, либо за Венесуэлой присматривать, либо Белый Дом брать и ферму во Флориде строить. wink
              Svarog51
          2. matak4b Сегодня, 13:45
            Михан дюже горилку любить. Зато он веселый
            matak4b
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:29
    Су-, Т-, это хорошо. А С-400 тоже хорошо (а может и лучше)
    Mavrikiy
  3. krops777 Сегодня, 11:31
    Мадуре надо помогать бороться с оппозицией, иначе потеряем Венесуэлу.
    krops777
    1. Арон Заави Сегодня, 11:38
      Цитата: krops777
      Мадуре надо помогать бороться с оппозицией, иначе потеряем Венесуэлу.

      Хрен с ней Венесуэлой, но если там произойдет переворот ,новое правительство может отказаться выплачивать кредиты на которые предоставила РФ для закупки оружия. В итоге конечно когда-нибудь оплатят, но это нервы и время,
      Арон Заави
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:57
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: krops777
        Мадуре надо помогать бороться с оппозицией, иначе потеряем Венесуэлу.

        Хрен с ней Венесуэлой, но если там произойдет переворот ,новое правительство может отказаться выплачивать кредиты на которые предоставила РФ для закупки оружия. В итоге конечно когда-нибудь оплатят, но это нервы и время,

        Вы Арон как всегда по еврейски верно мыслите...! Но мы русские и нам вас не понять никогда..Увы! hi
        ОТДЕЛ
        1. Арон Заави Сегодня, 12:00
          Цитата: ОТДЕЛ
          [Но мы русские и нам вас не понять никогда..Увы! hi

          Не знаю Михан какие вы с ватником русские , как то вас проблемы России не очень волнуют.
          Арон Заави
        2. karish Сегодня, 12:02
          Цитата: ОТДЕЛ
          Но мы русские и нам вас не понять никогда..Увы!

          А самим себя то понять ? wink
          Тут на соседней ветке обсуждают повышение пенсионного возраста тк денег на пенсии нет и тут же Венесуэле - подарок , на 10 лярдов.
          Или тут кто есто , уверенный , что эти деньги будут получены ?
          Россия в очередной раз отсрочила для Венесуэлы выплату долга пятилетней давности. Россия уже не раз показывала свою щедрость в отношении дружественных стран, которым прощала куда больше тех 2,8 млрд долларов, которые сейчас должен Каракас.
          karish
          1. Александр романов Сегодня, 12:22
            Цитата: karish
            Тут на соседней ветке

            Саня,да хрен с неи . Тут бизнес новый можно открыть,оптовые поставки дефицитных товаров.На черном рынке большой спрос,цена в 5 раз выше. Навара 500 %,партнеры в Венесуэле уже есть.Только пожрать просит выслать,почему то этот партнер wink
            Александр романов
            1. karish Сегодня, 12:42
              Цитата: Александр романов
              .На черном рынке большой спрос,цена в 5 раз выше. Навара 500 %,

              саша , ну нахрена им туалетка , если жрать всейравно нечего .
              karish
        3. Deniska999 Сегодня, 13:47
          Для вас лично имеет большое значение, кто будет нам кредиты выплачивать? Пускай платят за поставки, а там как хотят. И не надо здесь за весь русский народ отвечать.
          Deniska999
      2. Kenneth Сегодня, 11:59
        Привычно спишем. Но Мадуро списать приятнее. Ведь они же за Россию.
        Kenneth
    2. Kenneth Сегодня, 11:43
      Мадуро помочь права восстановить на вождение автобуса.
      Kenneth
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:32
    Один вопрос -это дар им, то есть халява, или же за оружие мы можем что то получить-кроме кукиша под нос???
    Изгоняющий либероидов
    1. Удав КАА Сегодня, 13:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      это дар им, то есть халява, или же за оружие мы можем что то получить-кроме кукиша под нос?
      Привет, экзорцист! hi
      Венесуэла расплачивается за оружие поставками нефти. Недавно промелькнуло сообщение о том, что мы возобновили поставку нефти на Кубу. Так вот это как раз нефть из Венесуэлы. как-то так, по-моему. yes
      Удав КАА
  5. samarin1969 Сегодня, 11:39
    Ситуация и с деньгами, и с протестами в Венесуэле такова, что это оружие может "вплыть" где угодно. ...В расчеты за оружие входили лицензии на нефтяные поля....Надеюсь судьба припасла Никаласу Мадуро не сценарий Каддафи.
    samarin1969
    1. Kenneth Сегодня, 11:57
      То есть у нас еще и тема вкладывать в их разработку. Охренеть какие мы богатые.
      Kenneth
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:39
    Венесуэла - пример, когда экономика страны принесена в жертву популизму. Когда кричат о том, что нам не нужны самолеты, лучше бы отдали пенсионерам ... А потом какой нибудь Трамп решит, что у тебя в стране "не достаточно демократии". И кинет пару сотен "Томагавков". Никуда специально не целясь... wassat За поставки Венесуэла нефтью расплатилась? Вот бы узнать...
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 11:42
      Цитата: Горный стрелок
      За поставки Венесуэла нефтью расплатилась? Вот бы узнать...

      Оружие приобретено в кредит.
      Арон Заави
      1. Александр романов Сегодня, 12:27
        Цитата: Арон Заави
        Оружие приобретено в кредит.

        Подарено
        Александр романов
      2. Удав КАА Сегодня, 13:12
        Цитата: Арон Заави
        Оружие приобретено в кредит.

        Это не значит, что за него не начали расплачиваться.
        Кредит -- это отсрочка выплаты на определенных условиях.
        Нам предложенные условия подошли...Так о чем базар?
        Или звон червонцев для вас важнее любой другой музыки? *Бескорыстные* вы наши!
        Удав КАА
        1. Арон Заави Сегодня, 13:49
          Цитата: Удав КАА

          Или звон червонцев для вас важнее любой другой музыки? *Бескорыстные* вы наши!

          У нас просто свои дети и пенсионеры есть.
          Арон Заави
        2. Deniska999 Сегодня, 13:51
          А вы считаете, что нужно безвозмездно все всем раздаривать?
          Deniska999
  7. Kenneth Сегодня, 11:42
    Поставки то на данный Россией кредит. Конечно идиотам повод радоваться отдали оружия южно американскому царьку ,да еще и сами за это заплатили
    А долги потом спишем
    А у нас средние зарплаты уже ниже чем в Китае а пенсии без слез только с хохлам и меряться
    Kenneth
  8. voyaka uh Сегодня, 12:01
    Оружие Венесуэле подарили. Они не могут заплатить даже за пшеницу, которую импортируют.
    voyaka uh
    1. matak4b Сегодня, 13:49
      Ну и что что подарили ? Главное, что уели заокеанского супостата. Ради этого можно и пенсионный возраст повысить )))
      matak4b
  9. art030765 Сегодня, 12:09
    ждем списание долга
    art030765
  10. nikolaev Сегодня, 12:13
    это правильно и очень хорошо. Это хороший подарок госдепу
    nikolaev
  11. Zaurbek Сегодня, 12:16
    Вообще странная экономика...Нефть есть, тепло, людские ресурсы есть. Что бы не жить спокойно?
    Zaurbek
    1. karish Сегодня, 12:22
      Цитата: Zaurbek
      Вообще странная экономика..

      Социалистическая laughing
      Цитата: Zaurbek
      Нефть есть, тепло, людские ресурсы есть. Что бы не жить спокойно?

      Социализм - не позволяет .
      Это только в загнивающем капитализме спокойная жизнь , а при социализме кровь кипит и бегает по жилам -- свободных от холистерола -- тк откель ему там взяться --- Мяса то нет laughing
      karish
      1. Zaurbek Сегодня, 12:27
        А в Израиле или Скандинавии - прямо капиталлистическая?
        Zaurbek
        1. профессор Сегодня, 12:42
          Цитата: Zaurbek
          А в Израиле или Скандинавии - прямо капиталлистическая?

          100% капиталистическая. Средства производства в частных руках. Или по вашему ИКЕА это госпредприятие? Может Вольво или Сааб госпредприятия?
          профессор
          1. Zaurbek Сегодня, 12:49
            А в Венесуэле нет частной собственности? Или в Швеции медицина платная и образование?
            Zaurbek
            1. профессор Сегодня, 12:55
              Цитата: Zaurbek
              А в Венесуэле нет частной собственности? Или в Швеции медицина платная и образование?

              В Венесуэле нет частной собственности на крупные средства производства. Власти всё забрали. А медицина и образование в Скандинавии совсем не бесплатные. Государство там забирает до 80% от доходов и возвращает их в виде "бесплатного" образования. Спасибо, не надо.
              профессор
              1. Zaurbek Сегодня, 13:05
                Так это и есть признаки социализма, только через другое место. Общество в Швеции так решило. А в Венесуэле все крупные предприятия были иностранными в кризис их и национализировали. Вы забыли как в США выкупало проблемные банки в 2008? там тоже контрольные пакеты стали государственными.
                Zaurbek
                1. karish Сегодня, 13:07
                  Цитата: Zaurbek
                  Так это и есть признаки социализма, только через другое место.

                  Интересное определение , под люую страну подходит
                  Цитата: Zaurbek
                  А в Венесуэле все крупные предприятия были иностранными в кризис их и национализировали

                  Да ладно , в кризис, когда нефть была по 100 и выше за баррель

                  Цитата: Zaurbek
                  Вы забыли как в США выкупало проблемные банки в 2008?

                  Не выкупало. А кредитовало и эти долги банки вернули
                  Цитата: Zaurbek
                  там тоже контрольные пакеты стали государственными.

                  И остались ?
                  karish
            2. karish Сегодня, 12:56
              Цитата: Zaurbek
              А в Венесуэле нет частной собственности?

              А в СССР не было частной собственности ?
              Цитата: Zaurbek
              Или в Швеции медицина платная и образование?

              А в Швеции нет налога на здравооохранение ?
              karish
              1. Zaurbek Сегодня, 13:07
                Была, но не на средства производства.
                Zaurbek
          2. Sergej1972 Сегодня, 13:26
            Но мы не можем сказать, что эти шведские гиганты принадлежат каким-то конкретным людям. Это всё же акционерные общества, в управлении которыми огромную роль играет менеджмент. Причём часть акционеров это другие акционерные общества.
            Sergej1972
        2. karish Сегодня, 12:43
          Цитата: Zaurbek
          А в Израиле или Скандинавии - прямо капиталлистическая?

          Нет блин и тут и там социализм belay
          Если у нас социализм , то в Венесуэле что ?
          karish
          1. профессор Сегодня, 12:48
            Цитата: karish
            Цитата: Zaurbek
            А в Израиле или Скандинавии - прямо капиталлистическая?

            Нет блин и тут и там социализм belay
            Если у нас социализм , то в Венесуэле что ?

            Коммунизм. Никто не работает и требует жратвы.
            профессор
            1. karish Сегодня, 12:54
              Цитата: профессор
              Коммунизм. Никто не работает и требует жратвы.

              Всё правильно
              -- От каждого по способностям - каждому по потребностям laughing
              karish
          2. Zaurbek Сегодня, 12:50
            Социализм был в СССР.
            Zaurbek
            1. karish Сегодня, 12:53
              Цитата: Zaurbek
              Социализм был в СССР.

              Странный способ ответа на вопрос.
              Так какой строй в Венесуэле , С.Корее и Кубе ?
              karish
              1. Zaurbek Сегодня, 13:06
                Вот в Корее и на Кубе социализм в чистом виде. В Китае уже не знаю.
                Zaurbek
  12. ланс Сегодня, 12:20
    однако израиль и сша забыли как начала беднеть венесуэла и как квласти пришло народное правительство и были нациолезированны нефтепромыслы
    ланс
    1. Zaurbek Сегодня, 12:25
      Ну национализировали их, потом были жирные времена нефть по 100 долл. Они все прокакали...Венесуэлла себя даже не кормит сама.
      Zaurbek
    2. Александр романов Сегодня, 12:28
      Цитата: ланс
      однако израиль и сша забыли как начала беднеть венесуэла и

      Ну и как же?
      Александр романов
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