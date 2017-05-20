Россия исполнила контракты перед Венесуэлой по поставкам вооружений

На сегодняшний день все крупные контракты с Венесуэлой исполнены. Венесуэльской стороне поставлено все законтрактованное имущество, российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Трамп, иди домой! Убирайся из Венесуэлы. Убери от нашей страны свои грязные руки.