Револьверная амфибия

Отсутствие в мире полностью амфибийных транспортных средств, рентабельных в решении задач транспортной экономики и способных быть товаром широкого потребления, существенно усложняет процессы освоения природных ресурсов труднодоступных пространств, охраны окружающей среды, ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий катастроф и т.п.История создания первых механических амфибий начинается с 1805 года. Тогда американец Oliver Evans представил миру «Orukter amphibolos». Это была лодка на колесах с паровым двигателем.Более широкое развитие и распространение земноводный транспорт получил в 20 веке. В основном для нужд армий в Первую и Вторую мировые войны разными странами разрабатывались и производились автомобили, способные преодолевать вплавь водные преграды.Выпускаемые в России колесные амфибийные транспортные средства, такие как БТР-82, ШЕРП, ТРЭКОЛ, Викинг и др,. больше ориентированы на внедорожное использование. Имея внушительные характеристики по преодолению бездорожья, в водной стихии их скорость передвижения значительно меньше и недостаточна для плавания на большие расстояния или преодоления быстрого течения.Некоторые из зарубежных аналогов, продукция таких компаний как Watercar, Gibbs Amphibians Ltd и Sealegs International Limited, имеют достаточно хорошие скоростные характеристики на воде и могут приемлемо передвигаться по суше, однако для серьёзного бездорожья конструкция их подвески не подходит. Оригинальность конструкции механизмов, дороговизна покупки и обслуживания отпугивают потенциальных покупателей. Поэтому данные модели не получили широкого распространения в России. За рубежом объемы их производства составляют от 10 000 единиц в год. Кстати, немецкий журнал «Штерн» провел среди читателей опрос на тему: купили бы вы «Акваду» (Gibbs Aquada — скоростной плавающий автомобиль) за 200 000? «Да» ответили 25%, 55% предпочли бы за такие деньги машину и катер, остальные к водным процедурам равнодушны.По данным портала dp.ru (26 мая 2016, 16:36| Марина Васильева), в Санкт-Петербурге в 2017 году компания предпринимателя Данилы Семенова ООО "Дайв Стайл" планирует запустить автобус-амфибию. Спуск на воду в Петербурге предприниматель решил организовать на Университетской набережной — на углу с Кадетской линией, через плавучий причал. "Сам автобус я буду покупать, только когда пройду все согласования: нужно понять, как его растаможить — как плавсредство или наземный транспорт, ставить на учет в ГИБДД или Речном регистре", — говорит Данила Семенов.Стоимость такого транспорта — $475 тыс. (31 млн рублей по текущему курсу) без учета доставки и налогов. Около $300 тыс. (19,5 млн рублей) предприниматель планирует вложить из собственных средств, остальное взять в лизинг. "Амфибии" делают под заказ, обычно это занимает 4-5 месяцев. "Сейчас я продумываю бизнес-модель, в том числе размышляю об интеграции с крупными игроками рынка, возможности работать под их брендом. Хотел бы организовать "электронные гиды" и не нанимать для этого сотрудника", — заключает автор проекта.Следует отметить, что в настоящее время плавающие машины используются в различных отраслях экономики: при механизации лесосплавных работ, на строительстве различных трубопроводов, в геологических и поисковых экспедициях, при разгрузке стоящих на рейде кораблей и т.д. Плавающие автомобили используются также для туристических поездок, охоты, рыбалки, как личное средство передвижения по суше и по воде.Описанные выше образцы техники по большому счету приспособлены для использования в одной из предполагаемых сред и имеют как дополнение возможность передвижения в другой среде.Изобретение российского автора А.К. Исенбаева, зарегистрированное в Роспатенте в начале 2017 года, позволяет получить универсальное транспортное средство, которое обладает ходовыми характеристиками на воде и на суше, не уступающими ходовым характеристикам автомобилей и катеров по отдельности. Идея очень простая и надежная, давно применяется в станкостроении и позволяет вывести конструкцию амфибийного транспорта на новый уровень. Суть изобретения заключается в использовании револьверного устройства в составе корпуса. Центральный корпус, который имеет форму лодки внизу, с расположенными там двигателем, элементами трансмиссии, органами управления, экипажем, грузом и другим, является основным несущим элементом. К нему спереди и сзади устанавливаются поворотные части, на которых с одной стороны установлены колеса, а с другой обтекаемые элементы корпуса лодки. При нахождении в воде около берега эти части поворачиваются на 180 градусов и используется то, что необходимо в данный момент. Такой же принцип применяется и в станках с револьверными головками. При этом изобретение позволяет использовать любой тип подвески и привода. Это может быть рессорная подвеска, пневматическая, многорычажная, широко распространённая MacPherson, мотоциклетная маятниковая и т.д., c шинами низкого давления, шоссейными или внедорожными шинами. Вместо колес могут использоваться гусеничные движители. С другой стороны устанавливается часть корпуса лодки обтекаемой гидродинамической формы, что позволяет достичь большой скорости на воде. Различные приводы для колес, электропровода и гидравлические шланги можно провести внутри оси поворота так же, как это устроено на сочлененных самосвалах, поворотных платформах экскаваторов, кранов (привод вращения можно сделать разъемным, как и в станках с револьверной головкой) и другое. Изобретение практически не требует применения, каких-либо новых сложных элементов. При этом получается транспортное средство с возможностью полноценного передвижения по суше с использованием распространенного типа подвески и полноценного передвижения по воде с использованием обтекаемого корпуса лодки.