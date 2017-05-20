Порошенко отправил "летающие" Т-80 на Донбасс

Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности.

Танки надо не сразу в войска, а на полигон на недели 2. Гонять, пока не вылезут бока. А потом тыкать носом производителя за бокопорство.

А чего в Германию на соревнования послали на старых Т-64? Барыги распродали все Оплоты?!

Спасибо! Ополченцы уже заждались новую технику! Восьмой котёл на подходе?)))

Сами посудите, если они (ВСУ) обнародовали цифру 2655 (убитых), она на самом деле в течение только одной недели увеличилась на четверть. Только один Иловайск, Изварино перекрывают эту цифру вдвое. Это прямая, последовательная и бесстыдная ложь, потому что мы прекрасно знаем, каким образом перевозят погибших, царствие им небесное. Идут переполненные составы, забиты госпитали в Харькове, Киеве, Мариуполе. Это такая демонстрация свободы на Украине...