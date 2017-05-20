Порошенко отправил "летающие" Т-80 на Донбасс
Сегодня Пётр Порошенко заявил о том, что осуществляется отправка танков Т-80 в так называемую «зону АТО» на Донбасс. Это те самые танки Т-80 для «высокомобильных войск» Украины, которые буквально на днях представитель «Укроборонпрома» назвал «летающими».
Из публикации Порошенко в Фейсбуке :
При этом концовку своей заметки Порошенко выдал на английском языке: GloryToUkraine («Слава Украине»).
Интересно, эта приписка для кого?
В комментариях к посту Порошенко не все украинские пользователи с воодушевлением восприняли заявление Порошенко об отправке Т-80 из заводских цехов прямиком на Донбасс. Из комментария (автор Владимир Шевченко):
А это комментарий пользователя под ником Сергей Протащук:
Евгений Соколов:
На этом фоне обращают на себя внимание слова командира одного из батальонов Народной милиции ДНР Захара Прилепина. Писатель, который ранее проходил службу в подразделениях МВД РФ, отмечает, что украинские власти продолжают провоцировать войну, несмотря на то, что погибли тысячи граждан Украины. Из заявления Захара Прилепина:
Кстати, о «свободе от русского мира» на днях говорил тот же Порошенко. По его словам, после введения безвиза «Украина распрощалась с итогами Переяславской Рады и вернулась в свободную Европу». Даже у украинцев это заявление и поведение Порошенко в ходе подписания документов об отмене визового режима вызвало горькую иронию.
Из публикации Порошенко в Фейсбуке :
Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности.
При этом концовку своей заметки Порошенко выдал на английском языке: GloryToUkraine («Слава Украине»).
Интересно, эта приписка для кого?
В комментариях к посту Порошенко не все украинские пользователи с воодушевлением восприняли заявление Порошенко об отправке Т-80 из заводских цехов прямиком на Донбасс. Из комментария (автор Владимир Шевченко):
Танки надо не сразу в войска, а на полигон на недели 2. Гонять, пока не вылезут бока. А потом тыкать носом производителя за бокопорство.
А это комментарий пользователя под ником Сергей Протащук:
А чего в Германию на соревнования послали на старых Т-64? Барыги распродали все Оплоты?!
Евгений Соколов:
Спасибо! Ополченцы уже заждались новую технику! Восьмой котёл на подходе?)))
На этом фоне обращают на себя внимание слова командира одного из батальонов Народной милиции ДНР Захара Прилепина. Писатель, который ранее проходил службу в подразделениях МВД РФ, отмечает, что украинские власти продолжают провоцировать войну, несмотря на то, что погибли тысячи граждан Украины. Из заявления Захара Прилепина:
Сами посудите, если они (ВСУ) обнародовали цифру 2655 (убитых), она на самом деле в течение только одной недели увеличилась на четверть. Только один Иловайск, Изварино перекрывают эту цифру вдвое. Это прямая, последовательная и бесстыдная ложь, потому что мы прекрасно знаем, каким образом перевозят погибших, царствие им небесное. Идут переполненные составы, забиты госпитали в Харькове, Киеве, Мариуполе. Это такая демонстрация свободы на Украине...
Кстати, о «свободе от русского мира» на днях говорил тот же Порошенко. По его словам, после введения безвиза «Украина распрощалась с итогами Переяславской Рады и вернулась в свободную Европу». Даже у украинцев это заявление и поведение Порошенко в ходе подписания документов об отмене визового режима вызвало горькую иронию.
Использованы фотографии: Укроборонпром
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти