13:54 20 мая

Порошенко отправил "летающие" Т-80 на Донбасс

Сегодня Пётр Порошенко заявил о том, что осуществляется отправка танков Т-80 в так называемую «зону АТО» на Донбасс. Это те самые танки Т-80 для «высокомобильных войск» Украины, которые буквально на днях представитель «Укроборонпрома» назвал «летающими».

Порошенко отправил "летающие" Т-80 на Донбасс


Из публикации Порошенко в Фейсбуке :


Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности.


При этом концовку своей заметки Порошенко выдал на английском языке: GloryToUkraine («Слава Украине»).

Интересно, эта приписка для кого?

В комментариях к посту Порошенко не все украинские пользователи с воодушевлением восприняли заявление Порошенко об отправке Т-80 из заводских цехов прямиком на Донбасс. Из комментария (автор Владимир Шевченко):

Танки надо не сразу в войска, а на полигон на недели 2. Гонять, пока не вылезут бока. А потом тыкать носом производителя за бокопорство.


А это комментарий пользователя под ником Сергей Протащук:
А чего в Германию на соревнования послали на старых Т-64? Барыги распродали все Оплоты?!


Евгений Соколов:
Спасибо! Ополченцы уже заждались новую технику! Восьмой котёл на подходе?)))


На этом фоне обращают на себя внимание слова командира одного из батальонов Народной милиции ДНР Захара Прилепина. Писатель, который ранее проходил службу в подразделениях МВД РФ, отмечает, что украинские власти продолжают провоцировать войну, несмотря на то, что погибли тысячи граждан Украины. Из заявления Захара Прилепина:

Сами посудите, если они (ВСУ) обнародовали цифру 2655 (убитых), она на самом деле в течение только одной недели увеличилась на четверть. Только один Иловайск, Изварино перекрывают эту цифру вдвое. Это прямая, последовательная и бесстыдная ложь, потому что мы прекрасно знаем, каким образом перевозят погибших, царствие им небесное. Идут переполненные составы, забиты госпитали в Харькове, Киеве, Мариуполе. Это такая демонстрация свободы на Украине...


Кстати, о «свободе от русского мира» на днях говорил тот же Порошенко. По его словам, после введения безвиза «Украина распрощалась с итогами Переяславской Рады и вернулась в свободную Европу». Даже у украинцев это заявление и поведение Порошенко в ходе подписания документов об отмене визового режима вызвало горькую иронию.

Использованы фотографии: Укроборонпром
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Комментарии 57

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  1. cniza Сегодня, 12:04
    При этом концовку своей заметки Порошенко выдал на английском языке: GloryToUkraine («Слава Украине»).


    Это что бы хозяина лизнуть.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
      Цитата: cniza
      Это что бы хозяина лизнуть.

      А чего лизать , если не вылазит из места для лизания ?
      bouncyhunter
      1. Терский Сегодня, 12:20
        Это те самые танки Т-80 для «высокомобильных войск» Украины, которые буквально на днях представитель «Укроборонпрома» назвал «летающими».
        winked Сомневаюсь я в его "летных" возможностях, ибо давно и не мной замечено, что все, что попадает в "очумелые ручки" идейных "небратьев", от "Турбоатома" и ХТЗ до московского "машиниста" Макаревича, моментально теряет свои изначальные проектные характеристики.
        Терский
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
          Цитата: Терский
          моментально теряет свои изначальные проектные характеристики

          Причём окончательно и бесповоротно . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:39
            Жалко простых и нормальных людей ...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
              То-то и оно , страдают простые и адекватные ...
              bouncyhunter
        2. NIKNN Сегодня, 12:53
          Цитата: Терский
          Сомневаюсь я в его "летных" возможностях, ибо давно и не мной замечено, что все, что попадает в "очумелые ручки" идейных "небратьев", от "Турбоатома" и ХТЗ до московского "машиниста" Макаревича, моментально теряет свои изначальные проектные характеристики.

          Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности.

          ив комплектацию добавлена бутылка водки.. ну это так. Говорить о применении данного девайса на Донбасе бессмысленно, ибо он априори создан для войны, а не для конфликта...ценность его обуслаливается не более как БТР82 в данных условиях...если только мирняк издали обстрелмвать, так для этого много чего другого есть... hi
          NIKNN
        3. Екатерина II Сегодня, 13:08
          Цитата: Терский
          ХТЗ

          разве ХТЗ что то поставлял МО РФ?
          Турбоатом -не имел информации, что они гнали брак.
          Екатерина II
    2. рич Сегодня, 12:17
      Порошенко отправил "летающие" Т-80 на Донбасс

      Киборги, летающие танки, самая мощная армия Европы - ОН В КАКОМ ВООБЩЕ ИЗМЕРЕНИИ ЖИВЕТ!?
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
        Цитата: рич
        ОН В КАКОМ ВООБЩЕ ИЗМЕРЕНИИ ЖИВЕТ!?

        Дим , в параллельно-спиртном . wassat
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:41
          В мире спирта и грез о галушках летающих.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
            Цитата: cniza
            В мире спирта и грез о галушках летающих.

            Сметану забыл . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:47
              Знаю точно , что Петя не забудет . laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
                Цитата: cniza
                Знаю точно , что Петя не забудет . laughing

                Та не , Витя . Он за горилкой свету белого не бачит . wassat
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 12:58
                  Этот прохвост "сметану" никогда не забудет , поскольку живет ради неё.
                  cniza
            2. Svarog51 Сегодня, 12:55
              Паш, его американцы наградят "По-яговски!"
              "Вот тебе, киска, сметаны миска! Заслужил, чёрненький!"

              good
              Svarog51
      2. санчо Сегодня, 12:28
        в его психушке особый режим непонятный нормальному человеку
        санчо
      3. Red_Hamer Сегодня, 12:38
        ОН В КАКОМ ВООБЩЕ ИЗМЕРЕНИИ ЖИВЕТ!?
        Ему "белка" подсказала, про газотурбинную силовую установку Т-80, а потом они полетели, ну раз турбина есть, так и полетели! Вместе с "белкой" в соседнее измерение.
        Red_Hamer
      4. НЕКСУС Сегодня, 13:48
        Цитата: рич
        Киборги, летающие танки, самая мощная армия Европы

        Человек рассказывает о том,как космические корабли бороздят вселенную...скоро пошлют на фронт звездолеты, и роботов-терминаторов. Зеленый Змий и не то нашепчет ему.
        НЕКСУС
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:27
      Где вертолеты и самолеты Петя...? По танкам скучно, даже "летающим"...
      киборги вон гниют под завалами Донецкого аэропорта!
      .Эх Вальцман , ты не представляешь, что ты натворил по указке госдепа soldier
      ОТДЕЛ
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        .Эх Вальцман , ты не представляешь, что ты натворил по указке госдепа

        Как раз очень хорошо понимает...но окончательное понимание приходит ,как раз с расплатой за деяния.
        НЕКСУС
  2. Ferdinant Сегодня, 12:09
    Вряд ли т80 будут непосредственно в боях участвовать,по tv покажут и все.
    Ferdinant
    1. Pirogov Сегодня, 12:12
      Цитата: Ferdinant
      Вряд ли они т80 будут непосредственно в боях участвовать

      Это почему ? восстановили чисто для распила денег так по вашему выходит.
      Pirogov
      1. Терский Сегодня, 12:25
        Цитата: Pirogov
        Это почему ? восстановили чисто для распила денег так по вашему выходит.

        Всё гораздо прозаичней, см. в новости комментарий Владимир Шевченко :
        Танки надо не сразу в войска, а на полигон на недели 2. Гонять, пока не вылезут бока. А потом тыкать носом производителя за бокопорство.
        Терский
    2. avg-mgn Сегодня, 12:15
      Скорее пркопают по башня на высотках да возле блокпостов для усиления огневой мощи. Иначе, как сказал Евгений Соколов:
      Спасибо! Ополченцы уже заждались новую технику!
      avg-mgn
    3. Александр романов Сегодня, 12:33
      Цитата: Ferdinant
      по tv покажут и все.

      Кто покажет,ополченцы?
      Александр романов
  3. rpek32 Сегодня, 12:10
    петро таким хитрым способом избавляется от "клятого совкового наследия" laughing
    rpek32
  4. Сакмагон Сегодня, 12:11
    "Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую!"
    Мечтатели. Нет в ВСУ Воздушно-десантных войск, есть каратели-"мобильники", по какому-то недоразумению продолжающие носить наши береты, тельники и флаги. А как же отказ от всего русского?
    Их флаги - "волчий крюк", их тельники - с вертикальными полосами, их береты - селюковский соломенный брыль! Подонкам не место в крылатой гвардии...
    Сакмагон
    1. Смог Сегодня, 12:29
      Цитата: Сакмагон
      Их флаги - "волчий крюк", их тельники - с вертикальными полосами, их береты - селюковский соломенный брыль! Подонкам не место в крылатой гвардии...

      good Красиво! good И чувствуется, что от всей души good
      Смог
  5. Громобой Сегодня, 12:19
    Больших потерь бронетехники у киевских давно не было.Значит накапливается в войсках уже солидное кол-во танков и др. Всё таки,чтобы не говорили,а партии техники передаются постоянно.
    Громобой
  6. volodya Сегодня, 12:22
    Они же теперь европейцы,забыли как надо в Европу входить! Своих уничтожают!
    volodya
    1. профессор Сегодня, 12:35
      Тогда не было ЕС. Надо знать свою историю.
      профессор
      1. volodya Сегодня, 12:40
        Тогда и Израиля не было!
        volodya
        1. профессор Сегодня, 12:45
          Цитата: volodya
          Тогда и Израиля не было!

          И Российкой Федерации не было. Ну и? Т-34 на фото вступает в ЕС?
          профессор
          1. sabakina Сегодня, 13:12
            Цитата: профессор
            Цитата: volodya
            Тогда и Израиля не было!

            И Российкой Федерации не было. Ну и? Т-34 на фото вступает в ЕС?

            Профессор, ты совсем fool РСФСР была! Если забыл, напомню: Российская Социалистическая Федеративная Социалистическая Республика.
            sabakina
            1. профессор Сегодня, 13:30
              Цитата: sabakina
              Цитата: профессор
              Цитата: volodya
              Тогда и Израиля не было!

              И Российкой Федерации не было. Ну и? Т-34 на фото вступает в ЕС?

              Профессор, ты совсем fool РСФСР была! Если забыл, напомню: Российская Социалистическая Федеративная Социалистическая Республика.

              Республика говоришь? Советская? Социалистическая? Ну-ну. Не осталось от той РЕСПУБЛИКИ ни советской, ни социалистической, ни конституции, ни строя, ни денежных знаков, ни власти. Слава Б-гу народ в большинстве своем остался. Вот только в 1944, как бы Вы этого не хотели, не было Российской Федерации, а те кто мог о таком заикнуться и поднять триколор, то то что не доехал бы даже до Соловков, а был бы на месте расстрелян. Это вам ликбез такой.

              Цитата: Sergej1972
              Была РСФСР как часть СССР.

              А Российской Федерации не было. Она образована 25 декабря 1991 года. Или Вы не празднуете день независимости Российской Федерации 12 июня?
              профессор
              1. sabakina Сегодня, 13:35
                Профессор, а чем отличается федерация от федеративности? wink У нас говорят:"Иногда лучше промолчать, можно за умного сойти".
                sabakina
                1. профессор Сегодня, 13:45
                  Цитата: sabakina
                  Профессор, а чем отличается федерация от федеративности? wink У нас говорят:"Иногда лучше промолчать, можно за умного сойти".

                  Тем что РФ это независимое государство, а РСФСР была частью другого государства и независимостью не обладала. От РСФСР нынче мало, что осталось и говорить что РФ и РСФСР это одно и то же просто глупо, особенно на фоне отмечаемого 12-го июня праздника.

                  ПС
                  Вы бы хоть свою конституцию почитали что-ли.
                  профессор
          2. viktor kurganov Сегодня, 13:12
            Цитата: профессор
            Цитата: volodya
            Тогда и Израиля не было!

            И Российкой Федерации не было. Ну и? Т-34 на фото вступает в ЕС?

            Профессор с неоконченным средним образованием. РСФСР был и тогда. Стесняется собственной морды на аватаре. Ибо виден интеллект сразу.
            viktor kurganov
          3. Sergej1972 Сегодня, 13:15
            Была РСФСР как часть СССР.
            Sergej1972
            1. sabakina Сегодня, 13:32
              Цитата: Sergej1972
              Была РСФСР как часть СССР.

              Если быть точнее, не частью, а основой.
              sabakina
              1. профессор Сегодня, 13:42
                Цитата: sabakina
                Цитата: Sergej1972
                Была РСФСР как часть СССР.

                Если быть точнее, не частью, а основой.

                Опять Вы историю свою не знаете? СССР образовали следующие республики:
                Российская СФСР
                Закавказская СФСР (Армянская ССР, Азербайджанская ССР (Нахичеванская СР), Грузинская ССР (ССР Абхазия))
                Украинская ССР
                Белорусская ССР
                Это и была основа.
                профессор
  7. Dzafdet Сегодня, 12:28
    А откуда у укропов Т-80?Вообще,они какие танки клепали кроме Т-64?
    Dzafdet
    1. Александр романов Сегодня, 12:34
      Цитата: Dzafdet
      А откуда у укропов Т-80?В

      Со складов
      Александр романов
    2. камо Сегодня, 13:00
      да клепали Т-80УД, но в статье говорится о модификации БВ видимо со складов
      камо
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:34
    То есть синяченко-непросыхайло признает своими словами, что победить Советское прошлое, даже в виде боевой техники-невозможно, его можно только переврать!
    Изгоняющий либероидов
  9. Товарищ Глебов Сегодня, 12:40
    Ну, насчет летающего танка прикопались зря. Наши так же Т-90 неоднократно называли. А вот в том, что эта buhaja twar' усиливает группировку войск хоть и стареющими но вполне актуальными пока (особенно с учетом региона) танками - ничего хорошего нет. Может у ВСУ отрастут, наконец, тестикулы и они на своих танках раскатают таки петю-алкаша? (Вопрос риторический, если что). Теперь остается дождаться, когда эти самые танки окажутся у ополчения.
    Товарищ Глебов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:55
      Танки то хорошие, просто неумным и приступникам достались.
      Изгоняющий либероидов
    2. ватник Сегодня, 12:56
      Надо бы и нам подбросить ДНР и ЛНР кое какую технику в частности побольше ПТРК а то эти нацики под руководством Порошенко (Вальцмана) совсем распоясались.
      ватник
  10. Trouble Сегодня, 12:59
    ... после введения безвиза «Украина распрощалась с итогами Переяславской Рады и вернулась в свободную Европу».

    Помнится Хмельницкий исправно шестерил служил Польше, то бишь "свободной Европе", а как ему указали его место - сразу переметнулся на сторону России.
    Trouble
    1. Екатерина II Сегодня, 13:16
      Цитата: Trouble
      Помнится Хмельницкий исправно шестерил служил Польше

      угу..так исправно служил что чудом избежал первый раз смерти, потом участвовал в восстании, отправлялся в Варшаву просить за восставших, но знал все польские кабинеты и секреты. Батя его служил и погиб за интересы РП. Но сын не особо служил.
      Не могу сказать что это исправно служил. В отличие от отца, который жизнь отдал, Богдан не служил исправно Варшаве.
      Цитата: Trouble
      как ему указали его место - сразу переметнулся на сторону России.

      Национально-освободительная война украинского народа под предводительством Б. Хмельницкого 1648-1657 гг
      Переяславська рада 1654 р
      Если 6 лет-это сразу...тогда да...
      Екатерина II
  11. mamont5 Сегодня, 12:59
    "А чего в Германию на соревнования послали на старых Т-64? Барыги распродали все Оплоты?! "
    А кто бы их (и главное из чего бы) на Руине их делал бы?! Десяток готовых ушли заказчикам в Таиланд (вместо 49) и ВСЕ!
    mamont5
    1. Екатерина II Сегодня, 13:21
      Цитата: mamont5
      А чего в Германию на соревнования послали на старых Т-64? Барыги распродали все Оплоты?! "

      глупый вопрос!
      Отправили ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ! Он выступал и выиграл внутренние соревнования на т64! У десантников на т80 и у экипажей т72!
      Сколько тем уже циркулируют этот вопрос...словно интернета нет. Да и на ВО уже неоднократно писали про это..
      По теме. Усилили еще т80. Они там уже давно, вот пополнения. К тому же обновили им. Да нормальная тема. Военторг для Районов работает, поэтому нужно больше и больше ресурсов.
      Насчет т80, их на складах было больше ста. Восстанавливают около сотни. Сотня т80-мало, но уже что то.
      Екатерина II
  12. mamont5 Сегодня, 13:00
    Цитата: Товарищ Глебов
    Может у ВСУ отрастут, наконец, тестикулы и они на своих танках раскатают таки петю-алкаша?

    Увы... Наполеонов на Руине не водится...
    mamont5
  13. Berkut24 Сегодня, 13:24
    Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантные войска Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности.
    При этом концовку своей заметки Порошенко выдал на английском языке: GloryToUkraine («Слава Украине»).
    Интересно, эта приписка для кого?

    Это для ОБСЕ. Чтобы сидела на обеденном перерыве ближайший месяц и не шарила по передовой.
    Berkut24
  14. Злой 55 Сегодня, 13:47
    Вот Петенька молодец..Пора уже обновить технику ДНР и ЛНР..
    Злой 55
  15. CooL_SnipeR Сегодня, 13:48
    Ниче, и эти долетаются
    CooL_SnipeR
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