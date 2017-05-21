Шестиствольная авиационная 23-мм пушка ГШ-6-23. Инфографика

ГШ-6-23 — шестиствольная авиационная 23-мм автоматическая пушка схемы Гатлинга. Разработка шестиствольной 23-мм пушки АО-19 (ТКБ-613) Тульского КБ приборостроения. Общая схема пушки аналогична АО-18, но вместо пневматического стартера применён кассетный пиростартер с десятью пиропатронами. Серийное производство организовано в 1972 году. Принята на вооружение в 1974 году под обозначением ГШ-6-23 (9-А-620).