10:16 21 мая

Шестиствольная авиационная 23-мм пушка ГШ-6-23. Инфографика

ГШ-6-23 — шестиствольная авиационная 23-мм автоматическая пушка схемы Гатлинга. Разработка шестиствольной 23-мм пушки АО-19 (ТКБ-613) Тульского КБ приборостроения. Общая схема пушки аналогична АО-18, но вместо пневматического стартера применён кассетный пиростартер с десятью пиропатронами. Серийное производство организовано в 1972 году. Принята на вооружение в 1974 году под обозначением ГШ-6-23 (9-А-620).

Шестиствольная авиационная 23-мм пушка ГШ-6-23. Инфографика

Первоисточник: https://politexpert.net/


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Комментарии 1

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  1. фа2998 Сегодня, 09:13
    Что, все автоматы с вращающимся блоком стволов все Системы Гатлинга? У Гатлинга был внешний привод ручной или иной.Может быть Вулкан - фаланс более подходит как система Гатлинга. Наше орудие приводится в движение пороховыми газами. Это ГШ проще назвать системой Грязева-Шипунова.Великие конструкторы оставили большое наследство от стрелкового оружия до автоматов и ракет.Великий им поклон. yes hi
    фа2998
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