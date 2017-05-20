14:02 20 мая

Безвизовая эйфория. Украинцы рвутся в ЕС раньше срока

Примечательную информацию публикуют польские региональные СМИ. Речь идёт о том, что заявление Порошенко об отмене визового режима между ЕС и Украиной многие граждане «незалежной» восприняли слишком буквально. – Начали «штурмовать» границу с Польшей ещё до вступления документа о введении так называемого безвиза в законную силу. А произойдёт это вступление в следующем месяце.

Польские таможенники, на которых ссылаются региональные СМИ, отмечают, что украинские граждане на нескольких пунктах пропуска, проводя время в очередях из людей и автомобилей, предоставляют либо заграничный, либо и вовсе один только общегражданский украинский паспорт, полагая, что для пересечения границы уже сегодня этого достаточно. При этом отдельные граждане Украины искренне удивляются тому, что даже если бы закон вступил в силу, их бы с таким набором документов в Евросоюз всё равно бы не впустили.




Сообщается и о том, что на границе толпятся и те граждане Украины, внешний вид которых с трудом позволяет предположить, что в Европу они стремятся попасть в качестве туристов.

Это говорит об уровне майданной пропаганды, которую раздул президент Украины в отношении отмены визового режима. Вместо разъяснений на предмет того, какой именно набор документов будет нужен для туристического въезда в ЕС (не говоря уже об информации, что безвиз не даёт права учиться и работать в странах Евросоюза), украинские политические элиты продолжают рапортовать о «свершившейся победе и отторжении от России». Однако польские таможенники пока отрезвляют отдельных желающих приобщиться к ЕС с украинским паспортом в кармане.

Использованы фотографии: Вести. Украина
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
    Вот они - потомки протоукров , вырывших Чёрное море и насыпавших Кавказские горы ...
    bouncyhunter
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:44
      Павел : drinks : -это не самое страшное, самое страшное это смычка укроотморозков и евробандитов с игилом -а таких туда под видом туристов ломанут целые стада!
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
        Витальевич hi drinks Гейропа ещё не раз пожалеет о безвизе для 404-ой , запомни мои слова ! yes
        bouncyhunter
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:50
          Павел hi пока не поздно, донеси свои слова до европейцев, а мне что я же Русский из России drinks good
          Изгоняющий либероидов
        2. Монос Сегодня, 12:51
          Привет, Паша hi
          Безвиз шагает по стране:
          laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
            Здрав буде , Витя ! hi Как говорит мой батя : "Солому жрём , но гонор маем !" lol
            bouncyhunter
            1. МПК105 Сегодня, 13:04
              Или так-
              Мы не далеко убежали... laughing
              МПК105
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
                А я-то всё жду : ну когда уже Лёха бурчать начнёт ? wink drinks
                bouncyhunter
                1. МПК105 Сегодня, 13:11
                  А куды я денусь laughing laughing laughing Соседке в летнюю кухню свет с тёзкой проводим,вот Вы спокойно и пожили чуток без меня... wink
                  МПК105
                  1. Терский Сегодня, 13:26
                    Цитата: МПК105
                    Соседке в летнюю кухню свет с тёзкой проводим,

                    winked и как соседка на счет Свет на кухне? Ни чего против не имеет? Их обычно в спальную комнату проводят( feel ), а здесь на кухню да ещё и соседке request . laughing Наше Вам, hi !
                    Терский
                2. Смог Сегодня, 13:14
                  Цитата: bouncyhunter
                  когда уже Лёха бурчать начнёт ?

                  Так а чего! С вахты вернулся, в баньке помылся, с соседом танкистом рюмку чаю опрокинул. Можно и побурчать.
                  Смог
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:24
                    с соседом танкистом рюмку чаю опрокинул

                    Надо было стакан самогону махнуть, и жизнь бы стала прекрасной. А с рюмки ЧАЯ любой бурчать начнёт. laughing
                    Svarog51
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
                      Серёга , а лучше по твоему рецепту - стакан чистого спирта с тремя каплями дистиллированной воды ! good drinks
                      bouncyhunter
                      1. Svarog51 Сегодня, 13:38
                        Паша, я уже приготовил его и протёр! Жду, не дождусь никак! good drinks
                        Svarog51
                    2. Смог Сегодня, 13:29
                      Ну так чашка чашке рознь
                      Смог
                      1. Svarog51 Сегодня, 13:36
                        Костя, а выплывет ли наш Главный корабельный старшина, если такое количество внутрь примет? laughing
                        Svarog51
        3. cniza Сегодня, 12:51
          Что то мне подсказывает "безвиз" ограничит въезд более нежели через визу , будем ждать первых воплей.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
            Цитата: cniza
            будем ждать первых воплей.

            Второе отделение циркового выступления только начинается ... yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:00
              Они ещё не поняли в какой маргарин они вступили.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:23
                Цитата: cniza
                Они ещё не поняли в какой маргарин они вступили.

                Когда поймут - поздно будет !
                bouncyhunter
                1. karish Сегодня, 13:25
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: cniza
                  Они ещё не поняли в какой маргарин они вступили.

                  Когда поймут - поздно будет !

                  Я в общем так и не понял , чем безвиз , хуже чем с визой ? belay
                  karish
          2. Ольгович Сегодня, 13:09
            Цитата: cniza
            Что то мне подсказывает "безвиз" ограничит въезд более нежели через визу , будем ждать первых воплей.

            Как правило, биометрического паспорта достаточно:больше никаких документов, справок, доказателсьтв не спрашивают (например, у граждан Молдовы) и пропускают.

            Но пустить к себе майдановцев?! Это совсем голову не иметь, пали европейцы жертвой собственной пропаганды.
            Ольгович
        4. Терский Сегодня, 12:56
          Цитата: bouncyhunter
          Гейропа ещё не раз пожалеет о безвизе для 404-ой

          Ага, yes , но прежде чем укропитику попасть в Европу не забываем про биометрический загранпаспорт, без которого безвиз – непреклонный "виз". Стоит это сейчас для свидомитов вот столько: what "Откуда деньги, Зин?" wassat
          Терский
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:02
            Ну что же Вы за человек-то такой бессердечный - на корню мечту убиваете ? laughing
            bouncyhunter
          2. Екатерина II Сегодня, 13:28
            Цитата: Терский
            Цитата: bouncyhunter
            Гейропа ещё не раз пожалеет о безвизе для 404-ой

            Ага, yes , но прежде чем укропитику попасть в Европу не забываем про биометрический загранпаспорт, без которого безвиз – непреклонный "виз". Стоит это сейчас для свидомитов вот столько: what "Откуда деньги, Зин?" wassat

            2 недели-590 грн.(Преображенская/Бунина, Одесса) Считается что срочно. Месяц если-дешевле.
            За более краткие не берусь сказать-это же прайс фирм.А они свою накрутку дают.
            Для сравнения ЗГ РФ Гагаринское плато, Одесса-около 800 грн-3 месяца.
            Екатерина II
            1. Терский Сегодня, 13:44
              Добро, yes Вот ценник цен на посещение для граждан страны 404 Европейских стран по безвизу -от 3 евро в день Венгрия, до 91 евро/день Швейцария. А вот здесь довольно странные с точки зрения туристической логики парадокс, те страны, которые в привычном понимании стойко ассоциируются с "лоукостом", задирают цены до не могу. Греция ,50, "дороже" Франции 32,5 и Германии 45, а Эстония 86 евро - вообще одна из самых дорогих стран. В Латвию - 14 евро в день, а в Литву - уже 40. А теперь подсчитаем и прослезимся во что обойдется этакий безвиз для простого гражданина страны где две трети её граждан с трудом за коммуналку платят.
              Терский
      2. sabakina Сегодня, 12:50
        Паша, а я ещё неделю назад писал, "погодите шуметь, весь цирк ещё впереди". Самая клоунада будет в следующем месяце. С нетерпением жду прямой трансляции.
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
          Цитата: sabakina
          Самая клоунада будет в следующем месяце. С нетерпением жду прямой трансляции.

          Пойдёшь за пивом и поп-корном - бери и на меня ! wink
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 13:00
            Цитата: bouncyhunter
            Пойдёшь за пивом

            пиво без водки- деньги на ветер........
            Смог
          2. cniza Сегодня, 13:02
            Мужики , я тоже возле экрана. drinks и в предвкушении.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
              Цитата: Смог
              пиво без водки- деньги на ветер...

              Так я же коньяк с собой беру . wink
              Цитата: cniza
              Мужики , я тоже возле экрана. drinks и в предвкушении.

              В предвкушении вкушения ? wink
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 13:23
                Цитата: Смог
                Цитата: bouncyhunter
                Пойдёшь за пивом

                пиво без водки- деньги на ветер........

                Костя, всё зависит от того, на какой день недели выпадет официальный безвиз. Если на субботу, то можно ерша.
                sabakina
                1. Смог Сегодня, 13:34
                  Цитата: sabakina
                  Если на субботу, то можно ерша.

                  Слава! hi Водка с коньяком,в субботу, с утра? Это круто laughing
                  Смог
            2. sabakina Сегодня, 13:30
              Виктор, а интересно, вэбкамеры у погранпереходов есть? Надо погуглить.
              sabakina
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:05
      Мы не рабы, рабы не мы!

      Азбука такая была в СССР...А эти пусть идут польские унитазы чистить , оксанки будут панов ублажать... drinks Да и всю Европу и арабов.. negative Мечты сбылись! laughing

      А у России свой путь все же ! (друзей-братьев сбрасываем..)))Так легче идти к цели нашей..
      ОТДЕЛ
      1. Басарев Сегодня, 13:28
        А вот Россия вполне может вступить в ЕС. Потому что всегда из себя представляла спокойное и экономически состоятельное государство. Я не говорю, что нужно обязательно туда ломиться, но сама такая возможность есть.
        Басарев
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:43
      Цитата: bouncyhunter
      Вот они - потомки протоукров

      Паша,привет! hi
      Не все там "потомки укров",друже...многие не сколько туда,сколько от туда бегут...а потомки остаются в Хохлостане "героически" бороться с российской угрозой. Европа не знает,что ее ждет через месяц ,а когда поймет,будет поздно.
      НЕКСУС
  2. Терский Сегодня, 12:34
    winked Что то мне эта новость напомнила, не то зоопарк, не то фильм -"День Z " wassat
    Терский
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:40
      Терский hi -Виктор hi -от этих зомби в фильме рухнуло одно ближневосточное государство, тут же на кону стоит вся Европа -ставки тут повыше!!!
      Изгоняющий либероидов
  3. Александр романов Сегодня, 12:35
    предоставляют либо заграничный, либо и вовсе один только общегражданский украинский паспорт, полагая, что для пересечения границы уже сегодня этого достаточно.
    Не,они реально тупые
    Александр романов
    1. Терский Сегодня, 12:37
      Цитата: Александр романов
      Не,они реально тупые

      Сань, а зомби острыми не бываю, мозг то напрочь сгнил. Наше вам, drinks !
      Терский
      1. Александр романов Сегодня, 12:39
        Цитата: Терский
        Сань, а зомби острыми не бываю, мозг то напрочь сгнил. Наше вам,

        Витя привет. Канада Россия не пропусти,мы скаипе с 21. 15.Если что звони
        Александр романов
        1. Терский Сегодня, 12:42
          Цитата: Александр романов
          Канада Россия не пропусти,мы скаипе с 21. 15.Если что звони

          У меня с Скайпом проблема , ни как не хочет обновляться request , а старая версия не работает, привез новый комп , если успею настроить то выйду на связь yes
          Терский
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:48
      Кстати, в самом начале бурной эйфории в Киеве по поводу "великой перемоги" "грузинские братья" напомнили украинцам об одном не слишком афишируемом ранее моменте — за каждого "невозвращенца", который пробыл в ЕС больше положенных 90 дней или вообще остался там в качестве "нелегала", его родина должна будет платить в бюджет ЕС штраф в весьма немаленькие 2000 евро!
      Читайте больше на https://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/21
      -04-2017/1331302-ukraine_visa-0/

      Халявщики они...как были при СССР так будут и в ЕС.

      ЕС еще не понимают кого они взяли в свою хе хе европейскую семью.
      Те чистокровные западенцы с которыми я когда то имел дело оставили о себе очень неприятное впечатление в чисто человеческом качестве...гниль человеческая.
      Тот же ЛЕХА
      1. NIKNN Сегодня, 13:10
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ЕС еще не понимают кого они взяли в свою хе хе европейскую семью.

        да все они понимают, и мы понимаем, и они понимают, и украинцы понимают...Вот только сделать с этим ни чего не могут... what
        NIKNN
  4. Монос Сегодня, 12:36
    В соцсетях говорят, что, судя по IP, уже половина Украины в Европу перебралась. smile А когда закроют Фейсбук, то и вторая переберётся.
    Монос
    1. Екатерина II Сегодня, 13:35
      Цитата: Монос
      В соцсетях говорят, что, судя по IP, уже половина Украины в Европу перебралась. smile А когда закроют Фейсбук, то и вторая переберётся.

      та да--то из Румынии, то из США... smile как получиться.
      Екатерина II
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:38
    Унитазов для уборки, и площадей в Европе столько нет, для всех желающих выехать "гастротуристыбайтеров"из укроины.
    Изгоняющий либероидов
  6. Смог Сегодня, 12:40
    Ну, блин, селюки! Они и в Африке селюки. Нет бы книжки почитать, так нет верят ящику на слово.
    Пока польские погранцы просто отрезвляют, наверное скоро бить начнут евроинтегрированных.
    Смог
    1. pv1005 Сегодня, 12:47
      Цитата: Смог
      Ну, блин, селюки! Они и в Африке селюки. Нет бы книжки почитать, так нет верят ящику на слово.
      Пока польские погранцы просто отрезвляют, наверное скоро бить начнут евроинтегрированных.

      То что польские погранцы их обратно разворачивают это понятно. Но как их свои то с обычным паспортом через границу пропускают? request
      pv1005
      1. Смог Сегодня, 12:53
        Цитата: pv1005
        Но как их свои то с обычным паспортом через границу пропускают?

        Да за взятку! Жалко что ли, иди......
        Смог
  7. mamont5 Сегодня, 12:42
    Вот и видна вся степень промытости мозгов укропитеков. Ведь даже украинские вменяемые политологи Джангиров, Бортник и др. открыто говорили что такое "безвиз по-украински" и все равно прут как бараны.
    mamont5
  8. Appraiser Сегодня, 12:45
    Скоро все рванут в "Ейвропу" а кто же "родину" защищать будет???? wink
    Appraiser
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:52
      Для защиты укроина пэтро синячных уже нанял всех белок из своей горячки-их там буквально легионы!!! lol
      Изгоняющий либероидов
    2. cniza Сегодня, 12:53
      Цитата: Appraiser
      Скоро все рванут в "Ейвропу" а кто же "родину" защищать будет???? wink



      Родину они продали за "безвиз".
      cniza
  9. Смог Сегодня, 12:51

    Европа ждет вас
    Смог
  10. Moby_by Сегодня, 12:53
    Все устаканится. good А россиянам нечего злорадствовать, лишь бы на украинцев побухтеть, нашли пустяковую причину.
    Moby_by
    1. слепой67 Сегодня, 13:14
      Цитата: Moby_by
      Все устаканится. good А россиянам нечего злорадствовать, лишь бы на украинцев побухтеть, нашли пустяковую причину.

      Самое смешное и одновременно грустное-виннить будут Россию.Кстати,мы не злорадствуем,мы откровенно смеёмся(когда это смешно,как в этом случае) над саседями. Мы имеем на это право,так как умеем смеяться над собой. А вы умеете смеяться НАД СОБОЙ? Нет? Если не умеете смеяться над собой, то не имеете права судить кого-либо.
      слепой67
      1. Екатерина II Сегодня, 13:37
        Цитата: слепой67
        Мы имеем на это право,так как умеем смеяться над собой. А вы умеете смеяться НАД СОБОЙ

        аналогично, только вот вы считаете что мы не умеем, а некоторые наши что вы не умеете. Так и живем. smile
        Но на сайте не рекомендуется смеяться над россиянами, если у тебя флаг другой(та даже если и РФ)
        Екатерина II
        1. Смог Сегодня, 13:47
          Цитата: Екатерина II
          Но на сайте не рекомендуется смеяться над россиянами, если у тебя флаг другой(та даже если и РФ)

          Да ладно! Не знаю почему, но-
          Смог
  11. ротмистр Сегодня, 12:54
    В отличии от многих участников форума, радуюсь безвизу для украинцев. Чем больше уедут в ЕС, тем быстрее вернем свои земли. Удачи вам уважаемые украинцы, быстрее уезжайте к своей мечте и освобождайте весь юго-восток, который вам подарили коммуняки.
    ротмистр
    1. Екатерина II Сегодня, 13:41
      Цитата: ротмистр
      Удачи вам уважаемые украинцы

      аналогично.
      Цитата: ротмистр
      быстрее уезжайте к своей мечте

      не моя мечта
      Цитата: ротмистр
      освобождайте весь юго-восток, который вам подарили коммуняки.

      не намерен "освобождать" таким образом свою землю.
      Екатерина II
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
    ... с кастрюлей на голове - в гейропу... laughing ждут их там с распростертыми объятиями bully tongue
    a.s.zzz888
  13. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    Я уже писал. Разочарование скакунов в кастрюлях будет ГЛУБОКИМ. Когда до не умеющих читать свидомых дойдёт , что это за "безвизг" такой, ради которого они разрушили страну...
    Горный стрелок
  14. Berkut24 Сегодня, 13:32
    И все как один туристы с деньгами в кармане?
    Berkut24
  15. Васян1971 Сегодня, 13:41
    Ну теперь понятно, зачем войско польское так спешно вооружатся. От хохлотуристов отбиваться готовятся!
    Васян1971
  16. Екатерина II Сегодня, 13:46
    С эйфорией согласен. Обвалили электронную очередь, в учреждении занимать на ЗГ нужно в 5 утра...Заявок много.Благо денег не много требуется.
    Не знаю как теперь оформить ребенку ЗГ для посещения деда(в РФ)
    В общем на волне ломанулись даже те -кто не намерен выезжать(на будущее).
    В городе плакаты Внутреннего паспорта с пометкой Безвиз!. Вот чего вышли казусы с поляками(хотя там еще есть приграничные поездки). Кстати плакаты соседствуют с плакатами ОПблока с призывами остановить нацизм и репрессии(очевидно из ЕС)
    В общем веселая страна у нас. Украинцы от природы запасливые. Есть возможность запастись-вот все и запасаются ЗГ-тами
    Екатерина II
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