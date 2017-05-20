Безвизовая эйфория. Украинцы рвутся в ЕС раньше срока

Примечательную информацию публикуют польские региональные СМИ. Речь идёт о том, что заявление Порошенко об отмене визового режима между ЕС и Украиной многие граждане «незалежной» восприняли слишком буквально. – Начали «штурмовать» границу с Польшей ещё до вступления документа о введении так называемого безвиза в законную силу. А произойдёт это вступление в следующем месяце.Польские таможенники, на которых ссылаются региональные СМИ, отмечают, что украинские граждане на нескольких пунктах пропуска, проводя время в очередях из людей и автомобилей, предоставляют либо заграничный, либо и вовсе один только общегражданский украинский паспорт, полагая, что для пересечения границы уже сегодня этого достаточно. При этом отдельные граждане Украины искренне удивляются тому, что даже если бы закон вступил в силу, их бы с таким набором документов в Евросоюз всё равно бы не впустили.Сообщается и о том, что на границе толпятся и те граждане Украины, внешний вид которых с трудом позволяет предположить, что в Европу они стремятся попасть в качестве туристов.Это говорит об уровне майданной пропаганды, которую раздул президент Украины в отношении отмены визового режима. Вместо разъяснений на предмет того, какой именно набор документов будет нужен для туристического въезда в ЕС (не говоря уже об информации, что безвиз не даёт права учиться и работать в странах Евросоюза), украинские политические элиты продолжают рапортовать о «свершившейся победе и отторжении от России». Однако польские таможенники пока отрезвляют отдельных желающих приобщиться к ЕС с украинским паспортом в кармане.