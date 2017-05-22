Был ли Сталин гениальным стратегом?

В конце ноября 1942 года к лидеру нацистов Адольфу Гитлеру пришло приблизительно такого рода донесение: «6-я армия генерала Ф. Паулюса потерпела поражение под Сталинградом и попала в окружение. Генерал Паулюс взят в плен и находится в расположении русских». Это сообщение привело Гитлера в ярость. Немец был подавлен и острие войны начало поворачиваться в противоположную сторону.После окончания Второй мировой разразились споры и пошли разногласия: что помогло Красной Армии разбить немца под Сталинградом? Почему круто изменился весь ход войны? Почему Гитлер поменял направление? Споры не прекращаются, по сей день и до сих пор мы ищем правильные ответы. Видеоматериалов на тему войны снято много. Историки не редко сильно противоречат друг другу. Антисталинисты утверждают, что И. В. Сталин был плохим стратегом и строил планы по глобусу. Защитники Иосифа Виссарионовича убеждают нас, что только способность генсека помогла Красной Армии победить. Последние абсолютно уверенны, что лишь по инициативе вождя немецко-фашистские войска так сильно ушли вглубь страны и поэтому были окружены и отрезаны от остальной армии.Нет сомнений, что сохранилось множество подлинных документов, подтверждающих предположение в пользу способности Сталина. Но они могут быть недоступны, поэтому воспользуемся несколькими неопровержимыми фактами. Сделаем выводы на основании тех событий, которые известны многим.Весной и летом 1942 года на полях сражения произошли изменения. И если это заслуга Сталина, то изучив обстановку войны с французами 1812 года, он мог прийти к такому решению: заманить войска противника вглубь страны — измотать их и уничтожить. Но случались и некоторые инциденты, связанные с неопределённостью Гитлера планировать военные действия и иногда прерываться на полпути. Изучив их, Сталин мог остановиться на выводе, что Гитлера можно попытаться посадить на крючок.Из истории русско-французской войны следует, что русские войска разбили французов, предварительно изнурив их голодом и морозами. Сталину на это рассчитывать было нельзя, он должен был отрезать 6-ю армию от немецких фронтов на западе и насколько возможно выжать из них моторесурс.Во время Первой мировой войны французы понесли немалые боевые потери. После Версальского договора отношения между Францией и Германией ещё более ухудшались. Чтобы защитить свои земли от неподдающегося смирению немца, французы вдоль границы с Германией провели оборонительные позиции, известные как линия Мажино. Зная, что прорыв сквозь полосу укреплений принесёт немало жертв, Гитлер выбрал иной путь, хоть не без риска, но с мгновенным успехом: французские войска смогли продержаться не более полутора месяца. Немецкий блицкриг удался и именно на него Гитлер надеялся как на главный успех. Но хвастливый немецкий фюрер не мог всецело полагаться на свою армию, а слишком сильно вытянутые его хищные лапы мешали полностью сосредоточиться на главном…По заявлениям Германа Геринга, военно-воздушные силы люфтваффе во многом превосходили самолёты противника, и их пилоты имели лучшую боевую и лётную подготовку. Немецкие асы и вправду отбирались с высокими требованиями. И, конечно, в боях против Англии Гитлер именно на них и возлагал свои основные надежды. Но в сражениях над Ла-Маншем британские ВВС успешно отбили натиск врага. После больших потерь собственной авиации Гитлер оставил Англию и повернул армию на восток. Началось осуществление операции «Барбаросса».В поспешном предвкушении победы гитлеровцы рвались к Москве. Москва в те трагические недели и месяцы проверялась на стойкость и дух своего народа. Её захват подорвал бы веру в победу Красной Армии над фашизмом. И Гитлер не сомневался в поражении Красной Армии, но Красная Армия поразила его! Вермахт остановился всего в 30 километрах от Москвы, но уже осознал, что столицу ему не взять. После нескольких проведённых операций под Москвой немецкие войска были отброшены: наступала весна, а немцы всё ещё отступали. Натолкнувшись на мощный заслон, Гитлер обнаружил перед собой дилемму: продолжать наступление на Москву или прорываться к Волге к городу Сталинграду?Сталинград бы стратегически очень важен для обороны СССР. Переход через Волгу прервал бы транспортное сообщение между центральной частью СССР и Кавказом. Кавказская нефть решала проблемы фашистов с горючим. Город Сталинград носил имя вождя коммунистов, Гитлер ненавидел его и за это — и за это он хотел его разбомбить. Гитлер не учёл одну важную деталь в поражении под Москвой: Сталинград тоже будут отстаивать до конца.Принимая решения, Гитлер шёл по пути наименьшего сопротивления. Нельзя сказать, что это был просчёт в военной стратегии, скорее нервозность фашистского лидера и нехватка ресурсов для его техники. И эта смена направления дала повод усомниться в неуязвимости Гитлера. Если Сталин смог обнаружить эту неустойчивость в поведении фюрера, он мог с уверенностью повести его в выгодном для себя направлении. Ведь в отступлении советских войск летом 42-го всё выглядело именно так: уклонение от сражений и сохранность боеспособности. В немецком командовании тоже было отмечено странное поведение русских, и быстрый отход назад был несколько подозрительным. Но Гитлер не сомневался в скором поражении Красной Армии, он был непоколебим и говорил, что русские просто выдохлись. А в Сталинграде тем временем строили оборонительные позиции — самонадеянность в этот раз подвела фюрера окончательно.Нельзя быть убеждённым, что именно неопределённость Гитлера направила Сталина на верные мысли. Но то, что Гитлер был несдержанным и уступал Сталину в терпении, мы это хорошо знаем. Нельзя сказать, что только И. Сталин научился улавливать ход действий Гитлера. Над планом стратегии усердствовал и Генштаб, да и разведка наверняка работала на износ. Но поражение под Сталинградом стало началом конца для немцев, а для нас началом долгожданной Победы над вермахтом. Непокорённая Англия заключила союз против Германии с СССР. Не разбитые и не надорванные войной французы оказались «победителями» и участниками антигитлеровской коалиции.Возможно, Гитлер поступал правильно: израсходовав силы на французов и англичан, он быстрее бы увяз на просторах СССР. Препятствия перед Рейхом возникали серьёзные: британские ВВС сражались самоотверженно, французские укрепления положили бы много немцев. Но война с СССР дала всем понять: славянская нация непобедима.