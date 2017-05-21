21 мая - День Тихоокеанского флота

Ежегодно 21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота – флота, который стоит на страже Отечества на дальневосточных рубежах и демонстрирует Андреевских флаг на просторах Мирового океана.Дата праздника выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1731 году Сенат Российской империи учредил Охотскую военную флотилию и Охотский военный порт. Официальная трактовка: Для защиты земель, морских путей и промыслов.С тех пор прошло почти три сотни лет, однако важность того шага переоценить сложно. Дело в том, что Тихоокеанская зона владений России и сегодня является одним из стратегически важных направления в плане выстраивания системы безопасности державы. Да и весь Азиатско-Тихоокеанский макрорегион, учитывая существенные темпы его развития, выглядит крайне важным с точки зрения геополитических интересов Российской Федерации. В регионе располагаются крупнейшие морские пути по взаимодействию не только странами Восточной и Юго-Восточной Азии, но также и с государствами Северной Америки.Важность Тихоокеанского направления совершенствования безопасности трудно переоценить ещё и в связи с так называемым Корейским вопросом. Несмотря на ранее исходившие предложения от Пхеньяна к своему южному соседу встать на путь общекорейской интеграции, Сеул решает продолжать идти по пути провокаций. По своей ли воле? Это уже отдельный вопрос, ответ на который понятен, исходя из того, что именно в Южной Корее находятся сегодня несколько крупных американских военных баз, и именно в это государство США перебросили несколько своих стратегических бомбардировщиков. Бомбардировщики в последнее время осуществили несколько провокационных полётов вдоль так называемой демилитаризованной зоны, что, по понятным причинам, вызвало крайне резкую реакцию официального Пхеньяна.На фоне явной напряжённости на Корейском полуострове перед Тихоокеанским флотом стоят задачи и по осуществлению постоянного мониторинга обстановки – при учёте того, что КНДР – территориальный сосед РФ, и что у берегов это государства продолжаются масштабные учения с участием американских авианосных групп.Корабли Тихоокеанского флота сегодня выполняют задачи в различных частях Мирового океана. В частности, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» принимал участие в операции в Восточном Средиземноморье – у берегов Сирии. Флагман ТОФ ВМФ РФ осуществлял прикрытие российской военной базы «Хмеймим» в провинции Латакия, а также флотского пункта материального обеспечения Тартус.Помимо этого, «Варяг» в последнее время принял участие в целом ряде учений, включая совместные российско-индийские военно-морские маневры «Индра-Нэви». В походе «Варяг» сопровождал танкер ТОФ «Борис Бутома». Российский крейсер осуществлял и заходы в иностранные порты Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, в сопровождении танкера «Печенга» гвардейский ракетный крейсер заходил в порт Чанги государства Сингапур. Там «Варяг» участвовал в международной выставке «IMDEX Asia 2017». У местной публики прибытие флагмана Тихоокеанского флота вызвало неподдельный интерес.В ходе визита в Сингапур командование встретилось с представителями военно-промышленного сектора Сингапура и коллегами – сингапурскими моряками. Члены экипажа получили возможность посетить город, считающийся одним из самых современных в регионе.Фото ГРК «Варяг» в порту Сингапура (фото МО РФ):Напомним, что гвардейский крейсер «Варяг» получил своё нынешнее название в 1996 году в качестве преемственности в русском флоте. В 2002 году «Варяг» стал флагманом Тихоокеанского флота ВМФ РФ взамен атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев» - бывший «Фрунзе» (проект 1144 «Орлан»). Кстати, о предыдущем флагмане ТОФ.В строй «Фрунзе» выступил в 1984 году. Не такой уж и «старик» по флотским меркам. В 2016 году крейсер «Адмирал Лазарев», как сообщали представители ТОФ, должен был пойти по пути утилизации.Однако, по последней информации, утилизационные мероприятия на ТАРКР начаты не были. Его судьбу по-прежнему обсуждают на уровне командования ВМФ РФ. Хочется надеяться, что в итоге будет принято наиболее оптимальное решение при учёте не только экономической целесообразности, но и в первую очередь совершенствования системы безопасности России на Тихоокеанском направлении.