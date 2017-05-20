16:53 20 мая

Израиль представил боевую "машину будущего"

Как передает "Warspot" со ссылкой на портал israeldefense.co.il, на конференции International Ground Warfare & Logistics впервые была презентовала программа Carmel, в рамках которой для ЦАХАЛ разрабатываются перспективные боевые машины.

Демонстрацию проекта Carmel проводил бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля. По словам генерала, «новые машины станут квантовым скачком» в сравнении с моделями бронетехники, состоящими на вооружении сегодня.

Израиль представил боевую "машину будущего"

Компьютерная модель боевой машины, разрабатываемой в рамках программы Carmel



Над созданием перспективной боевой машины Carmel работают три крупнейшие оборонные компании Израиля – IAI, Rafael и Elbit Systems. Каждая их них отвечает за определенное направление. Планируется разработать универсальную платформу, на базе которой будет создано семейство боевых машин различного назначения.

На сегодняшний день разработчики видят перспективную машину компактной, относительно легкой и высокотехнологичной. Экипаж машины будет состоять всего из двух человек, спектр задач которых постараются минимизировать – людям останется лишь принимать решения, тогда как всю остальную работу за них сделают автоматизированные системы. При этом внутреннее пространство кабины позволит разместить в ней третьего члена экипажа, которым станет командир боевого подразделения.

Двигатель Carmel будет гибридным, а система защиты универсальной – машина сможет одинаково успешно использоваться на открытой местности и в условиях городского боя. Что касается вооружения, то по словам Бен-Йоаша, на Carmel можно будет устанавливать все существующие виды вооружений – от пулеметов и пушек до ракет.

Использованы фотографии: israeldefense.co.il
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Комментарии 93

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  1. хрыч Сегодня, 14:15
    Не будет будущего am
    хрыч
    1. RASKAT Сегодня, 14:18
      Ну ничё так, а что за пушку планируют ставить?
      RASKAT
      1. marlin1203 Сегодня, 14:20
        Аннигилятор...
        marlin1203
      2. Арон Заави Сегодня, 14:27
        Цитата: RASKAT
        Ну ничё так, а что за пушку планируют ставить?
        ну какой калибр. laughing
        Пока это только дизайнерский концепт . Никакой серьезной проработки не было. Думаю , что ближайшие несколько лет реальной модели в железе не увидим. А так различные технологические наработки и идеи будут отрабатываться.
        Ну и для поразвлечься. wink Вся линейка "перспективная линейка Кармель".
        Арон Заави
        1. RASKAT Сегодня, 14:31
          Задумка неплохая, посмотрим что в железе получится. А то Армату тоже рисовали как
          А в итоге получилось другое.
          RASKAT
          1. sir_obs Сегодня, 15:31
            Это армата будущего, в целях вести всех в заблуждение, на параде показали дезинформационную армату
            sir_obs
          2. Pulya Сегодня, 16:11
            Цитата: RASKAT
            Задумка неплохая, посмотрим что в железе получится. А то Армату тоже рисовали как
            А в итоге получилось другое.


            Здесь хоть башня симпотная, а на нынешней Армате как пень сучковатый... без обид
            Pulya
        2. poquello Сегодня, 14:39
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: RASKAT
          Ну ничё так, а что за пушку планируют ставить?
          ну какой калибр. laughing
          Пока это только дизайнерский концепт . Никакой серьезной проработки не было. Думаю , что ближайшие несколько лет реальной модели в железе не увидим. А так различные технологические наработки и идеи будут отрабатываться.
          Ну и для поразвлечься. wink Вся линейка "перспективная линейка Кармель".

          бгонивичок - лёгким движением болгарки превращается в кабриолетик
          poquello
        3. svp67 Сегодня, 15:28
          Цитата: Арон Заави
          Ну и для поразвлечься.

          Очень интересно, особенно это
          Двигатель Carmel будет гибридным
          Это дизельно-атомным?
          svp67
        4. kpotr Сегодня, 15:45
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: RASKAT
          Ну ничё так, а что за пушку планируют ставить?
          ну какой калибр. laughing
          Пока это только дизайнерский концепт . Никакой серьезной проработки не было. Думаю , что ближайшие несколько лет реальной модели в железе не увидим. А так различные технологические наработки и идеи будут отрабатываться.
          Ну и для поразвлечься. wink Вся линейка "перспективная линейка Кармель".


          А это случаем не пострер с Robot Wars?
          kpotr
        5. ProkletyiPirat Сегодня, 16:34
          это не дизайнерский проект, это художественный проект, нет, не так, это ХУДОжественный проект lol особенно с лазерной пушкой понравился, сразу вспомнил "Prism tank" из Red Alert 2
          ProkletyiPirat
    2. Монос Сегодня, 14:23
      Евреи - интересный народ. Страна маленькая, населения всего около 9млн., армия - 170т. человек, а разрабатывает и производит танки! И не самые плохие.
      Монос
      1. Фантом-революции Сегодня, 14:33
        Цитата: Монос
        Евреи - интересный народ. Страна маленькая, населения всего около 9млн., армия - 170т. человек, а разрабатывает и производит танки! И не самые плохие.

        Тут дело во многих факторах. Увы, там расслабится не дадут соседи мигом сожрут. Хочешь не хочешь будешь вести разработки в оружейной сфере. Коррупция есть и там, но не такая повальная....
        Ну и перетянули из СССР много спецов.
        Фантом-революции
        1. BATUHAN Сегодня, 14:51
          Цитата: Фантом-революции
          Увы, там расслабится не дадут соседи мигом сожрут.

          Кто там их жрать собрался? Пока только они жрут, ни как не насытятся. Население тут не причем. Геополитика понимашЬ!!! Израиль - лишь флаг, а реально сша резню устраивает, и как обычно чужими телами.
          BATUHAN
          1. anden Сегодня, 16:35
            интерестно) что за резню устраивает Израиль?
            anden
      2. Владимирец Сегодня, 14:34
        Цитата: Монос
        И не самые плохие.

        Я бы сказал, для своих задач, совсем неплохие. Что мне больше всего в них импонирует это заточенность под выживание экипажа, ИМХО, судя по модели в БМП основная задача та же. what
        Владимирец
        1. Монос Сегодня, 14:52
          Цитата: Владимирец
          судя по модели в БМП основная задача та же.

          Да, двигатель спереди и, похоже, капсула для экипажа. Но,всё равно, я думаю, что будущее за роботизированной техникой. Поэтому в НИОКРах приоритет должен быть на разработке вооружений, средств наблюдений, передаче данных и средств защиты. Ну и двигатели и движители, само-собой.
          Монос
      3. Pirogov Сегодня, 15:15
        Цитата: Монос
        Евреи - интересный народ. Страна маленькая, населения всего около 9млн., армия - 170т. человек, а разрабатывает и производит танки! И не самые плохие.

        Можно сказать для ихней местности, танк Меркава лучше не придумаешь.
        Pirogov
      4. профессор Сегодня, 16:11
        Цитата: Монос
        Евреи - интересный народ. Страна маленькая, населения всего около 9млн., армия - 170т. человек, а разрабатывает и производит танки! И не самые плохие.

        8 миллионов, из них 2 арабы. Армия не 170 00. основная силы резервисты, а вы их не посчитали.
        Не будет нового танка. Бронемашина будет, танка нет.
        профессор
        1. Монос Сегодня, 16:18
          Цитата: профессор
          Бронемашина будет, танка нет.

          Да, ладно. Платформа универсальная. Что мешает в тот же погон установить башню с пушкой? "Меркава" тоже не совсем танк, если предполагает размещение десанта.
          Монос
          1. профессор Сегодня, 16:23
            Цитата: Монос
            Цитата: профессор
            Бронемашина будет, танка нет.

            Да, ладно. Платформа универсальная. Что мешает в тот же погон установить башню с пушкой?

            Примерно то же, что и башню линкора на корвет. Водоизмещение позволяет, только необходимости нет. Так и здесь. Танковых дуэлей не предвидится. Не дойдут танки на дистанцию орудийного выстрела к подобной бронетехнике.

            Например вот этот "танк" бьет на 25+ км.
            профессор
            1. Монос Сегодня, 16:30
              Цитата: профессор
              Танковых дуэлей не предвидится.

              А современная тактика вообще не предполагает танковых сражений. Поддержка пехоты, уничтожение опорных пунктов,, прорыв обороны, развитие наступления и, вроде, всё. Но это моё представление, я не специалист в тактике применения тяжёлых вооружений.
              Монос
              1. профессор Сегодня, 16:38
                Цитата: Монос
                Цитата: профессор
                Танковых дуэлей не предвидится.

                А современная тактика вообще не предполагает танковых сражений. Поддержка пехоты, уничтожение опорных пунктов,, прорыв обороны, развитие наступления и, вроде, всё. Но это моё представление, я не специалист в тактике применения тяжёлых вооружений.

                А теперь сформулируйте зачем нужен танк стоимостью в $10 млн для всего выше перечисленного вами?
                профессор
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 14:26
      Я уже знаю точки куда нужно из РПГ стрелять, чтобы остановить и потом "коктелями Молотова" закидать! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Фантом-революции Сегодня, 14:37
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я уже знаю точки куда нужно из РПГ стрелять, чтобы остановить и потом "коктелями Молотова" закидать! soldier

        И в каких местах собираетесь засады устраивать?) Данные машины будут по любому иметь КАЗ. Уже нужно нечто по серьезнее. Да и вряд ли будут наступать без предварительной обработки секторов как артиллерией, авиацией, так же постоянный мониторинг беспилотными аппаратами.
        Фантом-революции
        1. BATUHAN Сегодня, 14:54
          Нарисовали новую картинку, а Вы уже считаете этот рисунок реальной супер машиной. wassat
          BATUHAN
        2. dauria Сегодня, 14:59
          Данные машины будут по любому иметь КАЗ


          На Украине говорят "Теля в сраці, а баба довбнею маха". Что обсуждаем-то ? Дизайнеры хорошо умеют рисовать - все выводы пока.
          dauria
      2. Арон Заави Сегодня, 14:37
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я уже знаю точки куда нужно из РПГ стрелять, чтобы остановить и потом "коктелями Молотова" закидать! soldier

        Из РПГ? Это сильно.
        Арон Заави
        1. Arzoo Сегодня, 14:55
          После второй ливанской и коктейль Молотова не сильно.
          Arzoo
        2. BATUHAN Сегодня, 14:56
          Из РПГ это чаще эффективно.
          BATUHAN
          1. Громобой Сегодня, 15:27
            Цитата: ОТДЕЛ
            Я уже знаю точки куда нужно из РПГ стрелять
            Желаете полечить перспективный концепт курсом иглоукалывания?Успехов,только это должен быть очень "прокаченный" РПГ,т.к. наверняка в будущую платформу будут закладывать и нынешний сирийский опыт,где против бронетехники широко применяются даже и мощные управляемые ракеты. Для боя в городе туда смогут запихнуть всё что угодно,вплоть до сканеров видящих сквозь стены и быстроходных роботов-разведчиков размером с игрушечную машинку,которые будут прошаривать периметр вокруг бронеобъекта-матки в поисках выживших после напалмовой бомбардировки гранатомётчиков.
            Поэтому в будущем с наскока такие объекты брать не советуется,а относится к разработкам израильских оружейников следует максимально серьёзно.
            Громобой
          2. Басарев Сегодня, 15:27
            А нашим отдельным личностям вместо смеха лучше бы поучиться у евреев нужно, как строить бронемашины. А то реально в наших танках и БМП экипаж смертников.
            Басарев
        3. рич Сегодня, 15:29
          От ведра с бензином никакой КАЗ не спасет. Главное его через воронку в дуло вылить wassat
          рич
    4. Lancer Сегодня, 15:33
      Для хрыча может и не будет,ему виднее.
      Lancer
    5. сибиралт Сегодня, 15:56
      Ой, й-оо! Теперь всех победят! Прячься всё, кто куда может! belay
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 14:16
    красивенькая такая...
    а гле спойлер и антикрыло? good
    soroKING
  3. andrewkor Сегодня, 14:19
    А Корнетом испытывали!!??
    andrewkor
    1. Lancer Сегодня, 15:37
      Корнетом испытывали Меркава с КАЗ после 2011 года.Удачно,ни одного попадания.
      Lancer
      1. saturn.mmm Сегодня, 16:01
        Цитата: Lancer
        Корнетом испытывали Меркава с КАЗ после 2011 года.Удачно,ни одного попадания.

        Теперь можно опять на Хезболлу идти.
        saturn.mmm
  4. Deniska999 Сегодня, 14:21
    Выглядит несколько футуристично. Красиво.
    Deniska999
  5. Сергей Медведев Сегодня, 14:22
    Так это всего лишь рисунок, всего лишь идея, желание, мечта сделать машину. Когда будет первый прототип? Через 10 лет? Через 20 лет?
    Сергей Медведев
    1. Арон Заави Сегодня, 14:28
      Цитата: Сергей Медведев
      Так это всего лишь рисунок, всего лишь идея, желание, мечта сделать машину. Когда будет первый прототип? Через 10 лет? Через 20 лет?

      В железе? Лет через 10.
      Арон Заави
      1. Сергей Медведев Сегодня, 14:35
        Цитата: Арон Заави
        В железе? Лет через 10.

        Вот когда будет в железе, тогда и будет что обсуждать. Сравнивать с Курганцами с Пумами, со всем что будет на тот момент.
        Сергей Медведев
        1. Арон Заави Сегодня, 14:47
          Цитата: Сергей Медведев

          Вот когда будет в железе, тогда и будет что обсуждать. Сравнивать с Курганцами с Пумами, со всем что будет на тот момент.

          Вообще то Курганец надо с "Намером" срвнивать, а не с дизайнерской идей о будущем.
          Арон Заави
          1. Сергей Медведев Сегодня, 14:56
            Цитата: Арон Заави
            Вообще то Курганец надо с "Намером" срвнивать, а не с дизайнерской идей о будущем

            Во что выльется этот Кармель через 10 лет, пока неизвестно, может и замена Намеру получится. А пока этот рисунок можно сравнивать с другими рисунками.
            Сергей Медведев
            1. Арон Заави Сегодня, 15:02
              Цитата: Сергей Медведев

              Во что выльется этот Кармель через 10 лет, пока неизвестно, может и замена Намеру получится. А пока этот рисунок можно сравнивать с другими рисунками.

              Это да. Я и говорю дизайнерский - концепт.
              Арон Заави
      2. NIKNN Сегодня, 16:20
        Цитата: Арон Заави
        В железе? Лет через 10.

        Арон, лет через десять уже и концепция войны другая будет, как и с Ф22 устареет
        NIKNN
    2. Биндюжник Сегодня, 14:31
      Думаю что гораздо раньше - нет у израильтян времени на раскачку , масштабы не те ...
      Биндюжник
      1. Арон Заави Сегодня, 14:42
        Цитата: Биндюжник
        Думаю что гораздо раньше - нет у израильтян времени на раскачку , масштабы не те ...

        Ты ошибаешься.

        Бригадный генерал Барух Мацлиах, начальник танкового управления министерства обороны в интервью Israel Defense о том, какой израильская бронетехника станет в скором будущем и о том дне, когда танки сами смогут "замкнуть огневой цикл" .
        Генерал рассказывает, что в настоящее время у министерства обороны нет планов разработки следующего поколения танка. Меркаву 4М предполагается в ближайшие четыре года обновить до версии «Барак», которая будет использоваться в ЦАХАЛе в следующем десятилетии. «Танк рассчитан на 40 лет,» сказал генерал Мацлиах. «Сегодня мы производим Меркаву Мк4М, БТР Намер и вскоре запускаем серийное производство нового колесного БТРа Эйтан. Три эти машины обеспечат все потребности, связанные с сухопутным маневром ЦАХАЛа на ближайшие 10-15 лет ».
        «Прямо сейчас мы не видим необходимости в разработке нового танка. Существует проект Кармель, который сосредоточил в себе все внимание на новейших технологиях, которые могут быть реализованы уже на существующих платформах, или на тех, что вскоре выйдут со сборочной линии. Сухопутные силы ЦАХАЛа должны определиться и охарактеризовать то, что они хотят от нового танка. Пока нет никаких требований, которые оправдывали бы начало работ над новым танком».






        Арон Заави
      2. капрал Сегодня, 14:43
        Цитата: Биндюжник
        Думаю что гораздо раньше

        Смелое заявление. Хотя, после ЖК, не удивлюсь.
        IAI, Rafael и Elbit Systems.

        Интересно было бы узнать, кто за что отвечает.
        капрал
      3. saturn.mmm Сегодня, 16:03
        Цитата: Биндюжник
        Думаю что гораздо раньше - нет у израильтян времени на раскачку

        Кто же вас так подпирает?
        saturn.mmm
    3. Васян1971 Сегодня, 16:34
      Цитата: Сергей Медведев
      Так это всего лишь рисунок, всего лишь идея, желание, мечта сделать машину. Когда будет первый прототип? Через 10 лет? Через 20 лет?

      Как только на Вукраине Ти-Рэкса построят, так сразу и Израиль подтянется.
      Васян1971
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:22
    Ну вот и евреи заболели АРМАТоманией...

    Хотя гоняться за ХЕЗБОЛЛОЙ на таком самокате круто...будет похоже на крутой боевик...пока эта тачка не нарвется на мощный СВУ фугас.
    Тот же ЛЕХА
  7. sabakina Сегодня, 14:24
    Ув. модераторы, прошу в эту тему Профессора не пускать! он сегодня неадекватный!
    sabakina
    1. Смог Сегодня, 14:30
      Дыхнул?(по скайпу)
      Смог
      1. sabakina Сегодня, 14:32
        Нет, он утверждает, что нас нет! (по Булгакову "Мастер и Маргарита).
        sabakina
        1. Смог Сегодня, 14:39
          Уууууууу, как все запущено! Больше не наливать! am lol
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 14:41
            Он в теме про летающие танки порошенко разбушевался, а Павел пулемёт не даёт! laughing
            sabakina
            1. Смог Сегодня, 14:43
              Так Паша, садист еще тот......Сейчас схожу , гляну на эти "звездные" войны, а то что то пропустил wassat
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:49
                Я что-то не понял : пулемёт у меня сегодня никто не просил . laughing
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 14:52
                  И то ладно! Но если Профессор попросит, не давай! Скажи , патроны не той системы laughing
                  я вот сходил- глянул. вернулся с прибором ночного видения под левым глазом wassat
                  Смог
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:10
                    Цитата: Смог
                    я вот сходил- глянул. вернулся с прибором ночного видения под левым глазом

                    Так это ты был ??? recourse Вот , тля , а я не глядя принял за мрачного жнеца ... Костик , звыняй , друже ! Это тебе на поправку нервной системы и компресс :
                    bouncyhunter
                    1. Дамир Сегодня, 15:44
                      я это... вообщем вот:
                      Дамир
                    2. Svarog51 Сегодня, 16:15
                      "Это обойдётся папаше Дорсету в лишние 500 долларов!"

                      good drinks
                      Svarog51
                2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:03
                  Павел hi пулемет держи наготове -а вдруг супостат полезет (нахаляву за твоим самогоном )? wassat
                  Изгоняющий либероидов
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
                    Цитата: Изгоняющий либероидов
                    пулемет держи наготове -а вдруг супостат полезет (нахаляву за твоим самогоном )?

                    Пусть лезет - научу плавать и нырять на асфальтовой дорожке . wink
                    bouncyhunter
                    1. Смог Сегодня, 15:17
                      Цитата: bouncyhunter
                      научу плавать и нырять на асфальтовой дорожке

                      Паша, стесняюсь спросить, вольным стилем? Али баттерфляем??????
                      Смог
                      1. bouncyhunter Сегодня, 15:18
                        Цитата: Смог
                        Паша, стесняюсь спросить, вольным стилем? Али баттерфляем??????

                        В присядочку , да с ковырялочкой !!! soldier
                        bouncyhunter
  8. rpek32 Сегодня, 14:29
    у pl-01 появился конкурент по футуристичности
    rpek32
    1. Дамир Сегодня, 15:46
      Добрый день!!!! а это чей пепелац???? ну в смысле кто это чудо пилит..
      Дамир
      1. rpek32 Сегодня, 16:04
        Цитата: Дамир
        Добрый день!!!! а это чей пепелац???? ну в смысле кто это чудо пилит..

        PL-01
        Польский основной боевой танк, созданный OBRUM в партнерстве с британской компанией BAE Systems. Концепт был впервые представлен 2 сентября 2013 года на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце. Полный прототип будет завершён, предположительно, в 2016 году. Массовое производство планируется начать в 2018 году. Википедия
        rpek32
  9. Navuxonastupil Сегодня, 14:30
    Катапульта, заряженная свининой и ой-вэй! Рванут задним ходом!
    Navuxonastupil
    1. soroKING Сегодня, 14:38
      да ладно...смотря как приготовленная wassat
      soroKING
  10. Комментарий был удален.
  11. Толстоевский Сегодня, 14:37
    прикольная мишень
    Толстоевский
  12. yuriy55 Сегодня, 14:40
    Красиво...Для туристических поездок по Ближнему Востоку в самый раз... wink
    yuriy55
  13. Шуманит Сегодня, 14:47
    Цитата: Монос
    Евреи - интересный народ. Страна маленькая, населения всего около 9млн., армия - 170т. человек, а разрабатывает и производит танки! И не самые плохие.

    Любопытная страна,да? А чему удивляться? Были б деньги- найдутся умы и руки!!! По поводу денег не нужно объяснять, откуда они у них, со Второй Мировой то времени много прошло... Фрау Меркель знает...
    Шуманит
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:54
    По моему мнению, создание платформы "армата "подтолкнуло весь мир на создание своих аналогов нашей техники.
    Изгоняющий либероидов
  15. Зеленая Чукотка Сегодня, 14:56
    нарисовать можно все, что угодно.
    Зеленая Чукотка
  16. Рабинович_007 Сегодня, 14:58
    Кругом дикие хищники, так что чем лучше и больше современного оружия, тем лучше.
    Рабинович_007
  17. Оператор Сегодня, 15:18
    Carmel в переводе с иврита - "Меркава капут" laughing

    Израильтяне наконец-то расписались в бессмысленности своего недотанка.
    Оператор
  18. Смог Сегодня, 15:23
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Смог
    Паша, стесняюсь спросить, вольным стилем? Али баттерфляем??????

    В присядочку , да с ковырялочкой !!! soldier

    Самое главное, что бы ныряющий нижним буем за дно не зацепился!!!!!! laughing
    Смог
  19. sir_obs Сегодня, 15:33
    Какие танки и. бмп? В будущем будут боевые треножники с. Епловыми лучами.
    sir_obs
  20. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:43
    Израиль представил боевую "машину будущего"
    Она будет сама расти ?Так к чему вот эти слова???
    По словам генерала, «новые машины станут квантовым скачком» в сравнении с моделями бронетехники, состоящими на вооружении сегодня.
    laughing И чем эта машина лучше созданной вот этой?В которой боевое отделение можно поменять на более новое.С 57 мм пушкой например.

    Или она у них плавать будет уметь? feel
    Наблюдатель2014
    1. Svarog51 Сегодня, 16:25
      Где в пустыне плавать? Ежели только так

      Они туда гравицапу поставят. "Без гравицапы только в пределах одной голлактики, а с гравицапой - куда угодно!" lol
      Svarog51
    2. Арон Заави Сегодня, 16:31
      [quote=Наблюдатель2014] laughing И чем эта машина лучше созданной вот этой?В которой боевое отделение можно поменять на более новое.С 57 мм пушкой например.

      Не знаю. Но как считают наши танкисты "Намер" защищен лучше.

      [quote]ли она у них плавать будет уметь? feel [/quote]
      Ага через Средиземное море. laughing
      Арон Заави
  21. Altona Сегодня, 16:01
    Цитата: Арон Заави
    Пока это только дизайнерский концепт . Никакой серьезной проработки не было. Думаю , что ближайшие несколько лет реальной модели в железе не увидим. А так различные технологические наработки и идеи будут отрабатываться.

    ----------------------------
    У нас уже есть новая бронетанковая платформа.Вы уже в догоняющих...
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 16:21
      Цитата: Altona

      У нас уже есть новая бронетанковая платформа.Вы уже в догоняющих...

      Да на здоровье. У нас разные задачи по обеспечению безопасности.
      Арон Заави
  22. poquello Сегодня, 16:01
    Цитата: Громобой
    будут прошаривать периметр вокруг бронеобъекта-матки

    если это бронеобъект-матка то израильтяне лилипутчики
    poquello
  23. Altona Сегодня, 16:02
    Цитата: Рабинович_007
    Кругом дикие хищники, так что чем лучше и больше современного оружия, тем лучше.

    ----------------------
    Рабинович, торгуйте таки креветками, не лезьте в серьезные разговоры.
    Altona
    1. ватник Сегодня, 16:20
      В принципе израильским евреям другого и не надо для того чтобы гонять местных бедуинов по пустыне да и создать и в дальнейшем эксплуатировать что то более "убойное" без помощи США они просто не в состоянии.
      ватник
    2. Арон Заави Сегодня, 16:22
      Цитата: Altona

      Рабинович, торгуйте таки креветками, не лезьте в серьезные разговоры.

      hi good soldier
      Арон Заави
  24. Svarog51 Сегодня, 16:19
    bouncyhunter,
    Паш, а пока пусть тренируются в бассейн с вышки нырять, как научатся, так воды нальём. wassat drinks
    Svarog51
  25. Васян1971 Сегодня, 16:26
    Планируют потратиться как их "крыша" на Фэ-35 или поменьше чуть-чуть?
    Планируют только для себя или ещё и на продажу?( Иначе затраты не "отбить")
    Васян1971
  26. Zdishek Сегодня, 16:30
    В принципе правы бывшие наши товарищи. Их основной враг это плоховооруженные формирования. Поэтому и делают антипартизанские бронемашины. На данный момент даже Меркава избыточна
    Zdishek
  27. rotfuks Сегодня, 16:50
    Двигатель Carmel будет гибридным……… насколько я в курсе, в Израиле отсутствует собственное моторостроение. Сейчас для своих любимых Меркав израильтяне берут моторы MTU у так нелюбимых ими немцев. И в ближайшем будущем моторостроения у них там не появится. Так что им на MTU построят, то они и установят.
    rotfuks
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