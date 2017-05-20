Рогозин: Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения

Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения

Новая программа вооружения предусматривает отход от модернизации старых образцов вооружения, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.— сказал Рогозин в интервью программе "Вести в субботу", передает РИА Новости По его словам, новая программа будет по сути инновационной, ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.Рогозин отметил, что уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом", — добавил он.При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.