16:57 20 мая

Рогозин: Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения

Новая программа вооружения предусматривает отход от модернизации старых образцов вооружения, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения
— сказал Рогозин в интервью программе "Вести в субботу", передает РИА Новости .




По его словам, новая программа будет по сути инновационной, ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.

Рогозин отметил, что уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом", — добавил он.

При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.

Использованы фотографии: https://narod-novosti.com/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 64

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:21
    Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения

    Я интересуюсь,а что будет с недомодернизированным вооружением? Чтоб только новое создавать да и закупать нужно три вещи-время ,деньги и возможности. В новой программе это учтено или опять тупо УРА! орать?
    НЕКСУС
    1. рич Сегодня, 15:24
      Не понятное заявление. Имея замечательные и авиационные, и подводные, и наземные платформы мы отказываемся от их модернизации. Мы что, абсолютное оружие уже изобрели?
      рич
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:28
        Цитата: рич
        Мы что, абсолютное оружие уже изобрели?

        Абсолютного урякалку точно. fellow
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 15:36
          Или он или автор , но кто то чего то недопонимает.
          cniza
          1. Тралл Сегодня, 15:54
            Рогозин, а вы сам что-то, кроме "батута" изобрели? Может пусть профессионалы решают, а не вице-премьеры популисты?
            А, ну да, я забыл про вашего сына-гения, который в 33 года назначен на должность вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации. А до этого занимал должности, так же созвучные папиной специализации. Как задолбали уже эти рогозины Россию.
            Тралл
            1. Inok10 Сегодня, 16:20
              Цитата: Тралл
              Как задолбали уже эти рогозины Россию.

              ... с моей сугубо личной точки зрения - первый враг России очередные "Диванные Пламенные РэвулИционеры" ! ... они сначала все разрушат, а потом ... что касаемо сути изложенного в статье ... то вполне логично понять следующие: ... Мы не увидим "Бук-М4", "Тор-2М3", Оса-АКМ4, Стрела-10М4, С-300В5, 11357, 20387, 20351 и т. д. ... нельзя бесконечно модернизировать то что создано 30 лет назад ... hi
              П.С. ... и еще один очень щепетильный момент ... НЕНАВИЖУ КОГДА С СУТИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЛИЧНОСТИ ! ... мое НЕ УВАЖЕНИЕ ! ВСЕМ КТО СИЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИЛ ВЫШЕ ... negative
              Inok10
            2. Монос Сегодня, 16:23
              Цитата: НЕКСУС
              Я интересуюсь,а что будет с недомодернизированным вооружением? Чтоб только новое создавать да и закупать нужно три вещи-время ,деньги и возможности. В новой программе это учтено или опять тупо УРА! орать?

              Андрей, приветствую hi
              Может он имел ввиду технику, разработанную в 70-80-х годах?
              Монос
          2. НЕКСУС Сегодня, 16:56
            Цитата: cniza
            Или он или автор , но кто то чего то недопонимает.

            НЕКСУС
      2. yuriy55 Сегодня, 15:32
        Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения

        Вы бы, мил человек, так к модернизациям во властных структурах подходили. 3-4 месяца не подал ни одной свежей идеи - подь отсель на ...да хоть и цугундер...
        yuriy55
        1. Svarog51 Сегодня, 15:50
          Юрий, hi
          3-4 месяца не подал ни одной свежей идеи - подь отсель

          Я бы добавил, что идея должна найти отклик и принята в работу. Они и так порой "выдают на гора" такое, что не знаешь - то ли плакать, то ли смеяться. А за "тупые" идеи туда
          на ...да хоть и цугундер
          good
          Svarog51
        2. Тралл Сегодня, 16:15
          Рогозин в флиске а-ля милитари напоминает мне камуфлированных депутатов-АТОшников в укрораде. smile
          Рогозин, надень костюм!
          Тралл
          1. Zdishek Сегодня, 16:41
            Знаете, он еще не так зарвался как те что поближе))) хоть что-то здравое местами говорит
            Zdishek
      3. МПК105 Сегодня, 16:03
        Изобрели,Дим-я лично вот ЭТО -
        Могу ещё что-нибудь изобрести,друзьям на радость... laughing
        МПК105
      4. К-612-О Сегодня, 16:52
        Поэтому надо вбухивать деньги не в Ниокры, а в бесконечную модернизацию советского оружия. Для Вьетнама и Индии наверно? Цена модернизации зачастую сопоставима с ценой новой разработки.
        К-612-О
    2. poquello Сегодня, 15:27
      Цитата: НЕКСУС
      Я интересуюсь,а что будет с недомодернизированным вооружением?

      как что..)))).... будут модернизировать
      poquello
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:29
        Цитата: poquello
        как что..)))).... будут модернизировать

        А как быть с этим ...?
        Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения.

        Это как понимать?
        НЕКСУС
        1. poquello Сегодня, 15:31
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: poquello
          как что..)))).... будут модернизировать

          А как быть с этим ...?
          Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения.

          Это как понимать?

          ну он же сказал "раза три-четыре", а где три-четыре там и восемь-десять
          poquello
          1. Ююка Сегодня, 16:32
            ну он же сказал "раза три-четыре", а где три-четыре там и восемь-десять

            раз... два... три... блин!.. сбился! отставить! сначала - раз... два... wassat
            Ююка
        2. Смог Сегодня, 15:32
          Цитата: НЕКСУС
          А как быть с этим ...?
          Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения.
          Это как понимать?

          Пятница вчера была......
          Смог
        3. Вас Влад Сегодня, 15:44
          Цитата: НЕКСУС
          Это как понимать?
          Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более
          Это он так сказал о неперспективных образцах старой техники feel Ну тут понятно журналисты....
          Вас Влад
    3. сибиралт Сегодня, 15:44
      Инновации, оптимизации... "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" (народная мудрость).
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:07
        Цитата: сибиралт
        Инновации, оптимизации... "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" (народная мудрость).


        Как-то так...
        НЕКСУС
    4. хрыч Сегодня, 15:56
      Цитата: НЕКСУС
      Я интересуюсь,а что будет с недомодернизированным вооружением?

      По тексту не полный отказ, а ... :
      Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более
      хрыч
    5. OlaviTank Сегодня, 16:04
      ну перестанут модернизировать старые танки и будут продавать в другие страны, сами платформу армата развивать будут
      OlaviTank
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:22
    При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.

    Странное заявление. Я таки думаю, что "дисбаланс" должен быть, в пользу ВКС, РВСН и ВМС.
    DOCTOR ZLO
  3. новичок Сегодня, 15:22
    да, только вот с какого года, 18го, или 20го?
    новичок
    1. starogil Сегодня, 15:26
      После 2025-2030 и т.д.
      starogil
      1. новичок Сегодня, 15:32
        вот я про то ж. имеем столько железа, которое можно модернизировать(кстати, это было одной из главных причин отказа от новой техники впользу модернизации), а теперь что ж, или как? железо кончилось, или пришло осознание того, что по ходу модернизации, таки надо было, хоть в малых сериях, но внедрять новые экземпляры.
        новичок
  4. poquello Сегодня, 15:23
    ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления,

    после тяпницы штоль?
    poquello
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:25
    Господин Рогозин, вы с сынкой походу под себя весь ВПК желаете помять? А ничего что даже более богатые страны модернизируют технику, а мы с вашей подачи-брезгуем выходит! И что, новой техники в частях де факто не меньше 90 процентов?Бред вы сударь несете!
    Изгоняющий либероидов
    1. OlaviTank Сегодня, 16:06
      он и сказал что 3-4 модернизации, не больше.. вот перестанут т72 модернизировать и все, и перестаньте нести бред как истеричка
      OlaviTank
  6. Смог Сегодня, 15:27
    Рогозин: Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения

    Да??????? А что тогда мы делаем с ТУ- 160 и Т 72?????
    Смог
    1. avg-mgn Сегодня, 15:53
      Ну чего напали на промоутера, он же не сказал -отказываемся от модернизации всего и вся. Здравый смысл подсказывает, что есть масса морально устаревших образцов вооружения (я молчу уже о средствах связи конца прошлого и начала нынешнего века) и требующих безоговорочной замены. Если ТУ- 160 и Т 72 имеют потенциал под модернизацию до уровня требований сегодняшнего (завтрашнего) дня, то можно с меньшими затратами обойтись сегодня, при этом проводить НИОКР на перспективную замену завтра - послезавтра.
      avg-mgn
      1. Смог Сегодня, 16:51
        Цитата: avg-mgn
        Ну чего напали на промоутера

        Ну вообще то Зам Пред. Правительства, доктор философских и доктор технических наук, мог бы наверное и более точно выразиться. Вроде не дитя ЕГЭ.
        Смог
  7. Банный Сегодня, 15:27
    Даешь Нанотехнологии в оборонную промышленность невидимые танки ,подземоходы вертикального взлета,лыжи-водоступы для морпехов,фуфайки с нанопуговицами ,всего и побольше шоб Рогозя с семьей баблишко поднял и в офшор вывел
    Банный
  8. Владимирец Сегодня, 15:29
    "Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более."

    Загадочная фраза. what 3-4 образца вооружения? 3-4 модернизации одного наименования вооружения? 3-4 модернизации в год? Или, чтобы враг не догадался? bully
    Владимирец
    1. Muvka Сегодня, 15:43
      По-моему почень понятная фраза. Вот есть Су-27. Он пережил 3-4 модификации и все.Дальше новый самолет. Что тут непонятного?
      Muvka
      1. Владимирец Сегодня, 15:48
        Цитата: Muvka
        Вот есть Су-27. Он пережил 3-4 модификации и все.Дальше новый самолет. Что тут непонятного?

        Ага, теперь понятно, у Су-24 ещё есть 1-2 модификации, у Ту-22 тоже 1-2, у Т-72 лимит исчерпан где то на 7-8 модификаций. yes
        Владимирец
        1. Muvka Сегодня, 15:54
          Во-первых, "не более" это не значит, что "не менее". А во вторых напомните, на дворе уже 2018 год? Я сегодня так долго спал?
          Muvka
          1. Владимирец Сегодня, 15:57
            Цитата: Muvka
            Во-первых, "не более" это не значит, что "не менее". А во вторых напомните, на дворе уже 2018 год? Я сегодня так долго спал?

            Я хочу сказать только то, что фактически все основные образцы наших вооружений имеют не одну модификацию, и их, по словам г.Рогозина, надо уже заменить, что маловероятно в данное время и модернизация их очевидно будет продолжена. Так зачем свистеть?
            Владимирец
  9. svp67 Сегодня, 15:31
    Рогозин: Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения
    Да как то с заявленными планами это не сильно вяжется...
    В новой программе модернизированные : Ту-160, МиГ-31, МиГ-29, Т-90, ЗРК "Бук" и тд и тп.
    svp67
  10. max51423 Сегодня, 15:42
    Создание абсолютно новых образцов - дело очень хлопотное и ОЧЕНЬ ЗАТРАТНОЕ без гарантии на положительный результат. Где сравнительные результаты испытаний Т-14 и Т-90, Т-50 и СУ-30 (не говорю о сравнении с зарубежной техникой). Смысл в новой технике если по ТТХ она будет в 3 раза эффективней а стоить будет в 10 раз больше модернезированной. Намечается очередной "распил" бюджетных средств.
    max51423
    1. LostCoast Сегодня, 15:49
      Цитата: max51423
      Где сравнительные результаты испытаний Т-14 и Т-90, Т-50 и СУ-30

      да,так они и выложили все данные на радость всяким лобаням
      Цитата: max51423
      Намечается очередной "распил" бюджетных средств.
      Вам виднее походу
      LostCoast
    2. OlaviTank Сегодня, 16:09
      вы так возмущаетесь, будто вас на распил не позвали... извините, а кто вы такой, чтоб вам все результаты испытаний новой техники предоставляли? И от куда у вас данные о трехкратной эффективности при 10-кратной стоимости?
      OlaviTank
  11. Оператор Сегодня, 15:46
    Первое, что надо сделать на этом направлении - сдать в утиль модернизированный АК-12.
    Оператор
  12. Masya Masya Сегодня, 15:53
    При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.

    вот так вот... всё и сразу! yes
    Masya Masya
  13. bsb Сегодня, 15:55
    Только реализуя новейшие изобретения можно "Перегонять не догоняя". Модернизация допустима только при получении нового качества. Главная беда-страх ответственности. "Мы сгораем когда разрешаем, и поэтому всё запрещаем" (Эльдар Рязанов). Поэтому все ждут решения вышестоящего, особенно в армии. Необходим Совет Главных Конструкторов в каждой отрасли способных принимать решения и нести за них ответственность. Успешный опыт был.
    bsb
  14. APASUS Сегодня, 16:00
    Конечно радует патриот Рогозин ,но иногда он такую пургу несет. Кто бы против современного вооружения,но реально существуют проблемы финансирования,НИОКР ,время внедрения разработок. Вооружение стареет и рынок модернизации очень существенный ,взять и отказаться.............
    APASUS
    1. karish Сегодня, 16:39
      Цитата: APASUS
      Конечно радует патриот Рогозин ,но иногда он такую пургу несет.

      . Если говорить про авианосцы — технически и технологически сегодня оборонная промышленность РФ способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных – нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", — сообщил Рогозин в интервью программе "Вести в субботу". Далее: https://news.rambler.ru/weapon/36926153/?utm_cont
      ent=news&utm_medium=read_more&utm_source=
      copylink
      karish
  15. Zomanus Сегодня, 16:01
    Вот это правильно. Слишком у нас могущественные враги,
    что бы мы экономили на своей защите.
    А старое оружие либо ОДКБ, либо продавать тем,
    у кого недостаточно денег на новое.
    Zomanus
  16. samarin1969 Сегодня, 16:06
    Как там пишут журналисты "Внезапно!"....Просто эпидемия у российских министров разрабатывать "наполеоновские" программы до 20...25,30,50 годов...."А если завтра война?"
    Я полный дилетант в вопросах авиации.... И всё-таки: как совместить "беспилотные воздушные машины" и "уникальную манёвренность" перспективных боевых самолётов?...Вместо лётчиков и танкистов наберут в армию "геймеров" с джойстиками?
    samarin1969
  17. Владимир Постников Сегодня, 16:07
    Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения.

    Не нашел этой фразы. На РИА Новости нашел только это: https://ria.ru/arms/20170520/1494714469.html
    Но, там этой фразы нет.
    Впрочем, этот доктор технических наук может ляпнуть всё, что ему будет угодно.
    Что Рогозин, что Жириновский, что Медведев, что ... далее по списку.
    Владимир Постников
  18. Горный стрелок Сегодня, 16:10
    Рогозин - фигура одиозная. Много болтает, мало с него толку. Космодром "завалил". А что он - не завалил? wassat
    Горный стрелок
    1. Вас Влад Сегодня, 16:29
      Посмотрите, может вы поменяете своё мнение о Рогозине,его сейчас не зря либералы приопускают,знают что с ним не договориться!Давно смотрел эту передачу,а в памяти осталась
      Вас Влад
  19. Старый26 Сегодня, 16:13
    Цитата: Владимирец
    Загадочная фраза. what 3-4 образца вооружения? 3-4 модернизации одного наименования вооружения? 3-4 модернизации в год? Или, чтобы враг не догадался?

    Единственное, что он сказал правильно - так это о модернизации.
    А все эти его высказывания
    уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом"

    Это как всегда для того, чтобы показать, что работа идет, идет не покладая (а порой и не прикладая) рук
    Мощное обновление космической группировки - конечно, как же иначе. Группировки во время обновляются, во время выводятся на орбиту. ну-ну
    Старый26
  20. OlaviTank Сегодня, 16:17
    Я смотрю с каждым днем все больше и больше экспертов на этом сайте ,у которых все данные на руках, где чт ои сколько стоит, и кому что продают.. прямо все знают..

    Еще что интересно, в этой теме многие кричат зачем от модернизации отказываться, в теме про модернизацию техники все кричат почему армату не развиваем, хватит модернизировать, товарищи, эксперты, вы уже определитесь что надо делать, а то министерство обороны читает ваши комменты и запуталось, не знает что делать уже...

    А по теме статьи, ну сказал что отказываются от модернизации, это же не значит что с завтрашнего дня все т-72 на свалку.. были планы модернизировать, ну модернизируют, да продадут часть в другие страны, не надо все так резко воспринимать, а то под каждой статьей крики что все пропало, вон американцы молодцы, а мы сопли жуем... а ведь еще пару месяцев назад таких воплей было гораздо меньше, даже не знаю от куда такие набежали
    OlaviTank
  21. Шуманит Сегодня, 16:19
    Цитата: Банный
    Даешь Нанотехнологии в оборонную промышленность невидимые танки ,подземоходы вертикального взлета,лыжи-водоступы для морпехов,фуфайки с нанопуговицами ,всего и побольше шоб Рогозя с семьей баблишко поднял и в офшор вывел

    А чего Рагозин с Рыжим друзья? Даст он ему нанопуговиц то, если склады еще портянками забиты...
    Шуманит
  22. Старый26 Сегодня, 16:24
    Цитата: Владимирец
    Ага, теперь понятно, у Су-24 ещё есть 1-2 модификации, у Ту-22 тоже

    Нет у ТУ-22 1-2 модификаций по Рогозину. Был уже ТУ-22М, ТУ-22М1, ТУ-22М2, ТУ-22М3. Уже все...
    Старый26
  23. Шуманит Сегодня, 16:35
    А что вы так на личность перешли? Я вообще к нему ровно отношусь за довольно достойное поведение при событиях 1993-го, расстреле Бел.Дома ельциноидами, ну и за то что в 1998-1999 гг. - член Комиссии Государственной Думы по импичменту Президента РФ Б.Н.Ельцина. Это то что навскидку вспомнил. В те времена лихого алкаша многие бы отважились? Ну а сын... Кто знает как бы каждый из нас вел себя будь он Рагозиным и имея сына... Матвиенко вообще тогда на кол!
    Шуманит
  24. Шуманит Сегодня, 16:38
    Цитата: Владимир Постников
    Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения.

    Не нашел этой фразы. На РИА Новости нашел только это: https://ria.ru/arms/20170520/1494714469.html
    Но, там этой фразы нет.
    Впрочем, этот доктор технических наук может ляпнуть всё, что ему будет угодно.
    Что Рогозин, что Жириновский, что Медведев, что ... далее по списку.

    Ну побойся бога,ну не трогай ты Вольфрамовича,эту "кричащую голову оппозиции,голосующей " ЗА"!
    Шуманит
  25. Одиссей Сегодня, 16:39
    Что это за бред ? А Т-72БЗ это не модернизация ? А Ту-160М2-это не модернизация ? А Нахимов ? Ну.и.т.д.
    По сути у нас почти все оружие реально поступающее в войска (кроме,пожалуй,армейской авиации),это и есть модернизация старого.
    В действительности все происходит с точностью до наоборот-в новой программе вооружения массового отказываются (или сокращают) новое оружие-Т-50,эсминец,ПАК ДА,и.т.д.
    Одиссей
  26. seacap Сегодня, 16:42
    Т50,к примеру,уже лет 20 мурыжат,конца еще не видно.Миг-31 замены даже не предвидеться,что с ним будет за 30 лет?Ту-160 после модернизации,которая тоже еще шатко-валко,5-10 лет,а потом?Это только авиация,а флот и св?Все заделы советские закончились,конструктора в преклонном возрасте,молодых и перспективных ученых и инженеров в 90-е выдавили из страны и продали потенциальному противнику,кто будет что делать?Эффективные менеджеры,т.е.торгаши,выращенные потребители-люмпены на созидание и творчество не способны.Значит будем слушать лозунги и призывы,и вытирая кровавые сопли,на фанерных самолетах и жестяных танках,а то и вилами с лопатой,закрывая своими телами амбразуры биться?
    seacap
  27. gridasov Сегодня, 16:50
    Господина Рогозина нельзя обвинить в том , что он не знает порядка алгоритмического процесса в котором в основе всегда стоит фундаментальность тех процессов и явлений . которые прежде нужно открыть и понять перед тем как это будет освоено. Анализ же показывает , что в базовых областях вооружений , да и самой науке нет прорывных решений
    gridasov
  28. Шуманит Сегодня, 16:51
    Цитата: samarin1969
    Как там пишут журналисты "Внезапно!"....Просто эпидемия у российских министров разрабатывать "наполеоновские" программы до 20...25,30,50 годов...."А если завтра война?"
    Я полный дилетант в вопросах авиации.... И всё-таки: как совместить "беспилотные воздушные машины" и "уникальную манёвренность" перспективных боевых самолётов?...Вместо лётчиков и танкистов наберут в армию "геймеров" с джойстиками?

    Я где то слышал его слова,что не надо переубеждать никого,мелют про нас,зачем оправдываться,опровергать? Надо наоборот подогревать,держать их в заблуждении! И в СМИ делать громкие заявы с серьезным видом!
    И действительно зачем?
    Ну говорят,что Россия создает например аэроакватанк,ну и говорить,что да,создает,копьютерной графикой удивить ворога,или космический истребитель подводных ЗРК, да-да почти создали говорить и показывать макеты, всякие чертежи издалека... И пусть ломают себе извилины... Путин с рептилоидами общался? Да общался,а вы что не знали неучи,каждый понедельник, на планерке и в конце недели на подведении итогов!!! Так с ними и надо! Вот тогда они будут бояться не только нашей огромности, но и своей малозначимости... Но... Не переиграть бы... Против нас лицемеры то похлеще!
    Шуманит
Картина дня