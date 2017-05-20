Рогозин: Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения
Новая программа вооружения предусматривает отход от модернизации старых образцов вооружения, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
По его словам, новая программа будет по сути инновационной, ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.
Рогозин отметил, что уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом", — добавил он.
При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.
Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения— сказал Рогозин в интервью программе "Вести в субботу", передает РИА Новости .
По его словам, новая программа будет по сути инновационной, ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.
Рогозин отметил, что уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом", — добавил он.
При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.
Использованы фотографии: https://narod-novosti.com/
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