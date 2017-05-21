21 мая в России отмечается День военного переводчика

21 мая в Российской Федерации отмечается День военного переводчика. Дата для данного профессионального праздника была выбрана неслучайно, именно 21 мая 1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским делам, а также представитель РВС Советского Союза Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик». Данный приказ, по своей сути, наконец-то узаконил профессию, которая в русской армии существовала на протяжении веков.Праздник начали отмечать совсем недавно, первый раз это произошло 21 мая 2000 года по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Этот день заслуживает внимания как военных переводчиков, так и остальных лингвистов, многим из которых по приказу Родины предстояло надеть на свои плечи погоны. К сожалению, данный праздник не имеет сегодня официального статуса и не входит в перечень памятных дат Российской Федерации. В то же время он должен стать таким же профессиональным праздником военнослужащих, какими сегодня являются, например, День танкиста, День артиллериста, равно как и представителей других родов войск.Стоит отметить, что военные переводчики – это кадровые военные, офицеры. Они также подчиняются уставу, отдают честь и маршируют. На первый взгляд, это не самая опасная профессия, однако военные переводчики умеют обращаться с оружием и обладают теми же знаниями, что и другие военнослужащие. История профессионального праздника военных переводчиков берет свое начало со времен существования посольского приказа и толмачей. Посольский приказ отвечал за возможность общения с иностранными послами. Во время войны противники так же не могли обойтись без общения, да и допрашивать пленных должен был человек, хотя бы как-то знающий язык противника. Наряду с этим историко-географическое положение России само определило важность как можно более точного перевода при общении с многочисленными иностранными гостями. На протяжении XVI-XVII веков профессиональные толмачи находили себе применение и на гражданской службе во время дипломатических приемов, и во время проведения многочисленных военных кампаний. Отдельно можно отметить тот факт, что при обучении детей дворян иностранные языки всегда считались обязательным предметом.После того как Россия получила выход к Черному морю, а затем и во время Крымской войны возникла острая потребность в офицерах, которые хорошо знали бы иностранные языки. Тогда переводчиков для армии и флота начал готовить Азиатский департамент МИД, это произошло в конце XIX века. Первых слушателей для данных курсов набирали исключительно из гвардейских частей. Здесь офицеры обучались французским и восточным языкам, а также праву. Английский язык в программу обучения был включен только в 1907 году. На рубеже XX века в нашей стране открылся Восточный институт, в котором проходить обучение могли лишь офицеры. Основным направлением института, как нетрудно догадаться из его названия, было востоковедение, также здесь обучали французскому и английскому языку. При этом открытый институт не справлялся с потоком желающих, поэтому специальные офицерские языковые курсы начали открывать и при штабах округов.Череда революционных событий, которые потрясли Российскую империю, нарушила процесс подготовки военных переводчиков. Лишь в 1920 году в стране было создано специальное Восточное отделение, которое занималось подготовкой переводчиков для службы на Востоке страны.Срок обучения здесь составлял два года и не ограничивался одним изучением языков. И лишь с 21 мая 1929 года, когда был подписан Приказа Реввоенсовета Союза ССР №125 «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик», берет свое начала современная история данной профессии. Тогда же в Советском Союзе была разработана система подготовки специалистов военного перевода. Потребность в военных переводчиках была обусловлена усиливающимся международным напряжением.Начало Великой Отечественной войны ускорило процесс создания в стране специализированного учебного заведения для подготовки военных переводчиков. В результате в 1942 году в стране был создан Военный институт иностранных языков. Но подготовка переводчиков в СССР велась еще до войны. Так в марте 1940 года при 2-м Московском государственном педагогическом институте был открыт Военный факультет, который готовил для военных академий преподавателей трех иностранных языков. Сразу же после начала Великой Отечественной войны при данном факультете были образованы курсы военных переводчиков. Занятия проводились по укороченной программе и уже в декабре 1941 года первые подготовленные факультетом переводчики отправились на фронт. Всего за все время Великой Отечественной войны Военный факультет и образованный Военный институт иностранных языков подготовили более 2,5 тысяч военных переводчиков.Многие выпускники ВИИЯ в будущем стали известными в стране людьми: В. А. Этуш – народным артистом СССР, А. Эшпай – композитором, П. Г. Пустовойт – профессором МГУ, доктором филологических наук, Э. Левин и Е. Ржевская – писателями. Многие из них не дожили до победы, как это произошло с талантливым поэтом Павлом Коганом, который был военным переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта. Павел Коган погиб 23 сентября 1942 года под Новороссийском, когда разведгруппа вынуждена была вступить в перестрелку с противником. Все подготовленные в СССР в годы войны военные переводчики внесли свой незаметный на первый взгляд, но очень важный вклад в общую для всех Победу.И после завершения Великой Отечественной войны военные переводчики не оставались без работы. За более чем 80-летнюю историю существования СССР ни один вооруженный конфликт в мире не обошелся без участия военных переводчиков. Они принимали участие в боевых действиях в ряде стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки, обеспечивали работу советских специалистов и военных советников по обучению военному делу представителей иностранных государств.Военный институт иностранных языков, который был создан в СССР в годы Второй мировой войны, был единственным военным филологическим учебным заведением в Советском Союзе. Среди его выпускников были генералы, губернаторы, ученые, послы, академики РАН, писатели. Дважды ВИИЯ закрывали, в настоящее время он преобразован в факультет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. При этом все события последних лет подчеркивают необходимость специальностей военный переводчик-референт, а также спецпропагандист. Своими умелыми действиями военные переводчики спасли сотни жизней советских солдат и офицеров. Многие из них были награждены орденами и медалями.И в наши дни военный переводчик – это очень востребованная и непростая профессия. Ведь помимо свободного владения различными иностранными языками эти военные специалисты должны уметь переводить инструкции к технике, документацию, знать многочисленные военные термины. Во время боевых действий военные переводчики также привлекаются к разведывательной работе, ходят в тыл к противнику, принимают участие в допросах пленных. Каждый военный переводчик в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и разбирается в военной специфике. Офицеров привлекают к решению разнообразных боевых задач: обучению иностранных офицеров, переводу специальной литературы на другие языки, помощи российским советникам за рубежом.Специально ко Дню военного переводчика в Москве открылась выставка, подготовленная Союзом ветеранов Военного института иностранных языков и Союзом ветеранов Анголы при информационном участии и поддержке ИА «Ветеранские вести». Торжественное открытие выставки в столице прошло 16 мая 2017 года в 17:00 в «Фотоцентре», расположенном на Гоголевском бульваре, 8. На церемонию открытия выставки прибыли выпускники ВИИЯ и гражданских вузов, представители МИД, Минобороны России, чиновники, сотрудники посольств и общественные деятели. Выставка под названием «Военные переводчики на службе Отечеству» будет работать в Москве до 4 июня, выставка доступна для посещения ежедневно, кроме понедельника.Собранные на выставке фотографии продемонстрируют моменты повседневной работы, быта и службы военных переводчиков в более чем 30 государствах. Помимо этого в экспозиции будет представлена «Стена памяти» – здесь будут собраны имена военных переводчиков, которые погибли в разных странах при выполнении своего служебного долга. К большому сожалению, до сих пор не все имен погибших установлены.Большая часть представленных на выставке фотографий, никогда ранее нигде не публиковалась. Об этом журналистам рассказал Вячеслав Калинин заместитель председателя «Боевого братства» Москвы, главный редактор ИА «Ветеранские вести». Представленные на выставке фотоработы дают представление о быте и службе советских военных переводчиков за границей, об их участии в локальных войнах. «Стена памяти» расскажет посетителям о героях, которые погибли, выполняя свой служебный долг. Если вы живете в Москве или будете в городе проездом, обязательно посетите данную выставку.В этот день «Военное обозрение» поздравляет всех военных переводчиков, служивших в вооруженных силах СССР и России, а также тех, кто продолжает нести службу в рядах ВС РФ. Всех тех, кто когда-то бы связан с этой очень нужной военной специальностью, актуальность которой не теряется и сегодня.По материалам из открытых источников