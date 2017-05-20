Россия завершила ряд контрактов по поставкам вооружений в Белоруссию
Россия выполнила ряд контрактов по поставке в Белоруссию новой авиационной техники и противовоздушных систем, включая ЗРС С-300ПС, сообщил в субботу журналистам на выставке MILEX-2017 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает "Интерфакс-АВН"
Как сообщил глава ФСВТС, на выставке представлена широкая номенклатура техники ПВО, продукция "Сплава" (это, прежде всего, боеприпасы к реактивной системе залпового огня "Смерч"), продукция Росэлектроники.
Сегодня Белоруссия занимает первое место среди стран ОДКБ по поставкам (российских вооружений и военной техники). С 2014 года поставки серьезно увеличились.
Мы завершили контракт по поставке 12 вертолетов Ми-17, мы завершили исполнение контрактов по поставке четырех дивизионов зенитного ракетного комплекса С-300ПС и восьми учебно-боевых самолетов Як-130- сказал он -
На сегодня наше сотрудничество развивается. Это не только поставки готовой продукции, хотя таковые и существуют
В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов" (зенитно-ракетный комплекс "Тор"), это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники
В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов" (зенитно-ракетный комплекс "Тор"), это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники
Как сообщил глава ФСВТС, на выставке представлена широкая номенклатура техники ПВО, продукция "Сплава" (это, прежде всего, боеприпасы к реактивной системе залпового огня "Смерч"), продукция Росэлектроники.
Россия участвует в выставках MILEX c первого дня основания. В этот раз мы привезли 16 организаций, в том числе четыре субъекта военно-технического сотрудничества (ВТС) - это "Техмаш", "Алмаз-Антей", "Сплав" и, конечно, нашу жемчужину - "Рособоронэкспорт- отметил Шугаев -
Как известно, мы с нашими братьями-белорусами сотрудничаем по договору о развитии военно-технического сотрудничества. Это подразумевает и прямые поставки с предприятий, и, конечно, по льготным ценам, которые у нас приняты при использовании для собственных нужд
Сегодня Белоруссия занимает первое место среди стран ОДКБ по поставкам (российских вооружений и военной техники). С 2014 года поставки серьезно увеличились.
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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