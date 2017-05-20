Россия завершила ряд контрактов по поставкам вооружений в Белоруссию

Мы завершили контракт по поставке 12 вертолетов Ми-17, мы завершили исполнение контрактов по поставке четырех дивизионов зенитного ракетного комплекса С-300ПС и восьми учебно-боевых самолетов Як-130

На сегодня наше сотрудничество развивается. Это не только поставки готовой продукции, хотя таковые и существуют

В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов" (зенитно-ракетный комплекс "Тор"), это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники

Россия участвует в выставках MILEX c первого дня основания. В этот раз мы привезли 16 организаций, в том числе четыре субъекта военно-технического сотрудничества (ВТС) - это "Техмаш", "Алмаз-Антей", "Сплав" и, конечно, нашу жемчужину - "Рособоронэкспорт

Как известно, мы с нашими братьями-белорусами сотрудничаем по договору о развитии военно-технического сотрудничества. Это подразумевает и прямые поставки с предприятий, и, конечно, по льготным ценам, которые у нас приняты при использовании для собственных нужд