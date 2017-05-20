17:02 20 мая

Россия завершила ряд контрактов по поставкам вооружений в Белоруссию

Россия выполнила ряд контрактов по поставке в Белоруссию новой авиационной техники и противовоздушных систем, включая ЗРС С-300ПС, сообщил в субботу журналистам на выставке MILEX-2017 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает "Интерфакс-АВН"

Мы завершили контракт по поставке 12 вертолетов Ми-17, мы завершили исполнение контрактов по поставке четырех дивизионов зенитного ракетного комплекса С-300ПС и восьми учебно-боевых самолетов Як-130
- сказал он -
На сегодня наше сотрудничество развивается. Это не только поставки готовой продукции, хотя таковые и существуют
В повестке дня стоит такой проект, как создание специальных технических центров. Прежде всего, это касается техники ПВО, то есть по ремонту "Торов" (зенитно-ракетный комплекс "Тор"), это касается радиоэлектронной и бронетанковой техники



Россия завершила ряд контрактов по поставкам вооружений в Белоруссию


Как сообщил глава ФСВТС, на выставке представлена широкая номенклатура техники ПВО, продукция "Сплава" (это, прежде всего, боеприпасы к реактивной системе залпового огня "Смерч"), продукция Росэлектроники.

Россия участвует в выставках MILEX c первого дня основания. В этот раз мы привезли 16 организаций, в том числе четыре субъекта военно-технического сотрудничества (ВТС) - это "Техмаш", "Алмаз-Антей", "Сплав" и, конечно, нашу жемчужину - "Рособоронэкспорт
- отметил Шугаев -
Как известно, мы с нашими братьями-белорусами сотрудничаем по договору о развитии военно-технического сотрудничества. Это подразумевает и прямые поставки с предприятий, и, конечно, по льготным ценам, которые у нас приняты при использовании для собственных нужд

Сегодня Белоруссия занимает первое место среди стран ОДКБ по поставкам (российских вооружений и военной техники). С 2014 года поставки серьезно увеличились.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 8

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  1. cniza Сегодня, 16:32
    Сегодня Белоруссия занимает первое место среди стран ОДКБ по поставкам (российских вооружений и военной техники). С 2014 года поставки серьезно увеличились.


    Странно , если бы было по другому.
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 16:47
      Когда уже бахнем? smile
      Тралл
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:52
        Цитата: Тралл
        Когда уже бахнем?

        Так начиная с 9-го мая бахаем... Всё бабло в вино-водочном оставили..... drinks
        wassat
        stalkerwalker
        1. Svarog51 Сегодня, 17:01
          Ильич, hi Так на бАхаем, а бухАем. wink drinks Между прочим, я не зря за Вас болел, приз выиграли. feel
          Svarog51
  2. Svarog51 Сегодня, 16:33
    У Паши появился шанс обменять Дегтярёва на КОРД. feel Бонусом предусмотрено. good
    Svarog51
    1. cniza Сегодня, 16:51
      Он должен им воспользоваться.
      cniza
      1. Svarog51 Сегодня, 16:56
        Витя, боюсь, что он уже им пользуется и под шумок смылся новую технику принимать и в своём амбаре расставляет. Как появится, будет опять рассказывать, что последний диск с патронами к Дегтярёву проверял. laughing drinks
        Svarog51
  3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 16:52
    Беларуссия Западный форпост России..Поэтому в Белларуссии должно быть самое современное Российское оружие...И должны быть Российские вленные базы..
    Мальчиш Кибальчиш
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