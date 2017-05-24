Нелетальный обзор. Часть 2





Использованы материалы:

www.shephardmedia.com

www.bemeyers.com

www.orbitalatk.com

www.blighter.com

www.raytheon.com

www.dedrone.com

www.jnlwp.defense.gov

www.gd-ots.com

www.kmweg.com

www.benelli.it

www.wikipedia.org

ru.wikipedia.org

Мировое сообщество сил специальных операций (ССО) является одним из основных заказчиков нелетального оружия и остается в высшей степени сосредоточенным на разработке нелетальных вариантов. Операторы ищут мощное и достаточно точное вооружение для нейтрализации оппонентов, при этом, стараясь снизить косвенный ущерб для собственности и косвенные потери среди гражданских лиц, поскольку желают выиграть становящуюся всё более важной войну в сфере общественного мнения.Подобные требования рассматриваются, в частности, для противопиратских операций, когда военные и частные охранные службы получают задачи, при выполнении которых должны придерживаться международных и множества определенных соответствующими государственными структурами местных законов, касающихся систем летального оружия. Но ограничения такого рода довольно часто не соблюдают частные охранные компании, например, пряча летальное вооружение на борту кораблей вне юрисдикции территориальных вод, где подобные законодательство могло бы быть применено.По данным международных исследований, рынок нелетального вооружения будет оцениваться примерно в 8,37 миллиарда долларов к 2020 году, демонстрируя ежегодный прирост более чем на восемь процентов.Нынешние нелетальные решения варьируются от помпового дробовика 12 калибра и 40-мм гранат до гранат с резиновой шрапнелью и светошумовых боеприпасов; последние уже несколько десятилетий используются в качестве нелетального варианта в боевой подготовке по зачистке зданий.Согласно официальной документации американской программы по нелетальным вооружениям (NLWP), подобные системы вооружения могут использоваться в качестве альтернативы «окрикам и стрельбе, снижая при этом риск смертельных случаев и телесных повреждений среди гражданского населения».Служащий Главного управления ССО НАТО в Бельгии в одном интервью пояснил, как подобная концепция может быть критически важна для подразделений ССО, стремящихся использовать разведывательную информацию в реальном времени в современном оперативном пространстве. «Способность выводить из строя и захватывать приоритетные цели, а не убивать их, является первостепенным для разведывательного цикла «собрать, обработать, проанализировать и передать», это позволяет вам выводить из строя объекты согласно обстановке, позволяет вам допросить их на месте прежде, чем использовать информацию и перейти к следующей цели, - пояснил он. - Уже несколько лет сообщество ССО рассматривает подобные схемы, но на данный момент не так уж и много имеется отработанных и эффективных систем, чтобы делать это».В США Управление по единому нелетальному оружию (JNLWD) наряду с Центром разработки надводного вооружения ВМС уделяет особое внимание этим требованиям.В рамках программы по нелетальным вооружениям министерства обороны эти организации возобновили деятельность по изучению последних достижений в науке и технологии, научные исследования, а также испытания и оценку нелетального оружия с целью обеспечения потребностей современного и будущего солдата.По итогам этой работы для промышленности будет выдано несколько контрактов на научно-исследовательские работы во всех предметных областях, затрагивающих нелетальные боевые действия, включая борьбу с живой силой, материальными ценностями и степень воздействия на биообъекты.В своем последнем приглашении на конкурс, обновленном летом 2016 года, министерство обороны США хочет провести дополнительные исследования в области оружия по борьбе с живой силой касательно использования нейтрализующей технологии электрического раздражения с возможностью «временного выведения из строя»; технологии активного сдерживания Active Denial Technology (ADT), базирующейся на электромагнитной направленной энергии для сдерживания конкретных лиц; технологий ударного действия, включая резиновые пули, кассетные боеприпасы шарикового типа и гранаты с резиновой шрапнелью; звуковые и световые решения; и другие технологии с целью «создания более эффективного и подходящего с тактической точки зрения нелетального оружия, устройств и боеприпасов».К примерам подобного оружия можно отнести светошумовую гранату - основное средство, использующееся при проведении ССО боевых задач, которое постоянно совершенствуется в направлении повышения светоотдачи (что ведет к увеличению периода ослепления), ограничения звукового давления; и реализации мер по защите окружающей среды.Снаряды ручного метания используются в основном перед входом штурмовых групп в помещение, что особенно подходит для спецгрупп проводящих контртеррористические операции и операции по освобождению заложников. Временно выводя из строя либо бойцов противника, либо гражданских, это оружие обеспечивает штурмовые группы коротким окном возможностей по быстрой нейтрализации ослепленных и растерянных оппонентов.Показанная в мае 2016 года усовершенствованная светошумовая граната МК 20 MOD0 (фото внизу), была разработана американским Командованием силами специальных операций с участием ВВС, ВМФ и береговой охраны.В Управлении вооружения, технологий и снабжения ССО поясняют, что новая ручная граната «стала более эффективной, более безопасной, имеет большую светоотдачу и период ослепления по сравнению с существующими, стоящими на вооружении светошумовыми гранатами».«Граната МК 20 работает за счет инициирования и выброса металлического порошка, который вступает в реакцию с кислородом воздуха и создает яркую, более продолжительную вспышку и более продолжительное звуковое давление. Целью является временное подавление объекта(ов) при повышенной безопасности для пользователя и людей в целевой зоне. Граната используется в качестве инструмента борьбы с живой силой для вытеснения людей, запрета доступа и подавления отдельных субъектов в операциях проделывания проходов и/или других нелетальных операциях», - пояснили в Командовании ССО.Как поясняется в министерском приглашении на конкурс, в области систем выведения из строя материального имущества министерство обороны также выделяет средства на исследование решений с использованием радиочастот высокой мощности и сверхвысоких частот, предназначенных для доставки энергии электромагнитного излучения до объекта с целью устойчивого нелетального воздействия. К потенциальным целям этого оружия можно отнести тактические наземные транспортные средства, надводные суда, авиацию, электронное оборудование и важнейшую инфраструктуру.«Другие нелетальные технологии борьбы с материальным имуществом могут включать направленную энергию, механические или другие средства останова и вывода из строя потенциальных материальных угроз»,- говорится в нем.Сообществом ССО также рассматриваются технологии касательно наземных, воздушных и морских операций по сковыванию действий противника, в которых решения по выводу из строя двигателей и платформ с целью заставить преследуемые транспортные средства остановиться, традиционно основываются на крупнокалиберных снайперских винтовках и различных наступательных и оборонительных системах.К примерам подобных систем с уровнем технологической готовности 5 (по американской градации демонстрация технологий) и выше можно отнести электрическую систему останова транспортных средств, легкое останавливающее устройство и систему отстрела сети для останова судов.И, наконец, будут проведены работы по изучению воздействия на человека нелетальных технологий, в связи с чем министерство обороны выдаст пять отдельных контрактов.В перспективных нелетальных вариантах будут использоваться технологии активного сдерживания, а также радиочастотные останавливающие устройства для останова наземных и надводных платформ, хотя представитель офиса по реализации программы NLWP сказал, что подобные технологии в настоящее время находится не выше уровня изучения возможности технической реализации. «Перспективное нелетальное оружие находится на концептуальном этапе. Эти возможности на данный момент не существуют, но проходят исследования в поддержку нелетального оружия следующего поколения», - пояснил он.Впрочем, подобные технологии в настоящее время применяются в различных системах борьбы с беспилотниками. Среди производителей, предлагающих такие системы, можно назвать компании Leonardo-Finmeccanica, Rafael Defense Systems, Saab, SRC, британский консорциум Anti-UAV Defence System (AUDS), состоящий из Blighter Surveillance Systems, Chess Dynamics and Electronic Control Systems, и некоторые другие.DeDrone, например, в настоящее время интегрировала в свою систему предупреждения появления дронов устройство глушения для останова невоенных дронов. В случае появления дрона глушитель производства фирмы HP Wust автоматически активируется и останавливает приближающиеся беспилотники за счет передачи преднамеренных радиопомех. Как только DroneTracker определяет дрон, глушитель активируется и передает электромагнитные волны, которые создают помехи передаче радиосигнала между устройством дистанционного управления и самим дроном. Если дрон летит в автоматическом режиме, то необходимые для навигации сигналы GPS также могут глушиться. В обоих случаях результат одинаков: беспилотники дезориентируются и в этом случае, как правило, начинает выполняться заранее запрограммированная производителем процедура безопасности, либо дрон летит назад к точке старта, либо немедленно приземляется, либо остается висеть в воздухе. Противодроновая система способна глушить частоты 2,4 Гц, 5,8 Гц и GPS/GLONASS.После расширенного изучения рынка и опроса экспертов правительственных организаций и телекоммуникационных агентств и их требований компания HP Wust дополнительно разработала концепцию интегрированной саморегулирующейся сети обнаружения и глушения, которая предназначена для предотвращения работы сети сотовой связи внутри исправительных учреждений. В этой концепции объединены все требования государственных учреждений, телекоммуникационных компаний и одно из новейших и самых продвинутых решений на рынке, связанное с блокированием всего ведущегося обмена информацией по сотовой связи.Внедрение этой концепции в практику с особым акцентом на саморегуляцию передающих и принимающих устройств посредством системы управления направлено на создание автономного и надежного системного решения.Саморегулирующаяся система детекторов и глушителей постоянно находится в состоянии готовности и регулирует передаваемую мощность децентрализованных устройств глушения таким образом, что, например, эффективно глушит сотовые телефоны в тюрьме без создания помех абонентам снаружи. Система может быть запрограммирована для автоматического поддержания определенных уровней шума внутри и снаружи огороженного пространства. Прежде всего, это означает, что не требуется трудоемких и дорогостоящих изменений настроек системы и что система целиком независима от внешних изменений, например установки новых базовых станций или корректировки выходной мощности этих базовых станций, погодных условий и инфраструктурных изменений внутри и снаружи пенитенциарного заведения.Подобно во многих отношениях потребностям ССО, проводящих операции по захвату важных объектов для оперативного допроса, захват беспилотника с самодельным взрывным устройством может привести к получению важной информации для последующего расследования (в рамках уже упоминавшегося разведывательного цикла «собрать, обработать, проанализировать и передать»), и поэтому гораздо важнее прервать работу летательного аппарата, чем кинетически его уничтожить.По данным компании AUDS, радар обеспечения воздушной безопасности А400 Air Security Radar, работающий в диапазоне Кu, может по сети соединяться с цветной камерой HAWKEYE LR и направленным радиочастотным устройством Directional RF Inhibitor, которое используется для прерывания работы и нейтрализации летательного аппарата нелетальным образом.По данным компании ECS, производящей устройства глушения, эта система базируется на решениях борьбы с СВУ, созданных порядка дести лет назад для операций в Ираке и Афганистане.«Мы адаптировали эту технологию с целью противодействия этой новой развивающейся угрозе. Вы не можете почивать на лаврах, наоборот, вы должны развивать различные технологии для идентификации и нарушения работы различных частей беспилотного комплекса. Мы знаем уязвимости каналов передачи данных, к тому же нет совершенной системы. Мы определенно знаем, как нарушить работу канала данных», - пояснил представитель компании ECS.Впрочем, технология воспрещения доступа остается в высоком приоритете для министерства обороны США и его партнеров из разных стран, чему свидетельством стало проведение демонстрации возможностей в январе 2016 года на авиабазе Мак-Дилл во Флориде. Как говорят официальные лица, это мероприятие было сосредоточено на технологиях, способных обеспечить «оперативные потребности американских вооруженных сил без нанесения вреда гражданским лицам и при ограниченных косвенных потерях».Основной акцент при проведении это демонстрации был сделан на системе активного сдерживания ADS (Active Denial System), предназначенной для создания ощущения нагрева и последующего быстрого отражения атаки живой силы противника с минимальным риском нанесения травм. Во время демонстрации личный состав обороняющейся стороны соблюдал правила ведения боевых действий и по мере необходимости наращивал силовое воздействие перед применением систем летального вооружения.«Мы постоянно проводим эти демонстрации по обучению и демонстрации возможностей нелетальных технологий, - пояснил Брайан Лонг, руководитель программ по технологиям активного сдерживания в министерстве обороны США. - Система представляет собой большой скачок в области нелетальных возможностей, она работает на больших дистанциях по сравнению с имеющимися на вооружении системами».Во время демонстрации на авиабазе Мак-Дилл автомобиль с системой ADS (фото внизу) был установлен в полукилометре от спешенных оппонентов, хотя в компании утверждают, что она могла бы достичь максимальной эффективной дальности до километра. После активации командиром подразделения ADS наводила контролируемый луч, нагретый до 120°С, на «отдельные биообъекты», заставляя их закрывать глаза и уходить из-под действия луча. Температура кожи немедленно снижалась при входе из конуса «обстрела» системы ADS.По данным разработчика, компании Raytheon, система ADS предназначена для проецирования пучка миллиметровых волн частотой 95 ГГц, который способен проникать в кожу на глубину 1/64 дюйма. Эта технология разрабатывалась более 15 лет как платформа для установки на транспортные средства, хотя в настоящее время программой развития нелетального вооружения предусматривается проведение научно-исследовательских работ, направленных на уменьшение размеров системы и улучшение ее мобильности. Система ADS предназначена для защиты своих сил, сдерживания толпы, проведения оборонительных и наступательных операций.В будущем ожидается также выполнение научных исследований и разработок с целью последующего проведения испытаний и оценок перспективных технологий миллиметровых волн, включая гиротрон на постоянном магните и твердотельный лазер.«Акцент будущих разработок будет сделан на уменьшении размеров, массы и мощности компонентов и подсистем, включая систему терморегулирования, антенны и энергоустановку. Кроме того, будут исследоваться последствия воздействия на человека, для этого будет проведено моделирование теплового воздействия с целью определения риска получения травм и совершенствования конструкции системы», - подвел итог господин Лонг.Командование ССО не смогли прокомментировать, будет ли оно и далее изучать применение варианта системы ADS на борту вооруженного транспортного самолета AC-130J GHOSTRIDER, обеспечивающего непосредственную авиационную поддержку, для дезорганизации воздушных, морских и наземных угроз, а также глушения коммуникационного, компьютерного и разведывательного оборудования, используемого противником.В связи с тем, что социальные медиа передают всё больше репортажей с театров боевых действий, силы специальных операций и обычные войска должны сосредоточиться на победе в информационной войне. Нелетальное вооружение будет играть все более важную роль в этой связи, поскольку вооруженные силы стремятся не только сокращать сопутствующий ущерб - потери среди гражданского населения и ненужные разрушения инфраструктуры, но также более эффективно собирать разведывательную информацию, используемую для подавления глобальных террористических сетей и повстанческих организаций.