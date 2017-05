Заменить или обновить? Рынок бронемашин Ближнего Востока

Использованы материалы:

На Ближнем Востоке идут конфликты разной интенсивности. В то время как сирийские правительственные силы, лояльные президенту Башару Асаду, при поддержке России возвращают территории, захваченные повстанцами, операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ) буксует, одновременно Саудовская Аравия ведет борьбу в Йемене с хуситами, которые теперь перенесли военные действия также и на море, чему примером является недавняя атака катера со смертником на саудовский корабль.Несмотря на то, что в регионе имеется острая потребность в современном вооружении, маловероятны какие-либо большие закупки в будущем помимо тех, что уже были проведены за последние несколько лет и по которым ранее были заключены контракты. Подобное положение связано с падением цен на нефть и соответствующим падением доходов государств Персидского залива. Следовательно, модернизация техники, по всей видимости, будет реальным выбором до тех пор, пока рынок не начнет восстанавливаться.На сегодняшний день на Ближнем Востоке самые большие средства на свою оборону тратит Саудовская Аравия. В прошедшее десятилетие она значительно модернизировала свои вооруженные силы и возможно является единственной страной, которая несмотря ни на что продолжит закупать новое вооружение. Что касается наземной техники, то Королевство предпочитает закупать ее у США, это касается и основных боевых танков (ОБТ) М1А1/А2 Abrams. Последняя сделка стоимостью 1,15 миллиарда долларов состоялась в августе 2016 года, ею предусматривается покупка 153 «систем», из которых двадцати суждено восполнить боевые потери, понесенные саудовской армией в Йемене. Также там было уничтожено несколько устаревших танков М60 Patton, которые пали жертвой, по всей видимости, ПТУР иранского производства. Кроме того, в запрошенном Саудовской Аравией пакете числятся 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 Hercules (также из наличия американской армии, модернизированные до уровня М88А2).Саудовцы поставили амбициозную задачу увеличить парк танков до 700 машин за счет покупки дополнительных машин к уже имеющимся у саудовской армии 442 танкам M1A2S (плюс поставляемые 153 машины). Первоначально нескольким крупными партиями было закуплено 373 танка М1А2 по контракту в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам стоимостью 2,9 миллиарда долларов. В 2013 году было куплено 69 танков в варианте M1A2S. Позднее Саудовская Аравия решила модернизировать все танки М1А2 до конфигурации M1A2S, чем и займется компания General Dynamics Land Systems (GDLS).Заказы на танки вовремя подоспели на помощь этой компании, которая имеет производственные мощности в городе Лима, нуждающиеся в загрузке после того, как завершились военные кампании в Ираке и Афганистане. Комплект включает навигационные системы от Smith Industries, прицелы и системы управления огнем от Raytheon и электрические системы от Chrysler.Кроме того, компания GDLS, как ожидается, поставит саудовской армии бронемашины LAV III (8x8) (фото внизу) на сумму от 10 до 13 миллиардов долларов. За последние пятнадцать лет компания уже поставила свыше 1000 подобных платформ саудовской Национальной гвардии. Две последние сделки включают 124 машины в 2007 году на сумму 631 миллион долларов и 73 машины в 2011 году на сумму 263 миллиона долларов. Впрочем, контрактом с армией предусматривается поставка гораздо большего количества бронемашин LAV. Для этих машин бельгийская компания Cockerill поставляет свои башни CT-CV 105HP и СМСТ в нескольких вариантах.Французская компания Nexter поставляет 73 защищенных патрульных машин Aravis 4x4 в Саудовскую Аравию на необъявленную сумму, при этом планируется контракт примерно еще на 130 таких машин. По контракту 2011 года стоимостью 210 миллионов долларов компания также поставила 32 155-мм самоходные артиллерийские системы Caesar на базе шасси грузового автомобиля Mercedes 6x6, которые последовали за предыдущими поставками 80 и 20 систем Caesar.Также французская компания Renault продала Королевству 100 бронеавтомобилей VAB 4x4 общей стоимостью примерно 40-50 миллионов долларов. Сделка была проведена в рамках трехмиллиардного пакета французских вооружений, по которому машины первоначально предназначались для Ливана. Сделка сорвалась и Саудовская Аравия забрала их себе.Эр-Рияд также модернизирует устаревшие бронетранспортеры американского производства М113. Работы ведутся с 2004 года и из запланированных 2000 машин на сегодняшний день модернизировано порядка 1000 штук. Турецкая компания FNSS (частью акций владеет BAE Systems) поставляет комплекты, устанавливаемые на машины в Саудовской Аравии; последняя партия 500 БТР М113 была модернизирована за 360 миллионов. Часть двигателей поставила компания MTU, а трансмиссии компания Allison.Испанская компания URO поставила 30 своих бронеавтомобилей Vamtac. Кроме того, Эр-Рияд собирался несколько лет назад купить 950 плавающих БМП-3 у России, но в связи с политическими трениями сделка не состоялась.Это только часть нынешней активности. Взаимоотношения между западными государствами и саудовскими военными выстроены на десятилетия. В наземном секторе процесс интересен тем, что вооружения покупаются для двух разных военных структур: саудовской армии и Национальной гвардии.Гвардия подчиняется напрямую королевской семье и призвана удержать ее у власти, если в случае любых внутренних коллизий преданность армии будет поставлена под сомнение.Среди стран Персидского залива Объединенные Арабские Эмираты прилагают больше всего усилий по обновлению своей военной мощи, при этом покупая вооружения не только за рубежом. Они планируют по программе развития страны до 2030 года увеличить долю в своем ВВП от несырьевых источников и существенный вклад здесь должна внести оборонная промышленность.На выставке IDEX 2015 эмиратская компания EDT показала бронемашину Enigma 8x8 (фото внизу) собственной разработки и производства, которую предлагает для удовлетворения потребностей страны в платформе подобного типа. В машине установлена силовая передача ирландской компании Timoney, которая также предоставила свои технологии для семейства машин Теггех 8x8 сингапурской компании ST Kinetics.Коммерческий директор в компании Timoney Саймон Вилкинс сообщил, что бронемашина Enigma завершила летние испытания вместе VBCI от французской Nexter, Arma от турецкой Otokar и AMV от финской Patria, и, несмотря на недавнюю покупку машины Rosomak (польский лицензионный вариант оригинальной финской машины AMV) в начале 2016 года, он настаивает, что ОАЭ имеют потребность в машинах конфигурации 8x8.По мнению Вилкинса, контракт с компанией Patria не был альтернативой эмиратской машине 8x8, а параллелен ей, и машины AMV были куплены для удовлетворения потребностей военных, воюющих в Йемене, в подобных машинах. Фактически эта была срочная оперативная потребность и поэтому сохраняется потребность в конфигурации 8x8.Компания Patria не подтверждает количество машин, поставленных по контракту от января 2016 года, но предполагается, что их было около 60. Ранее появлялись сообщения, что ОАЭ хотят купить около 50 машин, часть которых должна была поставлена производителем, а часть изготовлена на местных мощностях. Впрочем, неясно, подписала ли компания Patria вторую часть контракта после своего заявления о том, что производство будет вестись в Польше.В 1992-2000 годы ОАЭ приняли поставки 650 БМП-3 производства «Курганмашзавод», но модернизировали только 135 из них по контракту стоимостью 74 миллиона долларов. С остальных машин башни будут сняты и перенесены на колесное шасси 8x8.В 2012 году был выпущен запрос предложений на 600 колесных машин. На 400 из них должны быть установлены старые башни от БМП-3. А остальные 200 машин, как ожидается, будут использоваться в качестве бронетранспортеров и пунктов оперативного управления. Поэтому, если даже компания Patria и поставила 60 машин, то еще остается очень много места для желающих подать заявки.Интеграция башни от БМП-3 является особой головной болью для производителей машин, поскольку российская система не только сама по себе большая и имеет крупную корзину, но и еще оригинальная конструкция производителя была доработана Эмиратами.По словам Вилкинса, «машины необходимо расширять и удлинять между вторым и третьим мостами, чтобы они могли принять большую корзину башни».Он добавил: «Любой головной производитель, пытающийся адаптировать машину под эти требования, будет иметь одну и ту же проблему; эту сложную задачу необходимо решить. Проще попытаться спроектировать этот элемент с самого начала, чем адаптировать существующую конструкцию, чтобы хоть как-то разместить ее».В компании Patria сообщили, что башня БМП-3 может быть установлена на бронемашину Rosomak, но не подтвердили, что хотя бы одна из машин, поставленных на сегодня, оборудована ею. Впрочем, на выставке IDEX 2015 компания показала машину Rosomak с башней от БМП-3, хотя опять же неясно, демонстрационный ли это образец или полностью интегрированная башня. Patria только заявила об учреждении в ОАЭ новой дочерней компании - Patria Land Middle East, чтобы быть ближе к заказчику и предоставлять услуги по продажам и маркетингу с возможностью их дальнейшего расширения.Тем временем, эмиратская компания Nimr разрабатывает свои собственные машины 4x4, включая новую модель для специальных сил Ajban. В прошлом году компания открыла новый завод в Абу-Даби и купила права на бронемашину RG-35 у южноафриканской компании Denel.Хотя некоторые страны в регионе развивают новые для себя возможности по проектированию и производству, все это пока находится на ранних этапах и ограничено относительно простыми бронированными машинами 4x4. Более крупные и сложные БМП и ОБТ пока им не «по зубам» и поэтому их покупают за рубежом.Но в большинстве случаев страны не всегда могут купить новейшие американские и европейские танки и даже те, кто могут себе это позволить, не могут закупать их в достаточно больших количествах для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Это означает одни путь - необходимо проводить ревизию бронетехники и модернизировать более старые машины.ОАЭ купили 13 комплектов Action en Zone Urban (AZUR) у компании Nexter для 13 своих танков Leclerc с тем, чтобы адаптировать их для городских боев. Также проводится переделка некоторого количества танков OF-40 производства итальянской компании Oto Melara в тяжелые БМП, что указывает еще на один путь получения новых или дополнительных возможностей помимо устаревших ОБТ. Sabiex International, совместное предприятие с AI Badie Group, проводит эти работы, но не ясно насколько далеко ли продвинулось дело.Компания Raytheon на ближневосточном рынке нацелена на танк М60 с комплектом модернизации, который был разработан в сотрудничестве с НИЦ вооружений американской армии, Уотервлитским арсеналом, компанией Benelabs и еще 10-12 субподрядчиками. Танк М60 представляет собой платформу разработки 60-х годов, было изготовлено свыше 15000 машин в различных вариантах, от М60А1 и до М60АЗ. В эксплуатации многих стран до сих пор находится примерно 6000 танков, среди них Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Старший директор компании Raytheon Intelligence, Information and Services сказал, что в начале 2000-х годов компания в сотрудничестве с конструкторским бюро им. Короля Абдаллы II KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) модернизировала 186 иорданских танков по программе продления срока службы, которая привлекла внимание других ближневосточных стран.«Саудовская Аравия, Турция Египет, Бахрейн и Оман взволновал тот факт, что вместо замены 1000 танков за весьма приличные деньги - ценник на основной танк находится на уровне 5-6 миллионов долларов сегодня - они могли бы провести эту модернизацию и получить возможности, которые хотят, всего за треть от стоимости нового танка», - сказал он.«Есть несколько стран на Ближнем Востоке, которые сейчас находятся посреди процесса покупки техники в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам. Я не могу сказать вам, что это за страны, поскольку процесс не закончился, но они достаточно продвинулись в этом вопросе», - заверил он.Уровень модернизации SLEP для ОБТ М60, разработанной компанией Raytheon IIS, может варьироваться от базового усовершенствования СУО до чего-то более значительного, «включая двигатель, подвеску, гидравлику, трансмиссию - все, чтобы довести танк до состояния нового. Это зависит от того, как интенсивно танки используются и насколько устарела подвеска или двигатель с трансмиссией и тип проблем с обслуживанием, которые они имеют», - сказал представитель компании.При модернизации танков М60 SLEP с использованием комплекта от компании Raytheon, мощность двигателя повышается с 750 до 950 л.с. Это означает, что машины могут перевозить больше боеприпасов и топлива, сохраняя в тоже время прежнюю подвижность, или наоборот, масса может быть сохранена, чтобы получить более высокие скорости. Трансмиссия должна выдерживать большие нагрузки, большие объемы масла должны проходить через нее и поэтому система восстанавливается под гарантию практического нового состояния.Гидравлические системы на танке, например механизм отката и приводы башни, заменяются электрической системой, исключающей риски, связанные с опасным высоким давлением и высокими температурами масла; при этом, более безопасная альтернативная конструкция занимает меньше места, тем самым, оставляя больше места для экипажа.В полностью цифровой системе управления огнем (СУО) аналоговый баллистический вычислитель TPS заменен цифровым, добавлен интегрированный дневной/ночной тепловизионный прицел с лазерным дальномером/целеуказателем. Кроме того, имеется вариант по увеличению калибра основной пушки, при этом 105-мм нарезная пушка М68 заменяется 120-мм гладкоствольной М256 L44 (такая же установлена на М1А1 Abrams). Это также приводит к снижению массы и при модификациях, экономящих пространство, модернизированный танк М60 может принять снаряды большего калибра.Представитель компании сказал, что комплекты будут изготавливаться в США, а затем отгружаться стране-заказчику. «Там будет проведена большая часть работ по установке новых систем, капитальному ремонту и испытаниям. Мы обеспечим поддержку нашими техническими специалистами, которые передадут наш опыт с тем, чтобы мы были уверены, что местные операторы справятся со своими танками».Как и ОАЭ, Оман является одной из стран, которая обладает более развитой отечественной производственной базой, но с ограниченными возможностями. Что касается модернизаций, то вероятно страна собирается модернизировать свои колесные машины Piranha в кратчайшие сроки. Оман имеет статус наблюдателя в британской программе по продлению срока службы ОБТ Challenger 2 и при этом в британском контракте уже предусмотрен опцион по 38 оманским танкам. Страна также хочет получить 77 новых танков на замену устаревших танков М60. В этой связи был объявлен тендер и претендентами здесь выступают немецкий Leopard и турецкий Altay. Хотя он может быть остановлен, если модернизация танков М60 окажется привлекательной как более дешевый путь получения искомых возможностей в кратчайшие сроки.Бахрейн также имеет парк устаревших танков М60 и намерен искать им замену по примеру соседнего Катара, который купил новейший вариант танка Leopard 2A7. Впрочем, стоимость опять может подтолкнуть его к поиску вариант модернизации.Тем временем, страна приняла поставки 45 бронемашин Arma 6х6 от турецкой компании Otokar и, по сообщениям, имеет потребность в бронемашинах конфигурации 8x8, но, по всей видимости, ничего пока не происходит в этом направлении. Судя по всему, в 2014 году Бахрейн стал первым иностранным получателем ПТУР «Корнет-ЭМ» российской компании КБП, заказав нераскрываемое количество систем. Ракета предназначена для установки на бронемашины Тигр-М (4x4), но какая-либо информация по их поставкам отсутствует.Катар заказал 62 танка Leopard 2A7 у компании KMW в 2013 в рамках большого контракта стоимостью 2,5 миллиарда долларов, в который вошла также артиллерия. Какое-то время обсуждались планы по программе закупки бронемашины 8x8 для действий в одних боевых порядках с этими ОБТ и пару лет назад даже были проведены испытания с участием машины VBCI от Nexter, AMV от Patria, Piranha V от General Dynamics European Land Systems, Boxer от ARTEC и Pars от FNSS, но дальнейшего движения в этом направлении пока не просматривается.Кувейт также реализует программу по бронемашине 8x8, которая, скорее всего, идет уже более десятилетия, ведь конкурс был объявлен еще в 2005 году, и пока неясно, сдвинется ли дело когда-нибудь с мертвой точки даже при потребности Гвардии эмира в платформе этого типа. Машины AMV, Pandur II и Piranha III прошли испытания в этой стране. Piranha была куплена Оманом, Катаром и Саудовской Аравией, но к плюсам бронемашины AMV относится меньшая стоимость и то, что она уже стоит на вооружении ОАЭ. Недавно консорциум ARTEC (Rheinmetall и KMW) также провел испытания своей машины Boxer 8x8 в этой стране.Что касается гусеничных машин, то Кувейт реализует программу Desert Warrior по модернизации своих БМП Warrior. Он наблюдает за британской программой Warrior Capability Sustainment Programme (WCSP - программа продления возможностей БМП Warrior), которую возглавляет компания Lockheed Martin UK (LMUK) и на которую претендуют несколько групп, пытающихся одержать победу в заявке по кувейтскому проекту.Компания Lockheed, по всей видимости, является очевидным выбором в связи со своей главенствующей ролью в программе WCSP. Для этого она образовала группу из компаний Van Keppel, Moog, ATK, Rheinmetall, Curtiss-Wright и HETCO, а также кувейтской ITC (Industry & Technology Company), но оригинальный производитель БМП Warrior - компания BAE Systems создала альтернативную группу, в которую вошли General Dynamics и Raytheon. Эта группа могла бы предложить альтернативу по приемлемой стоимости, поскольку LMUK имеет проблемы с башней по программе WCSP. Обе команды поддерживаются Департаментом содействия торговле и инвестициям Великобритании. Также имеется третий претендент на заявку, команду небританских корней возглавляет компания ADS.Некоторые субподрядчики, как например АТК, входят во все три команды, поскольку их оборудование и вооружение предпочитает кувейтская сторона, но решение пока не принято касательно того, кто будет головным подрядчиком.Кувейт также планирует модернизировать 218 своих танков М1А2 Abrams. В заявлении министерства обороны США, сделанном в декабре 2016 года, подчеркивается установка боевого модуля М153 CROWS II компании Kongsberg на башню танка, противоснайперской системы, прицелов, системы ночного видения и дополнительного бронирования в пакете общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов.Страна также желает модернизировать устаревшие танки М84, которых у нее 150 штук, но потенциальные соглашения, сначала с Хорватией, а затем с Сербией, так и не были подписаны.Итальянская компания Leonardo предлагает свой собственный специальный модернизационный комплект для танка М60 за счет добавления собственных систем и ключевых компонентов от других поставщиков. Это решение нацелено на повышение уровня подвижности, ситуационной осведомленности и защиты. Представитель компании на конференции в Лондоне сказал, что это предложение обсуждается с несколькими неназванными клиентами в связи с возможными работами по модернизации.В зависимости от того, что пожелает заказчик, комплект может включать СУО на основе оптоэлектроники со стабилизированным мультисенсорным командирским прицелом Janus и компактным цифровым дневным/ночным прицелом наводчика LOTHAR SD (Land Optronic Thermal Aiming Resource). Также в ее состав входят цветные дисплеи и резервный прицел.Компания Leonardo разработала свою собственную 120-мм гладкоствольную пушку для того, чтобы предложить конкурентоспособное основное вооружение повышенного могущества, также она предлагает противоминный баллистический комплект защиты, дистанционно управляемый модуль вооружения, модернизацию двигателя и доработки других подсистем. Один танк, предположительно в варианте М60АЗ TTS, был оборудован для испытаний комплектом системы управления огнем.Компания Selex ES (ныне входит в Leonardo) ранее установила свою систему сбора информации, наблюдения, целеуказания и разведки TURMS (Tank Universal Reconfigurable Modular System), объединяющую в одной СУО функции наводчика и командира для работы в поисково-ударном режиме, на танки Т-72, развернутые несколькими странами, включая Чешскую республику, так что компания имеет довольно большой опыт работы с ОБТ.Основным вооружением, предлагаемым компанией Leonardo, скорее всего, будет 120 мм/45 гладкоствольная пушка высокого давления с уменьшенными силами отката. 120-мм пушка являются частью новой башни Leonardo HITFACT II, производство которой начнется в 2017-2018 годы. Башня будет устанавливаться на разведывательные бронемашины VBM Centauro II 8x8, закупаемые Италией. Оман ранее получил девять машин VBM Centauro I с 120-мм пушкой в башне HITFACT первого поколения.Неясно, готово ли полностью это предложение к внедрению, так как в компании не могли предоставить какие-либо подробности, поскольку ее коммерческий департамент пока работает над этим предложением.Вернемся в Иорданию. Представитель Raytheon IIS сказал, что его компания в сотрудничестве с KADDB работает над программой SLEP по танкам Challenger 1. «Мы создали прототип с такой модернизацией, которую Иордания имеет на своих танках М60, но танков Challenger 1 у страны существенно больше, примерно 400 машин. На данный момент в связи с работами по обеспечению большей безопасности границ и другой деятельностью, связанной с борьбой с ИГ, модернизация ОБТ Challenger отложена, но мы работали с KADDB в прошлом и она до сих пор проявляет к этому интерес».Существуют и другие проекты модернизаций, например, прототип гусеничного БТР, названный Al-Dawsar (Лев), был показан впервые в прошлом голу на выставке SOFEX.Прототип, изготовленный иорданским KADDB, представляет собой фактически третье поколение британского танка Vickers Centurion; в 60-80-е годы было поставлено в Иорданию 293 таких машины. У некоторых из них в 80-х годах была модернизирована башня, после чего они получили имя Tariq. В настоящее же время лишние машины были выведены из эксплуатации и переделаны в бронетранспортеры.Новые машины сохранили корпус Tariq (который оборудован накладной броней, повысившей уровень защиты до пятого в соответствии с STANAG 4569), двигатель, трансмиссию и гидропневматическую подвеску. Крыша обитаемого отделения была поднята с тем, чтобы разместить двух членов экипажа и до семи десантников.Вдобавок к четырем люкам на крыше также имеется дополнительная фронтальная двухстворчатая дверь с гидроприводом для улучшения доступа в машину, одна часть которой открывается вверх, а нижняя превращается в наклонную аппарель. Кроме того, отделение экипажа и десанта оборудовано системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. На месте водителя, расположенного впереди справа, установлена камера заднего вида.При массе 40 тонн Al-Dawsar имеет полезную грузоподъемность 10 тонн и максимальный запас хода 250 км. Основным вооружением этого тяжелого БТР является 12,7-мм пулемет на турельной установке, хотя при желании может устанавливаться башня со среднекалиберной пушкой и ДУМВ.Бронетранспортер может использоваться в качестве командирской, санитарной или инженерной машины. В KADDB заявили, что ведется изготовление первой партии из 16 машин Al-Dawsar для иорданской армии, после чего ожидаются дополнительные заказы.В 2015 году Иордания заключила контракт с Paramount Group на производство 50 бронемашин Mbombe 6x6 в рамках многомиллионной сделки между этой компанией и KADDB.Тем временем, старая добрая рабочая лошадка HMMWV все еще полна сил. Директор по международной кооперации в компании AM General, сообщил, что компания видит большую потребность в этом бронеавтомобиле во многих странах и особенно на Ближнем Востоке, где она собирается начать несколько программ модернизации.Стоит отметить одну интересную разработку - новый проект компании под названием модульный защищенный грузовик MPT (Modular Protected Truck). По словам представителя компании, «компания AM General изучает закупки разными странами американской техники, а при продаже МРТ можно избежать всех 'головных болей', свойственных регламенту закупок вооружений и военной техники у США».Очевидно, что может быть разработан метод обхода некоторых процедур или ограничений, когда продается модульная базовая машина, которая не имеет экспортных ограничений, но к которой позднее могут быть добавлены различные системы, что сделает весь процесс гораздо быстрее