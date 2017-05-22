О фальсификации Л.Я. Гозмана на ТВЦ

19 мая 2017 г. в передаче «Красный проект. Холодная война – форма существования мира. Природа противостояния» на телеканале «ТВЦ» Л.Я. Гозман на 22-й и 23-й минутах заявил: «Посмотрите, насколько по-разному, вот-вот, я сейчас говорю опять же не про то, что американцы хорошие, да Господь с ними, а я хочу сказать про то, что в нашей стране происходило такого, чего бы мне не хотелось повторения. Да? Вот. Ну, например, смотрите: мы вооружались, что как бы естественно и нормально, вот, в такой ситуации. Ну, допустим, в 54-м году 9-го, 14-го сентября, простите, под Тоцком, на полигоне – это недалеко от Оренбурга – проводилось испытание ядерного оружия. 45 тысяч человек, 45 тысяч человек (повторение в выступлении. – Автор) солдат, ну, солдат и офицеров Советской Армии были там. После того как в воздухе был взорван ядерный заряд, через пару часов после этого их только в противогазах, никаких других защитных систем не было, послали прямо в эпицентр взрыва. Это был эксперимент на людях: посмотреть, что будет. Если это не подготовка к ядерной войне, то скажите мне, что это такое? Скажите мне, чем это отличается от медицинских экспериментов нацистов».К моему большому удивлению, никто из участников передачи не вспомнил, что Соединенными Штатами на ядерном полигоне в штате Невада в 1951–1957 гг. были проведены 8 учений под серийным названием “Desert Rock” с несколькими атомными взрывами каждое, кроме первого, которое прошло с одним атомным взрывом (некоторые маневры проводились после взрывов до 4 атомных устройств). 5 из этих учений были проведены до Тоцких учений, о которых «поведал» Гозман.Наивно было бы полагать, что Гозман не знал о названных учениях в США. Он намеренно представил происходившие события так, как будто СССР стремился к ядерной войне, отвергая все моральные принципы. Хотя очевидно, что Советский Союз предпринимал ответные шаги и в несоизмеримо меньших масштабах: еще один лишь раз СССР был вынужден прибегнуть к военным учениям с применением атомного оружия. Речь идет об учениях, проведенных 10 сентября 1956 года на Семипалатинском ядерном полигоне с участием примерно 1,5 тысяч человек.Фильм о первом учении “Desert Rock” :Таким образом, Гозман выступил как явный фальсификатор событий Холодной войны.Полная версия передачи: