О фальсификации Л.Я. Гозмана на ТВЦ
19 мая 2017 г. в передаче «Красный проект. Холодная война – форма существования мира. Природа противостояния» на телеканале «ТВЦ» Л.Я. Гозман на 22-й и 23-й минутах заявил: «Посмотрите, насколько по-разному, вот-вот, я сейчас говорю опять же не про то, что американцы хорошие, да Господь с ними, а я хочу сказать про то, что в нашей стране происходило такого, чего бы мне не хотелось повторения. Да? Вот. Ну, например, смотрите: мы вооружались, что как бы естественно и нормально, вот, в такой ситуации. Ну, допустим, в 54-м году 9-го, 14-го сентября, простите, под Тоцком, на полигоне – это недалеко от Оренбурга – проводилось испытание ядерного оружия. 45 тысяч человек, 45 тысяч человек (повторение в выступлении. – Автор) солдат, ну, солдат и офицеров Советской Армии были там. После того как в воздухе был взорван ядерный заряд, через пару часов после этого их только в противогазах, никаких других защитных систем не было, послали прямо в эпицентр взрыва. Это был эксперимент на людях: посмотреть, что будет. Если это не подготовка к ядерной войне, то скажите мне, что это такое? Скажите мне, чем это отличается от медицинских экспериментов нацистов».
К моему большому удивлению, никто из участников передачи не вспомнил, что Соединенными Штатами на ядерном полигоне в штате Невада в 1951–1957 гг. были проведены 8 учений под серийным названием “Desert Rock” с несколькими атомными взрывами каждое, кроме первого, которое прошло с одним атомным взрывом (некоторые маневры проводились после взрывов до 4 атомных устройств). 5 из этих учений были проведены до Тоцких учений, о которых «поведал» Гозман.
Наивно было бы полагать, что Гозман не знал о названных учениях в США. Он намеренно представил происходившие события так, как будто СССР стремился к ядерной войне, отвергая все моральные принципы. Хотя очевидно, что Советский Союз предпринимал ответные шаги и в несоизмеримо меньших масштабах: еще один лишь раз СССР был вынужден прибегнуть к военным учениям с применением атомного оружия. Речь идет об учениях, проведенных 10 сентября 1956 года на Семипалатинском ядерном полигоне с участием примерно 1,5 тысяч человек.
Фильм о первом учении “Desert Rock” :
Таким образом, Гозман выступил как явный фальсификатор событий Холодной войны.
Полная версия передачи:
Автор: Павел Густерин
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