Белоруссия представила новый БПЛА вертолетного типа

В данный момент вертолет проходит заводские испытания

Например, были эксперименты с установкой вооружения на беспилотный вертолет Camcopter S-100 австрийской компании Schiebel, на который устанавливались ракеты LMM

Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый вертолет может быть востребован российскими эксплуатантами