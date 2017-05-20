19:34 20 мая

Белоруссия представила новый БПЛА вертолетного типа

Белорусская компания "Индела" впервые представила на выставке "Милекс-2017" разведывательно-ударный беспилотный вертолет, вооруженный реактивными выстрелами термобарического снаряжения, передает корреспондент ТАСС

В данный момент вертолет проходит заводские испытания
- сообщили в этой связи в компании-разработчике.

Белоруссия представила новый БПЛА вертолетного типа



Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов рассказал, что примеров подобных комплексов в мире не так много.

Например, были эксперименты с установкой вооружения на беспилотный вертолет Camcopter S-100 австрийской компании Schiebel, на который устанавливались ракеты LMM
- сообщил он.

По его мнению, такой тип бесплотников может широко применяться в контртеррористических операциях, на флоте и в интересах береговой охраны, так как его можно легко посадить на корабль небольшого водоизмещения.

Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый вертолет может быть востребован российскими эксплуатантами
- считает эксперт.

Использованы фотографии: © Алексей Паньшин/ ТАСС
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Комментарии 23

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  1. новичок Сегодня, 18:16
    очень интересная штука. и да согласен, мо рф вполне может заинтересовать разработка белорусских конструкторов.
    новичок
    1. cniza Сегодня, 18:26

      Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый вертолет может быть востребован российскими эксплуатантами
      - считает эксперт.


      Мало информации .
      cniza
      1. новичок Сегодня, 18:30
        согласен, информации очень мало. крутил_вертел, но ничего конкретного по ттх не нашёл.
        новичок
        1. NIKNN Сегодня, 18:57
          Цитата: новичок
          согласен, информации очень мало. крутил_вертел, но ничего конкретного по ттх не нашёл.

          Но как для анализа.. изначально данная концепция (вертолетного типа) сразу проигрывает по времени дежурства (то есть по времени баражирования) так процентов на 50...на вскидку...
          NIKNN
          1. новичок Сегодня, 19:11
            сей вертолёт разведедывательно_ударный. он по идее, работает: увидел, уничтожил. у вертушки есть свои преимущества, о которых сказано в статье.
            новичок
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:39
        Не буду изображать из себя "експерда" , но позволю себе заметить - перспектива имеется .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:44
          Перспектива есть всегда и есть заинтересованность.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
            А уж если есть заинтересованность со стороны матрасов - быть беде , Витя ...
            bouncyhunter
        2. Монос Сегодня, 18:46
          Цитата: bouncyhunter
          Не буду изображать из себя "експерда" , но позволю себе заметить - перспектива имеется .

          Если можно создать летающую модель вертолёта, то в чём сложность создания беспилотника?
          Монос
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:48
          bouncyhunter
          Не буду изображать из себя "експерда" , но позволю себе заметить - перспектива имеется .
          Пилотов "воспитывать" Wargaming. Будет???? laughing
          Наблюдатель2014
          1. Großer Feldherr Сегодня, 18:59
            Цитата: Наблюдатель2014
            Пилотов "воспитывать" Wargaming. Будет????

            А почему нет?
            Во всем мире давно использующаяся практика
            Großer Feldherr
        4. рич Сегодня, 18:49
          Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый вертолет может быть востребован российскими эксплуатантами - считает эксперт.

          Да, и не только российскими. Экспортный потенциал хороший. Особенно для прибрежных и островных государств, а с термобарами и для городских условий помощник что надо
          рич
        5. Владимирец Сегодня, 18:55
          Цитата: bouncyhunter
          перспектива имеется .

          Паша, с этим не поспоришь. hi
          Но фото... recourse Даже сварка салазок очень напоминает колхоз-тюнинг, с такими швами no У меня знакомый аргонщик есть, он сварит им, пусть обращаются. yes Дьявол кроется в деталях, так что не уверен, что начинка на уровне.
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
            Женя , тебе виднее , видимо . hi Я не разработчик , не производитель .
            bouncyhunter
            1. Владимирец Сегодня, 19:13
              Цитата: bouncyhunter
              Женя , тебе виднее , видимо .

              Не юродствуй. smile У меня, как у человека маненько военного, даже фраза "вооруженный реактивными выстрелами термобарического снаряжения" вызывает очень много вопросов. request
              Владимирец
          2. prosto_rgb Сегодня, 19:17
            Цитата: Владимирец
            так что не уверен, что начинка на уровне.

            С начинкой там всё ок.
            prosto_rgb
  2. sa-ag Сегодня, 18:20
    Жужжалка, ей далеко все равно не летать, на электротяге надо делать чтобы себя ни звуком ни термальным следом не выдавать
    sa-ag
  3. лысова Сегодня, 18:29
    Честно говоря - уже запутался в таком ассортименте беспилотников. Скажите пожалуйста. Российские чего нибудь стоят? А то столько всего, фиг поймёшь, эли всё относительно?
    лысова
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:49
    Молодцы Белорусы-утерли нам нос, скажу честно! hi
    Изгоняющий либероидов
  5. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:59
    Почему все что раньше пацанами делалли в аэромодэльном кружке сейчас называют грозно Беспилотными Летательными Аппаратами..?
    Мальчиш Кибальчиш
  6. APASUS Сегодня, 19:09
    По мне так будь у нас нормальный двигун ,я бы на стандартной электронном пакете для БПЛА сам бы создал такой аппарат .Конечно никто мне выделенный канал связи не даст и проблем будет полно,но когда белорусы могут такую машину поднять в воздух всегда удивляюсь нашим цифрам на разработку БПЛА и нулевому результату
    APASUS
  7. Вадим Голубков Сегодня, 19:26
    Белорусы помню сделали БРДМ 2Т, что-то потом заглохло всё, может кто знает причины? Слышал вроде цена большая, а какая? Если 2-3 млн то это вполне приемлемо. Или он стоит как танк?
    Вадим Голубков
  8. san4es Сегодня, 19:32
    CamcopterS-100
    san4es
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