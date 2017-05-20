19:41 20 мая

Огромный револьвер с крохотными патронами

Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил протестировать необычный револьвер. В ход пошли мелкие, но весьма быстрые пули.




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