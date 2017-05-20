Огромный револьвер с крохотными патронами Сегодня, 18:57 Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил протестировать необычный револьвер. В ход пошли мелкие, но весьма быстрые пули. 1 Возможен ли двойной рикошет? Тройной? Семерной? Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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