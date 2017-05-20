19:36 20 мая

Новый белорусский противотанковый "Богомол"

Белорусская компания "Белспецвнештехника - Новые технологии" создала и впервые показала на выставке "Милекс-2017" самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол". Об это сообщил в субботу ТАСС главный конструктор по данной работе Андрей Анисимов.

Комплекс показан впервые, его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения
- сказал Анисимов.

Новый белорусский противотанковый "Богомол"



По его словам, машина сделана с нуля без каких-либо заимствований.

На выставке представлен экспортный вариант, но, если белорусские Вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение
- сказал главный конструктор

Он добавил, что на данный комплекс может быть установлено три типа управляемых ракет.

Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, это "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления
- пояснил Анисимов.

Конструктор уточнил, что пуск ракет может осуществляться практически в любую погоду и в различных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 кг.

Его можно транспортировать с помощью легкового автомобиля, к которому будет прикреплена специальная платформа
- сказал Анисимов.

Международная выставка "Милекс-2017" открылась в субботу в Минске и продлится до 22 мая.

Использованы фотографии: © Алексей Паньшин/ТАСС
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Комментарии 4

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  1. Teberii Сегодня, 19:29
    Оригинально-все ударились в робототехнику.
    Teberii
    1. oleg-gr Сегодня, 19:30
      Вкалывают роботы, счастлив человек. Воюют машины, людей берегут. Не война, а "геймерские приключения".
      oleg-gr
      1. NIKNN Сегодня, 19:33
        Цитата: oleg-gr
        людей берегут.

        тех что в танке????
        NIKNN
  2. Alex_Rarog Сегодня, 19:33
    Интересная идея но все же концепция что то напоминает)
    Alex_Rarog
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