Новый белорусский противотанковый "Богомол"

Комплекс показан впервые, его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения

На выставке представлен экспортный вариант, но, если белорусские Вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение

Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, это "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления

Его можно транспортировать с помощью легкового автомобиля, к которому будет прикреплена специальная платформа