США продадут Саудовской Аравии системы THAAD и ракетные комплексы Patriot

Такие системы, как Patriot и THAAD, помогут Саудовской Аравии защищать себя и регион от ракетных и воздушных атак

США намерены продать Саудовской Аравии системы заатмосферного перехвата THAAD и противоракетные комплексы Patriot, передает РИА Новости сообщение госдепартамента СШАСША и Саудовская Аравия подписали в субботу пакет документов о продаже американского оружия на 110 миллиардов долларов, дальнейшие сделки в течение десятилетия могут довести эту сумму до 350 миллиардов долларов.Госдепартамент распространил релиз, в котором в общих чертах описал планирующиеся сделки.— говорится в документе.Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.