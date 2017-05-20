22:07 20 мая

США продадут Саудовской Аравии системы THAAD и ракетные комплексы Patriot

США намерены продать Саудовской Аравии системы заатмосферного перехвата THAAD и противоракетные комплексы Patriot, передает РИА Новости сообщение госдепартамента США

США и Саудовская Аравия подписали в субботу пакет документов о продаже американского оружия на 110 миллиардов долларов, дальнейшие сделки в течение десятилетия могут довести эту сумму до 350 миллиардов долларов.




Госдепартамент распространил релиз, в котором в общих чертах описал планирующиеся сделки.

Такие системы, как Patriot и THAAD, помогут Саудовской Аравии защищать себя и регион от ракетных и воздушных атак
— говорится в документе.

Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.
Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.

Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.

Использованы фотографии: http://newsler.info/
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Комментарии 23

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  1. Владимирец Сегодня, 21:20
    "Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них."

    И всё это для самой демократичной и толерантной страны Ближнего востока. good
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 21:24
      США продадут Саудовской Аравии системы THAAD и ракетные комплексы Patriot

      Осталось их немного доработать - покрыть сусальным золотом wassat
      Чёрный
      1. Teberii Сегодня, 21:33
        Зря а ведь Трамп 100 миллиардов заработал и еще 350,вот бизнес.
        Teberii
        1. Inok10 Сегодня, 21:43
          Цитата: Владимирец
          И всё это для самой демократичной и толерантной страны Ближнего востока.

          ... метко в самую суть ... Евгений Батькович, мое почтение ... hi
          Цитата: Чёрный
          Осталось их немного доработать - покрыть сусальным золотом

          ... угу и прикупить к технике еще персонал который будет ее эксплуатировать ... пока на данный момент Саудиты не в состоянии даже в составе коалиции взять верх над Йеменом ... с другой стороны торговля рабами в США привычное дело ... wink
          Цитата: Teberii
          Зря а ведь Трамп 100 миллиардов заработал и еще 350,вот бизнес.

          ... факт, вопрос еще в том,что за сие деньги "откупили" "монархи арабские" ... просто техника им не к месту, там где то есть интересный момент "под ковром", скоро узнаем по поведению Саудовской Аравии ... hi
          Inok10
          1. karish Сегодня, 21:49
            Цитата: Inok10
            Цитата: Владимирец
            И всё это для самой демократичной и толерантной страны Ближнего востока.
            ... метко в самую суть ... Евгений Батькович, мое почтение ...

            Для Вас демократический и толерантный - ругательное слово - вы должны приветствовать эту сделку
            СА - ни демократична и не толерантна.
            Цитата: Inok10
            с другой стороны торговля рабами в США привычное дело ...

            Лучше торговать как США , чем дарить как СССР\РФ
            Цитата: Inok10
            факт, вопрос еще в том,что за сие деньги "откупили" "монархи арабские" ..

            Да какая вам то разница ?
            США на этом загрузили свои предприятия на 10 лет на 350 млрд.
            Вы вообще эту сумму можете представить ? И это одна из сделок их ВПК
            karish
            1. Владимирец Сегодня, 22:01
              Цитата: karish
              Для Вас демократический и толерантный - ругательное слово

              Для нас эти слова обесценил столь любимый вами запад.
              Цитата: karish
              СА - ни демократична и не толерантна.

              Вы рвёте мои шаблоны. belay
              Владимирец
            2. Inok10 Сегодня, 22:01
              Цитата: karish
              Лучше торговать как США , чем дарить как СССР\РФ

              ... ну тут как посмотреть ... США уже продали в Японию две ядерные бомбы в Хиросиму и Нагасаки ... или вдруг у Еврейского Адвоката память сдала ? ... wink
              Цитата: karish
              Да какая вам то разница ?

              ... в этом мире все взаимосвязано ... таки забавно что купили Саудиты, за 350 лярдов вечно мертвых американских президентов ... индульгенцию ? ... laughing
              Цитата: karish
              США на этом загрузили свои предприятия на 10 лет на 350 млрд.

              ... угу ... поживем увидим ... коль так шустро по русски пишите, пословица в помощь: ... Не говори гоп, пока не перепрыгнул ... wink
              Цитата: karish
              Вы вообще эту сумму можете представить ? И это одна из сделок их ВПК

              ... единственная в таком роде ... останусь реалистом и подожду начала пьесы, третьего звонка не было ... hi
              Inok10
    2. Одиссей Сегодня, 21:53
      Цитата: Владимирец
      И всё это для самой демократичной и толерантной страны Ближнего востока.

      Деньги не пахнут
      Одиссей
  2. AlexTires Сегодня, 21:22
    Коллектор поехал по должникам и слишком хорошо кушающим...
    Эмиры подержались за бабки - и будет, хозяевам они нужнее...
    AlexTires
    1. Чёрный Сегодня, 21:31
      Да, уж что что, а вести бизнес трамп умеет.Лихо он им впарил оружие на 110 лярдов smile Нам главное не проморгать, когда ему импичмент объявят, ...сразу нужно будет предложить ему должность главы РОСОБОРОНЭКСПОРТА wassat
      Чёрный
      1. karish Сегодня, 21:34
        Цитата: Чёрный
        Да, уж что что, а вести бизнес трамп умеет.Лихо он им впарил оружие на 110 лярдов

        на 350 , согласитесь , лучше впарить , чем подарить laughing
        Цитата: Чёрный
        Нам главное не проморгать, когда ему импичмент объявят

        А , теперь уже импичмент ждём? -- ну конечно , после этого точно заживёте good
        karish
    2. karish Сегодня, 21:35
      Цитата: AlexTires
      Коллектор поехал по должникам и слишком хорошо кушающим...

      Вам бы таких коллекторов lol
      karish
      1. AlexTires Сегодня, 21:41
        Сами уже обзавелись? fellow
        AlexTires
        1. karish Сегодня, 21:50
          Цитата: AlexTires
          Сами уже обзавелись?

          Торговать надо с такими , что бы коллекторов не посылать laughing
          karish
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:26
    США продадут Саудовской Аравии системы THAAD и ракетные комплексы Patriot
    Саудиты всё будет норм!!! Если с Сев.Корейцами не завяжетесь в патасовке.Иран ,не знаю как .Возможно и там карачун приснится.Ну а Сирия .Там от России в два счёта можно получить.Израилитятяне и те корчат хозяев там с трудом. laughing Ну ,что есть ,то есть.В общем берите аппарат.
    Наблюдатель2014
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:27
    Во второй партии саудиты к своему изумлению купят пять атомных авианосцев, дюжину торпедных подлодок, и40 штук рельсотронов lol
    Изгоняющий либероидов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:29
    Для каждого верблюда в Аравии будет изготовлен бронечехол из сусального кевлара! belay
    Изгоняющий либероидов
  6. APASUS Сегодня, 21:30
    По мне так бизнес и ничего личного! США продадут оружие хоть головорезам ,все обуславливает цена!А Трамп всего лишь менеджер
    APASUS
  7. art030765 Сегодня, 21:33
    развивать впк можно только при наличии богатых союзников и рынков сбыта где есть деньги все остальное потуги
    art030765
  8. Berkut24 Сегодня, 21:50
    Самое интересное, что каждый день саудиты проедают те резервы, которые у них пока еще есть. Бюджет глубоко дефицитный и нынешние траты они себе без последствий позволить не могут.
    Berkut24
  9. Одиссей Сегодня, 21:51
    Продажа оружия на 110 млрд.долл это просто феерично.А общие контракты на 280 млрд $ !!!
    Глобализм в действии.Сначала страна 3 кап.мира продает за доллары сырье,затем выводит их на Запад,а затем еще и закупается там же на оставшиеся деньги smile В итоге на Западе и деньги и сырье,ну а саудитские шейхи зато получили право еще несколько лет поцарствовать спокойно и поиграть в "регионального лидера" просаживая это оружие в Сирии и Йемене.
    Не удивлюсь если США/Израиль раскрутят этих клоунов еще и на удар по Ирану.
    Одиссей
    1. karish Сегодня, 22:02
      Цитата: Одиссей
      Продажа оружия на 110 млрд.долл это просто феерично.А общие контракты на 280 млрд $ !!!

      380!!!, сейчас прошла инфа
      Цитата: Одиссей
      Сначала страна 3 кап.мира продает за доллары сырье,затем выводит их на Запад,а затем еще и закупается там же на оставшиеся деньги

      Ну если Саудия и Эмираты страна 3-го мира, то как то хотелось бы посмеяться.
      Кстати подставьте в своё предложение РФ , всё то де самое , только СА покупает для себя оружие , а россияне -- квартиры в Лондоне и яхты.
      Цитата: Одиссей
      саудитские шейхи зато получили право еще несколько лет поцарствовать спокойно и поиграть в "регионального лидера" просаживая это оружие в Сирии и Йемене.

      Они в отличии от Сирии и Йемена за это платят
      Сирия - $9,8 млрд

      Списаны в 2005 году (из $13,4 млрд долга).
      - ну к этому ещё с 10-ок можно добавить
      РФ в 2000–2003 годах списала 60–90% долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне
      karish
    2. 31rus4 Сегодня, 22:02
      Уважаемые,а вы как то забыли,что саудиты и в Кремль прилетали на переговоры именно по поставкам оружия,так что как говорится свято место пусто не бывает,это Одина из причин,вторая не менее значащая это Иран,которому Россия поставила С-300,да и своя программа ракетного оружия развивается не смотря на санкции
      31rus4
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