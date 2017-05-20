США продадут Саудовской Аравии системы THAAD и ракетные комплексы Patriot
США намерены продать Саудовской Аравии системы заатмосферного перехвата THAAD и противоракетные комплексы Patriot, передает РИА Новости сообщение госдепартамента США
США и Саудовская Аравия подписали в субботу пакет документов о продаже американского оружия на 110 миллиардов долларов, дальнейшие сделки в течение десятилетия могут довести эту сумму до 350 миллиардов долларов.
Госдепартамент распространил релиз, в котором в общих чертах описал планирующиеся сделки.
Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.
Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.
Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.
США и Саудовская Аравия подписали в субботу пакет документов о продаже американского оружия на 110 миллиардов долларов, дальнейшие сделки в течение десятилетия могут довести эту сумму до 350 миллиардов долларов.
Госдепартамент распространил релиз, в котором в общих чертах описал планирующиеся сделки.
Такие системы, как Patriot и THAAD, помогут Саудовской Аравии защищать себя и регион от ракетных и воздушных атак— говорится в документе.
Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.
Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.
Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.
Использованы фотографии: http://newsler.info/
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