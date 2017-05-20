00:23 21 мая

СМИ: Хуситы сбили над Йеменом F-15 Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что сегодня, 20 мая, ими был сбит истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии, передает ливанский телеканал Al Mayadeen

СМИ: Хуситы сбили над Йеменом F-15 Саудовской Аравии


Информация поступила от представителей хуситского движения «Ансар Аллах», сражающего на стороне повстанцев против президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади и поддерживающей его вооруженной коалиции под предводительством Саудовской Аравии. Повстанцы заявили, что был сбит истребитель F-15 американского производства, принадлежащий военно-воздушным силам Саудовской Аравии. При этом, в сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. Комментариев от военных саудовской коалиции пока не поступало.


Напомним, что активные военные столкновения в Йемене между повстанцами хуситами, шиитами, проживающими на севере страны, и в основном суннитским правительством страны начались летом 2014 года. Успехи повстанцев в борьбе с правительственными силами подтолкнули ряд суннитских арабских стран во главе с Саудовской Аравией к вторжению весной 2015 года в Йемен. Коалиция арабских государств ведет боевые действия с повстанцами, в том числе, при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com/
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. supertiger21 Вчера, 22:12
    Ща придут наши израильские товарищи, да начнут твердить: "F-15 ни разу не был сбит!!!"))) laughing
    supertiger21
    1. Владимирец Вчера, 22:13
      Цитата: supertiger21
      Ща придут наши изр

      Надо дождаться официоза.
      Владимирец
      1. supertiger21 Вчера, 22:18
        Цитата: Владимирец
        Надо дождаться официоза.


        Да я угораю) Может быть и не достоверная инфа...
        supertiger21
        1. elmi Вчера, 22:47
          Хуситы сбили над Йеменом F-15

          Хуситы? впрочем пусть все думают что хуситы, надо бы посерьезней помочь им с вооружением. Как там говорится - Враг моего врага-мой друг
          elmi
    2. karish Вчера, 22:14
      Цитата: supertiger21
      Ща придут наши изр

      Да нам , то что .
      у них этого добра ( Ф-15 ) хватает , а сейчас ( после подписи сделки на 380 лярдов ) -- будет ещё больше.
      karish
      1. Teberii Вчера, 22:19
        Старые списывать надо.
        Teberii
        1. supertiger21 Вчера, 23:44
          Цитата: Teberii
          Старые списывать надо.


          Ничё он не старый. Тот же F-15E сочетает в себе такие обычно взаимоисключающие характеристики, как макс скорость в 2,5 Маха и боевая нагрузка до 10,4 тонн. И это не говоря о новых АФАР-радарах и ОЛС-контейнерах Lantirn. Семейства F-15 и Су-27, на мой взгляд, самые удачные истребители 4-го поколения. Им служить ещё минимум 20-25 лет... soldier
          supertiger21
      2. supertiger21 Вчера, 22:20
        Цитата: karish
        Да нам , то что .
        у них этого добра ( Ф-15 ) хватает , а сейчас ( после подписи сделки на 380 лярдов ) -- будет ещё больше.


        Просто вспомнил сколько споров было на тему того, что мол истребительные модификации F-15 ни разу не были потеряны по бою)
        supertiger21
        1. Владимирец Вчера, 22:29
          Цитата: supertiger21
          истребительные модификации F-15 ни разу не были потеряны по бою)

          Если и был сбит, то скорее F-15S, чего бы там истребителям делать?
          Владимирец
          1. supertiger21 Вчера, 23:37
            Цитата: Владимирец
            Если и был сбит, то скорее F-15S, чего бы там истребителям делать?


            Согласен. Да, скорее всего саудовская модификация Страйк Игла, летевшего бомбить повстанцев.
            supertiger21
        2. Арарат Вчера, 23:31
          В воздушном бою а не от ПВО. Две разные вещи
          Арарат
          1. supertiger21 Вчера, 23:49
            Цитата: Арарат
            В воздушном бою а не от ПВО. Две разные вещи


            США и Израиль не признают потерь модификаций A и C, и от ПВО в том числе. Признаются лишь потери Страйк Игла.
            supertiger21
      3. vorobey Вчера, 22:47
        Цитата: karish
        а сейчас ( после подписи сделки на 380 лярдов ) -- будет ещё больше.


        интересный способ утилизации...
        vorobey
        1. karish Вчера, 22:57
          Цитата: vorobey
          Цитата: karish
          а сейчас ( после подписи сделки на 380 лярдов ) -- будет ещё больше.

          интересный способ утилизации...

          Привет hi
          Главное движуха.
          karish
          1. vorobey Вчера, 23:03
            Цитата: karish
            Главное движуха.


            привет энергетикам... Саня.. hi ато.. в движеньи жизнь.. счас на 300 лярдов утиля снова набирут.. одних абрамсов только 153 штуки... lol и что таки с ними делать?
            vorobey
            1. karish Вчера, 23:08
              Цитата: vorobey
              привет энергетикам... Саня..

              hi
              Цитата: vorobey
              час на 300 лярдов утиля снова набирут.. одних абрамсов только 153 штуки... и что таки с ними делать?

              Вообще ( мне как продавцу , как пример ) -- да до лампочки.
              Пусть хоть барханы на них пашут.
              По мне так , чем больше угробят - тем лучше .Новые купят -- лишь бы платили.
              karish
              1. vorobey Вчера, 23:23
                Цитата: karish
                Вообще ( мне как продавцу , как пример ) -- да до лампочки.Пусть хоть барханы на них пашут.По мне так , чем больше угробят - тем лучше .Новые купят -- лишь бы платили.


                ну ты барыга.. Саня..
                vorobey
      4. g1v2 Вчера, 23:13
        Надо с Трампом договориться. Он поставляет оружие саудитам, мы - Ирану. Если с Ирана снимут ограничения по поставке наступательных вооружений, то есть шансы на неплохие контракты. Чисто , чтобы не отставать от конкурента. Так можно обоих на гонку вооружений раскрутить. А мы и матрасы децл заработаем на поставках вооружений. wink
        g1v2
      5. dauria Сегодня, 00:19
        Да нам , то что .


        Как вам-то что? belay Быстренько катите тележку с лимонадом на продажу - они все скоро захотят пить. Да, мне 2 % за идею wassat
        dauria
    3. matak4b Вчера, 22:31
      Во-первых никакогоподтверждения сбития Ф-15 нет. Во-вторых, в январе 1991 года F-15E был сбит над Ираком огнем зенитной артилерии. В воздушном бою действительно не был сбит ни разу
      matak4b
      1. vorobey Вчера, 22:49
        Цитата: matak4b
        В воздушном бою действительно не был сбит ни разу


        я дико извиняюсь.. а в воздушный бой они с кем нить вступали? я дилетант в авиации еще раз простите .. просто интересуюсь..
        vorobey
        1. Mike2388 Вчера, 23:06
          С мигами 21 и 23.
          Mike2388
          1. vorobey Вчера, 23:22
            Цитата: Mike2388
            С мигами 21 и 23.


            вот тут поковырял мал мал.. http://www.waronline.org/fora/index.php?threads/%
            D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D
            0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
            0%B5-%D0%B2-%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
            1982%D0%B3.765/page-12 laughing и тут Официальные данные ВВС США и других стран, эксплуатирующих истребители данного типа, разумеется, не отражают реального положения вещей, хотя бы потому, что вокруг мифа о «непобедимом» F-15 вращаются многомиллиардные контракты.

            - Все равно невероятно…

            - Даже 100 подтвержденных воздушных побед не могут служить объективным критерием технического превосходства. Среди «жертв» F-15, в лучшем случае, всего девять фронтовых истребителей четвертого поколения. Остальная уничтоженная авиатехника – различные модификации МиГ-21, МиГ-23, Су-22, «Мираж» F.1 - т.е. устаревших самолетов 2-3 поколений, к настоящему времени практически полностью снятых с вооружения во всех странах мира. https://topwar.ru/23890-nepobedimyy-f-15-kak-siri
            ycy-podrezali-orlam-krylya.html
            vorobey
      2. pvv113 Вчера, 22:52
        Это потому, что они не летают там, где их могут сбить
        pvv113
      3. soroKING Вчера, 23:17
        ф-15 неуловимый Джо wassat
        soroKING
        1. vorobey Вчера, 23:37
          Цитата: soroKING
          ф-15 неуловимый Джо wassat


          уловимый.. читал как болгары Миг 21 против них на учениях выставили... орлы ближнего боя боятся как огня.. причем в ходе учений было зафиксировано что ракеты против мигов 29 и 21 запускали с дальностей превышающих дальность полета ракеты.. lol
          vorobey
          1. soroKING Вчера, 23:41
            ф-15 - недоМиг lol
            soroKING
            1. vorobey Вчера, 23:43
              Цитата: soroKING
              ф-15 - недоМиг lol


              не так... песня.. есть только Миг между прошлым и будущим.. laughing
              vorobey
    4. Арон Заави Вчера, 22:35
      Цитата: supertiger21
      Ща придут наши израильские товарищи, да начнут твердить: "F-15 ни разу не был сбит!!!"))) laughing

      Совершенно верно. Но несбиваемых самолетов не бывает. И хотелось бы подтверждения в виде фотографий обломков.
      Арон Заави
      1. supertiger21 Вчера, 23:56
        Цитата: Арон Заави
        Совершенно верно. Но несбиваемых самолетов не бывает. И хотелось бы подтверждения в виде фотографий обломков.


        Не все из 104 заявленных побед F-15 имеют подтверждение, но почему то на их счёт никто не ищет обломки...) wink
        supertiger21
        1. vorobey Сегодня, 00:06
          Цитата: supertiger21
          Не все из 104 заявленных побед F-15 имеют подтверждение, но почему то на их счёт никто не ищет обломки...)


          есть две категории джентльменов которым все должны верить на слово.. израильские джентльмены и американцы.. hi
          vorobey
  2. APASUS Вчера, 22:16
    F-15 машина серьезная ,завалить ее трудно,но похоже китайские товарисчии уже на месте.................
    APASUS
    1. 31rus4 Вчера, 22:23
      Уважаемые,уверен сообщат,что потерпел аварию,а не был сбит
      31rus4
      1. APASUS Вчера, 22:28
        Цитата: 31rus4
        Уважаемые,уверен сообщат,что потерпел аварию,а не был сбит

        Не уверен ,но F-15 является одним из самых надёжных самолётов ВВС США.Думаю вариантов не очень много
        APASUS
  3. Вадим Голубков Вчера, 22:28
    Бьют Йеменцы Саудитов. там воюют то наёмники за СА...а арабы и наёмники не солдаты, хоть им "Абрамс" дай, хоть что....
    Вадим Голубков
  4. DOCTOR ZLO Вчера, 22:36
    Хуситы сбили над Йеменом F-15 Саудовской Аравии

    Товарищи хуситы сражающиеся с саудовской военщиной не перестают удивлять, интересно на какой высоте от поверхности земли он был сбит?
    DOCTOR ZLO
    1. karish Вчера, 22:44
      Цитата: DOCTOR ZLO
      интересно на какой высоте от поверхности земли он был сбит?

      74 см от пола.
      Примерно на такой высоте находится клавиатура компа.
      Пока не будет элементарных фото - говорить вообще не о чем.
      karish
      1. DOCTOR ZLO Вчера, 22:46
        Цитата: karish
        Цитата: DOCTOR ZLO
        интересно на какой высоте от поверхности земли он был сбит?

        74 см от пола.
        Примерно на такой высоте находится клавиатура компа.
        Пока не будет элементарных фото - говорить вообще не о чем.


        https://inforeactor.ru/75451-v-iemene-husity-sbil
        i-f-15-vvs-saudovskoi-aravii
        DOCTOR ZLO
        1. DOCTOR ZLO Вчера, 22:49
          Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что сбили истребитель саудовских ВВС

          https://ria.ru/world/20170520/1494727520.html
          Сбили самолет ВВС СА, а на самолете звезда Давида
          DOCTOR ZLO
          1. karish Вчера, 22:56
            Цитата: DOCTOR ZLO
            Сбили самолет ВВС СА, а на самолете звезда Давида

            при этом он почему то летит laughing
            karish
            1. DOCTOR ZLO Вчера, 23:14
              Цитата: karish
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Сбили самолет ВВС СА, а на самолете звезда Давида

              при этом он почему то летит laughing

              В инете одни и те же фотки и почти все пишут про Ф-15
              DOCTOR ZLO
        2. Владимирец Вчера, 22:59
          Цитата: DOCTOR ZLO
          https://inforeactor.ru/75451-v-iemene-husity-sbil
          i-f-15-vvs-saudovskoi-aravii

          Фото 1991-го года и на нем хвост Ф-16.
          Владимирец
          1. DOCTOR ZLO Вчера, 23:05
            Цитата: Владимирец
            Цитата: DOCTOR ZLO
            https://inforeactor.ru/75451-v-iemene-husity-sbil
            i-f-15-vvs-saudovskoi-aravii

            Фото 1991-го года и на нем хвост Ф-16.

            Еще из инета
            Al Mayadeen: истребитель F-16 ВВС Саудовской Аравии был сбит в Йемене

            http://newstes.ru/2017/05/20/al-mayadeen-istrebit
            el-f-16-vvs-saudovskoy-aravii-byl-sbit-v-yemene.h
            tml
            DOCTOR ZLO
        3. karish Вчера, 23:02
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Цитата: karish
          Цитата: DOCTOR ZLO
          интересно на какой высоте от поверхности земли он был сбит?

          74 см от пола.
          Примерно на такой высоте находится клавиатура компа.
          Пока не будет элементарных фото - говорить вообще не о чем.


          https://inforeactor.ru/75451-v-iemene-husity-sbil
          i-f-15-vvs-saudovskoi-aravii

          Что то мне кажется , что это Ф-16 , кстати
          посмотрите статью на ВО
          https://topwar.ru/57766-obschee-kolichestvo-su-30
          -zakazannyh-u-irkuta-dostiglo-406-edinic.html
          коммент от
          Роман 1977 8 сентября 2014 21:08 ↑

          Никогда бы не подумал , что хуситы самолёт сбили вчера , а сфотографировали как минимум в 2014 laughing laughing laughing
          karish
        4. Mike2388 Вчера, 23:08
          Эта фотка F-16, сбитого во время операции «Буря в пустыне».
          Mike2388
      2. tomket Вчера, 22:55
        Цитата: karish
        Пока не будет элементарных фото - говорить вообще не о чем.

        И такое рассказал,
        ну до того красиво,
        что я чуть было ни попал в лапы Тель-Авива.
        tomket
    2. pvv113 Вчера, 23:41
      Цитата: DOCTOR ZLO
      на какой высоте от поверхности земли он был сбит?

      Минимум - на высоте клиренса wink
      pvv113
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 00:00
        Цитата: pvv113
        Цитата: DOCTOR ZLO
        на какой высоте от поверхности земли он был сбит?

        Минимум - на высоте клиренса wink

        Сами тогда фотки сбитого Ф-15 в инете ищите....
        DOCTOR ZLO
        1. pvv113 Сегодня, 00:02
          Не обижайтесь, просто ниже клиренса на стоянке самолет находится не может. С уважением hi
          pvv113
  5. Вадим Голубков Вчера, 22:38
    Цитата: APASUS
    F-15 машина серьезная ,завалить ее трудно,но похоже китайские товарисчии уже на месте.................


    Во время показательных боёв в Индии русские истребители разгромили американские F-15С со счётом 9:1

    Источник: http://politikus.ru/events/18777-vo-vremya-pokaza
    telnyh-boev-v-indii-russkie-istrebiteli-razgromil
    i-amerikanskie-f-15s-so-schetom-91.html
    Politikus.ru
    Могу скинуть Индийские газеты, с английским языком. Они сами это пишут. Так же здесь писали, что румынские танкисты на Т-55 обставили американцев на Абрамсах.
    Вадим Голубков
  6. Перейра Вчера, 23:16
    Надо бы Хуситов в Сирию нанять. Вместо надувных С-400.
    Перейра
    1. Чарик Сегодня, 00:21
      да чтоб топоры тяпками сбивали
      Чарик
  7. ватник Вчера, 23:55
    Хуситы не только самолёты сбивают но и продолжают обстреливать ракетами саудовские военные объекты не смотря на полное господство в воздухе авиации коалиции.
    Кстати ракеты запустили по Саудовской Аравии прямо к приезду туда президента США Трампа.
    Yemenis fire ballistic missile at Riyadh ahead of Trump visit

    http://217.218.67.231/Detail/2017/05/19/522515/Ye
    men-Saudi-Arabia-ballistic-missile-Borkan2-Trump-
    Riyadh/
    Момент запуска ракеты Вулкан 2 на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
    ватник
  8. Чарик Сегодня, 00:14
    интересно чем они его из рогатки чтоль
    Чарик
  9. Chukcha Сегодня, 00:17
    Вполне возможно.
    Саудиты те ещё воины, а ПЗРК никто не отменял.
    Chukcha
Картина дня