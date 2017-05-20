СМИ: Хуситы сбили над Йеменом F-15 Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что сегодня, 20 мая, ими был сбит истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии, передает ливанский телеканал Al Mayadeen
Информация поступила от представителей хуситского движения «Ансар Аллах», сражающего на стороне повстанцев против президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади и поддерживающей его вооруженной коалиции под предводительством Саудовской Аравии. Повстанцы заявили, что был сбит истребитель F-15 американского производства, принадлежащий военно-воздушным силам Саудовской Аравии. При этом, в сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. Комментариев от военных саудовской коалиции пока не поступало.
Напомним, что активные военные столкновения в Йемене между повстанцами хуситами, шиитами, проживающими на севере страны, и в основном суннитским правительством страны начались летом 2014 года. Успехи повстанцев в борьбе с правительственными силами подтолкнули ряд суннитских арабских стран во главе с Саудовской Аравией к вторжению весной 2015 года в Йемен. Коалиция арабских государств ведет боевые действия с повстанцами, в том числе, при поддержке Соединенных Штатов Америки.
Информация поступила от представителей хуситского движения «Ансар Аллах», сражающего на стороне повстанцев против президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади и поддерживающей его вооруженной коалиции под предводительством Саудовской Аравии. Повстанцы заявили, что был сбит истребитель F-15 американского производства, принадлежащий военно-воздушным силам Саудовской Аравии. При этом, в сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. Комментариев от военных саудовской коалиции пока не поступало.
Напомним, что активные военные столкновения в Йемене между повстанцами хуситами, шиитами, проживающими на севере страны, и в основном суннитским правительством страны начались летом 2014 года. Успехи повстанцев в борьбе с правительственными силами подтолкнули ряд суннитских арабских стран во главе с Саудовской Аравией к вторжению весной 2015 года в Йемен. Коалиция арабских государств ведет боевые действия с повстанцами, в том числе, при поддержке Соединенных Штатов Америки.
Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com/
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