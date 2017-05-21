10:14 21 мая

Израильские СМИ рассказали о цели визита Трампа на Ближний Восток

Визиты президента США в Израиль и Палестину не нацелены на перезапуск мирных переговоров между конфликтующими сторонами, поскольку они еще не готовы к новой инициативе, передает РИА Новости сообщение газеты «Гаарец».

Израильские СМИ рассказали о цели визита Трампа на Ближний Восток


Президент полагает, что мир возможен, что новый подход может сработать, однако он знает, что мы находимся на ранней стадии. Поэтому мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано,
сказал газете источник в Белом Доме.


Так как американское правительство находится на ранних стадиях подготовки мирного процесса, оно намерено действовать осторожно, поясняет издание.

По данным газеты, Дональд Трамп ограничится призывом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса «предпринять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров между сторонами».

Главная же цель визита Трампа – «восстановление и улучшение» двусторонних американо-израильских отношений, которые в течение 8-ми лет президентства Барака Обамы переживали «сложный период».

У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь,
заключил источник в американской администрации.

Агентство напоминает, что в начале недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады – древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Кроме того, Трамп намерен встретиться с палестинским лидером Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.

Использованы фотографии: РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. профессор Сегодня, 08:15
    сообщение газеты «Гаарец».

    Не читайте эту газетенку. Это крайне левые маргиналы. no
    профессор
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:18
      Но Трамп то, едет, явно пробивать Иерусалим столицей Израиля?
      СРЦ П-15
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:27
        С П-15трамповы хотелки там не канают -Израильтяне давно имеют столицей Вашингтон да факто, а все остальное -для пипла который все проглотит.
        Изгоняющий либероидов
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:29
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          С П-15трамповы хотелки там не канают -Израильтяне давно имеют столицей Вашингтон да факто, а все остальное -для пипла который все проглотит.

          Ну, а почему же тогда Россия не против того, чтобы столицей Израиля стал Иерусалим? Или и Москва тоже того...? belay
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
            Саша , приветушки ! hi drinks
            Цитата: СРЦ П-15
            Или и Москва тоже того...?

            Таки я вас умоляю ... lol
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:39
              Привет, Паша! hi drinks С повышением тебя! drinks
              Цитата: bouncyhunter
              Таки я вас умоляю ...

              Таки лучше промолчим? laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:45
                Цитата: СРЦ П-15
                С повышением тебя!

                Спасибо , друже ! drinks
                Цитата: СРЦ П-15
                Таки лучше промолчим?

                Ви мне таки скажите против кого молчать будем , а то никто не знает где заканчивается Беня и где начинается полиция ... wassat
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:52
                  Ви мне таки скажите против кого молчать будем , а то никто не знает где заканчивается Беня и где начинается полиция ... wassat [/quote]
                  Боже! Неужели и мы тоже...? belay Схожу срочно в туалет проверю! laughing
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Схожу срочно в туалет проверю!

                    Саш , его уже смыли , хвосты обрублены ... wink
                    bouncyhunter
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:07
                      Цитата: bouncyhunter
                      Саш , его уже смыли , хвосты обрублены

                      Паш, ты меня не понял! Я хотел сказать, что ты своим предыдущим комментом заложил во мне сомнение: а уж не иудей ли и я? laughing
                      СРЦ П-15
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
                        Цитата: СРЦ П-15
                        Паш, ты меня не понял! Я хотел сказать, что ты своим предыдущим комментом заложил во мне сомнение: а уж не иудей ли я?

                        Вот я "нязграбная пачварына" (неуклюжая ) ... crying
                        bouncyhunter
                2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:58
                  Павел hi неси пулемет и литру, нет три литра самогона-отпиваться, то есть отбиваться drinks
                  Изгоняющий либероидов
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:02
                    Цитата: Изгоняющий либероидов
                    Павел неси пулемет и литру, нет три литра самогона-отпиваться, то есть отбиваться
                    smile
                    СРЦ П-15
                  2. bouncyhunter Сегодня, 09:04
                    Серёга hi , такой сосуд подойдёт ?
                    bouncyhunter
                    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:07
                      Павел drinks а где пулемет? ? lol
                      Изгоняющий либероидов
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                        Цитата: Изгоняющий либероидов
                        а где пулемет?

                        Вы хочете песен ? Их есть у меня !
                        bouncyhunter
              2. NIKNN Сегодня, 08:47
                Ну сегодня смотрю, день богоизбранных, че то интересное в коментах будет, что не новось, то Израиль(ударение на 2ю "И") на передовицах feel
                NIKNN
          2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:36
            СРЦ П-15-Так это же политика, а в политике возможны любые варианты решения любых вопросов! no
            Изгоняющий либероидов
          3. профессор Сегодня, 08:40
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            С П-15трамповы хотелки там не канают -Израильтяне давно имеют столицей Вашингтон да факто, а все остальное -для пипла который все проглотит.

            Ну, а почему же тогда Россия не против того, чтобы столицей Израиля стал Иерусалим? Или и Москва тоже того...? belay

            Простите за грубость, но Москва не против так как мнение Москвы по этому поводу никто не спрашивает. Впрочем как и мнение Вашингтона. Иерусалим неделим и он столица государства Израиль. Такова реальность. Кстати, в восточном Иерусалиме Рабат Амоне уже существует столица палестинского государства Иордания. Вопрос закрыт.
            профессор
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:47
              Цитата: профессор
              Простите за грубость, но Москва не против так как мнение Москвы по этому поводу никто не спрашивает.

              Простите и Вы меня Профессор, но после Второй Мировой Войны, помнится, мнение Москвы было главным. Вы должны сказать России за это спасибо и на основании этого более уважительно к ней относиться!
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
                Цитата: СРЦ П-15
                после Второй Мировой Войны, помнится, мнение Москвы было главным. Вы должны сказать России за это спасибо и на основании этого более уважительно к ней относиться!

                Без слов - good drinks
                bouncyhunter
            2. хрыч Сегодня, 09:55
              Цитата: профессор
              Вопрос закрыт

              Опять вы историю остановили laughing
              хрыч
            3. Ольгович Сегодня, 10:09
              Цитата: профессор
              Вопрос закрыт.

              "Окончательное решение вопроса"- какие знакомые интонации....
              Кстати, тоже -ошиблись....
              Ольгович
      2. профессор Сегодня, 08:34
        Цитата: СРЦ П-15
        Но Трамп то, едет, явно пробивать Иерусалим столицей Израиля?

        Иерусалим это столица Израиля. Это можно признавать или не признавать. От этого ничего не изменится. Вон Исламское Государство Иран не признает весь Израиль целиком. Нам от этого не холодно и не жарко.
        Что касается переноса посольств:
        1. Ни где не написано, что посольство должно быть в столице или что если посольство не находится в столице, то этот город перестают быть столицей.
        2. Я против переноса посольств в Иерусалим. В Тель-Авиве они удобней расположены. Легче добраться. Я бы вообще посольства перенес в Беер-Шеву. Пусть развивают Негев своим присутствием.

        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Олег hi -так трамп вам какой-нибудь бакшиш привез? belay Или явился-незван, неждан, с пустыми руками, и давай Израиль обьедать lol ?

        Нам от Трампа нужно только одно. Политическая поддержка. Никакие бакшиши не нужны. Если он как Хусейнович не будет нам гадить, то это уже перемога.

        ПС
        Не будет Трамп выступать на Массаде. Не верьте Гаарец.
        профессор
        1. NIKNN Сегодня, 08:52
          Цитата: профессор
          Иерусалим это столица Израиля

          Ну поживем увидим..., для начала так...
          Когда был заложен Иерусалим и когда был провозглашен Израиль????
          NIKNN
          1. профессор Сегодня, 08:56
            Цитата: NIKNN
            Когда был заложен Иерусалим и когда был провозглашен Израиль????

            Дык одновременно, около 1000 года до н. э. царь Давид построил крепость, провозгласил её столицей Израильского царства.
            профессор
            1. NIKNN Сегодня, 09:00
              И чего вы тогда сорок лет по пустыне мотались????
              NIKNN
              1. профессор Сегодня, 09:06
                Цитата: NIKNN
                И чего вы тогда сорок лет по пустыне мотались????

                По пустыне матались до того. Или Вы историю не знаете?
                профессор
                1. NIKNN Сегодня, 09:14
                  И что вы заложили Иерусалим? Израиль по моему куда позже признан был... Нет сразу оговорюсь Я не враг вап просто опонент...И даже не спорю что вами и не только(есть партнеры) Иерусалим действительно является вашей столицей..., однако меня вопрос интересует, как вы в подполье столько лет прожили? Партизаны из вас эталонные получились...
                  NIKNN
                2. хрыч Сегодня, 09:59
                  Цитата: профессор
                  Или Вы историю не знаете?

                  Не путаем историю и сказки laughing К сожалению ни клинописные архивы хеттов, халдеев, ни египетские стелы, ни античные авторы это не подтверждают. Может хватит уже нести эту пургу am
                  хрыч
        2. Аскет Сегодня, 08:59
          Ни где не написано, что посольство должно быть в столице или что если посольство не находится в столице, то этот город перестают быть столицей.[b][/b]

          На территории государства да, на оккупированной территории нет.
          Аскет
          1. профессор Сегодня, 09:04
            Вы не ту методичку открыли. Границы Израиля (а карта ваша вообще не точная) ни одним местом не касаются размещения посольств, как и границы любого другого государства не имеют отношения к признанию или не признанию столицы. Даже Украина не перенесла свое посольство в связи с аннексией Россией Крыма. Вторая попытка.
            профессор
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:24
      Олег hi -так трамп вам какой-нибудь бакшиш привез? belay Или явился-незван, неждан, с пустыми руками, и давай Израиль обьедать lol ?
      Изгоняющий либероидов
    3. karish Сегодня, 08:40
      Цитата: профессор
      сообщение газеты «Гаарец»

      Da, дальше можно не читать.
      karish
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:47
      Профессор hi Олег hi -мой вам совет, подтягивайте "группу прикрытия, обо один вы не отобьетесь -сьедят запросто! !! belay
      Изгоняющий либероидов
    5. Зяблицев Сегодня, 09:28
      Цель Трампа, по моему одна, сбежать из США, где его закусали местные клопы, от демократов и СМИ, до пидо...лгбтшников!Что бы чуток расслабиться и заодно прощупать отношение к себе у ближайших союзников! В Израиле живет евреев меньше, чем в США, наверное, поэтому мощное еврейское лобби в Америке может стать сильнейшей поддержкой в борьбе с ослами!
      Зяблицев
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 09:52
      Цитата: профессор
      сообщение газеты «Гаарец».

      Не читайте эту газетенку. Это крайне левые маргиналы. no

      Лучше вас послушаем...! hi
      ОТДЕЛ
    7. хрыч Сегодня, 10:02
      Цитата: профессор
      Это крайне левые маргиналы.

      Крайние маргиналы в крайне маргинальной стране laughing Или вы думаете, что ЕС и даже США о вас большего мнения?
      хрыч
    8. Капитан Пушкин Сегодня, 10:05
      Впечатляет.
      За 70 лет стороны так и не созрели для мирных переговоров...
      Капитан Пушкин
  2. кедр Сегодня, 08:23
    "Трамп, к ноге!"
    кедр
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:27
    Короче, приехал каяться за обаму? laughing
    Изгоняющий либероидов
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    А зачем тогда едет то? Если не посольство США в Иерусалим переносить? Просто попиариться? А Саудовской Аравии вон на 300 лярдов слишком напиарил. Но а Израиле то не выйдет!
    Горный стрелок
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:07
      Трамп, что заработает на Саудовской Аравии, передаст Израилю как безвозмездную военную помощь.
      Капитан Пушкин
  5. kepmor Сегодня, 08:32
    всё... щаааас подтянется "кавалерия"- отдел с партизаном с сотоварищами...и начнётся...веселуха в воскресный день....
    kepmor
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:41
      Да, это тема тем -тут сейчас такое начнется. . главное успеть в сторону отскочить от машуших шашками "истиноглагольцев"-зарубят любого! what
      Изгоняющий либероидов
  6. Аскет Сегодня, 08:37
    Если почитать израильскую прессу, то "не все так однозначно". В частности
    Согласно сообщению «Решет-ТВ», канцелярия главы правительства изъявила желание, чтобы Трампа во время его посещения Стены Плача сопровождал Биньямин Нетанигу, На что американской стороной был дан отрицательный ответ под предлогом, что это посещение носит личный характер. А на просьбу израильской стороны чтобы Трампа сопровождал израильский фотограф, был получен ответ: «С какой стати, разве это ваше дело? Это не ваша территория, это часть Западного берега».
    По словам израильтян, участвующих в планировании визита Трампа, нынешний конфликт является «примером невежества и высокомерия американской стороны.
    Интересно будет посмотреть, оденет ли Трамп традиционную кипу при посещении Стены Плача?
    Американцы явно не обладают дипломатической культурой и наплевательски относятся к традициям принимающей стороны.
    Аскет
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:50
      Аскет hi Станислав lol Трампу за обаму сейчас голову на 450 градусов вокруг оси развернут! lol
      Изгоняющий либероидов
    2. grm Сегодня, 08:50
      Цитата: Аскет
      получен ответ: «С какой стати, разве это ваше дело? Это не ваша территория, это часть Западного берега».


      После чего было заявление - «Эти заявления, если они были сделаны, не получали никакого одобрения в Белом доме, не отражают политику США и никак не отражают взглядов президента Трампа», — говорится в заявлении представителя Белого дома.

      В остальном же, до этого ни один американский президент в должности не посещал стену плача.
      Посещали обычно до избрания.


      Цитата: Аскет
      Интересно будет посмотреть, оденет ли Трамп традиционную кипу при посещении Стены Плача?


      Конечно.

      Цитата: Аскет
      Американцы явно не обладают дипломатической культурой и наплевательски относятся к традициям принимающей стороны.


      Дипломатической культуры у них явно не меньше, чем у россиян.
      grm
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:38
    Интересно, сумеет ли Трамп Израиль раскрутить на покупку боевой техники-за израильские деньги-как давеча саудитов?Или еще и приплачивать израильтянам придется? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:11
      США ежегодно поставляют Израилю на несколько лярдов военной техники в рамках военной помощи безвозмездно. И ещё баксами приплачивают.
      Капитан Пушкин
  8. grm Сегодня, 08:41
    Газетой «Гаарец» в Израиле большинство даже зад вытереть брезгуют.
    grm
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:51
      То есть не было никакого визита Трампа? Или он частный де факто?
      Изгоняющий либероидов
    2. NIKNN Сегодня, 08:56
      Цитата: grm
      Газетой «Гаарец» в Израиле большинство даже зад вытереть брезгуют.

      Чего так бумага некачественная? recourse
      NIKNN
      1. grm Сегодня, 09:33
        Цитата: NIKNN
        Чего так бумага некачественная?


        Авторы wink
        grm
        1. NIKNN Сегодня, 09:35
          Цитата: grm
          Авторы

          smile smile smile
          NIKNN
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 10:13
        Типографская краска для ануса вредна.
        Потому для целей подтереться, выпускаю туалетную бумагу.
        Уже давно...
        Капитан Пушкин
  9. samarin1969 Сегодня, 08:44
    Американцы очень практичные люди. Но при этом любят всякий символизм ("1 доллар" чего стоит!)...
    А тут такая шикарная инаугурация от наместников трёх богов (согласно маршрута: Аравия, Израиль и Ватикан)...Практически "рыжий мессия". wink
    Как то тихо стало про "мексиканскую стену" и "ржавый Детройт".
    samarin1969
  10. Самогонщик Сегодня, 08:55
    тоже мне новость lol едет объяснить втихаря всем(и вахабитам ) что в арбском будущем нато ожидается пополнение. командовать той дикой шоблой будут из Тельавива. и слава богу. меньше будет неожиданок с той стороны. Российским военным аналитикам легче,когда действия бармалеев станут контролируемые
    Самогонщик
  11. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 09:06
    Ну вот , кто ещё сомневался , что Трамп вполне здравомыслящий и умный человек , просто придуривается иногда.
    Он прямо и честно сказал: эти ребята не хотят мира, он им нафиг не нужен , им нравится сам процесс- поэтому я и влезать не буду;)))
    За Родину , мать вашу ))
  12. grm Сегодня, 09:23
    На самом деле перенос посольства не такая и хорошая вещь для Израиля в том плане, что возникает вопрос - что потребует Трамп взамен? И вот тут может быть что-то очень неприятное, что может привести либо к конфликту в Трампом, либо к выборам в Израиле.

    В Израиле в кнессете большинство партий за единый Иерусалим и поэтому, если премьер министр попытается его делить, чего он обещал клятвенно не делать, то премьер министр пойдёт домой, а Израиль на выборы. А после выборов снова с вероятностью 99.9% не окажется коалиции, которая согласится делить Иерусалим.


    Сейчас, как и в ближайшее время нет в Израиле шанса провести решение конфликта, в котором задействовано деление Иерусалима.

    Единственный шанс, это если палестинцы согласятся получить арабский район Иерусалима, воткнуть туда свой флаг и получить там столицу.

    Поэтому дело не в строительстве поселений - это не проблема, дело не в том, как порезать землю в Иудее и Самарии, чтобы все были довольны. Проблема именно в Иерусалиме и делить его никто не будет. Поэтому перенос посольства и признание Трампом официально Западный Иерусалим столицей Израиле вызовет определённый кризис в Израиле, так как Трампу скажут спасибо, но если тот потребует признать Восточный Иерусалим палестинским - Израиль либо вежливо откажет, либо пойдёт на выборы, а потом снова вежливо откажет.

    На Трампа была надежда, что он умеет думать не стандартно. Пока что этого не видно - он наступает на те-же грабли не понимая, что единственный выход закончить конфликт - это дать палестинцам может небольшую часть Восточного Иерусалима, как я написал выше и провозгласить там государство. Нет ни одного шанса, что весь восточный Иерусалим станет столицей будущего палестинского государства.
    grm
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