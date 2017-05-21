Израильские СМИ рассказали о цели визита Трампа на Ближний Восток
Визиты президента США в Израиль и Палестину не нацелены на перезапуск мирных переговоров между конфликтующими сторонами, поскольку они еще не готовы к новой инициативе, передает РИА Новости сообщение газеты «Гаарец».
Так как американское правительство находится на ранних стадиях подготовки мирного процесса, оно намерено действовать осторожно, поясняет издание.
По данным газеты, Дональд Трамп ограничится призывом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса «предпринять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров между сторонами».
Главная же цель визита Трампа – «восстановление и улучшение» двусторонних американо-израильских отношений, которые в течение 8-ми лет президентства Барака Обамы переживали «сложный период».
Агентство напоминает, что в начале недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады – древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Кроме того, Трамп намерен встретиться с палестинским лидером Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.
Президент полагает, что мир возможен, что новый подход может сработать, однако он знает, что мы находимся на ранней стадии. Поэтому мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано,сказал газете источник в Белом Доме.
Так как американское правительство находится на ранних стадиях подготовки мирного процесса, оно намерено действовать осторожно, поясняет издание.
По данным газеты, Дональд Трамп ограничится призывом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса «предпринять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров между сторонами».
Главная же цель визита Трампа – «восстановление и улучшение» двусторонних американо-израильских отношений, которые в течение 8-ми лет президентства Барака Обамы переживали «сложный период».
У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь,заключил источник в американской администрации.
Агентство напоминает, что в начале недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады – древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Кроме того, Трамп намерен встретиться с палестинским лидером Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.
Использованы фотографии: РИА Новости / Кейтлин Оукс
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