Израильские СМИ рассказали о цели визита Трампа на Ближний Восток

Президент полагает, что мир возможен, что новый подход может сработать, однако он знает, что мы находимся на ранней стадии. Поэтому мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано,

У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь,