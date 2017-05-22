10:02 22 мая

Горбачёв и его фонд

Нобелевский комитет, не покладая рук, работает над непростым выбором. Мира в мире нет, а Нобелевскую премию мира за 2017 год вручать кому-то нужно. Учитывая, что до вручения премии «главному миротворцу» остаётся не так много времени (церемония награждения лауреата/лауреатов пройдёт в декабре, а о победителе станет известно уже осенью), темпы работы комитета интенсифицируются. Ещё бы!.. Надо из списка аж в 318 кандидатов, среди которых 103 международные организации, выбрать того единственного (ну или пару-тройку), чтобы и дальше следовать «заветам» Альфреда Нобеля.

Кстати, как сообщают в самом Нобелевском комитете , в 2016 и 2017 годах наблюдаются абсолютные рекорды по числу номинантов. Как уже было отмечено, в 2017 – 318. В 2016 было ещё больше – 376. Странная, надо признать тенденция: чем напряжённее обстановка в мире, тем больше оказывается персоналий и организаций, которые, как кто-то полагает, вносят огромный вклад в дело мира... Обратная пропорциональность.

Несмотря на то, что полный список номинантов на Нобелевскую премию мира остаётся «секретным», определённого рода информация об отдельных соискателях всё же просочилась в средства массовой информации. В частности, появлялись сообщения о выдвижении на Нобелевскую премию мира организации «Белые каски». Если «Белые каски» действительно есть в списке из 318 соискателей и если эту организацию в качестве номинанта всерьёз рассматривает Нобелевский комитет, то это может стать очередным доказательством того, что в наше время Нобелевская премия является ещё одним инструментом ведения политических игр. Рассматривать вопрос вручения премии мира группе лиц, которые перед тем, как надеть белые каски с GoPro, отложили в сторону флаг «Джебхат ан-Нусры» (* террористическая организация, запрещённая в РФ по решению суда) и сняли с плеча автоматы, это не просто перебор, это кощунство по отношению к десяткам тысяч жертв терроризма в Сирии.


Хотя... После вручения Нобелевской премии мира Бараку Обаме удивляться уже не приходится. Назвать главным миротворцем планеты человека, который не приложил к миротворческой миссии ни «грамма» усилий, а после вручения развязавший и ещё несколько кровопролитных конфликтов в разных странах мира... Да за одно только это Нобелевский комитет должен был не просто отозвать своё решение, но и самоликвидироваться как организация... Но нет – Обама с премией, и Нобелевский комитет продолжает «работать».
В одном списке – Мать Тереза, Барак Обама и, к примеру, Михаил Горбачёв... Кстати, о Михаиле Горбачёве как лауреате Нобелевской премии мира 1990 года с официальной трактовкой «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

О каком мирном процессе в 1990 году шла речь, сегодня помнят миллионы граждан стран так называемого постсоветского пространства. Кровопролитные стычки от Прибалтики до Закавказья и Средней Азии, настоящая охота на русское население в целом ряде тогда ещё Советских республик и национальных автономий, фактическая сдача интересов огромной страны расширяющемуся западному военному блоку в обмен на (внимание!) устные гарантии. Устные гарантии!.. Когда даже письменными гарантиями наши западные друзья частенько, простите, подтираются сразу же после их подписания.

И как же сегодня живётся дорогому Нобелевскому лауреату с таким багажом? А неплохо живётся. В издании «Столетие» вышел материал под заголовком «Откуда деньги, Михаил Сергеевич?», в котором упоминается о выставленной на продажу семьёй первого президента СССР роскошной 17-комнатной виллы в Баварии и частично о средствах так называемого «Горбачё-фонда». Откуда у фонда средства, чтобы в течение более четверти века вести свою деятельность с привлечением экспертов из разных стран мира с весьма размытыми целями этой самой деятельности – вопрос. Причём вопрос, видимо, настолько сложный, что даже вице-президент фонда, дочь Горбачёва, Ирина Вирганская так толком и не смогла объяснить, откуда же деньги, разве что упомянув гонорары за лекции своего отца.

Считать чужие деньги – моветон, а потому лучше всё-таки обратить внимание на те самые упомянутые цели, которые преследует продолжающий активно действовать «Горбачёв-фонд».

Горбачёв и его фонд


И стоит только открыть сайт «Горбачёв-фонда» , как... «Михаил Горбачёв встретился с представителями американской общественности». Новость такая.

При этом в последних отчётах нет ни единого сообщения о том, что Михаил Сергеевич изыскал время и встретился с представителями российской (белорусской, армянской, казахской и пр.) общественности. А ведь у этой общественности, 100 процентов, есть куда больше интересных вопросов к Михаилу Сергеевичу... У коллектива авторов и постоянных читателей «Военного обозрения», которые тоже общественность, например...

В частности, было бы интересно услышать ответ человека, при котором перестала существовать страна, являвшая для большинства из нас общей Родиной, что же конкретно помешало сохранить в единстве Союз, имея для этого все необходимые ресурсы и желание подавляющего большинства её граждан? Что подсказало необходимость подписания «соглашения» о фактическом развале государства, и не считает ли теперь Михаил Горбачёв такого рода подписание государственной изменой?

Вот потому и удобнее этому человеку встречаться с американскими общественниками, а не с нами...

Из материала на сайте фонда:
12 мая Михаил Сергеевич Горбачев встретился с группой представителей американской общественности. Американцы разных возрастов и профессий приехали в Россию, чтобы возобновить контакты и совместно искать пути выправления отношений между двумя странами. Инициатор поездки Шэрон Теннисон на протяжении нескольких десятилетий участвует в различных проектах «народной дипломатии». На этот раз в планах группы – посещение не только Москвы, но и нескольких регионов России, встречи с политиками, экспертами, рядовыми гражданами.
Приветствуя гостей, М.С. Горбачев сказал: «Сейчас, когда состояние отношений между Россией и США вызывает огромную тревогу, народная дипломатия, активность гражданского общества особенно необходимы. Мы не должны мириться с новым витком напряженности и конфронтации, напоминающей о временах холодной войны. Необходимо действовать, требовать от политиков, лидеров наших стран возобновления серьезного диалога».
М.С. Горбачев подробно ответил на многочисленные вопросы гостей. «Я не занимаю официальных должностей, не представляю российское государство», - сказал он. – «Но я уверен, что опыт тех лет, когда мы совместными усилиями покончили с холодной войной, актуален и сегодня». Он напомнил о словах президента Джона Кеннеди: «Ошибается тот, кто думает, что мир будущего – это Pax Americana. Или это будет мир для всех, или его вообще не будет». Надо уважать друг друга, вести диалог на равных, искать решения накопившихся проблем.




Про Pax Americana – это, конечно, сильно. Но почему же, поощряя народную дипломатию, у Михаила Сергеевича к американской делегации не возник вопрос: отчего бы Шэрон Теннисон в статусе «народника» не попытаться спросить сначала в самой Америке, до какой точки собираются разрушать отношения с РФ тамошние денежные мешки и представители власти (часто это одни люди...)? Почему американская делегация ищет гражданскую активность в России и совсем не интересуется гражданской активностью по выстраиванию удобоваримых отношений с РФ в США? Или американская делегация знает, кого «окучивать» с целью повторить тот вариант дипломатии, от которого в своё время без ума были Шеварднадзе и Козырев?..

Вместо этого Михаил Сергеевич выпустил 27-й том (старается в литературно-публицистическом плане догнать и перегнать Ильича?..) собрания сочинений. Из 27-го тома все мы в очередной раз должны узнать, как Горбачёва "подставили", и что сам он "всеми силами старался противодействовать путчистам, ельцинистами и прочим-прочим"... Занимательное чтиво, особенно там, где Горбачёв сообщает, как его лишили телефонной связи, как вокруг были одни только заговорщики, а он исключительно бел и пушист, а потому всё - наговоры. Кому интересно - вот ссылка на горбачёвское описание событий 18 августа 1991 года.

Видимо, теперь - упор на Нобелевскую премию по литературе...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.gorby.ru
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Комментарии 24

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  1. yuriy55 Сегодня, 06:48
    Горбачёв и его фонд
    Тебе доверили управление страной...Тебе народ поверил...А, ты, иуда, продал свою страну за серебренники, из которых сформировал свой фонд. Тьфу...
    yuriy55
    1. Татьяна Сегодня, 06:57
      Сколько раз было сказано: России и Ко нужно создать свой международный наградной комитет - альтернативный Нобелевскому комитету.
      Нобелевский комитет давно превратился в свою изначальную противоположность, особенно когда вопросы касаются международной политики, и служит инструментом прикрытия оплаты за службу всякого рода вредителям благополучного существования человечества.
      Татьяна
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:27
        Прежде, вместе с заинтересованными странами надо создать международный трибунал в противовес про-западному Гаагскому...
        Monster_Fat
        1. василий50 Сегодня, 08:57
          Против Горбачёва, в бытность его *президентом* возбудили уголовное дело, которое он прекратил собственным *президентским указом*.
          Пора возобновить уголовное дело.
          василий50
    2. сибиралт Сегодня, 07:31
      Двадцать семь томов с один текстом - "да-ду, да-да, да-ду"? belay Так это в рекорды Гиннеса, а не на нобелевку. laughing
      сибиралт
    3. Ныробский Сегодня, 08:32
      Цитата: yuriy55
      Горбачёв и его фонд
      Тебе доверили управление страной...Тебе народ поверил...А, ты, иуда, продал свою страну за серебренники, из которых сформировал свой фонд. Тьфу...

      В своё время, довелось прочитать воспоминания пограничника служившего в Шереметьево-2, который указывал на то, что под концовку правления Горбачёва, он был свидетелем отправки самолёта с грузом золота в Белфаст. С его слов, он - "буквально ходил по золоту в кирзовых сапогах". Не этот ли груз является источником пополнения фонда Горби и гарантией его "тихой" старости за бугром?
      Ныробский
    4. Астарт Сегодня, 08:41
      Вот Горбачеву помирать страшно, Ему Ада мало
      Астарт
    5. НЕКСУС Сегодня, 09:40
      Цитата: yuriy55
      .А, ты, иуда, продал свою страну за серебренники, из которых сформировал свой фонд. Тьфу...

      Меченного надо судить тут в России за его деяния ,чтоб этому земноводному его Перестройка поперег горла стала.
      Цитата: Monster_Fat
      Прежде, вместе с заинтересованными странами надо создать международный трибунал в противовес про-западному Гаагскому...

      Суд он тогда суд,когда имеет силу и влияние. В такой альтернативный суд ,по сути,надо притащить практически всех матрассовских президентов ,киевскую хунту и тд...вопрос-как это сделать,чтоб такой суд имел смысл существования вообще?
      НЕКСУС
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:52
    Из 27-го тома все мы в очередной раз должны узнать, как Горбачёва "подставили", и что сам он "всеми силами старался противодействовать путчистам, ельцинистами и прочим-прочим"...

    ... и при этом работал на мерикатосов...судить предателя!!!
    a.s.zzz888
  3. svp67 Сегодня, 06:55
    Надо из списка аж в 318 кандидатов, среди которых 103 международные организации, выбрать того единственного (ну или пару-тройку), чтобы и дальше следовать «заветам» Альфреда Нобеля.
    как же интересно было бы взглянуть на этот список, что бы понять на сколько этот мир "сошел с ума"
    svp67
  4. Комментарий был удален.
  5. Бекфайр Сегодня, 07:17
    Живой еще иуда. предатель.
    Бекфайр
  6. свободный Сегодня, 07:44
    Проклятая жирная жаба,иуда
    свободный
  7. Б.Т.В. Сегодня, 08:04
    " Нобелевская премия мира" Горбачёву- взятка в особо крупном размере за развал СССР.
    Б.Т.В.
    1. Александр романов Сегодня, 09:54
      Цитата: Б.Т.В.
      ёву- взятка в особо крупном размере за развал СССР.

      Таня привет.Вообще то СССР развалил Ельцин,а Горбачев был последний ,кто выступал за его сохранение.Но его уже никто не хотел слушать,народ аплодировал Ельцину.
      Александр романов
  8. Monster_Fat Сегодня, 08:06
    Горбачев был самовлюбленным дурачк...м, которому очень хотелось светится в лучах мировой славы, гретья в ней, слушать аплодисменты и пр. Это был человек для которого лесть и "благодарность"-пусть даже фальшивая означали все. Именно поэтому он и сдал всю страну-променяв ее на "всеобщую любовь" и "благодарность" запада. Но он был ничто без своей основной направляющей силы-Раисы Максимовны. Надо отдать ей должное именно ее советы и помогли ее муженьку-подкаблучнику и развалить страну-это с одной стооны. С-другой: быстро поняв, что с развалом союза им в России ничего не светит, Раиса Максимовна приложила воистину титанические усилия чтобы основать несколько уютных "гнездышек" для себя в Европе и натаскать туда достаточно средств для будущего безбедного существования. Дурач...к Горбачев похоже даже и не знал о том как и где она добывала эти средства-он был занят "публичной" деятельностью. Так, что все вопросы типа "откуда деньги, Зин?"-это к Раисе Максимовне, но увы-она уже умерла и вряд-ли, что расскажет...
    Monster_Fat
  9. Околоточный Сегодня, 08:26
    "Фонд Горбачёва". Ряд можно продолжить: Фонд Клинтонов, "Открытая Россия", ФОНДЫ и ИНСТИТУТЫ Сороса, Институт Гайдара и т.д. Во вчерашней статье за Поклонскую коллега из Израиля Лансер доказывал, что олигархи есть только у нас. Я попросил дать его определение понятию олигархат. Пока молчит. Я понимаю, что когда за счёт денег пытаются влиять на внешнюю политику стран. В открытую это делать не могут. Вот для этого и создаются различные фонды и институты. А Фонд Горбачёва был создан скорее всего, что бы "Почётный гражданин Берлина" ни в чём не нуждался. На российскую пенсию думаю он долго бы не протянул с его запросами. Запад переводит туда бабло потихоньку типа за лекции.
    Околоточный
    1. Ныробский Сегодня, 08:39
      Цитата: Околоточный
      "Фонд Горбачёва". Ряд можно продолжить: Фонд Клинтонов, "Открытая Россия", ФОНДЫ и ИНСТИТУТЫ Сороса, Институт Гайдара и т.д. Во вчерашней статье за Поклонскую коллега из Израиля Лансер доказывал, что олигархи есть только у нас. Я попросил дать его определение понятию олигархат. Пока молчит. Я понимаю, что когда за счёт денег пытаются влиять на внешнюю политику стран. В открытую это делать не могут. Вот для этого и создаются различные фонды и институты. А Фонд Горбачёва был создан скорее всего, что бы "Почётный гражданин Берлина" ни в чём не нуждался. На российскую пенсию думаю он долго бы не протянул с его запросами. Запад переводит туда бабло потихоньку типа за лекции.

      Ну-у Горбачёв не только из фонда кормится. Он ещё и гонорары с "лекций" получает, да с газетёнки своей пенку имеет. "«Новая газета», «независимая» газета, разоблачающая российские проблемы. На 49% принадлежит бывшему президенту Горбачёву и олигарху-миллиардеру Лебедеву". Тот ещё "патриот". На совести этого плешивого - миллионы загубленных жизней.
      Ныробский
      1. Околоточный Сегодня, 08:44
        Коллега, скорее всего (ИМХО конечно) "лекции" организовываются "фондом". И есстсно "оплата" за них идёт не напрямую, а фонду. Очень удобная "крыша", не находите? Чуть что, "А я деньги из фонда получал". Построено на западных принципах. Отследить коррупционную составляющую сложно. Имеется "фирма-прокладка". hi
        Околоточный
  10. avia12005 Сегодня, 08:40
    В отношении характеристики М. Горбачева цензурных выражений нет. am
    avia12005
  11. Авиатор_ Сегодня, 08:46
    Ну вот нравится этому организму (Горби) быть говном. Герострат нервно курит в сторонке.
    Авиатор_
  12. komrad buh Сегодня, 09:02
    Да заколебал он уже, выгнать без права въезда, не печатать, не показывать. Вообще нет его
    komrad buh
  13. ava09 Сегодня, 09:28
    (с)А ведь у этой общественности, 100 процентов, есть куда больше интересных вопросов к Михаилу Сергеевичу...(с)
    Пока жив, этот п.о.д.о.н.о.к. должен отвечать на вопросы следователя, перестанет небо коптить - перед Богом. Не думаю, что кому-то ещё нужны рассуждения Предателя в попытках оправдаться.
    ava09
  14. olimpiada15 Сегодня, 09:31
    Горбачёва видите ли подставили. Подставить президента великой страны , у которого в подчинении КГБ и армия, вся производственная система , страны, которая была оплотом мира? Да, просто он по факту не был президентом, а персонажем кукольного театра. В критический момент он должен был обратиться к народу, к армии. Он обязан был сохранить страну, но не сделал ничего. А мог бы, за сохранение СССР выступило большинство граждан страны. Нет, он был псевдопрезидентом, как и Янукович, который отдал страну на растерзание ради сохранения личных капиталов и имиджа " не кровавого" политика, благодаря чему уже пролито море крови граждан Украины.
    Неумный, безответственный болтун и как следствие кровавый предатель- вот оценка Горабачева.
    Сейчас президентом является Путин. Сильная личность, оказывающая своё влияние на мировую политику. И он действительно Президент, ни его сторонники, ни его противники не могут этого отрицать. Ловушек ему было поставлено много более и гораздо серьёзнее, но он справляется с ситуацией.
    И пишу комментарий потому, что впереди выборы. И есть заявляющие о своих амбициях политики. И главное сегодня, желая столь необходимых изменений в стране, не попасться на удочку популизма. Главное не то, что говорит политик, а говорить они все умеют, только их дела не соответствуют словам. Главное , чтобы кандидат обладал не только желанием но и способностями достичь определённых целей. Есть умные люди, которые правильно видят лучшее будущее страны, но это теоретики, и изменения смогут провести практики-люди умеющие слова закрепить делами.
    О Горбачёве надо писать, он не только способствовал развалу СССР, что привело к разрушению баланса сил в мире, он сдал жизненные интересы многих стран и народов западным словоблудам, которые под лозунгами демократии , свободы, защиты прав человека разжигают по всему миру конфликты, разрушают государства с единственной целью присвоить себе богатства всего мира.
    И сегодня разрушитель мира на планете решает вопрос кому дать премию мира: очевидно им станет либо тот, кто разрушает мир, либо тот, кто ничего не может сделать , чтобы мир стал уть-чуть лучше.
    olimpiada15
  15. pvv113 Сегодня, 10:00
    Ну-у Горбачёв не только из фонда кормится. Он ещё и гонорары с "лекций" получает

    А вот его дочка говорит, что эти гонорары и составляют основу всех поступлений фонда
    pvv113
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