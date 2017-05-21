Экс-глава АНБ: Кремль видит в Трампе «полезного идиота»

За несколько дней до выборов (в США) я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к (президенту России) Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют "полезным дураком", "полезным идиотом". Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием,

Президент Дональд Трамп играет для Москвы роль «полезного идиота», передает РИА Новости заявление бывшего шефа АНБ Майкла Хейдена.поделился Хейден своим мнением с германской газетой Bild am Sonntag.По его словам, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые «открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация, делает положение в США немного похожим на Никарагуа».Хейден считает, что «американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США, в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании».Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг», которые состоятся 24 сентября, и спецслужбам ФРГ необходимо «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».