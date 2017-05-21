Экс-глава АНБ: Кремль видит в Трампе «полезного идиота»
Президент Дональд Трамп играет для Москвы роль «полезного идиота», передает РИА Новости заявление бывшего шефа АНБ Майкла Хейдена.
По его словам, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые «открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация, делает положение в США немного похожим на Никарагуа».
Хейден считает, что «американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США, в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании».
Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг», которые состоятся 24 сентября, и спецслужбам ФРГ необходимо «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».
За несколько дней до выборов (в США) я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к (президенту России) Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют "полезным дураком", "полезным идиотом". Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием,поделился Хейден своим мнением с германской газетой Bild am Sonntag.
По его словам, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые «открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация, делает положение в США немного похожим на Никарагуа».
Хейден считает, что «американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США, в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании».
Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг», которые состоятся 24 сентября, и спецслужбам ФРГ необходимо «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти