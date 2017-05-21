14:13 21 мая

Экс-глава АНБ: Кремль видит в Трампе «полезного идиота»

Президент Дональд Трамп играет для Москвы роль «полезного идиота», передает РИА Новости заявление бывшего шефа АНБ Майкла Хейдена.



За несколько дней до выборов (в США) я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к (президенту России) Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют "полезным дураком", "полезным идиотом". Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием,
поделился Хейден своим мнением с германской газетой Bild am Sonntag.


По его словам, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые «открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация, делает положение в США немного похожим на Никарагуа».

Хейден считает, что «американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США, в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании».

Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг», которые состоятся 24 сентября, и спецслужбам ФРГ необходимо «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. Zibelew Сегодня, 11:47
    Ага... Нашли дурака... Трамп подписал контракт с саудитами на миллиарды долларов. Зато эти все, умники...
    Zibelew
    1. Pirogov Сегодня, 11:50
      Цитата: Zibelew
      Ага... Трамп подписал контракт с саудитами на миллиарды долларов. Зато эти все, умники..

      Видно не с их компаниями подписал .вот и бесятся .
      Pirogov
      1. NIKNN Сегодня, 11:57
        Цитата: Pirogov
        Видно не с их компаниями подписал .вот и бесятся .

        Мне смешно другое
        в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании».

        Ну так хочется верить, что бумеранги существуют...БНЕ, Горбатый.., а чего в ответку хотели? Мечты, мечты..., а верить хочется... winked
        NIKNN
      2. Проксима Сегодня, 12:18
        Хейден считает, что «американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США, в частности, «не на подсчет голосов, а именно на ход кампании». Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг»...

        А если быть ещё по бдительней и внимательней, то "руку Москвы" можно увидеть практически везде!
        Проксима
        1. mikh-korsakov Сегодня, 12:24
          Рука Москву - повсюду! Жена Порошенко застала его за непотребным занятием." Петя, что ты делаешь? " - "Это РУКА Москвы"
          mikh-korsakov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:58
      Ну эти все гадят...! А Трамп все же очень опасен , он экономику США хочет поднять и он это может сделать

      Просто некоторые хотят стравить Россию и США в кровавой схватке и наварить на этом огромные проценты..!

      Такие деньги были вложены в этого чувака и старую мымру...
      ОТДЕЛ
      1. Alex777 Сегодня, 12:13
        Чтобы он поднял экономику - ему поддержка Сената и Конгресса нужна. А там демократы назло маме уши отмораживают. Да и глобалисты они - другая концепция. А часть обиженных на Трампа консерваторов им еще и помогает. Им всем успех Трампа - кость в горле. Даже Обамакеар не отменили. Не знаю, куда уж дальше. Не до экономики им там. wassat
        Этот бывший, про которого статья, совсем заскорузлый демократ. Редкий бред несет... hi
        Alex777
      2. yuriy55 Сегодня, 12:16

        Как они не упирались
        Это фото - на сосне.
        Видит часто ту картинку
        Клинтон Хиллари во сне...

        Был бы Трамп совсем такой, за которого они его принимают, - то не стал бы президентом. Надо уметь проигрывать...
        yuriy55
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:19
      Тагерьян hi Трамп желает реально сорвать деньги с любой более или менее платежеспособной страны.
      Изгоняющий либероидов
      1. karish Сегодня, 12:25
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Тагерьян hi Трамп желает реально сорвать деньги с любой более или менее платежеспособной страны.

        это лучше чем кормить нищебродов
        karish
      2. Zibelew Сегодня, 12:33
        Сергей Витальевич hi Трамп бизнесмен, и он продвигает американское оружие в интересах ВПК, создавая рабочие места. А деньги на оружие у шейхов есть.
        Zibelew
        1. Alex777 Сегодня, 13:25
          Все к тому, что скоро ни денег, ни оружия не будет...
          Alex777
  2. 16112014nk Сегодня, 11:47
    Ну что тут сказать - рыбак рыбака видит издалека! yes
    16112014nk
  3. cniza Сегодня, 11:47
    Он отметил, что немцы также «должны опасаться вмешательства в выборы в бундестаг», которые состоятся 24 сентября, и спецслужбам ФРГ необходимо «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».


    Пора прыгать из окон , везде руки Кремля.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
      Цитата: cniza
      Пора прыгать из окон , везде руки Кремля.

      Вот же Путин длиннорукий вытворяет ...
      bouncyhunter
  4. Рабинович_007 Сегодня, 11:47
    Сегодня все про Трампа, а как же Порошенко? smile

    Вспомнился прошлогодний анекдот "При Обаме в России ещё никогда так плохо не жили".
    Рабинович_007
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
      Спокуха - проснётся , похмелится и выдаст очередной перл . wink
      bouncyhunter
  5. новичок Сегодня, 11:50
    кажется, в штатах скоро вялотекущий полит. кризис загорится ярким пламенем.
    новичок
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:54
    Перестройка наше все! Теперь в США wassat А что, нам одним страдать, что ли?
    Горный стрелок
  7. aKtoR Сегодня, 11:55
    Штатам не повезло, что он пришёл поздно. А платные тактики ещё и суют ему палки в колеса
    aKtoR
  8. Masya Masya Сегодня, 11:56
    Экс-глава АНБ: Кремль видит в Трампе «полезного идиота»

    удивительно точная формулимровка.... только Путин тут не при чём, он не психиатр...
    Masya Masya
  9. Познающий Сегодня, 11:57
    Обама был вообще "говорящей головой", а барыга пытается быть самостоятельным... Хотя пока не очень получается, но ВВЛ его "направит" на путь истинный( будем надеяться).
    Познающий
  10. prior Сегодня, 12:10
    Не прав Хейден, хоть и экс-глава АНБ.
    (настоящего определения Хейдену модератор не пропускает)
    prior
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:17
    Вот уж глупое сравнение fool Трамп бизнесмен и политик, он из всего пытается извлечь выгоду, ему Россия не нужна как враг или конкурент, ему нужна лояльная или полностью зависимая от сша Россия, поэтому если Трамп не сумеет подчинить экономически нашу страну сша, то уже тогда он начнет жестко нас прессенговать, дабы полностью экономически и политически нас заблокировать.
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 12:22
      ему Россия не нужна как враг или конкурент, ему нужна лояльная или полностью зависимая от сша Россия,

      с кем то другим было иначе? так что, трамп не оригинален... все как всегда love
      Masya Masya
  12. APASUS Сегодня, 12:23
    Кто и видит в Трампе идиота ,так это окружение Клинтон и бывшая администрация Обамы,которые судя по всему не смирились с поражением и достаточно влиятельны .Все эти обвинения сшитые белыми нитками предназначены только для того чтоб опорочить им Трампа.
    А для Москвы Трамп еще пока не успел ничего существенного сделать,да и не существенного тоже.Смешно обвинять русских в проблемах США ,от этого выигрывают еще пару сотен государств и проигрывают тоже
    APASUS
  13. mikh-korsakov Сегодня, 12:29
    Прочитав статью преисполняешься "чувством глубокого удовлетворения". Это чувство в нас наряду с другими чувствами (зрение, слух и т.д.) в нас воспитали при Брежневе Американцы хотят у нас его возродить, в самом какие мы великие, что влияем на ход выборов в самих США!
    mikh-korsakov
  14. Berkut24 Сегодня, 12:46
    А сколько там еще бесполезных дураков....
    Berkut24
  15. Подрезчик Сегодня, 13:27
    Цитата: Zibelew
    Ага... Нашли дурака... Трамп подписал контракт с саудитами на миллиарды долларов. Зато эти все, умники...

    Да они "бывшие", жабанятка давит, вот они и несут ахинею! Надо же как-то оставаться на плаву, чтобы помнили!
    Подрезчик
  16. sergo1914 Сегодня, 13:40
    Трамп - колхозник. Ему тракторами и гужевым транспортом управлять. С другой стороны, этот колхозник тащит все в свой колхоз. И, судя по всему, поднимет таки производство в Америке. Неужели мы опять увидим когда либо НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ?
    sergo1914
  17. Farid05 Сегодня, 13:50
    зато наше руководство видит из нашего народа круглых идиотов, что кстати не так уж и далеко от истины, раз в по одному и тому же кругу второй раз идем за одно столетие.
    Farid05
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