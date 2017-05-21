14:12 21 мая

С территории Северной Кореи выполнен пуск очередной ракеты

КНДР произвела очередной ракетный пуск ракеты, модификация которой устанавливается, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».

С территории Северной Кореи выполнен пуск очередной ракеты


Северная Корея произвела сегодня днем запуск неизвестного снаряда с площадки из района города Пукчан,
цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов РК.


Отмечается, что Минобороны Южной Кореи «в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации». По предварительным данным, осуществлен запуск одной ракеты.

Агентство напоминает, что неделю назад КНДР провела пуск баллистической ракеты, «технические показатели которой превзошли все предыдущие». На следующий день Пхеньян подтвердил, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты прошел успешно. Более того, сообщалась точная «высота полета в апогее – 2111 километров и расстояние до точки падения – 787 километров».

Высота в 2 тысячи километров была достигнуты в ходе испытаний впервые.

Между тем правительство Японии в связи с новым испытательным пуском открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации.

Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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Комментарии 47

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:18
    С территории Северной Кореи выполнен пуск очередной ракеты
    Ну кто там вторгаться собрался?
    Австралия. Иди к папе Ыну.Как ты похудала. feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. Монос Сегодня, 12:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну кто там вторгаться собрался?

      Сергей, hi
      Смех смехом, а предыдущая упала в 60-ти км от Владивостока. Во всяком случае так писали.
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:26
        Монос hi hi
        Смех смехом, а предыдущая упала в 60-ти км от Владивостока.
        Всё норм ! У меня в тех краях землевладение. Как только.Так и сразу всем am
        Наблюдатель2014
        1. Монос Сегодня, 12:31
          Цитата: Наблюдатель2014
          Всё норм ! У меня в тех краях землевладение. Как только.Так и сразу всем

          laughing Вы свой гектар корейцам под мишенное поле сдаёте? Хороший бизнес! bully
          Монос
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:35
            Монос l
            aughing Вы свой гектар корейцам под мишенное поле сдаёте? Хороший бизнес!
            Нет ,курей ,кролей или что едят разводить буду feel laughing Там главное едой затарить быстрозмножающихся соседей. laughing
            Наблюдатель2014
            1. Александр романов Сегодня, 13:55
              Цитата: Наблюдатель2014
              Нет ,курей ,кролей или что едят разводить буду

              Я смотрю ты еще и планы на будущее строишь ,стоя на мине
              Александр романов
        2. iConst Сегодня, 12:59
          Цитата: Наблюдатель2014
          У меня в тех краях землевладение

          Товагищи! В наши стгойные гяды идейных богцов с миговым импегиализмом пгоник чуждый элемент — латифундист! И только неостогожность в словах оного пгивела к гаскгытию наших глаз!
          Не тегяйте бдительности, товагищи!

          В.И.Люлин.

          доб.: Спешл то Наблюдатель2014 — щютка, товагищ!
          iConst
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:03
            iConst Вам к логопеду belay lol

            feel
            Наблюдатель2014
            1. iConst Сегодня, 13:07
              Цитата: Наблюдатель2014
              iConst Вам к логопеду belay lol

              Не хотел обидеть — шутка. Но всё равно извиняюсь за латифундиста. drinks
              iConst
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:08
                iConst hi На обиженных балконы падают ! drinks
                Наблюдатель2014
                1. iConst Сегодня, 13:09
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  iConst hi На обиженных балконы падают ! drinks
                  hi

                  Тады я продолжу вас разоблачать... laughing
                  iConst
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:13
                    iConst
                    Тады я продолжу вас разоблачать...
                    Ха ха ха !!!! В чём!!!??Ха ха ха .Реально "убил" laughing в чём? меня разоблачить? good drinks laughing
                    Наблюдатель2014
                    1. iConst Сегодня, 13:30
                      Цитата: Наблюдатель2014
                      iConst
                      Тады я продолжу вас разоблачать...
                      Ха ха ха !!!! В чём!!!??Ха ха ха .Реально "убил" laughing в чём? меня разоблачить? good drinks laughing

                      В цём, в цём — в подгывной деятельности! Вот в цём!
                      Кто сказал:
                      ...,курей ,кролей или что едят разводить буду feel laughing Там главное едой затарить быстрозмножающихся соседей.

                      А?
                      Кугей, кголей... Нет, товагищи! Он завуалигованно сказал, что будет газводить соседей! Возникает закономегный вопгос: каких это соседей собигается газводить сей субъект? И на что газводить? На "бабки"?
                      А это, товагищи, в наши вогота, понимаете-ли, никак не лезет!

                      В.И.Люлин.

                      (Опять щютка)
                      iConst
                      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:45
                        iConst
                        В цём, в цём — в подгывной деятельности! Вот в цём!
                        Дарю песню вам!!!От всей души!!! laughing
                        Наблюдатель2014
      2. NIKNN Сегодня, 12:33
        Цитата: Монос
        Смех смехом, а предыдущая упала в 60-ти км от Владивостока. Во всяком случае так писали.

        Не т это фейк...лень копатся, но от нашей территории что то 200 с чем то км приводнилась....
        NIKNN
        1. Монос Сегодня, 12:36
          Цитата: NIKNN
          Не т это фейк...лень копатся, но от нашей территории что то 200 с чем то км приводнилась....

          200 км тоже оптимизма не вызывают. А если промахнутся?
          Монос
          1. NIKNN Сегодня, 12:37
            Цитата: Монос
            200 км тоже оптимизма не вызывают. А если промахнутся?

            Там к японии ближе приводнилась..., и японцы сказали, что не затронула их экономических интересов... winked
            NIKNN
            1. Жестобальд Сегодня, 12:52
              Цитата: NIKNN
              Цитата: Монос
              200 км тоже оптимизма не вызывают. А если промахнутся?

              Там к японии ближе приводнилась..., и японцы сказали, что не затронула их экономических интересов... winked

              "Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы Российской Федерации и на значительном удалении. Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял", - говорится в заявлении минобороны.
              Жестобальд
              1. NIKNN Сегодня, 13:47
                Цитата: Жестобальд
                "Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы Российской Федерации и на значительном удалении. Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял", - говорится в заявлении минобороны.

                Спасибо! Я помни, что от нас далеко упала, а искать лень было. Это желтая пресса сразу подкорректировала расстояние от нас и кстати хороше разошлась та новость... wink
                NIKNN
      3. 0255 Сегодня, 12:39
        Цитата: Монос
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ну кто там вторгаться собрался?

        Сергей, hi
        Смех смехом, а предыдущая упала в 60-ти км от Владивостока. Во всяком случае так писали.

        Диванным чучхеистам пофигу, они согласны на радиоактивное заражение Дальнего Востока, лишь бы Ким запустил ракету в Японию, Юж. Корею и США fool
        0255
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:49
          0255
          Диванным чучхеистам пофигу,
          Под диванным (я даже не знаю как назвать ещё назвать этот мусоlaughing) не пофиг конечно.Они на жизнь обиженные наверное feel
          Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:23
      Ын как всегда , плевать хотел на США и их вассалов...! Он сделает свою страну , с которой считаются в мире!
      ОТДЕЛ
      1. Проксима Сегодня, 12:36
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ын как всегда , плевать хотел на США и их вассалов...! Он сделает свою страну , с которой считаются в мире!

        Особенно, когда у неё такие защитницы.
        Проксима
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:21
          Цитата: Проксима
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ын как всегда , плевать хотел на США и их вассалов...! Он сделает свою страну , с которой считаются в мире!

          Особенно, когда у неё такие защитницы.

          Хотел бы я ее почувствовать под сабой , когда верещать начнет и глаза закатывать ... soldier
          ОТДЕЛ
          1. Александр романов Сегодня, 13:57
            Цитата: ОТДЕЛ
            Хотел бы я ее почувствовать под сабой ,

            Ты можешь только помечтать об этом
            Александр романов
          2. Саша Крымский Сегодня, 13:59
            Хотел бы я ее почувствовать под сабой , когда верещать начнет и глаза закатывать ...

            Только 2-3 таблетки валидола зарание прими. А то не известно, если неотложка успеет. crying
            Саша Крымский
            1. Александр романов Сегодня, 14:05
              Цитата: Саша Крымский
              Только 2-3 таблетки валидола зарание прими.

              Виагры или Валидола ? Или ему того и другого?
              Александр романов
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:10
              Цитата: Саша Крымский
              Хотел бы я ее почувствовать под сабой , когда верещать начнет и глаза закатывать ...

              Только 2-3 таблетки валидола зарание прими. А то не известно, если неотложка успеет. crying

              Ну само сабой...! Романов смотрю с вами в унисон поет..)))
              ОТДЕЛ
      2. kepmor Сегодня, 12:43
        ну и чего в этом хорошего?...считаться со страной можно по-разному...
        одно дело считаться с адекватным мнением и политикой государства...
        другое дело "считаться" с воинствующим отморозком с десятком ядрЁнных бомб в кармане,который мереется писюнами с таким же отморозком, но тысячами таких же бомб запазухой...лучше бы народ свой накормил бы впервые за 70 лет...
        kepmor
        1. Anton Serov Сегодня, 13:21
          с матрасами же считаются.. А там неадекватов выше крыши, корейцам до них грести и грести
          Anton Serov
          1. kepmor Сегодня, 14:03
            да плевать на обоих "бабуинов"...только они свои "пляски брачного периода" у наших границ устраивают...хрен знает, кто из них и куда свою "гранату" метнёт и какие последствия будут для нас в первую очередь...
            kepmor
        2. Pivot Сегодня, 13:55
          А кормить народ знаешь кто мешает, демократы которые этот клочек земли под санкциями уже много лет держат, тут не к Кимам вопрос а к "друзьям северной Кореи " . И не надо говорить что там люди голодают, в своё время говорили про СССР что там люди голодают, а проклятые коммунисты у них кровь пьют, мне при СССР допустим жилось лучше.
          Pivot
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:18
    ... сказали северяне будем делать запуски ракет, вот и исполняют... а тем временем мерикатосы второй авианосец "двинули" поближе к С.Корее...
    a.s.zzz888
  3. APASUS Сегодня, 12:19
    Мир семимильными шагами бежит к войне!Сейчас накроет волна из американских СМИ,а учитывая появление еще одного авианосца в этом регионе американцы 100% постараются очередной раз припугнуть С Корею,да и Ю Корею за одно.А то слишком самостоятельный президент у них появился ,хочет подвинуть американскую систему ПРО.
    APASUS
    1. Pirogov Сегодня, 12:40
      Цитата: APASUS
      Мир семимильными шагами бежит к войне!Сейчас накроет волна из американских СМИ,а учитывая появление еще одного авианосца в этом регионе американцы 100% постараются очередной раз припугнуть С Корею,да и Ю Корею за одно.А то слишком самостоятельный президент у них появился ,хочет подвинуть американскую систему ПРО.

      Так этот ,,цирк,, и направлен против ,типа союзника Юж.Кореи ,чтобы не забывали слушаться хозяев.
      Pirogov
      1. APASUS Сегодня, 12:47
        Цитата: Pirogov
        Так этот ,,цирк,, и направлен против ,типа союзника Юж.Кореи ,чтобы не забывали слушаться хозяев.

        Там много целей.
        Это и припугнет Ю Корею, чтоб не забывали кто в доме хозяин.
        Очередной виток напряженности на руку только американцам.
        Это посыл для Китая и непослушной России.
        Это очередной раз покажет всем что США еще имеют флот и армию ,для несговорчивых стран
        APASUS
  4. bouncyhunter Сегодня, 12:19
    КНДР произвела очередной ракетный пуск ракеты

    Ну ждём-с вони ярых противников ...
    bouncyhunter
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:26
      Цитата: bouncyhunter
      КНДР произвела очередной ракетный пуск ракеты

      Ну ждём-с вони ярых противников ...

      Они уже заткнуться сейчас...! Все поздно уже hi
      ОТДЕЛ
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:22
    Игра на нервах -или Ын свою линию продолжит, или Трамп реально начнет войну против северокорейцев , руками японцев и южнокорейцев, а сша как всегда будут гадить из за угла.
    Изгоняющий либероидов
  6. avg-mgn Сегодня, 12:28
    Ын явно не понимает, что гусей дразнить - с синими ногами ходить. Любая борзость имеет пределы, он даже не отдает себе отчета, что все закончится если не фатальным поражением, то непременно полной изоляцией и блокадой республики на долгие десятилетия..
    avg-mgn
    1. Жестобальд Сегодня, 13:27
      Цитата: avg-mgn
      Ын явно не понимает, что гусей дразнить - с синими ногами ходить. Любая борзость имеет пределы, он даже не отдает себе отчета, что все закончится если не фатальным поражением, то непременно полной изоляцией и блокадой республики на долгие десятилетия..

      Всё он понимает. Проводить политику непрямого и прямого ядерное сдерживание США, единственный шанс выйти на переговоры.
      Жестобальд
  7. МПК105 Сегодня, 12:31
    Не бойся,Ын-Я спешу на помощь-
    Вместе-победим ВСЕ их 12 АВИАНОСЦЕВ!!!
    МПК105
  8. Masya Masya Сегодня, 12:33
    Ын не прогнется никогда и даже наметки на это не будет... как трампу из всего этого выходить не потеряв лица, вот вопрос... нашла коса на камень...
    Masya Masya
    1. avg-mgn Сегодня, 12:38
      Весовые категории разные. Шум вокруг Трампа со временем утихнет, а вот одной Кореей вероятно станет меньше.
      avg-mgn
      1. Masya Masya Сегодня, 12:44
        а вот одной Кореей вероятно станет меньше.

        вот в этом я сомневаюсь... как утихнет шум вокруг трампа, так и шум возле Кореи утихнет...
        Masya Masya
        1. avg-mgn Сегодня, 12:46
          Вашими бы устами, да мед пить. Время покажет, а пока из этих новостей ни одного утешительного вывода.
          avg-mgn
  9. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    Предыдущая ракета, поднявшаяся на 2000 км - при баллистической траектории достала бы примерно на 5000 км. До Сан-Франциско - совсем чуть-чуть не достает wassat Ещё немного, и территория "Сияющего града на холме" станет уязвимой. Вангую, что как только это случится, воинственная риторика США пойдёт на убыль. И авианосцы сразу найдут себе дела в другой части Тихого Океана. Полосатоухие гопники не особенно смелы, если перед ними НЕ ЖЕРТВА.
    Горный стрелок
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