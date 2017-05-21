С территории Северной Кореи выполнен пуск очередной ракеты
КНДР произвела очередной ракетный пуск ракеты, модификация которой устанавливается, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
Отмечается, что Минобороны Южной Кореи «в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации». По предварительным данным, осуществлен запуск одной ракеты.
Агентство напоминает, что неделю назад КНДР провела пуск баллистической ракеты, «технические показатели которой превзошли все предыдущие». На следующий день Пхеньян подтвердил, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты прошел успешно. Более того, сообщалась точная «высота полета в апогее – 2111 километров и расстояние до точки падения – 787 километров».
Высота в 2 тысячи километров была достигнуты в ходе испытаний впервые.
Между тем правительство Японии в связи с новым испытательным пуском открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации.
Северная Корея произвела сегодня днем запуск неизвестного снаряда с площадки из района города Пукчан,цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов РК.
Отмечается, что Минобороны Южной Кореи «в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации». По предварительным данным, осуществлен запуск одной ракеты.
Агентство напоминает, что неделю назад КНДР провела пуск баллистической ракеты, «технические показатели которой превзошли все предыдущие». На следующий день Пхеньян подтвердил, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты прошел успешно. Более того, сообщалась точная «высота полета в апогее – 2111 километров и расстояние до точки падения – 787 километров».
Высота в 2 тысячи километров была достигнуты в ходе испытаний впервые.
Между тем правительство Японии в связи с новым испытательным пуском открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации.
Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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