На британском аукционе заявлено о продаже наград генерал-полковника А.Е.Боровых
На британской торговой площадке DNW публикуют лот с советскими воинскими наградами. В материале, раскрывающем суть лота, говорится о том, что ордена и медали принадлежали прославленному советскому военачальнику, дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику авиации Андрею Егоровичу Боровых. Первоначальная стоимость лота оценивалась в 10-15 тыс. фунтов стерлингов. Сообщается, что итоговая сумма реализации орденов и медалей генерала Боровых составила 120 тыс. фунтов.
По некоторым данным, награды прославленного советского генерала решили выставить на продажу близко знавшие его люди.
Лот презентован как "Мировые ордена и украшения":
Информация официально не подтверждена. В любом случае, продажа наград, представляющих в первую очередь историческую (не говоря уже о семейной) ценность на зарубежном аукционе ради получения денег сегодня выглядит кощунством по отношению к памяти Андрея Егоровича.
При этом нет данных о том, кто стал приобретателем советских наград генерала Боровых.
Известно, что А.Е.Боровых был убит в Москве 7 ноября 1989 году в возрасте 68 лет. По информации СМИ, часть наград тогда была похищена. Похоронили генерала, уроженца Курска, в закрытом гробу на Новодевичьем кладбище города Москвы. При этом нет никаких данных о том, что преступники понесли наказание за смерть генерал-полковника, в своё время командовавшего авиацией войск ПВО СССР.
По некоторым данным, награды прославленного советского генерала решили выставить на продажу близко знавшие его люди.
Лот презентован как "Мировые ордена и украшения":
Информация официально не подтверждена. В любом случае, продажа наград, представляющих в первую очередь историческую (не говоря уже о семейной) ценность на зарубежном аукционе ради получения денег сегодня выглядит кощунством по отношению к памяти Андрея Егоровича.
При этом нет данных о том, кто стал приобретателем советских наград генерала Боровых.
Известно, что А.Е.Боровых был убит в Москве 7 ноября 1989 году в возрасте 68 лет. По информации СМИ, часть наград тогда была похищена. Похоронили генерала, уроженца Курска, в закрытом гробу на Новодевичьем кладбище города Москвы. При этом нет никаких данных о том, что преступники понесли наказание за смерть генерал-полковника, в своё время командовавшего авиацией войск ПВО СССР.
Использованы фотографии: https://www.dnw.co.uk
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