14:10 21 мая

На британском аукционе заявлено о продаже наград генерал-полковника А.Е.Боровых

На британской торговой площадке DNW публикуют лот с советскими воинскими наградами. В материале, раскрывающем суть лота, говорится о том, что ордена и медали принадлежали прославленному советскому военачальнику, дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику авиации Андрею Егоровичу Боровых. Первоначальная стоимость лота оценивалась в 10-15 тыс. фунтов стерлингов. Сообщается, что итоговая сумма реализации орденов и медалей генерала Боровых составила 120 тыс. фунтов.

На британском аукционе заявлено о продаже наград генерал-полковника А.Е.Боровых


По некоторым данным, награды прославленного советского генерала решили выставить на продажу близко знавшие его люди.


Лот презентован как "Мировые ордена и украшения":


Информация официально не подтверждена. В любом случае, продажа наград, представляющих в первую очередь историческую (не говоря уже о семейной) ценность на зарубежном аукционе ради получения денег сегодня выглядит кощунством по отношению к памяти Андрея Егоровича.

При этом нет данных о том, кто стал приобретателем советских наград генерала Боровых.



Известно, что А.Е.Боровых был убит в Москве 7 ноября 1989 году в возрасте 68 лет. По информации СМИ, часть наград тогда была похищена. Похоронили генерала, уроженца Курска, в закрытом гробу на Новодевичьем кладбище города Москвы. При этом нет никаких данных о том, что преступники понесли наказание за смерть генерал-полковника, в своё время командовавшего авиацией войск ПВО СССР.

Использованы фотографии: https://www.dnw.co.uk
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. xetai9977 Сегодня, 12:31
    Не понимаю и никогда не пойму тех, кто торгует наградами, а значит и памятью предков. Для них нет ничего святого!
    xetai9977
    1. Монос Сегодня, 12:34
      Цитата: xetai9977
      Не понимаю и никогда не пойму тех, кто торгует наградами, а значит и памятью предков. Для них нет ничего святого!

      Ур-р-роды! Ни совести, ни чести. am
      Монос
      1. Zibelew Сегодня, 12:37
        Сволочи... Воруют не только ордена и медали, но и танки с постаментов, посвященных боям в Великой Отечественного войне. Заключают контракт на реставрацию, снимают и разбирают заменяя новоделом. В 2011 году в городе Белая Калитва пытались продать ИС-3.
        Zibelew
        1. Татьяна Сегодня, 14:02
          Ужас!!! Ничего святого!!!
          Татьяна
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:37
        Хуже , Витя . Боевые награды продавать - убийственное неуважение к памяти предков ... no am
        bouncyhunter
        1. фигвам Сегодня, 13:02
          Эти награды после смерти хозяина, сдаются государству.
          фигвам
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:42
        Цитата: Монос
        Цитата: xetai9977
        Не понимаю и никогда не пойму тех, кто торгует наградами, а значит и памятью предков. Для них нет ничего святого!

        Ур-р-роды! Ни совести, ни чести. am

        А то что на Украине творится ? Это как назвать...Все продают падлы и наши жизни даже!
        Смотрим и запоминаем ! Всем читать и смотреть... soldier

        (большинство заблокировано..падлы )
        ОТДЕЛ
    2. Вас Влад Сегодня, 12:45
      Был у меня случай,торговал я в киоске в конце 90 годов, подошёл хлопец и стал ордена Великой Отечественной войны предлагать купить!У меня шок,нервы сдали завёл я его нежно за киосочек, по соплям надавал,а ордена потом в милицию отнёс сказал нашёл!В данном случае, написанном в этой статье,если это правда, то государство должно найти тех кто торгует,в крайнем случае выкупить!
      Вас Влад
      1. LostCoast Сегодня, 13:03
        Цитата: Вас Влад
        Конэшна
        LostCoast
        1. Вас Влад Сегодня, 13:16
          Цитата: LostCoast
          LostCoast

          Вроде похож,как здоровье,не хромает?
          Вас Влад
          1. LostCoast Сегодня, 13:27
            Цитата: Вас Влад
            Вас Влад

            Ваши истории доманали просто уже.Одна офигительней другой.расскажи про слепотупого усыновлённого тобой мальчика,который оказался твоим братом
            LostCoast
            1. Вас Влад Сегодня, 13:29
              Цитата: LostCoast
              Ваши истории

              С этого момента поподробнее какие истории я ещё рассказывал?Давай жги wassat
              Вас Влад
              1. LostCoast Сегодня, 13:35
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: LostCoast
                Ваши истории

                Давай жги wassat
                Сжёг бы с радостью
                LostCoast
                1. Вас Влад Сегодня, 13:37
                  Цитата: LostCoast
                  Сжёг бы с радостью

                  Неадекватный,до свиданья.
                  Вас Влад
                  1. LostCoast Сегодня, 13:48
                    Пока,врунятина
                    LostCoast
    3. LostCoast Сегодня, 12:55
      Цитата: xetai9977
      Не понимаю и никогда не пойму тех, кто торгует наградами, а значит и памятью предков.

      не понимаю также как можно безоружным мирным людям отрезать уши.Но тем не менее...
      LostCoast
    4. ava09 Сегодня, 13:16
      Понять не сложно и нужно, хотя бы для того, чтобы эффективно с ними бороться. ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ!
      ava09
  2. Pirogov Сегодня, 12:34
    Россия должна выкупить эти награды ,страна забывшая своих героев ,потеряет уважение даже своего народа.
    Pirogov
    1. yuriy55 Сегодня, 13:49
      Цитата: Pirogov
      Россия должна выкупить эти награды ,страна забывшая своих героев ,потеряет уважение даже своего народа.

      Россия не должна выкупать награды, которые она вручила достойным людям.
      Россия не должна раздавать награды направо и налево всякому-разному.
      Россия не имеет право относиться к наградам, как к весёлым и красочным побрякушкам.
      Россия должна наказывать тех, кто торгует наградами не имея на них никаких наследственных прав, документов или приобретённых нелегально...
      Вот и всё...
      Остальное - на совести людей.
      yuriy55
    2. костя андреев Сегодня, 13:54
      Вперед покупайте. Аукцион открытый. Каждый может поучаствовать! Купите и верните государству или наследникам! И заслужите уважение своего народа!
      А что еще должна Россия? В России больше денег девать некуда только как таким образом тратить!!!!!!
      Государственными деньгами легко распоряжаться и советы давать каких потратить!
      Продают близко знавшие люди! Это нужно узнать кто их так воспитывал!
      Думаю что после смерти человека награды должны возвращаются государству!
      костя андреев
  3. МПК105 Сегодня, 12:35
    Вот это-ИКОНОСТАС... hi Как рука поднялась продать.................. request
    МПК105
    1. Doliva63 Сегодня, 13:57
      Сначала рука поднялась - убить. Остальное - мелочи.
      Doliva63
  4. Masya Masya Сегодня, 12:37
    По некоторым данным, награды прославленного советского генерала решили выставить на продажу близко знавшие его люди.

    am am am am am
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
      Знаешь , Марина - я ведь в боевых действиях не участвовал , мои медали пейнтбольные . Но за предложение одного организма продать их - бил на поражение , за что чуть не "сел" ... soldier
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 13:02
        бил на поражение

        как говорится, УБИТЬ МАЛО!!!!
        Masya Masya
        1. новичок Сегодня, 13:06
          “...да будет смерть спасением для них...“ , на кол их сажать.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
            Цитата: новичок
            на кол их сажать.

            Маловато будет , друже ...
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 13:12
              следующий вариант: четвертовать, не спеша.
              новичок
              1. Masya Masya Сегодня, 13:42
                да ладно вам парни... пуля прямо в лоб... красиво... вообщето не кровожадная я... feel
                Masya Masya
                1. новичок Сегодня, 13:49
                  согласен. недаром, при всей напускной неприязни, общепринято, что в СССР была самая гуманная казнь.
                  новичок
  5. новичок Сегодня, 12:37
    блин, чё за фигня?! какой то детектив со шпионским оттенком.
    новичок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:51
      Цитата: новичок
      блин, чё за фигня?! какой то детектив со шпионским оттенком.

      Страшно? А таки идет все! Все на продажу, даже наши души...
      ОТДЕЛ
      1. новичок Сегодня, 12:54
        да не страшно, тошно. “старший брат“ не дорабатывает(фсб)
        новичок
    2. Околоточный Сегодня, 13:16
      Согласен. В статье мельком коснулись обстоятельств смерти. Пропали награды или нет при этом не уточняется. Если пропали, то можно под "скупка краденного" попытаться вернуть в Россию. Если близкие продали, то вопрос больше морали и Бог им судья.
      Околоточный
      1. мордвин 3 Сегодня, 13:27
        Цитата: Околоточный
        Если близкие продали

        А их вообще можно вывозить?
        мордвин 3
        1. новичок Сегодня, 13:30
          ох и эх. много чего “можно“ вывезти.
          новичок
          1. мордвин 3 Сегодня, 13:50
            Мне смутно припомнилась статья из КП начала 90-х, про разграбленную могилу одного из офицеров высшего состава. Только не помню, про кого.
            мордвин 3
            1. новичок Сегодня, 13:54
              так этот “промысел“, мать их, был поставлен на конвеер. грабили могилы и простых ветеранов.
              новичок
        2. Околоточный Сегодня, 13:33
          Нет, за исключением случаев, когда вывозит сам награждённый, ну и с кучей документов. Тем более, что очень многие награды из статьи содержат драг.металлы. А когда эта сторона вопроса запад останавливала? Массовый вывоз икон на аукционы из той же "оперы". А вот если обнаружится, что на аукцион награды сдал возможный убийца, тогда можно попытаться этот вопрос поднять - СМИ, общественное мнение, работа МИД и т.д.
          Околоточный
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:47
    Стыдно и неприятно -стыдно за наших чиновников, не попытавшихся помешать сему факту торгашества, неприятно что подобный факт уже стал обыденностью. До чего же докатились те , кто позволил вывести и продать не награды -Родину по сути!
    Изгоняющий либероидов
  7. Макаров Сегодня, 12:48
    Когда деда хоронили (Царствие ему небесное), дальние родственники на подушке впервые увидели его ордена....после предложений продать один лишился зуба, второму зашивали скулу...ненавижу таких придурков....
    Макаров
    1. новичок Сегодня, 12:51
      мне дед завещал свой кортик, после похорон исчезло всё: награды, кортик... прав был македонский:“ боже храни меня от родственников, с врагами сам разберусь“.
      новичок
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    ... возможно найдётся, кто сможет выкупить награды, и если есть родственники - отдать им... в крайнем случае в музей, чтобы не попали в частную коллекцию какого либо миллиардера...
    a.s.zzz888
  9. APASUS Сегодня, 12:51
    Я бы понял если эти награды выставил сам генерал-полковник А.Е.Боровых,но какого они выставлены от имени каких то знакомых? Куда посольство смотрит ,раз там явный криминал.Бардак в этих МИДах
    APASUS
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:53
    Вот и получили мы очередной урок наплевательства к нашей стране, к ее истории , к людям, положившим головы за мирный завтрашний день. ...Даже противно думать о тех нечтожествах, что вывезли из страны награды , пускай Бог их за это сурово покарает, пусть даже и нашими руками. ..
    Изгоняющий либероидов
  11. Горный стрелок Сегодня, 13:09
    Так это были ПОХИЩЕННЫЕ награды? Из статьи - ничего не понятно. Но ведь есть номера, на орденах. Какой то фейк опять. Ну зачем не проверенную информацию выкладывать. ВО ведь не либерастическая "Лента"...
    Горный стрелок
  12. Ассириец Сегодня, 13:12
    Ощущение, как если бы мне плюнули в лицо.
    Ассириец
  13. avg-mgn Сегодня, 13:17
    xetai9977 Сегодня, 14:31
    Не понимаю и никогда не пойму тех, кто торгует наградами, а значит и памятью предков. Для них нет ничего святого!
    Специально покопал по родственникам Андрея Егоровича, был женат, оставалась дочь (сын похоронен рядом с отцом). Ни о судьбе супруги ни о дочери ни чего толком не нашел, так что может быть Вы зря здесь хаете его наследников, возможно продано то, что было у него украдено???
    avg-mgn
  14. Холуай Сегодня, 13:21
    Надо просто Государству выкупить эти награды! А с родственниками Герою судя по всему не повезло...
    Холуай
    1. yuriy55 Сегодня, 14:00
      Цитата: Холуай
      Надо просто Государству выкупить эти награды! А с родственниками Герою судя по всему не повезло...

      Вы какой-то неуёмный. Государство будет выкупать за чьи деньги? За зарплаты бюджетников или пенсии? Государство обязано блюсти честь страны и воспитывать у граждан законами бережное отношение ки к памяти, и к наградам, и к морали...
      yuriy55
  15. Воля Сегодня, 13:27
    Страну продали. Вот и получается, что все остальное "мелочь".
    Воля
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:36
      Людмила hi -из этих "мелочей"страна наша и состоит hi
      Изгоняющий либероидов
      1. Воля Сегодня, 13:39
        Не возражаю. Но сколько за это время таких "мелочей" незамеченными остались? Сколько глаз "закрытых" "бумагой"?
        Воля
        1. yuriy55 Сегодня, 14:03
          Цитата: Воля
          Не возражаю. Но сколько за это время таких "мелочей" незамеченными остались? Сколько глаз "закрытых" "бумагой"?

          Для меня помощь больным детям выше разборок о продаже наград. Этот аспект важнее потому, что награды вручались людям, которые отдавали здоровье и жизни за счастливое будущее детей...
          yuriy55
    2. Doliva63 Сегодня, 14:03
      Не страну, Родину продали.
      Doliva63
  16. skarl Сегодня, 13:56
    Аукцион тоже хорош....продажей ворованным торгуют посреди Европы...
    skarl
  17. Игорь В Сегодня, 14:09
    У монгольских медалей колодки металлические с нанесением эмали, а здесь - муаровые. Как-то странно.
    Игорь В
Картина дня