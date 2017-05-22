Идя сквозь тишину Освенцима

«Arbeit macht frei» на входе в Аушвиц Биркенау 1.

Стена 10 Блока

Стена Смерти

Стена 11 Блока

Вид на каменные одноэтажные бараки лагеря Аушвиц II

Разгрузочная платформа лагеря Аушвиц II

Деревянные одноэтажные бараки лагеря Аушвиц II

На разгрузочной платформе лагеря Аушвиц II

Архивное фото разгрузочной платформы лагеря Аушвиц II

Внутренний вид на деревянный барак Аушвиц II.

Вид на главные ворота лагеря Аушвиц II с внутренней стороны.

Источники:

http://auschwitz.org

http://russiahousenews.info/outline-sketch/auschwitz-osventsim-kontsentratsionniy-lager

Уже давно ни для кого не является тайной или секретом тот факт, что нацистская Германия в годы, предшествующие Второй мировой войне, и в её время вела политику, направленную на физическое уничтожение определенных народов и неугодных людей. Данный процесс был хорошо отлажен. И самым явным образцом этого действия являются концентрационные лагеря.Скажем прямо: идея концлагерей принадлежит отнюдь не немцам. Первыми подобного рода заведения создали испанцы в 1895 году во время войны за независимость Кубы. В концлагеря они интернировали мирное население острова.А в современном понимании подобные лагеря появились спустя совсем непродолжительное время, уже во время англо-бурской войны 1899-1902 годов. Отличился лорд Китченер. Сами же немцы применили данный метод содержания несколькими годами позже, в 1904 году в Намибии. А уже в годы Первой мировой войны практика создания концентрационных лагерей пошла в массы.Первые концентрационные лагеря в нацистской Германии были созданы в 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти. И постепенно количество заведений данного типа неуклонно возрастало.После захвата и оккупации Германией Польши, в сентябре 1939 года, польский город Освенцим был переименован на немецкий манер — в Аушвиц. В отечественной литературе фигурируют оба названия, хотя в приоритете Освенцим. На Западе же наоборот. Эта информация важна для понимания того, что одно и то же место имеет несколько названий, и в тексте они буду перекликаться.В массовом сознании людей лагерь смерти Освенцим — это одна большая территория. На самом деле это не так. Еще 20 мая 1940 года на месте бывших польских казарм был основан концлагерь. Он получил обозначение Аушвиц Биркенау 1. Это то самое место, чьи ворота «украшает» надпись «Arbeit macht frei».У всех одноэтажных зданий были достроены вторые этажи, а затем было возведено еще несколько зданий, а бывшее овощехранилище переоборудовано в крематорий с моргом (сохранилось до наших дней), и всего в него входило 24 двухэтажных зданий (блока).В принципе эту информацию легко найти в Интернете, что автор статьи и сделал перед посещением данного места. Но если откровенно, ни один интернет-источник или рассказ не подготовит вас. Впечатления от осознания, что вы находитесь в одном из самых страшных мест на земле, никаким текстом невозможно передать.При посещении лагерь Аушвиц Биркенау 1 стоит заказать экскурсию. Дело в том, что так вы получите гораздо больше информации, чем просто прочитаете на стендах или в Интернете.Несмотря на большое количество посетителей, на территории очень тихо. Нет галдежа, смеха и прочих явлений, которые можно увидеть и услышать в других музеях или мемориальных комплексах. Такое ощущение, что это само место подавляет всякие радостные эмоции.В обязательном порядке вас заведут внутрь одного из блоков, где показаны жилищные условия узников. Покажут сохранившееся сотни пар обуви, десятки чемоданов с именами владельцев, очки, протезы, утварь, волосы и многое другое. Все это раньше принадлежало узникам и было изъято по прибытии в лагерь, и чудом сохранилось.Осознание, что более 70 лет назад эти вещи принадлежали людям, большинство из которых по прибытии в лагерь не прожили и суток, может привести в ступор кого угодно.На территории Беларуси достаточно много мест с трагической историей, это и деревня Хатынь, и концлагерь Тростянец, и лагерь Бронная Гора (тот самый, где фактически в одночасье было ликвидировано Брестское гетто), но вот лагерь в польском Освенциме, однозначно перекроет все виденное вами ранее.22 и 24 блоков в принципе одинаковы, в них содержались узники разной национальности, партийной принадлежности и прочее. Но были два блока, оказавшись в которых можно было, смело прощаться с жизнью. Речь идёт о блоке 10, том месте, где проводил свои нечеловеческие медицинские эксперименты доктор Менгеле.А также блок 11 — лагерная тюрьма. В отличие от других блоков, окна этого здания в большинстве были замурованы, а двери всегда закрыты. В камерах находились узники, ожидающие приговора чрезвычайного суда, который приезжал в лагерь несколько раз в месяц.В 11 блоке узники также отбывали наказание за различные провинности, одним из самых жестоких было помещение в карцер. Это небольшое помещение 90 на 90 см, в котором человек мог находиться только стоя. Нахождение в карцере не регламентировалось, все зависело от воли и настроения надзирателя.Между 10 и 11 блоками находился двор, дальняя часть которого называлась «стена смерти». В этом дворе проводились массовые расстрелы, когда приговорённых было очень много.Тела, в последствие, сжигались в крематории, тут же, на территории лагеря.В октябре 1941 года началось строительство второго лагеря — Аушвиц II. Вплоть до освобождения территория лагеря постоянно расширялась. Постройки в корне отличались от тех, что были в первом лагере. Слева от разгрузочной платформы были каменные одноэтажные бараки, а справа — деревянные. Большую их часть после войны местное население разобрало на стройматериалы. Именно разгрузочная платформа, как и главные ворота, в лагерь Аушвиц II, наравне с надписью «Arbeit macht frei» ассоциируются у людей с концлагерем Освенцим.Место выгрузки людей, это то место, которое оставило самые сильные впечатления. Туристов в Аушвиц II было еще больше чем в первом лагере. Но именно это место запомнилось, мертвой, звенящей, удушающей тишиной, как будто время остановилось. От этой тишины хотелось кричать, но не было сил. А потом пришло осознание, что эти эмоции нужно непременно рассказать другим людям. Это то место где решались судьбы десятков тысяч людей, кому дано прожить еще немного, а кого сразу отправляли в газовые камеры.Условия существования в лагере Аушвиц II были еще более тяжелыми, чем в Аушвиц I. В деревянных барках люди спали на трехэтажных нарах. Летом в них было душно и жарко, зимой очень холодно. Печь, с трубой через весь барак, ситуацию спасала мало.Добавьте к нечеловеческим условиям жизни, постоянные побои и издевательства, изнурительный рабский труд, скудное питание. Выжить в этом аду, к сожалению, суждено было не многим. Но те, кто выжили, бежали, несмотря на суровость наказания — смогли рассказать миру об этом страшном месте. И мы с вами не должны об этом забывать.Говорят, что период полураспада радиоактивных элементов, например Цезия-137, составляет 30 лет, а Стронция-90 — 7-12 лет. То есть, территория, зараженная этими веществами, станет пригодной для жизни через определенное время. А есть ли срок давности для людских страданий и людской боли?! Этот вопрос автор задавал себе во время посещение лагерей Аушвиц I и II. А ведь этот лагерь был не один. И, слава богу, их не сравняли с землей и не предали забвению. Эти места ежегодно посещают тысячи туристов, как бы тяжело им не было психологически. И есть мнение, что принудительно стоит отвезти ряд местных диванных экспертов, кричащих, что если бы мы не победили в той страшной войне, то жили бы сейчас в Европе и пили бы немецкое пиво. Лагерь смерти Освенцим наглядный пример того, что нас ожидало, и того, чего удалось избежать.Автор искренне и настоятельно рекомендует посетить государственный музей Аушвиц-Биркенау.