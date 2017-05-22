Кому невыгоден гражданский короткоствол?

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Долорес Ибаррури, испанская антифашистка

В спорах со сторонниками легализации короткоствола их противники часто берутся рассуждать на тему "кому выгодно". В этом случае они начинают огульно обвинять своих оппонентов в том, что они "платные агенты" могущественных дельцов, которые якобы заинтересованы в "гигантских" прибылях, таящихся в производстве и продаже гражданского короткоствола. При этом им совершенно бесполезно указывать, что никаких особых выгод нигде в мире от реализации гражданской стрелковки никто не получает, что это в основном мелкий и средний бизнес в торговле, а всё мировое производство составляет по стоимости не более 200-300 млн. долл. в год. В то время как компания «Фейсбук», которая активно выступает против гражданского оружия, получает до 9 млрд. долл.(!) прибыли в год. Да, очень бы хотелось иметь в России сильное оружейное лобби, но, учитывая нашу налоговую систему, систему кредитования и чиновничий пресс, надо иметь предпринимательский идеализм, переходящий в конкретный идиотизм, чтобы давать деньги на проталкивание легализации короткоствола в расчёте окупить их потом производством и продажей разрешённых пистолетов. Впрочем, к гадалке не ходи, а противники легализации так и будут долбить про дельцов и лобби, фактами с логикой их не устыдить. Вот это и натолкнуло меня на вопрос: кому же невыгодно легальное наличие у людей гражданского короткоствола для самозащиты и законы, которые бы эту самозащиту поддерживали?Эти невыгоды я разделил на три вида: экономическая, политическая и морально-психологическая. Экономически легальное оружие у граждан и соответствующие законы, конечно, невыгодны преступности, в том числе и организованной. Вооружённых граждан особо не пограбишь, рэкетиров на них не нашлёшь. Ведь кто согласится врываться на чужую территорию и портить на ней имущество, если будет можно за это отстреливать? В Америке так в своё время рэкет и задушили. Теперь там, даже если ты не сумел поймать и подстрелить тех, кто пришёл разгрохать и поджечь твою мастерскую или магазин, тебе за ущерб заплатят страховку в расчёте, что, если бандиты придут и после этого, ты всё же сможешь им дать отпор сам или совместно с полицией. Вот поэтому в Америке рэкет теперь только для тех, про кого знают, что он сам замазан, и в полицию, если что, не побежит и отстреливаться не будет, чтобы, опять же, не попасть под полицейское расследование.Правда, я не буду утверждать, что запрет на короткоствол лоббирует в нашей думе и правительстве организованная преступность, как когда-то американские гангстеры, разбогатевшие на нелегальном спиртном, пытались мешать отмене "сухого закона" в США. До таких организационно-мыслительных "высот" наши бандиты не взлетают. Про политическую невыгоду много и страстно рассуждают сторонники короткоствола. Сколько слов и убедительных доказательств было и будет представлено о том, что вся наша нынешняя политическая система заточена так, чтобы граждане России уповали исключительно на государство, чувствуя себя без его поддержки беспомощными сиротками абсолютно во всех областях! Что правительство и правоохранители, весь правящий слой (истэблишмент!) России окажутся просто неспособны взаимодействовать с гражданами, если они получат возможность и научатся отстаивать свою честь и интересы перед лицом преступности! Ведь тогда это коренным образом изменит менталитет россиян, и их требовательность к госуправлению станет столь мощной, что в нынешнем виде это госуправление просто обанкротится. Как ни парадоксально звучит, но я был бы искренне рад, если б узнал, что наше правительство именно так и рассуждает. Это означало бы, что оно способно подходить к вопросу системно и менять свою точку зрения под давлением изменившихся обстоятельств. Убеди их, что легальный короткоствол и законы о самообороне только укрепят государство и повысят доверие к власти, — глядишь, исполнители-законодатели захотят воспользоваться этими удобствами, тем более, что их самих Федеральная служба охраны как берегла, так и будет сберегать. Но, увы, наше правительство на данную тему либо отмалчивается и заставляет молчать подконтрольные ему СМИ, либо бормочет нечто такое, что даже наиболее умным из хоплофобов за них, наверное, неудобно. Вот поэтому на первое место и выплывает морально-психологическая невыгода.Какие только "ужасы" не перечисляют хоплофобы в оправдание своей позиции: преступники, они же все "сверхчеловеки" и завсегда ловчее вооружённых граждан, а потому с легальными пистолетами таковых граждан будут убивать гораздо больше, да ещё начнут отнимать эти пистолеты, дети оружейных владельцев будут массово стреляться пистолетами своих родителей, убийцы начнут заманивать людей к себе в дома и безнаказанно убивать под предлогом защиты жилища, пьяницы устроят перестрелки на улицах и в кабаках и прочее, и прочее до бесконечности. Почему всего этого не происходит в странах с легальным короткостволом, почему там преступность меньше, чем в безоружных странах? Хоплофобам это "до лампады", у них просто другая цель. К сожалению, следует отметить, что во всех так называемых цивилизованных странах давно возник большой слой терпил и пораженцев. Причём не только там, где его специально культивируют, как, например, у нас в России, но и в тех странах, где нет антиоружейных запретов. Например, в Скандинавии всё разрешено, но очень много "туземцев" добровольно отказываются от гражданского оружия и связанных с ним прав, а местные суды уже начали осуждать за вооружённую самооборону почти как в России, особенно если пострадавшие преступники являются мигрантами. Почему возникло это явление, вопрос отдельный и очень большой, его ещё предстоит подробно исследовать. Но если вглядеться в психологию хоплофобов, то без особого труда можно разглядеть, что хоплофобам, в сущности, стыдно за то, что они такие. Нет, они это никогда не поймут и не признают даже самим себе, может быть, они искренне удивятся моему заключению, но всё их поведение в спорах с нами убедительно говорит в пользу моей версии. Нормальный человек создан природой, чтобы отстаивать себя всю жизнь. Именно отстаивать, а не выживать-спасаться любой, даже самой подлой ценой! А в обществе это отстаивание выражается в защите своей чести и достоинства от унижений. Самое большое унижение для человека — это преступление против личности, не важно, против него самого или против других, но на его глазах. И если человек добровольно отказывается, да ещё публично, от отстаивания себя, то в присутствии хотя бы одного несогласного он будет первобытным инстинктом ощущать свою постыдную неполноценность вместе со всеми своими единомышленниками, как бы много их ни было вокруг. Вот поэтому хоплофобы так истерически, так яростно настаивают на воём и борются за антиоружейные запреты, хотя, казалось бы, им-то чего бояться? Если уж вы совсем в себя не верите и не желаете нести никакой личной ответственности ни за что, ни за кого! Если вы против любого риска, то и пожалуйста! Как ходили без пистолетов до легализации, так и ходите после неё, никто тогда у вас их не отнимет, дети ими не застрелятся, а нарвётесь на вооружённого отморозка, так встаньте в позу покорности, удовлетворите его желания и живите не тужите. Зачем бандиту убивать-калечить того, кого можно пользовать многократно? Это, кстати, пару лет назад на всю страну озвучил один телесериальный представитель, ярый противник оружия. Когда его спросили, что он сделает, коли в его дом будут рваться вооружённые преступники, он, не задумавшись, ляпнул: "Отдам всё..."Но при отсутствии антиоружейных запретов, при возможности законной самообороны хоплофобы сразу станут вторым сортом, лишатся уважения и равенства со своими оппонентами: ведь народ всегда больше уважает человека, который способен защищаться и защищать. А легализация вооружённой самообороны даст таким людям не только сохранять себя и всех, кого им доведётся защитить, но ещё и ярко высвечиваться в общественном мнении. Вследствие этого естественным образом вычистятся все недееспособные слабаки из ветвей государственной власти. Не то что нынче, когда они распоряжаются настоящими людьми и имеют возможность таких людей в панике расходовать, если складываются жёсткие военные или политические обстоятельства.P. S. Среди всех возражений, которые я выучил уже практически наизусть, наиболее подходящими для вышеприведённого текста счёл бы следующие.Оппоненты могли бы мне опять повторить, что при легализации короткоствола и самозащиты легальное оружие начнут массово приобретать преступники и психопаты, увеличивая число тяжких преступлений. И, исходя из этого опасения, дело защиты граждан должно быть исключительно в руках полицейских профессионалов. Так что не проще ли потребовать и добиться от полиции, чтобы она уже начала правильно работать-создавать окончательную и полную безопасность?Хорошо, допустим... Тогда у меня встречные вопросы. Если вы думаете, что невозможно сделать такой контроль, чтобы короткоствол не смог массово попадать не в те руки, то почему это оказалось возможно с длинностволом? И если, по-вашему, полиция в принципе не способна обеспечить эффективный профилактический контроль за гражданским оружием, то как можно от неё, такой (!), потребовать и добиться полной безопасности? Или вы считаете, что контролировать гражданское оружие гораздо труднее, чем вести расследования и ловить преступников? Государства как форма организации обществ существуют в истории человечества уже более 3-х тысяч лет. Следовательно, и полиция имеет такую же историю существования. Где, когда, в прошлые или нынешние времена полиции удавалось обеспечить полную безопасность? Приведите мне убедительный пример таких государств! И если, о чудо (!), вам удастся это сделать, то что вам самим мешало, мешает и всегда будет мешать потребовать и добиться от полиции того, о чём вы мечтаете? Сами же утверждаете, что это требование будет проще и результативнее, чем наша борьба за возможность гражданской вооружённой самообороны! Жду ответа, как соловей лета!