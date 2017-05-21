17:50 21 мая

В Сеуле назвали тип ракеты, запущенной в КНДР. Токио призвал усилить давление на Пхеньян

В Минобороны Южной Кореи считают, что с территории северного соседа была запущена баллистическая ракета средней дальности «Пуккыксон-2», передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».

В Сеуле назвали тип ракеты, запущенной в КНДР. Токио призвал усилить давление на Пхеньян


По оценке военных, ракета во время полета поднялась на максимальную высоту 560 км.


По данным Комитета начальников штабов, испытательный пуск «был выполнен с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо».

«Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии», – говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Японии Фумио Кисида призвал усилить давление на Пхеньян.

Вслед за пуском 14 мая сегодня вновь был проведен пуск баллистической ракеты. Провокационные действия КНДР представляют угрозу нового уровня, недопустимы и являются провокацией в отношении нашей страны, региона и мирового сообщества. Эти провокационные действия КНДР вновь приводят к мысли о том, что необходимо еще более усилить давление на эту страну. Во взаимодействии с США и Южной Кореей, обращаясь за сотрудничеством к Китаю, необходимо думать о дальнейшем давлении на КНДР,
заявил Кисида.

Ранее сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении поднять этот вопрос на саммите G7 на следующей неделе. По его словам, необходимо поднять вопрос о КНДР «как об одной из главных проблем и направить недвусмысленный сигнал».

Само собой разумеется сотрудничество с Южной Кореей и США, но важно взаимодействовать и с Россией, и с Китаем,
добавил премьер.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 32

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  1. Mavrikiy Сегодня, 15:19
    Токио призвал усилить давление на Пхеньян
    Ну хорошо-хорошо. Призываю усилить давление на Токио! Чтоб они заткнулись.
    Mavrikiy
    1. yuriy55 Сегодня, 15:48
      Япония должна заткнуться...Вы нам ещё за "Варяг" не ответили...
      Разговаривать можно только с теми, кто не держит на своей территории ни одной иностранной базы. В России такие базы есть? Нет...С нами можно разговаривать. А вы и Ю.Корея идите в нату...ре оборзели
      yuriy55
      1. Mavrikiy Сегодня, 16:33
        Цитата: yuriy55
        Япония должна заткнуться...Вы нам ещё за "Варяг" не ответили...
        Разговаривать можно только с теми, кто не держит на своей территории ни одной иностранной базы. В России такие базы есть? Нет...С нами можно разговаривать. А вы и Ю.Корея идите в нату...ре оборзели

        "Семь стариков и одна девушка" Что пил?"- " Зубровку." - "Правильно".
        А теперь скажи: " Я спокоен, спокоен, спокоен"
        Mavrikiy
        1. рич Сегодня, 17:13
          Вот тебе здрасти! Ущемление прав демократии! Сша - скорее скажите Японии, что нельзя указывать Северной Корее, что ей делать, это не демократично!
          рич
  2. Olegater Сегодня, 15:22
    Вот такой Пук.кыксон-2 ведь все ближе и ближе этот пук приближается к японии - не даром япошки засуетились и навострились на курилы. Но это шутка. А вот в чем серьезный вопрос - на сколько хватит нервов у оппонентов Кима? Если там "рванет" мало никому не покажется.
    Olegater
    1. tchoni Сегодня, 15:40
      Не беспокойтесь. Нервов хватит на долго, потому что у Кимов, кроме средств доставки, есть еще и кузькина, т.е. кимкина мать.
      tchoni
    2. Vita VKO Сегодня, 15:55
      Цитата: Olegater
      Если там "рванет" мало никому не покажется

      "Изоляция", санкции истерики в СМИ все это позволяет обосновать рост расходов на вооружение. Такая ситуация может сохранятся достаточно долго, точнее бесконечно. Вариант силового уничтожения как в 90-х были уничтожены Югославия и Ирак уже невозможен.
      Vita VKO
      1. тол100в Сегодня, 16:03
        Цитата: Vita VKO
        Вариант силового уничтожения как в 90-х были уничтожены Югославия и Ирак уже невозможен.

        И Япония и Южная Корея прекрасно понимают, что первыми под раздачу попадают они, а СГА со своей "стратегией нагнетания", как всегда останутся в стороне!
        тол100в
        1. рич Сегодня, 17:14
          КНДР типо не должна проводить пусков, но без ракет к ним быстро вломится демократия, и пострадает много миллионов человек.
          рич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:23
    Токио призвал усилить давление на ПхеньянКаким образом?Или пресс изобрели.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:41
      Отобрать у Ына ужин lol Страшнее наказания не выдумывать!
      Изгоняющий либероидов
      1. mihey Сегодня, 15:46
        Можно запретить ввоз "педигри" или чем там будущий ужин кормят? feel
        mihey
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:57
          Михей-я по Русски hi на ужин у Ына, если вереть южнокорейским сми, как всегда будет пара -тройка "крайних "генерала-их там табуны бегают, невелика и потеря lol
          Изгоняющий либероидов
          1. капрал Сегодня, 16:54
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            на ужин у Ына

            laughing wassat
            капрал
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:37
        Отобрать у Ына ужинВ ю-тубе есть маленький момент.Посмотрите что он вытворяет.Только за то кунг-фу я его зауважал.Покрутитесь так-же в районе 35 лет.
        ВЕРЕСК
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:44
    Северокорейцы ракеты буквально пекут, еще бы добиться чтоб ракеты летели не куда ветер дует.
    Изгоняющий либероидов
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:46
    Пуски Ыновских ракет выгодны только США и РФ с экономической точки зрения, т.к. любые кризисы и нестабильность в АТР, усиливает стабильность РФ на фоне остальных, а США помогает вернуть свои компании обратно в США.
    DOCTOR ZLO
  6. Ferdinant Сегодня, 15:48
    Северная Корея делает свое и особо на ,,друзей"ненервничает,молодцы
    Ferdinant
  7. razved Сегодня, 15:54
    В свою очередь глава МИД Японии Фумио Кисида призвал усилить давление на Пхеньян.

    Это говорит глава МИД страны, которая пересматривает свою конституцию в плане оборонной политики и применения вооруженных сил (как бы их не называли). Которая при попустительстве оккупанта наращивает военный потенциал и, как говорят некоторые эксперты, разработала таки ЯО и другие виды ОМП.
    razved
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:57
    Что, самураи, неприятно? А эта в аккурат до Токио достала бы, по баллистической траектории дальность - примерно три высоты.. wassat
    Горный стрелок
    1. Вальцманюга Сегодня, 16:35
      Цитата: Горный стрелок
      Что, самураи, неприятно?


      Самураям пеньдосы прививку сделали , они теперь устойчивые к радиации .
      Вальцманюга
      1. viktor. Сегодня, 17:41
        Прививка вроде как с героином? wassat
        viktor.
  9. Старый26 Сегодня, 16:02
    Цитата: Mavrikiy
    Токио призвал усилить давление на Пхеньян
    Ну хорошо-хорошо. Призываю усилить давление на Токио! Чтоб они заткнулись.

    А вот ситуация была бы, когда такие пуски все приближались и приближались бы к территории России. Россия не была бы такой большой и мощной (по сравнению с соседями, как сейчас). И мы призывали бы усилить давление на Корею, чтобы прекратить эти пуски (ну не было бы других у нас сил). Вы тоже бы призывали бы Россию, не будучи ее гражданином, а гражданином к примеру Японии или ЮК заткнуться? Или в том бы случаи ни-ни? Хорошо, что в предпоследний раз ракета упала в 500 км от территории России. А несколько лет назад упала в 72 км - то ли от Находки, то ли от Владикавказа. А если следующая упадет километрах в 25 от территории России? Нам можно будет тогда возмущаться или нет?
    Старый26
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:16
      Старый26

      А если следующая упадет километрах в 25 от территории России? Нам можно будет тогда возмущаться или нет?

      На слезу прям пробили Старый26, Вы тогда уж будьте последовательны, ракетные технологии у КНДР наверное от СССР и КНР появились, так что Вашы возгласы возмущения запоздали, где-то на 1/2 века.
      DOCTOR ZLO
  10. Аскет Сегодня, 16:06
    А по какому поводу истерика? Эта ракета новая,поэтому проводятся испытательные пуски, крайний состоялся в феврале 2017. Существует данный тип в двух вариантах -Полярная Звезда -1для подводных лодок, ПЗ-2 ПГРК средней дальности.



    Напоминает советскую РТ-15 / 8К96 с элементами Темп -2С с обновленной системой ТВР в ТПК
    Аскет
    1. Оператор Сегодня, 16:32
      Плюсанул - КНДР суверенная страна, ей никто не вправе запретить то, что позволено другим суверенным странам, а именно создавать ракетно-ядерное оружие (также как и США, Россия, Британия, Франция, Китай, Израиль, Индия и Пакистан).

      В некоторых из этих стран правили/правят отморозки типа Трумена, Мао Цзе Дуна, Голды Мейер или Мушшарафа, и ничего - как-то никто не призывал их бомбить или санкционировать.

      Кроме того, России очень полезно иметь на Дальнем Востоке своего ядерного сукина сына по аналогии с США, у которых имеется свой ядерный сукин сын на Ближнем Востоке в лице Израиля.

      Если уж вводить санкции, то только в одном пакете против Израиля и Северной Кореи - типа они в ДНЯО отказываются участвовать laughing
      Оператор
      1. Lancer Сегодня, 17:03
        Как раз таки в ДНЯО КНДР участвует,точнее подписала его и за это получила в своё время от МАГАТЭ помощь.Как и Иран,например.Получила,а потоммтипа передумала.Израиль же ничего подобного не подписывал,а в этом случае какие могут быть санкции?Кстати,в отличие от режима чучхе,Израиль не проводит ядерных испытаний и не угрожает ни одной стране превратить её в "море огня ".Так что глупость вы написали.
        Lancer
        1. Оператор Сегодня, 17:15
          Учите матчасть - КНДР, Израиль, Индия и Пакистан не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

          Проводить или не проводить ядерные испытания, угрожать на словах - это суверенное дело государства, не лезьте со своим уставом в чужой монастырь - огребете по полной.
          Оператор
  11. Оператор Сегодня, 16:22
    Апогей траектории в 540 км при дальности полета в 500 км свидетельствует о максимальной дальности ракеты в 2500-3000 км.

    Комментарий Трампа на крайний пуск ракеты: "Вариант, который может запретить режиму Ким Чен Ына разрабатывать ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки в Северную Америку,​ — это военные действия»

    Ким Чен Ын троллит не подецки - на карте в левом верхнем углу фото цели для ракетно-ядерных ударов на территории Северной Америки
    Оператор
  12. Старый26 Сегодня, 16:36
    Цитата: DOCTOR ZLO
    На слезу прям пробили Старый26, Вы тогда уж будьте последовательны, ракетные технологии у КНДР наверное от СССР и КНР появились, так что Вашы возгласы возмущения запоздали, где-то на 1/2 века.

    Ну я рад, что слезу прям пробил laughing Значит хоть какая-то польза есть.

    Меня уже порой утомляют адепты Ына. Он стреляет - его право (и действительно его право, пока нарушений границ нет). Хотя при этом.играет с огнем, поскольку испытания были осуждены СБ и на КНДР за это наложены санкции. Но плюют они на санкции - это их проблема в конце концов.

    Другие (Япония) - возмущаются такими пусками, требуя оказать давление. А у них что, нет такого права? Есть. Ведь стрельба ведется в их направлении.Но им при этом советуют заткнуться... А ведь любая серьезная неисправность и сошедшая с траектории ракета уйдет или в сторону Японии, или России. Так что, имеет право Япония возмущаться и требовать оказать давление на КНДР или им надо заткнуться?? Полагаю что и они в своем праве.
    Как вправе возмущаться и мы, если ракеты каждый раз будут падать вблизи нашей территории

    А что касается ракетных, да и ядерных технологий - тут вопрос риторический. Советский след просматривается и в ракетной технике, и в ядерной. Разумеется напрямую мы такие технологии не передавали, здесь скорее прослеживается китайский след в создании таких производств, но изначально конструкции разумеется были советские, полученные через третьи страны. Тут ничего не скажешь, все правильно. Это имело место быть

    Цитата: Аскет
    Эта ракета новая,поэтому проводятся испытательные пуски, крайний состоялся в феврале 2017.

    Крайний был в конце апреля, когда ракета взорвалась ЕМНИП через 15 секунд после пуска и обломки упали на расстоянии примерно 50 км от точки пуска на территории КНДР
    Старый26
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:49
      Старый26

      Но плюют они на санкции - это их проблема в конце концов.

      Они не единственные.
      Так что, имеет право Япония возмущаться и требовать оказать давление на КНДР или им надо заткнуться?? Полагаю что и они в своем праве.

      Право то они конечно имеют, в т.ч. и моральное, но вот заткнуться им (как и ЮК) в первую очередь говорят США....
      Т.к. дестабилизация в АТР и возвращение оттуда производства обратно в США выгодно в первую очередь самим США, кроме того, есть оправдание разместить на территории ЮК ПУ ПРО THAAD...(РФ они не угрожают, а угрожают КНР)....
      Так что в этом "спектакле", РФ немой зритель....
      Как вправе возмущаться и мы, если ракеты каждый раз будут падать вблизи нашей территории

      Таки возмущаемся, разве нет?
      DOCTOR ZLO
  13. МВГ Сегодня, 17:03
    А между тем, в РФ испытали "Циркон" и достигли скорости 8 мах
    МВГ
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