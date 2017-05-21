В Сеуле назвали тип ракеты, запущенной в КНДР. Токио призвал усилить давление на Пхеньян

Вслед за пуском 14 мая сегодня вновь был проведен пуск баллистической ракеты. Провокационные действия КНДР представляют угрозу нового уровня, недопустимы и являются провокацией в отношении нашей страны, региона и мирового сообщества. Эти провокационные действия КНДР вновь приводят к мысли о том, что необходимо еще более усилить давление на эту страну. Во взаимодействии с США и Южной Кореей, обращаясь за сотрудничеством к Китаю, необходимо думать о дальнейшем давлении на КНДР,

Само собой разумеется сотрудничество с Южной Кореей и США, но важно взаимодействовать и с Россией, и с Китаем,