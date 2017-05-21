В Сеуле назвали тип ракеты, запущенной в КНДР. Токио призвал усилить давление на Пхеньян
В Минобороны Южной Кореи считают, что с территории северного соседа была запущена баллистическая ракета средней дальности «Пуккыксон-2», передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По оценке военных, ракета во время полета поднялась на максимальную высоту 560 км.
По данным Комитета начальников штабов, испытательный пуск «был выполнен с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо».
«Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии», – говорится в сообщении.
В свою очередь глава МИД Японии Фумио Кисида призвал усилить давление на Пхеньян.
Ранее сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении поднять этот вопрос на саммите G7 на следующей неделе. По его словам, необходимо поднять вопрос о КНДР «как об одной из главных проблем и направить недвусмысленный сигнал».
По оценке военных, ракета во время полета поднялась на максимальную высоту 560 км.
По данным Комитета начальников штабов, испытательный пуск «был выполнен с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо».
«Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии», – говорится в сообщении.
В свою очередь глава МИД Японии Фумио Кисида призвал усилить давление на Пхеньян.
Вслед за пуском 14 мая сегодня вновь был проведен пуск баллистической ракеты. Провокационные действия КНДР представляют угрозу нового уровня, недопустимы и являются провокацией в отношении нашей страны, региона и мирового сообщества. Эти провокационные действия КНДР вновь приводят к мысли о том, что необходимо еще более усилить давление на эту страну. Во взаимодействии с США и Южной Кореей, обращаясь за сотрудничеством к Китаю, необходимо думать о дальнейшем давлении на КНДР,заявил Кисида.
Ранее сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении поднять этот вопрос на саммите G7 на следующей неделе. По его словам, необходимо поднять вопрос о КНДР «как об одной из главных проблем и направить недвусмысленный сигнал».
Само собой разумеется сотрудничество с Южной Кореей и США, но важно взаимодействовать и с Россией, и с Китаем,добавил премьер.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти